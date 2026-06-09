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Intel LGA land grid array процессорный сокет

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.06.2026 Компания, отвечающая за блокировки Рунета, готовится к расширению. Закупаются серверы на 1,3 миллиарда 1
27.05.2026 Сервер Arbyte SRV D16 Gen3 включён в реестр российской радиоэлектронной продукции 1
22.04.2026 Ozon собирается построить собственную фабрику по производству электроники 1
16.04.2026 Российский бренд Osio представил новую линейку моноблоков 1
07.04.2026 Мир сошел с ума. В новейшие ПК будут устанавливать древнейшую технологию из 2007 года. Зачем это нужно 3
06.04.2026 Intel внезапно отменила «похороны» древней платформы под память DDR4 из-за дефицита DDR5. Готовятся к выходу новые материнки 4
25.03.2026 3Logic Group обновляет линейку моноблоков Raskat Studio 1
10.03.2026 Intel эволюционирует, но назад. Вышли процессоры в стиле старых Pentium – больше никаких гибридных ядер 1
14.01.2026 Мир возвращается в 2007 год. Миллионы пользователей массово переходят на древние ОЗУ DDR3 19-летней давности 1
19.12.2025 Amur представила высокопроизводительные реестровые серверы Terra 1
08.12.2025 Рабочая станция Tower D4 производства «Инферит» получила реестровый номер Минпромторга 1
27.11.2025 МГК «Информпроект» выбрала для своей ИТ-инфраструктуры сервер вендора «Инферит» 1
25.11.2025 Российский бренд OSiO представляет ПК: максимальная производительность для работы и развлечений 1
06.11.2025 Произведенные в ОЭЗ «Дубна» персональные компьютеры Kvadra поступили в продажу 1
28.10.2025 Yadro запускает в продажу персональный компьютер Kvadra TAU mini 1
24.10.2025 Россия включилась в гонку за новейший стандарт связи 6G. «Сколково» спешно закупает сервера 3
13.10.2025 Щедрейший подарок AMD всему миру. Новейшие процессоры Zen 6 заработают в старых ПК в сокете АМ5. Покупать новый не придется 1
13.10.2025 «Инферит» представил флагманские серверы для ИИ, Big Data и научных исследований 1
12.09.2025 Раскрыт обман века. Intel впаривает покупателям древний процессор под новым названием и по очень высокой цене 2
05.09.2025 Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM 2
22.08.2025 Мини-ПК «Финвал» от бренда «Амур»: компактное решение для государственных предприятий и бизнеса 1
15.08.2025 «Инферит» сообщает о включении десктопного ПК Inferit Desktop v2 D4 в реестр Минпромторга 1
07.07.2025 Intel создала процессор с тепловыделением как у утюга и уникальным техпроцессом, у которого нет аналогов 1
25.06.2025 Стационарный комплекс РДИ от «Инферит Техника» вошел в реестр Минпромторга 1
23.06.2025 Знаменитый компонент ПК из 90-х получил новый драйвер спустя четверть века после обнаружения ошибки в старом 1
09.06.2025 АРМ «Инферит» на базе Inferit Desktop D4 и Slim D4 внесены в реестр Минпромторга 1
05.06.2025 Власти заказали на полмиллиарда подсанкционные Sony PlayStation 5 и игровые ПК с топовыми видеокартами 1
07.05.2025 Процессоры Intel резко подешевели, потому что не продаются. Цены на отдельные серии рухнули на четверть 1
21.04.2025 Intel выпустит «убийцу» новых чипов AMD Zen 5. Ради него придется поменять половину ПК 6
16.04.2025 В России начался выпуск материнских плат для серверных процессоров Intel Xeon 4 и 5 поколений 1
16.04.2025 Производство OpenYard выпустило первую партию серверных материнских плат на процессорах Intel 4 поколения 1
16.04.2025 Новая материнская плата RDW Computers на DDR5 1
11.04.2025 Персональные компьютеры «Инферит» внесли в реестр Минпромторга 1
04.04.2025 Россияне выпустили неожиданно дешевые материнские платы для современных процессоров Intel и AMD 1
02.04.2025 Россиянин занял шестое место в мировых соревнованиях по разгону платформ на процессорах Intel 4
05.02.2025 Intel изгнали из самой богатой европейской страны. Ее процессоры никто не покупает, AMD единолично заняла почти весь рынок 2
30.12.2024 Обзор моноблока HIPER V6: компактное и мощное решение с прицелом на апгрейд 1
11.11.2024 SSD российского производства GS Nanotech интегрируют в рабочую станцию вендора «Инферит» (ГК Softline) 2

Публикаций - 145, упоминаний - 202

Intel LGA и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 117
AMD - Advanced Micro Devices 4641 49
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 15
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 15
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 15
Nvidia Corp 4002 14
Softline - Софтлайн 3743 12
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 7
Apple Inc 13156 6
Pegatron - ASRock 60 6
Microsoft Corporation 25775 5
Lenovo Group 2447 5
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 4
Dell EMC 5180 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
HP Inc. 5883 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Fujitsu 2105 4
Sony 6739 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 4
BLX IC Design Corporation 13 3
Telit 22 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 3
X Corp - Twitter 2938 3
Huawei 4677 3
Qualcomm Technologies 1974 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 3
Loongson Technology 80 3
Biostar - Biostar Microtech 34 3
Box inc - box.com - box.net 375 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 2
Puget Systems 9 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 2
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 37 2
Центр открытых разработок - OpenYard 94 2
Наукоград - технопарк 156 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
PRB Logics Corporation 3 2
Caseking 3 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
EPIC Telecom Invest 212 1
LEGO 260 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 16 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 125
DDR - Double data rate 3083 91
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 78
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 68
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 67
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 41
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 38
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 36
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 30
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 29
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 328 28
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 23
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 22
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 20
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 15
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 14
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 14
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 14
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 12
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 12
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 12
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BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 11
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 11
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Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 7
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 7
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 7
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 75 7
Intel Meteor Lake 37 7
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Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 7
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ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 3
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
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Кремний - Silicium - химический элемент 1776 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
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DigiTimes - Издание 1331 5
Neowin 217 5
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
TechSpot 188 3
ComputerBase 14 2
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Hot Hardware - HotHardware 29 2
TechPowerUp 23 2
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