Десктопный процессор Intel с «ARM-заимствованиями» даст фору чипам Apple и AMD

В 2021 г. Intel выпустит настольные и мобильные процессоры Alder Lake, они же Core 12 поколения. Один из них был протестирован в GeekBench, и его результаты существенно превышают показатели современных десктопных CPU в ассортименте не только AMD, но также Apple и самой Intel. Однако есть вероятность, что результаты тестирования процессора очень далеки от его реальных показателей.

Новое оружие Intel в борьбе с AMD и Apple

Компания Intel работает над новой линейкой процессоров Alder Lake – это будут Core 12 поколения, мобильные и настольные. Их премьера предварительно запланирована на вторую половину 2021 г., но один из этих чипов оказался готов к тестированию в бенчмарках.

Инженерный образец неназванного настольного процессора Alder Lake, пишет портал HotHardware, прошел тестирование в GeekBench и показал сравнительно высокие результаты в сравнении с потенциальными конкурентами и предшествующими моделями. Это некий 16-ядерный CPU с 24 потоками, ядра в котором поделены на кластеры высокопроизводительных и энергоэффективных. Такая компоновка используется в процессорах с архитектурой ARM, в том же Apple M1, но в существующих чипах Intel она пока не реализована.

Впервые о существовании мобильных и настольных Alder Lake Intel рассказала в середине января 2021 г. Все без исключения детали о грядущих Core 12 поколения она оставила в тайне, показав лишь компьютер, якобы работающий на тестовом образце одного из этих CPU.

Результаты замеров

В GeekBench 4 новый чип семейства Intel Alder Lake-S заработал 6536 баллов в одноядерном режиме, а его показатели в режиме многоядерном составили 47870 баллов. В том же тесте процессор M1, ставший первым CPU Apple собственной разработки, ради которых летом 2020 г. она отказалась от продукции Intel, выдает в разы менее высокие результаты. В многоядерном режиме он получил 7619 баллов в составе MacBook Air и 6738 баллов в неттопе Mac mini, а в одноядерном – 1741 и 1704 балла соответственно.

Результаты тестирования Intel Alder Lake-S

Настольный процессор Ryzen 9 5950X, один из самых топовых в линейке AMD на 10 февраля 2021 г., выдает 1688 баллов в одноядерном и 16842 балла в многоядерном режимах. Результаты модели AMD Ryzen Threadripper 3990X (процессор для энтузиастов) – 1209 и 25047 баллов.

У флагманских десктопных процессоров Intel показатели следующие: Intel Core i9-10850 заработал 1364 и 10594 балла, а экстремальный Core i9-10980XE – 1159 и 15556 баллов. Настольные Core 11 поколения на сайте Intel пока не представлены – их релиз ожидается в I квартале 2021 г.

Возможные неточности

Реальная производительность в синтетических тестах процессора Intel Alder Lake-S, протестированного в GeekBench, может оказаться более низкой. На это косвенно указывают его показатели – если базовая частота в 2,2 ГГц вопросов не вызывает ввиду наличия в нем энергоэффективных (то есть малопроизводительных ядер), то пиковая частота в 27,2 ГГц заставляет усомниться в правдивости полученных результатов.

Замеры производительности Apple M1

При этом настольный Alder Lake-S стал вторым процессором Intel новой линейки, прошедшим через GeekBench – его на несколько дней опередил мобильный Alder Lake-P, частоты которого варьировались от 0,8 до 4,7 ГГц при 14 ядрах и 20 потоках. Его производительность на одно и несколько ядер не раскрывается.

Особенности Alder Lake-S

Исходя из имеющихся данных, новый настольный процессор Intel Core 12 поколения научится работать с оперативной памятью нового стандарта DDR5, распространение которой в ПК-сегменте началось осенью 2020 г. Текущие CPU Intel таким умением похвастаться не могут, как и продукция AMD – поддержка DDR5 появится в новом ее поколении с переходом на архитектуру Zen 4.

Разница между сокетами LGA1200 (слева) и LGA1700

Новинка Intel также получит поддержку нового интерфейса PCI-E 5.0, хотя подавляющее большинство ее современных настольных процессоров, в отличие от AMD, работают с PCI-E 3.0. Еще одна особенность – это новый сокет LGA1700, хотя Intel буквально в 2020 г. представила LGA1200 в процессорах Comet Lake-S. Таким образом, при переходе на Core 12 поколения пользователю гарантированно придется потратиться на новую материнскую плату.

Откуда у Intel процессоры с различными ядрами

Intel подсмотрела идею использования в одном процессоре вычислительных ядер нескольких типов у разработчиков ARM-процессоров для смартфонов и планшетов. Для ее реализации в собственной продукции она создала технологию SuperFin, анонс которой состоялся в середине августа 2020 г. Первые чипы с ее использованием Intel планировала выпустить до конца 2020 г., но что-то пошло не так.

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SuperFin – это улучшенная версия 10-нанометрового процесс Intel, который она освоила в августе 2019 г., и семейство Alder Lake станет первым, в котором он найдет свое применение. По заверениям компании, применение SuperFin позволяет повысить производительность транзисторов на 15-20% в сравнении с обычным 10-нанометровым техпроцессом, используемым компанией. «Это самый большой внутриузловой скачок за всю историю компании. Это очень большой прирост производительности», – отметил главный архитектор Intel Раджа Кодури (Raja Koduri).