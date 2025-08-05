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Koduri Raja Кодури Раджа
УПОМИНАНИЯ
Koduri Raja и организации, системы, технологии, персоны:
|eBay Inc 1627 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7810 1
|Microsoft - LinkedIn 668 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 141 1
|LoveFrom - дизайнерская студия 6 1
|U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 2
|DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 2
|Судебная власть - Judicial power 2355 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1463 1
|NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
|Tom’s Hardware 464 4
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5974 2
|Phoronix 48 2
|WCCFTech - Издание 72 1
|EE Times 159 1
|VideoCardz 34 1
|DidigtalTrends 1 1
|Neowin 164 1
|SemiAccurate 13 1
|Times 630 1
|The Register - The Register Hardware 1631 1
|Hot Hardware - HotHardware 28 1
|Igor’s Lab 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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