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- Отопление - искусственный обогрев - тепловентилятор
|30.09.2024
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Что происходит на рынке мобильных ЦОД
ции. Благодаря применению инверторных компрессоров и электронно-коммутируемых вентиляторов мощность системы охлаждения можно плавно регулировать от 20% до 100%, в зависимости от тепловой нагруз
|29.09.2024
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Залог стабильной ИТ-инфраструктуры: как обеспечить комфортный микроклимат в ЦОД
решения, также направленные на оптимизацию энергопотребления, но реализуемые в ходе проектирования системы охлаждения в конкретном дата-центре. Например, кондиционеры могут работать как в откр
|14.06.2024
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Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж
мах умного дома Tuya, Google, VK, Яндекса. В мобильном приложении TCL Home можно удаленно управлять кондиционером и задавать ему различные сценарии работы. Также для управления прибором в компл
|03.06.2024
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Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж
ключает появление белого налета на мебели, который часто появляется от увлажнителей. Для управления кондиционером предусмотрены сенсорные кнопки на верхней панели, также прибор поддерживает уда
|23.05.2024
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Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM
уха в режиме обогрева. Дополнительно как опцию можно заказать модуль Wi-Fi — это позволит управлять кондиционером удаленно из мобильного приложения SmartHome.ROYAL CLIMA FRESH STANDARD FULL DC
|18.09.2023
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Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM
омощью виртуальных помощников Маруся, Алиса и Салют от Сбера. А при поломке вы можете провести удаленную диагностику прибора. Кондиционер рассчитан на помещение площадью 35 м² и может работать как на охлаждение, так и на обогрев. В наличии есть такие режимы, как турбо, бесшумный ночной, комфортное воздухораспределение, осушение и автоматическая очистка. В устройстве имеется фильтр предварит
|18.08.2023
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Создана российская система охлаждения для микроэлектроники
перспективных проектов центра радиофотоники и СВЧ-технологий НИЯУ МИФИ Сергей Ясев, в экспериментах охлаждение достигало уровня -230 градусов по Цельсию. Создана российская система охлаждения д
|30.06.2023
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Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM
ературы на пульте, а не на внутреннем блоке прибора, который, как правило, расположен под потолком. Кондиционером можно управлять со смартфона через мобильное приложение. Также в комплекте есть
|18.04.2023
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Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM
тки и самодиагностики. Из достоинств также отметим возможность установить модуль Wi-Fi и управлять кондиционером голосом – с помощью Алисы. Рейтинг ZOOM Площадь помещения Минимальный уровень ш
|02.12.2022
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Создана революционная система охлаждения для сверхтонких ноутбуков. О шумных вентиляторах можно забыть
ы AirJet Сколько будет стоить AirJet в Frore Systems не раскрывают. Первые устройства на базе новой системы охлаждения, как ожидается, появятся на рынке в I квартале 2023 г. В компании не назыв
|24.11.2022
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Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали
атели потребляют от сети ровно столько же, сколько и отдают тепла. Условная схема обогрева комнаты кондиционером Ниже мы покажем, насколько выгоднее обогревать помещение кондиционером,
|27.09.2022
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Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли
щики — те, что существуют сейчас, не обладают достаточной полезной нагрузкой на такой высоте. В целом, технология будет обходиться примерно в $11 млрд в год. Это даже меньше, чем одна треть затрат на охлаждение нашей планеты на те же 2C и вообще не сравнится со стоимостью тех усилий, что предпринимаются для достижения нулевого уровня выбросов.Однако, несмотря на это, авторы работы, опублико
|11.08.2022
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Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж
й сплит-систем. На основе этих данных мы выбрали наиболее популярные и в то же время функциональные кондиционеры, которые обладают многими возможностями более дорогих устройств. Также мы отдали
|22.06.2022
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OCS начинает сотрудничество с компанией NoTherm
OCS Distribution расширяет портфель решений для инфраструктуры центров обработки данных. Партнерам дистрибьютора будут доступны прецизионные кондиционеры и чиллеры от российского производителя NoTherm. Эксклюзивное соглашение на дистрибуцию оборудования позволит OCS обеспечить партнеров современными климатическими системами для пост
|16.06.2022
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Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры
Передвижные напольные кондиционеры идеально подходят для использования в арендуемых помещениях, в загородных домах
|16.08.2021
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Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM
ный мини-дисплей на внутреннем блоке. Подсветка дисплея у пульта позволяет с комфортом пользоваться кондиционером в темноте — казалось бы, мелочь, но попробуйте постоянно подсвечивать пульт фон
|08.06.2021
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МТС и «Даичи» запустили подписку на «облачные» кондиционеры
оторая обеспечивает онлайн-мониторинг работы устройства. Пользователь и члены семьи могут управлять кондиционером со смартфона с помощью мобильного приложения Daichi Comfort и настроить различн
|02.04.2021
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В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий
. Так, по словам представителя «Теркон-КТТ», каждый новый сервер нуждается в отдельной конфигурации системы охлаждения. Кроме того, заменить вышедший из строя сервер аналогичным без терконов не
|18.11.2020
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Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM
ер сможет заменить обогреватель даже зимой в средней полосе России. Модель поддерживает управления с пульта и с помощью смартфона – в конструкции предусмотрен Wi-Fi модуль, который позволит управлять кондиционером из любой точки мира. Для работы применяется экологичный и безопасный хладагент R32, а средний уровень шума внутреннего блока не превышает 21 дБ. Кроме того, у модели есть функция
|06.07.2020
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Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM
Конденсат здесь тоже испаряется автоматически. К плюсам модели можно отнести комплектацию: вместе с кондиционером вы сразу получите набор для монтажа и воздуховыпускной шланг – такой комплект н
|06.03.2020
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Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM
ме производительность снижается, но прибор практически не издает шума. При выборе максимальной мощности (200 м3/ч) обеспечивается лучшая эффективность, но BALLU AP-110 шумит немного сильнее обычного. Климатический комплекс LG LSA50A LG LSA50A – одно из самых универсальных устройств, которые можно купить для очистки воздуха. Хотя и стоит оно гораздо дороже среднего (около 85 000 рублей), цен
|11.06.2019
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Лучшие кондиционеры до 20 000 рублей: выбор ZOOM
ка, чтобы в комнату поступал только горячий воздух. На пульт ДУ вынесены основные кнопки управления кондиционером. Что особенно приятно – предлагается управлять шириной, дальностью и направлени
|27.05.2019
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Кондиционеры: вред или польза? Главные мифы о спасительной прохладе
Чем полезны кондиционеры Кондиционеры прочно вошли в повседневную жизнь. Их можно встретить в домах и в к
|16.10.2018
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Лучшие кондиционеры с функцией обогрева. Выбор ZOOM
, а узлы компрессора изнашиваются активнее. Действительно, при ударно низких температурах за бортом кондиционеры по большей части становятся бесполезны в роли обогревателей, а то и вовсе ломают
|06.07.2018
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Кондиционеры: хиты продаж
монтажа и регулярного обслуживания, однако благодаря разделению внутреннего и внешнего блоков такие кондиционеры получилось сделать самыми тихими и энергоэффективными. Electrolux EACS-07HAR/N3
|31.05.2018
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Лучшие мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM
терок. Конденсат сливать не требуется, так как имеется функция автоматического испарения. Управлять кондиционером можно при помощи пульта ДУ.Electrolux EACM-11CL/N3 Еще один моноблок с интересн
|20.06.2017
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Новые прецизионные кондиционеры Schneider Electric повысят энергоэффективность дата-центров
для средних и крупных ЦОДов улучшены все основные параметры, что позволит заказчикам оптимизировать системы охлаждения для обеспечения более эффективного энергопотребления.На смену кондиционера
|10.12.2015
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Дата-центр без потерь электроэнергии
ского управления (АСДУ). Энергопотребление ЦОД до внедрения фрикулинга и FCC Источник: RedSys, 2015 Экономия на охлаждении Поскольку высокие операционные издержки, в первую очередь, обусловлены
|18.09.2015
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Выбор ZOOM: кондиционеры
едостаток можно считать несущественным.Сплит-система Мы добрались до того, что чаще всего называют «кондиционером» как таковым: сплит-систему. Формально это действительно кондиционер (поэтому о
|23.05.2014
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Мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM.CNews
этот обзор — оказалось, что это не только красивый, но и вполне современный мобильный кондиционер. Охлаждающая способность здесь (мощность, производительность) — 2600 Вт. Это единственный в об
|09.04.2014
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Schneider Electric выпустила внутрирядные системы охлаждения InRow Chilled Water нового поколения
ия Schneider Electric, мировой эксперт в области управления электроэнергией, выпустила внутрирядные системы охлаждения на чиллерной воде InRow Chilled Water нового поколения, предназначенные дл
|01.11.2013
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Карманный климатический комбайн
туры. Это более серьезная проблема, чем кажется на первый взгляд. Так, в США 87% домохозяйств имеют кондиционеры, а в Бразилии таких домохозяйств всего 11%, в жаркой Индии и того меньше – 2%. П
|31.10.2013
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Club.CNews: Адиабатическое охлаждение ЦОД
приходится отводить тепла. При этом самый весомый «вклад» а общий ландшафт энергопотребления вносят системы охлаждения: их доля достигает 35-40 %. В стремлении оптимизировать традиционную схему
|31.05.2013
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Лучшие мобильные кондиционеры и вентиляторы. Выбор ZOOM.CNews
вентиляция, осушение воздуха. Режима обогрева нет — в конце концов, этот режим в случае с мобильным кондиционером не всегда нужен (индивидуальный момент для каждого пользователя) Есть автоматич
|22.08.2012
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ZOOM. CNews и группа компаний «АЯК» предупреждают: контрафактный кондиционер — деньги на ветер!
«левые» продавцы этим совсем не озабочены. Лишь бы клиент заплатил деньги, а что дальше будет с его кондиционером — никого не волнует. Уважающие себя и своих клиентов компании (российские предс
|22.06.2012
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Лучшие вентиляторы и мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM
стей, что, конечно, хорошо. Вентилятор Rolsen RSF-3106RT. Стоимость - около 4 тыс. рублей Мобильные кондиционеры Stadler Form Они — старшие братья вентиляторов, и, пожалуй, младшие братья сплит
|14.05.2012
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Кондиционеры Zanussi в России: обзор решений
оля внешнего и внутреннего блоков, отлично работает в «Ночном режиме». DC-Inverter В последние годы кондиционеры с технологией DC-Inverter пользуются всё большим успехом. Это умная и современна
|27.04.2012
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Инверторные кондиционеры к лету. Выбор ZOOM
сора, подогреватель поддона (основания) наружного блока. Все алгоритмы, использующиеся в управлении кондиционером, нацелены на получение максимальной эффективности при работе в режимах охлажден
|27.01.2012
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Влажное дело. ZOOM.CNews обозревает «зимнюю» климатическую технику
бор, который объединяет в себе сразу несколько функций. А именно пять: увлажнение воздуха, обогрев, охлаждение, ионизация, вентиляция. Речь о модели TAC М210 A. Это так называемый электрический
|15.12.2011
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Инверторные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries: будущее, которое уже наступило
ном холодильнике (хотя ныне есть и инветорные холодильники). Когда температура в помещении доведена кондиционером до заданного пользователем значения — компрессор выключается. Когда температура
HVAC и организации, системы, технологии, персоны:
|Наумов Максим 98 20
|Ксенин Алекс 311 19
|Воробьев Всеволод 13 10
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|Абрамов Сергей 73 10
|Шмелев Алексей 23 9
|Павлов Андрей 40 7
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|Князева Мария 15 7
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|Хала Илья 42 5
|Лебедев Павел 33 5
|Богданов Кирилл 112 5
|Евтушенко Олег 143 5
|Юсупов Ренат 115 5
|Луковников Михаил 20 5
|Широков Александр 25 5
|Рудь Сергей 7 5
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|Гутман Виктор 17 5
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|Кабанов Владимир 178 4
|Сорокин Олег 6 4
|Андронов Сергей 27 4
|Бяков Юрий 42 4
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|Устюжанин Александр 11 4
|Вирцер Евгений 33 4
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