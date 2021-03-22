Intel готовит революцию. Новые процессоры покажут двукратный рост производительности

Процессоры Intel Alder Lake (12 поколение) с компоновкой ядер в стиле ARM могут обеспечить двукратный рост производительности на фоне 11 поколения (Rocket Lake). Это коснется лишь многопоточного режима – в однопоточном разница составит 20%, но снова в пользу Alder Lake. Выход новых процессоров запланирован на IV квартал 2021 г., и под них потребуются новые материнские платы с сокетом LGA1700.

В два раза больше производительности

Компания Intel допустила утечку новых подробностей о своих процессорах Core 12 поколения, известных как Alder Lake, о которых впервые рассказала в январе 2021 г. Сотрудникам профильного портала VideoCardz удалось выяснить, что как минимум один из новых CPU продемонстрирует 20-процентный прирост производительности в однопоточном режиме и сразу 100-процентный – в многопоточном.

Эти данные Intel раскрыла в своей презентации, слайды из которой попали в Сеть. Пока неясно, с какими чипами она сравнивает Alder Lake, но, по версии портала Neowin, речь может идти о Rocket Lake – настольных процессорах Core 11 поколения, которые Intel выпустила в марте 2021 г.

К столь внушительному росту производительности, считают специалисты Neowin, могут привести несколько факторов или же их сочетание. По их мнению, ключом могут быть повышение тактовой частоты, увеличение параметра IPC (число выполняемых инструкций за такт) и числа ядер.

На слайде из презентации видно, что процессор серии Alder Lake получил в общей сложности 16 ядер, разделенных на два кластера. Intel впервые использует подобное решение – все ее существующие CPU имеют лишь по одному кластеру ядер, а идею с их разделением она подсмотрела у производителей ARM-чипов, где подобная компоновка стала нормой много лет назад.

Intel уместит в одном процессоре два кластера по восемь разных ядер

Основные восемь ядер – это высокопроизводительные Golden Cove, выделенные на слайде золотым цветом. Восемь оставшихся – это Gracemont, и тут наблюдается прямое отличие от большинства ARM-решений. В ARM-процессорах ядра делятся, как правило, на быстрые и энергоэффективные, тогда как Gracemont нельзя отнести ни к одному из этих типов – по своим возможностям они находятся посередине между ними.

Что еще умеет Alder Lake

Согласно доступному описанию, неназванный 16-ядерный процессор Intel Core 12 поколения получит поддержку ультрасовременной оперативной памяти DDR5 и LPDDR5 (до 4800 МГц) наряду с привычными DDR4 и LPDDR4 (до 3200 МГц). Работать с устаревшими стандартами, включая DDR3, новый CPU не будет.

Из новшеств в этом представителе Alder Lake есть поддержка интерфейса PCI-Е 5.0 (16 линий) наряду с нынешним PCI-E 4.0 (четыре линии). В наличии интерфейсы Wi-Fi 6E и фирменный Intel Thunderbolt 4.

Одновременно с информацией о новом процессоре Intel в Сети оказались подробности и о чипсетах серии 600, разработанных под работу с новыми CPU. В них заявлена поддержка USB 3 до 20 Гбит/с, Wi-Fi 6E, PCI-E 3.0 и 4.0, SATA III и ряда других интерфейсов.

Параметры чипсетов Intel 600 серии

По данным VideoCardz, все материнские платы, рассчитанные под процессоры Alder Lake получат новый сокет LGA1700. Установить на него систему охлаждения от LGA115x или LGA1200 не получится из-за изменившейся формы процессора и, вероятно, новых креплений на материнской плате.

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В начале февраля инженерный образец одного из процессоров Intel Alder Lake был протестирован в популярном бенчмарке GeekBench. CNews писал, что результаты существенно превысили показатели современных десктопных процессоров в ассортименте не только AMD, но также Apple и даже самой Intel. Между тем, это именно инженерный сэмпл, и показатели Alder Lake для массового производства могут оказаться совсем другими.

Когда ждать

Релиз процессоров Intel Alder Lake, по прогнозам аналитиков VideoCardz, может состояться в IV квартале 2021 г. Сама Intel заявила, что появление чипов запланировано на 2021 г., но более конкретные сроки она не указала.

Выпускаться все Alder Lake будут по 10-нанометровому техпроцессу, который Intel освоила в августе 2019 г. Точнее, Intel собирается использовать его улучшенную версию под названием SuperFin, премьера которой состоялась в середине августа 2020 г.

Под процессоры Alder Lake потребуется не только новая материнская плата, но и новое охлаждение

Семейство Alder Lake станет первым, в котором SuperFin найдет свое применение. По заверениям компании, использование SuperFin позволяет повысить производительность транзисторов на 15-20% в сравнении с обычным 10-нанометровым техпроцессом, используемым компанией. «Это самый большой внутриузловой скачок за всю историю компании. Это очень большой прирост производительности», – отметил главный архитектор Intel Раджа Кодури (Raja Koduri).

Примечательно, что 13 поколение процессоров Core тоже может оказаться 10-нанометровым, тогда как AMD, главный конкурент Intel, в настоящее время выпускает 7-нанометровые Ryzen и присматривается к 5 нм. Портал VideoCardz пишет, что следующая линейка получит название Raptor Lake и ту же компоновку ядер, что и Alder Lake (два кластера).

Роадмап Intel на ближайшие годы

Выпуск Raptor Lake ожидается в 2022 г. Лишь в 2023 г. Intel наконец-то откроет для себя 7 нм с появлением линейки Meteor Lake (14 поколение процессоров Core).