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Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM ный мини-дисплей на внутреннем блоке. Подсветка дисплея у пульта позволяет с комфортом пользоваться кондиционером в темноте — казалось бы, мелочь, но попробуйте постоянно подсвечивать пульт фон

МТС и «Даичи» запустили подписку на «облачные» кондиционеры оторая обеспечивает онлайн-мониторинг работы устройства. Пользователь и члены семьи могут управлять кондиционером со смартфона с помощью мобильного приложения Daichi Comfort и настроить различн

В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий . Так, по словам представителя «Теркон-КТТ», каждый новый сервер нуждается в отдельной конфигурации системы охлаждения. Кроме того, заменить вышедший из строя сервер аналогичным без терконов не

Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM ер сможет заменить обогреватель даже зимой в средней полосе России. Модель поддерживает управления с пульта и с помощью смартфона – в конструкции предусмотрен Wi-Fi модуль, который позволит управлять кондиционером из любой точки мира. Для работы применяется экологичный и безопасный хладагент R32, а средний уровень шума внутреннего блока не превышает 21 дБ. Кроме того, у модели есть функция

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM Конденсат здесь тоже испаряется автоматически. К плюсам модели можно отнести комплектацию: вместе с кондиционером вы сразу получите набор для монтажа и воздуховыпускной шланг – такой комплект н

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Лучшие кондиционеры до 20 000 рублей: выбор ZOOM ка, чтобы в комнату поступал только горячий воздух. На пульт ДУ вынесены основные кнопки управления кондиционером. Что особенно приятно – предлагается управлять шириной, дальностью и направлени

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