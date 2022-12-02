Создана революционная система охлаждения для сверхтонких ноутбуков. О шумных вентиляторах можно забыть

Перспективная система охлаждения для мобильных чипов

Компания Frore Systems разработала новую активную систему охлаждения чипов под названием AirJet, предназначенную для ноутбуков, планшетов и портативных игровых приставок. Она имеет ряд весомых преимуществ перед традиционными кулерами на основе вентиляторов.

Как отмечает Tom’s Hardware, компания уже заключила партнерские соглашения с крупными поставщиками чипов, такими как Intel и Qualcomm. Поэтому в будущем можно ожидать появления на рынке устройств, оснащенных чипами архитектур ARM и x86 с охлаждением AirJet.

«Будущее производительности и дизайна ноутбуков зависит от достижений в области теплотехники, – заявил Джош Ньюман (Josh Newman), вице-президент и генеральный менеджер по мобильным инновациям в Intel. – Мы тесно сотрудничали с Frore Systems, чтобы интегрировать AirJet в платформу Intel Evo. Мы рады представить эту передовую технологию в открытой экосистеме ПК».

Принцип работы AirJet

Сколько будет стоить AirJet в Frore Systems не раскрывают. Первые устройства на базе новой системы охлаждения, как ожидается, появятся на рынке в I квартале 2023 г. В компании не называют конкретных вендоров, которые будут выпускать ноутбуки с использованием AirJet, однако отмечают, что все они относятся к числу легко узнаваемых брендов.

Принцип работы AirJet

Кулер AirJet представляет собой небольшую пластину с несколькими отверстиями в верхней части, выполненную из гибких полимерных материалов, которая размещается на поверхности чипа, требующего охлаждения.

Внутри пластины размещены несколько слоев материала с пьезоэлектрическими свойствами (способны генерировать электрический заряд при деформации или наоборот – деформироваться под действием заряда) и набор электродов. Мембрана, соединенная с пьезоэлектриком, закрывает входные отверстия с внутренней стороны.

Миниатюрное устройство за счет вибрации мембраны захватывает холодный воздух через четыре прорези, расположенные в верхней его части. Затем он попадает внутрь кулера, нагревается от тепла, выделяемого чипом, после чего, двигаясь параллельно плоскости теплораспределительной крышки чипа, отводится за пределы охлаждающего устройства, опять же под действием высокочастотных колебаний мембраны.

Вибрация мембраны генерирует шум в ультразвуковом диапазоне, который совершенно не воспринимается человеческим ухом. Эта особенность выгодно отличает новинку от традиционных активных систем охлаждения на базе вентиляторов, которые, особенно на высоких оборотах, создают достаточно много шума.

Судя по словам Сешу Мадхавапедди (Seshu Madhavapeddy), основателя и главы Frore Systems, AirJet, для большей эффективности охлаждения несколько AirJet можно располагать вертикально – друг на друге.

Сергей Белостоцкий, владелец продукта PIX BI: BI-системы — это не роскошь, а норма как для крупного бизнеса, так и для СМБ Маркет

Кроме того, он утверждает, что разработка его компании применима в устройствах, защищенных от проникновения пыли. AirJet, в отличие вентилятора, якобы обладает достаточной мощностью, чтобы всасывать воздух через специальные фильтры, используемые в гаджетах с защитой по стандарту IP68. Воздух попадает внутрь кулера под давлением примерно в 10 раз более высоким в сравнении с тем, что обеспечивает средний вентилятор – 1750 Па против 140 Па.

Характеристики системы охлаждения

В настоящее время продуктовый ассортимент систем охлаждения Frore Systems насчитывает две модели: AirJet Mini – для планшетов и простых ноутбуков и AirJet Pro – для производительных лаптопов. Они отличаются компактными размерами: 27,5х41,5х2,8 мм и 31,5х71,5х2,88 мм соответственно. Обе модели тоньше любых существующих кулеров с вентилятором. Масса AirJet Mini составляет 11 грамм, AirJet Pro – 22 грамма.

Младшая модель обеспечивает мощность рассеивания тепла на уровне 5,25 Вт при максимальной потребляемой мощности в 1 Вт. Старшая модель чуть более «прожорливая» – 1,75 Вт, но и более эффективная – 10,5 Вт.

Первое поколение AirJet нацелено на использование в ультратонких портативных компьютерах, которые благодаря новинке станут еще тоньше. Для установки в игровые модели, которые имеют «горячую» дискретную видеокарту, они, по словам Мадхавапедди, не годятся.

Бизнес рассказал, как внедрялись российские ИТ-решения с грантовой поддержкой Поддержка ИТ-отрасли

Во Frore Systems утверждают, что четырех AirJet Mini будет достаточно для обеспечения охлаждения 13-дюймового ноутбука на ARM-процессоре, а три AirJet Pro справятся с более мощной 15-дюймовой моделью.

Несколько фактов о Frore Systems

Стартап Frore Systems занимается разработкой AirJet в течение последних четырех лет. Компании удалось привлечь $100 млн инвестиций от Qualcomm Ventures, Mayfield, Addition и Clear Ventures.

Как отмечает TechChrunch, технология охлаждения электронных устройств при помощи так называемых пульсирующих тепловых трубок (Pulsating heat pipes) придумана не Frore Systems. С 1990 г. опубликовано несколько научных статей, в которых описывается ее применение, в частности, для охлаждения высокопроизводительных серверов и сверхтонких мобильных устройств. Однако, по заявлению Мадхавапедди, в отличие от большинства разработок прошлого на сегодняшний день технологии Frore Systems готовы к выводу на рынок.