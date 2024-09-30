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HVAC Климатическое оборудование, техника Кондиционеры Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха Гаджеты климатические - Climate equipment, technology Climate gadgets Air conditioners Air conditioning systems

HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems

 

 

 

17 июля 1902 года Уиллис Карриер создал проект кондиционера воздуха, в этот день отмечается день рождения кондиционера. Первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати. 17 июля 1902 года Уиллис Карриер создал проект кондиционера воздуха, в этот день отмечается день рождения кондиционера. Первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати.
17 июля 1902 года Уиллис Карриер создал проект кондиционера воздуха, в этот день отмечается день рождения кондиционера. Первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати.

 


30.09.2024 Что происходит на рынке мобильных ЦОД

ции. Благодаря применению инверторных компрессоров и электронно-коммутируемых вентиляторов мощность системы охлаждения можно плавно регулировать от 20% до 100%, в зависимости от тепловой нагруз
29.09.2024 Залог стабильной ИТ-инфраструктуры: как обеспечить комфортный микроклимат в ЦОД

решения, также направленные на оптимизацию энергопотребления, но реализуемые в ходе проектирования системы охлаждения в конкретном дата-центре. Например, кондиционеры могут работать как в откр
14.06.2024 Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

мах умного дома Tuya, Google, VK, Яндекса. В мобильном приложении TCL Home можно удаленно управлять кондиционером и задавать ему различные сценарии работы. Также для управления прибором в компл
03.06.2024 Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

ключает появление белого налета на мебели, который часто появляется от увлажнителей. Для управления кондиционером предусмотрены сенсорные кнопки на верхней панели, также прибор поддерживает уда
23.05.2024 Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

уха в режиме обогрева. Дополнительно как опцию можно заказать модуль Wi-Fi — это позволит управлять кондиционером удаленно из мобильного приложения SmartHome.ROYAL CLIMA FRESH STANDARD FULL DC

18.09.2023 Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

омощью виртуальных помощников Маруся, Алиса и Салют от Сбера. А при поломке вы можете провести удаленную диагностику прибора. Кондиционер рассчитан на помещение площадью 35 м² и может работать как на охлаждение, так и на обогрев. В наличии есть такие режимы, как турбо, бесшумный ночной, комфортное воздухораспределение, осушение и автоматическая очистка. В устройстве имеется фильтр предварит
18.08.2023 Создана российская система охлаждения для микроэлектроники

перспективных проектов центра радиофотоники и СВЧ-технологий НИЯУ МИФИ Сергей Ясев, в экспериментах охлаждение достигало уровня -230 градусов по Цельсию. Создана российская система охлаждения д
30.06.2023 Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

ературы на пульте, а не на внутреннем блоке прибора, который, как правило, расположен под потолком. Кондиционером можно управлять со смартфона через мобильное приложение. Также в комплекте есть
18.04.2023 Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

тки и самодиагностики.  Из достоинств также отметим возможность установить модуль Wi-Fi и управлять кондиционером голосом – с помощью Алисы. Рейтинг ZOOM Площадь помещения Минимальный уровень ш
02.12.2022 Создана революционная система охлаждения для сверхтонких ноутбуков. О шумных вентиляторах можно забыть

ы AirJet Сколько будет стоить AirJet в Frore Systems не раскрывают. Первые устройства на базе новой системы охлаждения, как ожидается, появятся на рынке в I квартале 2023 г. В компании не назыв
24.11.2022 Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

атели потребляют от сети ровно столько же, сколько и отдают тепла.  Условная схема обогрева комнаты кондиционером Ниже мы покажем, насколько выгоднее обогревать помещение кондиционером,

27.09.2022 Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли

щики — те, что существуют сейчас, не обладают достаточной полезной нагрузкой на такой высоте. В целом, технология будет обходиться примерно в $11 млрд в год. Это даже меньше, чем одна треть затрат на охлаждение нашей планеты на те же 2C и вообще не сравнится со стоимостью тех усилий, что предпринимаются для достижения нулевого уровня выбросов.Однако, несмотря на это, авторы работы, опублико
11.08.2022 Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж

й сплит-систем. На основе этих данных мы выбрали наиболее популярные и в то же время функциональные кондиционеры, которые обладают многими возможностями более дорогих устройств. Также мы отдали
22.06.2022 OCS начинает сотрудничество с компанией NoTherm

OCS Distribution расширяет портфель решений для инфраструктуры центров обработки данных. Партнерам дистрибьютора будут доступны прецизионные кондиционеры и чиллеры от российского производителя NoTherm. Эксклюзивное соглашение на дистрибуцию оборудования позволит OCS обеспечить партнеров современными климатическими системами для пост
16.06.2022 Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

Передвижные напольные кондиционеры идеально подходят для использования в арендуемых помещениях, в загородных домах

16.08.2021 Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM

ный мини-дисплей на внутреннем блоке. Подсветка дисплея у пульта позволяет с комфортом пользоваться кондиционером в темноте — казалось бы, мелочь, но попробуйте постоянно подсвечивать пульт фон
08.06.2021 МТС и «Даичи» запустили подписку на «облачные» кондиционеры

оторая обеспечивает онлайн-мониторинг работы устройства. Пользователь и члены семьи могут управлять кондиционером со смартфона с помощью мобильного приложения Daichi Comfort и настроить различн
02.04.2021 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий

. Так, по словам представителя «Теркон-КТТ», каждый новый сервер нуждается в отдельной конфигурации системы охлаждения. Кроме того, заменить вышедший из строя сервер аналогичным без терконов не
18.11.2020 Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM

ер сможет заменить обогреватель даже зимой в средней полосе России. Модель поддерживает управления с пульта и с помощью смартфона – в конструкции предусмотрен Wi-Fi модуль, который позволит управлять кондиционером из любой точки мира. Для работы применяется экологичный и безопасный хладагент R32, а средний уровень шума внутреннего блока не превышает 21 дБ. Кроме того, у модели есть функция

06.07.2020 Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Конденсат здесь тоже испаряется автоматически. К плюсам модели можно отнести комплектацию: вместе с кондиционером вы сразу получите набор для монтажа и воздуховыпускной шланг – такой комплект н
06.03.2020 Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM

ме производительность снижается, но прибор практически не издает шума. При выборе максимальной мощности (200 м3/ч) обеспечивается лучшая эффективность, но BALLU AP-110 шумит немного сильнее обычного. Климатический комплекс LG LSA50A LG LSA50A – одно из самых универсальных устройств, которые можно купить для очистки воздуха. Хотя и стоит оно гораздо дороже среднего (около 85 000 рублей), цен
11.06.2019 Лучшие кондиционеры до 20 000 рублей: выбор ZOOM

ка, чтобы в комнату поступал только горячий воздух. На пульт ДУ вынесены основные кнопки управления кондиционером. Что особенно приятно – предлагается управлять шириной, дальностью и направлени
27.05.2019 Кондиционеры: вред или польза? Главные мифы о спасительной прохладе

Чем полезны кондиционеры Кондиционеры прочно вошли в повседневную жизнь. Их можно встретить в домах и в к
16.10.2018 Лучшие кондиционеры с функцией обогрева. Выбор ZOOM

, а узлы компрессора изнашиваются активнее. Действительно, при ударно низких температурах за бортом кондиционеры по большей части становятся бесполезны в роли обогревателей, а то и вовсе ломают
06.07.2018 Кондиционеры: хиты продаж

монтажа и регулярного обслуживания, однако благодаря разделению внутреннего и внешнего блоков такие кондиционеры получилось сделать самыми тихими и энергоэффективными. Electrolux EACS-07HAR/N3

31.05.2018 Лучшие мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM

терок. Конденсат сливать не требуется, так как имеется функция автоматического испарения. Управлять кондиционером можно при помощи пульта ДУ.Electrolux EACM-11CL/N3 Еще один моноблок с интересн
20.06.2017 Новые прецизионные кондиционеры Schneider Electric повысят энергоэффективность дата-центров

для средних и крупных ЦОДов улучшены все основные параметры, что позволит заказчикам оптимизировать системы охлаждения для обеспечения более эффективного энергопотребления.На смену кондиционера
10.12.2015 Дата-центр без потерь электроэнергии

ского управления (АСДУ). Энергопотребление ЦОД до внедрения фрикулинга и FCC Источник: RedSys, 2015 Экономия на охлаждении Поскольку высокие операционные издержки, в первую очередь, обусловлены
18.09.2015 Выбор ZOOM: кондиционеры

едостаток можно считать несущественным.Сплит-система Мы добрались до того, что чаще всего называют «кондиционером» как таковым: сплит-систему. Формально это действительно кондиционер (поэтому о
23.05.2014 Мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM.CNews

этот обзор — оказалось, что это не только красивый, но и вполне современный мобильный кондиционер. Охлаждающая способность здесь (мощность, производительность) — 2600 Вт. Это единственный в об
09.04.2014 Schneider Electric выпустила внутрирядные системы охлаждения InRow Chilled Water нового поколения

ия Schneider Electric, мировой эксперт в области управления электроэнергией, выпустила внутрирядные системы охлаждения на чиллерной воде InRow Chilled Water нового поколения, предназначенные дл
01.11.2013 Карманный климатический комбайн

туры. Это более серьезная проблема, чем кажется на первый взгляд. Так, в США 87% домохозяйств имеют кондиционеры, а в Бразилии таких домохозяйств всего 11%, в жаркой Индии и того меньше – 2%. П
31.10.2013 Club.CNews: Адиабатическое охлаждение ЦОД

приходится отводить тепла. При этом самый весомый «вклад» а общий ландшафт энергопотребления вносят системы охлаждения: их доля достигает 35-40 %. В стремлении оптимизировать традиционную схему
31.05.2013 Лучшие мобильные кондиционеры и вентиляторы. Выбор ZOOM.CNews

вентиляция, осушение воздуха. Режима обогрева нет — в конце концов, этот режим в случае с мобильным кондиционером не всегда нужен (индивидуальный момент для каждого пользователя) Есть автоматич
22.08.2012 ZOOM. CNews и группа компаний «АЯК» предупреждают: контрафактный кондиционер — деньги на ветер!

«левые» продавцы этим совсем не озабочены. Лишь бы клиент заплатил деньги, а что дальше будет с его кондиционером — никого не волнует. Уважающие себя и своих клиентов компании (российские предс
22.06.2012 Лучшие вентиляторы и мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM

стей, что, конечно, хорошо. Вентилятор Rolsen RSF-3106RT. Стоимость - около 4 тыс. рублей Мобильные кондиционеры Stadler Form Они — старшие братья вентиляторов, и, пожалуй, младшие братья сплит
14.05.2012 Кондиционеры Zanussi в России: обзор решений

оля внешнего и внутреннего блоков, отлично работает в «Ночном режиме». DC-Inverter В последние годы кондиционеры с технологией DC-Inverter пользуются всё большим успехом. Это умная и современна
27.04.2012 Инверторные кондиционеры к лету. Выбор ZOOM

сора, подогреватель поддона (основания) наружного блока. Все алгоритмы, использующиеся в управлении кондиционером, нацелены на получение максимальной эффективности при работе в режимах охлажден
27.01.2012 Влажное дело. ZOOM.CNews обозревает «зимнюю» климатическую технику

бор, который объединяет в себе сразу несколько функций. А именно пять: увлажнение воздуха, обогрев, охлаждение, ионизация, вентиляция. Речь о модели TAC М210 A. Это так называемый электрический
15.12.2011 Инверторные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries: будущее, которое уже наступило

ном холодильнике (хотя ныне есть и инветорные холодильники). Когда температура в помещении доведена кондиционером до заданного пользователем значения — компрессор выключается. Когда температура

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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12451 428
Вентилятор - Fan 970 381
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9515 379
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 6006 374
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16950 369
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25035 369
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3174 349
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3658 346
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23853 315
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3772 311
DDR - Double data rate 2706 283
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16061 275
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2130 269
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5954 256
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9248 254
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30195 236
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4230 232
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10084 231
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7781 230
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7095 219
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10687 219
Клавиатура - Keyboard 2145 218
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения 1419 213
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20802 212
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5626 212
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12118 208
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3438 208
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3613 197
Microsoft Windows 15565 217
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1292 200
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1337 159
Intel Core - Семейство процессоров 1198 148
Google Android 13901 102
Nvidia GeForce GTX 522 91
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1332 85
Apple iPhone 6 4861 85
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 277 85
Linux OS 9822 82
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 837 80
Microsoft Windows 10 1736 79
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 292 79
Intel Core i - Cерия процессоров 513 78
Microsoft Windows 2000 8661 76
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 481 69
Intel x86 - архитектура процессора 1832 65
UL Solutions - Futuremark - PCMark 196 64
Apple MacBook - серия ноутбуков 925 56
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 453 56
Microsoft Windows 7 1971 54
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 716 51
Apple iOS 7671 49
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 46
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4946 45
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 623 45
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1411 45
Apple iPhone - серия смартфонов 7048 44
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 43
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 43
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 933 40
Intel Turbo Boost Technology 210 40
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 481 39
Apple MacBook Pro 524 38
Acer Aspire - серия ноутбуков 321 36
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 36
Google YouTube - Видеохостинг 2715 36
Nvidia G-Sync 146 33
Intel HD Graphics - графический процессор 155 33
Apple Mac - Apple Macintosh 2968 33
Наумов Максим 98 20
Ксенин Алекс 311 19
Воробьев Всеволод 13 10
Головин Даниил 34 10
Ерофеева Мария 31 10
Абрамов Сергей 73 10
Шмелев Алексей 23 9
Павлов Андрей 40 7
Штонда Андрей 11 7
Путин Владимир 3130 7
Князева Мария 15 7
Ширшов Павел 76 6
Клименко Федор 22 6
Корнеев Сергей 84 6
Самойлов Юрий 74 5
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 185 5
Карпов Алексей 24 5
Криницкий Игорь 26 5
Lin James - Лин Джеймс 15 5
Хала Илья 42 5
Лебедев Павел 33 5
Богданов Кирилл 112 5
Евтушенко Олег 143 5
Юсупов Ренат 115 5
Луковников Михаил 20 5
Широков Александр 25 5
Рудь Сергей 7 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1007 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 5
Гутман Виктор 17 5
Шмаков Роман 17 4
Никифоров Николай 1135 4
Кабанов Владимир 178 4
Сорокин Олег 6 4
Андронов Сергей 27 4
Бяков Юрий 42 4
Переведенцев Александр 8 4
Устюжанин Александр 11 4
Вирцер Евгений 33 4
Колмычек Павел 17 4
Россия - РФ - Российская федерация 142239 1093
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51879 358
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42784 294
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16844 204
Европа 21700 202
Япония 13245 143
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14143 140
Земля - планета Солнечной системы 10341 133
Солнце - звезда Солнечной системы 5143 130
Германия - Федеративная Республика 12634 124
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14065 120
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17188 102
Южная Корея - Республика 6612 88
Италия - Итальянская Республика 4338 74
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13285 72
Китай - Тайвань 3960 59
Франция - Французская Республика 7807 53
Азия - Азиатский регион 5495 52
Россия - СФО - Новосибирск 4243 47
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2860 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7337 46
Солнечная система - Solar system 2516 41
США - Калифорния 4617 37
Беларусь - Белоруссия 5578 36
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 33
Швеция - Королевство 3610 33
Нидерланды 3494 32
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2621 31
Индия - Bharat 5401 31
Россия - УФО - Екатеринбург 3899 31
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2480 30
Америка Северная - Североамериканский регион 3325 28
Америка - Американский регион 2127 25
Украина 7577 24
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3510 24
Финляндия - Финляндская Республика 3588 23
Африка - Африканский регион 3459 23
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2915 23
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 354 23
Турция - Турецкая республика 2326 22
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4889 306
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23772 263
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5444 251
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28585 241
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50354 234
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47517 223
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13973 150
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6841 136
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1364 133
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1883 127
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5255 127
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4717 124
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Ergonomics - Эргономика 1585 108
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U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 35 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 4
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 21 4
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 9 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 164 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 362 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 47
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 19
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2388 12
CeBIT 612 11
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 10
День молодёжи - 27 июня 871 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 8
Red Dot Design Award 55 8
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 371 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1983 4
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Samsung Forum 14 3
iF Design Awards 25 3
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Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 3
Intel Developer Forum - IDF 276 2
Связь-Экспокомм 113 2
Международный женский день - 8 марта 324 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 309 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 2
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Industrie Forum Design Award 2 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1098 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 2
МТС Телеком Идея 52 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 631 2
Samsung Unpacked 32 2
GITEX Technology - международная выставка 38 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
NA LCS - North American League Championship Series 1 1
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 59 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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