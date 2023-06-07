OCS предлагает ИТ-каналу комплектующие для ПК GameMax

OCS Distribution расширяет ассортимент комплектующих для персональных компьютеров и предлагает партнерам аппаратное обеспечение и периферийные устройства GameMax.

GameMax более 10 лет создает периферийные устройства, оборудования и корпуса для ПК для игровой индустрии.

Продуктовый портфель OCS пополнят корпуса для ПК, блоки питания и системы охлаждения GameMax. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Так, система охлаждения GameMax Iceberg 120 рассчитана на длительное непрерывное охлаждение центрального процессора игрового ПК, имеющего сокет LGA 1151-v2, LGA 1151, AM4, LGA 1156 или другой разъем подключения. Система жидкостного охлаждения с рассеиваемой тепловой мощностью до 150Вт решает задачу отвода тепла от разогнанного процессора, испытывающего во время работы значительные тепловые нагрузки.

Блоки питания серии GameMax RGB обладают 8-контактным разъемом питания процессора и 6+2-контактными разъемами PCIe.

Продвижение и поддержку продуктов GameMax возьмет на себя департамент компонентов OCS. Устройства уже доступны к заказу со склада дистрибьютора.

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Производством и продвижением бренда GameMax занимается компания Guangdong Sohoo Technology Co, LTD. Компания более 10 лет создает периферийные устройства, оборудования и корпуса для ПК для игровой индустрии.

OCS Distribution основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В 2021 г. предложила рынку сервисы в области проектирования и внедрения ИТ-проектов, финансов, производства, логистики, маркетинга. В Москве создана производственная площадка площадью 1500 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 23 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7200 компаний России.