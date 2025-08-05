Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179699
ИКТ 13969
Организации 10855
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3486
Системы 25979
Персоны 77368
География 2902
Статьи 1539
Пресса 1233
ИАА 709
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2679
Мероприятия 863

Koduri Raja Кодури Раджа


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 Легендарный гений-инженер из Intel создал архитектуру, которая способна уничтожить AMD, Nvidia и ARM 2
22.03.2023 Intel теряет сильнейших. Из компании ушел гениальный разработчик процессоров и видеокарт 2
22.12.2022 Intel ликвидирует не выдерживающий конкуренции с AMD и Nvidia отдел разработки дискретных GPU 2
11.08.2022 AMD почти победила. Суперперспективное подразделение Intel на грани закрытия 2
02.08.2022 Новейшие серверные процессоры Intel задерживаются из-за небывалого числа аппаратных ошибок 2
14.02.2022 В Linux появится поддержка таинственной технологии Intel для разблокировки функций процессоров за деньги 2
06.12.2021 Intel переманила к себе экс-директора AMD по высокопроизводительным процессорам 2
29.09.2021 Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату 2
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 2
05.07.2021 Михаил Цветков, Intel: Мировая цифровизация требует все большего количества полупроводников 1
22.03.2021 Intel готовит революцию. Новые процессоры покажут двукратный рост производительности 2
10.02.2021 Десктопный процессор Intel с «ARM-заимствованиями» даст фору чипам Apple и AMD 2
12.01.2021 Intel готовит целую россыпь процессоров в стиле ARM 2
17.08.2020 Intel придумала, как ускорить процессоры на 20% 2
28.07.2020 После катастрофы с 7 нм Intel уволила главного инженера и перекроила структуру 2
01.04.2019 Intel впервые показала свою «экспоненциальную» графику Xe. Цена. Видео 2
16.01.2019 Intel приписывают план поглотить AMD 2
07.06.2017 AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500 для iMac 1
08.12.2016 AMD представила ПО Radeon Software Crimson ReLive Edition 2
15.04.2016 AMD представила видеокарту для рабочих станций с 32 ГБ памяти 1
06.03.2015 AMD представила новые технологии LiquidVR для разработки контента виртуальной реальности 2
21.07.2012 Очередной инженер AMD ушел в Apple 2
30.04.2009 Apple станет разработчиком чипов 2
19.08.2008 Киберженщин оживили 2

Публикаций - 24, упоминаний - 45

Koduri Raja и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4358 19
Intel Corporation 12374 17
Apple Inc 12348 9
Nvidia Corp 3616 7
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 5
Qualcomm Technologies 1864 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2077 3
AMD Graphics Product Group - ATI 958 3
Dell EMC 5056 2
Microsoft Corporation 24986 2
HP Inc. 5727 2
Acer Group - Acer Inc 2598 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 969 2
X Corp - Twitter 2891 2
Intel CCG - Intel Client Computing Group 32 2
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 2
Lenovo Group 2320 1
Accenture plc 687 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Intel Labs 28 1
Webvan Group 52 1
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 12 1
Autodesk 619 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 471 1
Oculus VR 75 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 257 1
Samsung Electronics 10432 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 650 1
Adobe Systems 1563 1
Blender 42 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 204 1
IFS - Industrial and Financial Systems 73 1
Microsoft - Activision Blizzard 482 1
STG Partners - Avid Technology 39 1
Blackmagic Design 15 1
Red Hat 1330 1
IBM - International Business Machines Corp 9493 1
eBay Inc 1627 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7810 1
Microsoft - LinkedIn 668 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 141 1
LoveFrom - дизайнерская студия 6 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 2
Судебная власть - Judicial power 2355 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1463 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21391 17
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3971 14
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8176 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17520 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11587 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15927 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31039 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14133 7
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1356 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25261 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2636 6
DDR - Double data rate 2829 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3042 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4326 5
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 478 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24967 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16485 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9651 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2287 4
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1536 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3610 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4713 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1670 3
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 564 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 636 3
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 79 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14186 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14738 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1013 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5730 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8824 3
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 571 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5344 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4347 3
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 467 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3367 2
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 115 2
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 183 2
ARM - Advanced RISC Machine 450 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1371 6
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 294 6
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 150 6
Linux OS 10519 5
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 5
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 28 5
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 529 4
Intel SuperFin 13 4
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 4
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 4
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 3
AMD Radeon ProRender Developer Suite - Физический процессор для рендеринга 38 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1310 3
Intel SDSi - Intel Software Defined Silicon 4 3
Nvidia RAPIDS 19 3
AMD Sapphire 74 3
AMD LiquidVR 6 3
Microsoft Windows 10 1829 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 158 2
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 2
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 67 2
Intel Tiger Lake 63 2
AMD FirePro - AMD ATI FirePro - графический адаптер 49 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 308 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 73 2
Intel x86 - архитектура процессора 1931 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 498 2
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 168 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 274 2
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 59 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 117 2
Intel Golden Cove 13 2
Adobe Premiere 113 2
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 2
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 7 2
Intel VROC - Intel Virtual RAID on CPU 6 2
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 119 2
Microsoft DirectX 716 2
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 64 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 194 3
Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 2
Drebin Bob - Дребин Боб 4 2
Lisa Su - Лиза Су 52 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 57 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 168 1
Rayfield Michael - Рейфилд Майкл 2 1
Mayberry Mike - Мейберри Майк 2 1
Renduchintala Murthy - Рендучинтала Мерти 5 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Thakur Randhir - Такура Рандира 7 1
Лагода Георгий 60 1
Цветков Михаил 5 1
Bruno John - Бруно Джон 8 1
Brkic Ogi - Бркич Оги 7 1
Bhaiwala Masooma - Бхайвала Масума 1 1
McVeigh Jeff - МакВей Джефф 1 1
Dobberpuhl Dan - Добберпал Дэн 5 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 73 1
Peddie Jon - Педди Джон 6 1
Ibrahim Ali - Ибрахим Али 1 1
Iribe Brendan - Айриб Брендан 2 1
Grove Andrew - Гроув Эндрю 20 1
Holthaus Michelle - Холтхаус Мишель 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52835 3
Россия - РФ - Российская федерация 151648 2
США - Калифорния 4689 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4032 1
Индия - Bharat 5589 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 785 3
Закон Мура - Moore's law 209 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1522 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5116 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1637 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25157 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3725 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30770 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5094 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49903 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7678 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9273 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 736 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1838 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7581 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 906 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1183 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 39 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 887 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5724 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5324 1
Аудит - аудиторский услуги 2895 1
Tom’s Hardware 464 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5974 2
Phoronix 48 2
WCCFTech - Издание 72 1
EE Times 159 1
VideoCardz 34 1
DidigtalTrends 1 1
Neowin 164 1
SemiAccurate 13 1
Times 630 1
The Register - The Register Hardware 1631 1
Hot Hardware - HotHardware 28 1
Igor’s Lab 7 1
Jon Peddie Research 42 3
IDC - International Data Corporation 4926 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
Intel Architecture Day 4 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376108, в очереди разбора - 747053.
Создано именных указателей - 179699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще