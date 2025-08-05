Intel ликвидирует не выдерживающий конкуренции с AMD и Nvidia отдел разработки дискретных GPU 2

В Linux появится поддержка таинственной технологии Intel для разблокировки функций процессоров за деньги 2

Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату 2

Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 2

Intel готовит целую россыпь процессоров в стиле ARM 2

После катастрофы с 7 нм Intel уволила главного инженера и перекроила структуру 2

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AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500 для iMac 1

AMD представила ПО Radeon Software Crimson ReLive Edition 2

AMD представила видеокарту для рабочих станций с 32 ГБ памяти 1

AMD представила новые технологии LiquidVR для разработки контента виртуальной реальности 2

Очередной инженер AMD ушел в Apple 2

Apple станет разработчиком чипов 2