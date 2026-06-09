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Intel LGA land grid array процессорный сокет
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 145, упоминаний - 202
Intel LGA и организации, системы, технологии, персоны:
|Tom’s Hardware 600 15
|VideoCardz 44 8
|WCCFTech - Издание 110 6
|DigiTimes - Издание 1331 5
|Neowin 217 5
|AnandTech 73 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
|TechSpot 188 3
|ComputerBase 14 2
|PCWorld - PC World 47 2
|Hot Hardware - HotHardware 29 2
|TechPowerUp 23 2
|HardwareLuxx 3 1
|Golem.de 3 1
|Commercial Times 110 1
|РС Рro 91 1
|Times 661 1
|Igor’s Lab 7 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Reddit 398 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|ITHome 46 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|Ведомости 1466 1
|РИА Новости 1033 1
|N+1 - Издание 188 1
|Чудо техники 60 1
|Ars Technica 450 1
|Inquirer 463 1
|HKEPC 2 1
|Cinebench 29 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|TrendForce 187 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.