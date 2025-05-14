Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ARM Advanced RISC Machine

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.05.2025 Мир перевернулся. Гигантский производитель х86-процессоров втихую строит новые чипы на «вражеской» ARM-архитектуре

(высокопроизводительные и энергоэффективные ядра в одном кристалле), что вовсе не редкость в стане ARM-чипов, но среди х86-процессоров встречается пока не очень часто. Также в них будет присут
28.04.2025 Выпущена версия ViPNet SafeBoot 3.2 с поддержкой ARM-платформ

iPNet SafeBoot 3.2 (исполнение 2), ключевой особенностью которой является возможность встраивания в ARM-платформы. ViPNet SafeBoot 3 – новое поколение программного модуля доверенной загрузки (П
21.11.2024 Intel и AMD пора на свалку истории. Вот-вот появятся невероятно дешевые ноутбуки на быстрых и «холодных» процессорах ARM. Опрос

и объемам генерируемой тепловой энергии. Компания Apple в числе первых разглядела все преимущества ARM-архитектуры и при первой же возможности отказалась от чипов Intel — с 2020 г. все ее стац
08.11.2024 Ноутбуков на базе быстрых и «холодных» процессоров ARM стало втрое больше за считанные недели. У Intel и AMD большая проблема

от PowerPC в пользу Intel, а в июне 2020 г. оставила Intel в прошлом и переключилась на собственные чипы ARM. Также она сделала оба эти перехода максимально безболезненными для пользователей –

05.09.2024 Ноутбуки на Intel и AMD больше не нужны. Настала эра сверхдешевых мобильных ПК на ARM-чипах

, и теперь их продукция завозится по параллельному импорту. Пока единственная проблема ноутбуков на ARM-чипах под управлением Windows – это поддержка приложений. Еще далеко не все разработчики

20.06.2024 На новых Windows-ноутбуках на процессорах ARM не будут работать «Антивирус Касперского» и популярные игры

Многие программы не заработают на ноутбуках с модным ARM-процессором Samsung выпустила свой первый Windows-ноутбук на базе ARM-процессора Qualcomm
28.12.2023 AMD и Intel больше не нужны. Теперь можно собрать недорогой ПК на суперпродвинутом ARM-процессоре для серверов на десятках ядер. Опрос

ляд, нет ничего необычного, но все самое интересное скрывает в себе процессор. Во-первых, Altra Q64-22 – это высокопроизводительное серверное решение, внутри которого работают 64 ядра. Во-вторых, это ARM-процессор, то есть, являясь прямым конкурентам Intel Xeon и AMD Epyc с архитектурой х86, он уже выгодно отличается от них. На базе ARM можно создавать более производительные чипы с меньшими
24.10.2023 Intel конец. AMD и Nvidia взялись за создание компьютерных ARM-процессоров, которые во всем лучше х86

цессоры Intel по всем основным параметрам, а стоят при этом почти всегда дешевле. Но начало выпуска ARM-чипов для компьютеров и ноутбуков не будет означать, что AMD и Nvidia быстро поделят этот
01.08.2023 Решение Guardant SLK начало поддерживает Arm-архитектуру

Решение Guardant SLK начало поддерживать Arm-архитектуру. Обновление позволяет через API работать с программными и аппаратными ключами
01.08.2023 Китайские ЦОДы массово переходят на Arm-серверы, потеряв возможность из-за санкций закупать Intel Xeon и AMD Epyc

ность приобрести продукцию Intel и AMD некоторые компании из КНР занимаются разработкой собственных Arm-чипов. К таковым относятся, в частности, Alibaba, Huawei и Phytium. Последние две внесены
14.03.2023 Российский производитель «железа» готовит к выпуску тысячи компьютеров на китайских ARM-процессорах

зработки новинок в ближайшие месяцы. Все четыре готовящихся к выпуску изделия станут строиться на четырехъядерных ARM-процессорах компании RockChip из Поднебесной. Напомним, архитектура ARM (от англ. Advanced RISC Machine, усовершенствованная RISC-машина) была создана для чипов с сокращенным набором команд, и первоначально процессоры на ней были ориентированы на использование в мобильных ус
17.01.2023 Selectel запускает аренду серверов на ARM-архитектуре

омпания является единственным в России провайдером, который предлагает в аренду сборку на серверном ARM-процессоре. Процессоры на ARM-архитектуре в течение многих лет используются в мобильных у
25.10.2022 Грядет эра ARM-компьютеров на Windows. Microsoft завалит мир ПО с поддержкой этой архитектуры

мяти стандарта LPDDR4x, полноценный SSD-накопитель на 512 ГБ с поддержкой NVMe, а также современный ARM-процессор Qualcomm Snapdragon 8cx третьего поколения (Gen 3), производимый по пятинаномет
21.04.2022 У главного разработчика российских ARM-процессоров выручка рванула вверх. Рост более 1000%

ей RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд. Использовать ее в новых продуктах компания не планирует. Новинки последних лет — Baikal-M и Baikal-S — были разработаны на ARM (от англ. Advanced RISC Machine). В июле 2021 г. «Байкал электроникс» сообщил, что намерен инвестировать порядка 23 млрд руб. в расширение линейки выпускаемых ею процессоров и в период до 2025 г. нарасти
20.01.2022 Создан дешевый «убийца» хромбуков на Windows 11 и ARM-процессоре

Microsoft. Отменив в мае 2021 г. разработку облегченной версии Windows 10, в конце июня 2021 г. она анонсировала полноценную Windows 11. Система по умолчанию имеет встроенную поддержку процессоров на ARM-архитектуре, включая оба поколения Snapdragon 7c. Это позволяет Windows 11 работать на планшетах и недорогих ноутбуках и тем самым вытеснять с рынка Chrome OS, доля рынка десктопных систем

10.01.2022 Разрекламированный производитель ARM-серверов исчез после двух раундов инвестиций. Сайт выключен, топ-менеджеры разбежались

Производитель серверов пошел ко дну Британская компания Bamboo Systems, занимающаяся производством ARM-серверов, полностью прекратила свою деятельность. Как пишет портал Storage Newsletter, в

17.11.2021 Microsoft придумала, как заставить пользователей перейти на Windows 11

зователи бы гораздо менее охотно переходили на Windows 11. Samsung Galaxy Book S - один из немногих ARM-ноутбуков, соответствующих системным требованиям Windows 11 Нечто подобное в своей macOS

29.10.2021 ОС​ Astra Linux​ для​ ARM-процессоров обеспечивает высокую степень доверия

Astra Linux​ Special Edition​ требованиям регулятора является серьезным шагом к появлению отечественных доверенных программно-аппаратных платформ на набирающей все большую популярность во всем мире​ ARM-архитектуре. Сертификация подтверждает, что ОС позволяет обеспечить высокий уровень защиты информации и ИТ-систем, а ее совместимость с современными процессорами​ Baikal​ и наличие функций

23.07.2021 Huawei открыла в России ЦОД на ARM-технологии

гочисленными параллельными вычислениями, такими как большие данные, системы виртуализации, базы данных, системы хранения, но и других задачах. Проведенные тестирования показали, что по ряду сценариев ARM-серверы уже сегодня могут составить полноценную конкуренцию решениям на основе архитектуры x86». В новом дата-центрe Huawei проводятся работы более чем с 20 партнерами и заказчиками компани
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор

тавила первый отечественный процессор общего назначения, реализованный на архитектуре ARM (от англ. Advanced RISC Machine). Новинка получила название Baikal-М. Она представляет собой выпускаему
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах

а внутри самого процессора (системы на кристалле)», — говорят в «Масштабе». Таким процессором с установленным криптографическим ПО института должен стать представленный в середине марта 2021 г. новый ARM-процессор «Скиф» зеленоградского научно-производственного центра «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис»). Появления опытных образцов плат с функциональностью крипто
27.01.2021 Среда исполнения Java Liberica JDK получила нативную поддержку ARM-процессора Apple M1
18.01.2021 Крупнейший производитель смартфонных чипов строит суперпроцессор ARM, чтобы запускать на нем полноценную Windows

Процессоров будет несколько Компания Qualcomm работает над новым ARM-процессором с кодовым названием Snapdragon SC8280. Это не очередной чип для смартфонов –

11.01.2021 Lenovo выпустила ноутбуки, в которых полноценная Windows 10 работает на ARM-процессорах

ссоров Intel или AMD, но есть полноценная ОС Windows 10. Обе новинки китайского вендора основаны на ARM-процессоре Qualcomm, но если в модели IdeaPad 5G установлен чип Snapdragon 8cx Gen 2, то

21.12.2020 Huawei выпускает ноутбук без Intel и Windows: на китайском государственном Linux и собственном ARM-процессоре

внутри В основе системного блока находится процессор Kunpeng 920 3211K, он же HiSilicon Hi1620. это ARM-чип с 24 ядрами, и, как сообщал CNews, его производительности оказалось достаточно, чтобы
06.11.2020 Крошечный процессор Apple обогнал топовый чип Intel по производительности в одном тесте и проиграл в других

четом того, что 865+ выполнен по более старой семинанометровой топологии. Прощание с Intel и первые ARM-компьютеры По данным Apple Insider, 10 ноября 2020 г. Apple не покажет ни одного настольн
02.10.2020 В России на телевизионном заводе будут выпускать ARM-серверы на 7-нм чипах Huawei

удования на основе процессоров из линейки Huawei Kunpeng. Последние имеют архитектуру ARM (от англ. Advanced RISC Machine), изначально получившую широкое применение в мобильных устройствах, но

24.07.2020 Samsung по примеру Apple готовит ноутбук на процессорах от мобильника

цессор Exynos 1000 (рабочее название), на момент публикации материала находящийся в разработке. Это ARM-чип, который может появиться в составе следующих флагманских смартфонов Samsung – Galaxy

23.06.2020 Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле

ван на процессорах IBM Power9 22C и дискретных видеоускорителях Nvidia Tesla V100 и работает на RHEL. Следует отметить, что компания Apple тоже оценила все преимущества однокристальных систем на базе ARM-архитектуры с точки зрения возможностей и производительности. С 2020 г., как сообщал CNews, она переводит все свои компьютеры с процессоров Intel на ARM-чипы собственной разработки. Участни
21.02.2020 В Selectel Lab впервые появились ARM-серверы

сложных вычислений и ускорения работы приложений. Selectel Lab облегчает знакомство с технологических новинок. Доступ в виртуальную лабораторию открыт всем желающим, а тесты всегда бесплатны. Помимо ARM-серверов сейчас в Selectel Lab доступны для тестирования продукты Intel, AMD, Nvidia и других ведущих вендоров.
20.09.2019 «Тионикс» и Huawei создадут локальное решение на ARM-серверах Taishan

линейка серверов Huawei, использующих процессоры ARM, в основном предназначенные для размещения в центрах обработки данных. Применение архитектуры ARM, использование оптимизированного набора команд (Advanced RISC) и многоядерная архитектура, одновременно с невысоким энергопотреблением на процессор, позволяют достичь требуемых мощностей путем их простого масштабирования. Самостоятельно разр
08.01.2019 Выпущен «самый производительный» ARM-процессор

Самый быстрый ARM-процессор Компания Huawei представила серверный процессор Kunpeng 920, который называет самым производительным процессором в отрасли из всех, основанных на архитектуре ARM. На своем сайте H
09.11.2017 Начались поставки первых в мире 48-ядерных ARM-процессоров для облаков

се Azure, что должно привести к сокращению расходов на его эксплуатацию за счет энергоэффективности ARM-архитектуры.Расширение перечня серверного ПО, совместимого с серверами на новых многоядер
10.03.2017 Microsoft выпускает ARM-сервер, чтобы подвинуть Intel на рынке серверов

розу положение Intel как лидера рынка серверов, пишет ресурс Bloomberg. Изначально архитектура ARM (Advanced RISC Machine) разрабатывалась для мобильных устройств, в результате чего она отличае
15.01.2016 С задержкой в полтора года AMD выпустила первые ARM-процессоры

рвые ARM-процессоры Компания AMD приступила к коммерческим поставкам первых в линейке процессоров с ARM-архитектурой — Opteron A1120, A1150 и A1170 (кодовое имя Seattle). Вендор поделился соотв
25.02.2015 В России создан серверный ARM-комплекс с «предельным уровнем импортонезависмости»

мные решения», ранее известный как SESO solutions. Как пояснил CNews глава «Росы» Владимир Рубанов, ARM-архитектура — перспективное направление в развитии серверных платформ. «Ее удельное энерг
15.01.2015 «Диасофт» протестировал свое банковское ПО на отечественном ARM-сервере

ограммного обеспечения для финансовых организаций, успешно завершила тестирование своих продуктов на сервере российского производства, созданном на базе американских ARM-процессоров. Архитектура ARM (Advanced RISC Machine) до недавнего времени использовалась преимущественно в мобильных устройствах, а сейчас все чаще находит гораздо более широкое применение. В описываемом эксперименте эксплу
07.10.2014 AMD представила решение для виртуализации сетевых функций на базе 64-битной однокристальной ARM-системы

тальной 64-битной ARM-системе является еще одним шагом вперед в нашей работе над продуктами на базе ARM- и x86-архитектур, предлагающих OEM-партнерам и телеком-провайдерам новые возможности по

25.08.2014 «НТЦ ИТ Роса» и «Рикор.ИТ» предложат отечественный ARM-сервер с предустановленной ОС

государственных органов к теме энергоэффективных серверных вычислений, рассказали в «НТЦ ИТ Роса». «ARM-архитектура — перспективное направление в развитии серверных платформ. Их также называют

18.06.2013 AMD раскрыла детали о первых серверных ARM-процессорах

х систем, оснащенных ядрами ARM с низким потреблением энергии. По мнению наблюдателей, процессоры с ARM-архитектурой могут дать AMD конкурентное преимущество над Intel, такое же как выпуск 64-р

Публикаций - 494, упоминаний - 628

ARM и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 208
Microsoft Corporation 25775 134
Apple Inc 13154 134
AMD - Advanced Micro Devices 4641 108
Qualcomm Technologies 1974 96
Samsung Electronics 11064 83
Google LLC 12688 67
Nvidia Corp 4002 64
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 57
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 52
Huawei 4676 42
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 39
Lenovo Group 2446 35
HP Inc. 5883 35
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 33
Acer Group - Acer Inc 2776 30
MediaTek - Ralink 595 30
Dell EMC 5180 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
Xiaomi - Сяоми 2231 23
ARM Holdings 95 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Sony 6739 17
Ростелеком 10948 16
TI - Texas Instruments Incorporated 848 15
Т-Платформы - T-Platforms 412 14
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 14
HP - Hewlett-Packard 3662 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Ред Софт - Red Soft 1236 12
HTC Corporation 1512 12
Lenovo Motorola 3566 12
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Рикор Холдинг - Rikor 173 11
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 11
Ampere Computing 62 11
LG Electronics 3735 10
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 10
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Новатэк - ранее Новафининвест 76 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 3
Верный - торговая сеть 326 3
Россети Ленэнерго 1699 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Kickstarter 136 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 3
SoftBank Group 284 3
Volkswagen Audi Group 232 2
Starta Capital Fund - венчурный фонд 17 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Boeing 1031 2
Газпром нефть 725 2
Евросеть 1421 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Capital Group 85 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 53
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Мосгортранс ГУП 139 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
U.S. ANICO - American National Insurance Company - Американская национальная страховая компания США 1 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 4
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
OpenCores 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 379
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 272
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 198
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 168
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 167
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 162
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 158
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 144
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 125
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 122
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 102
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 97
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 97
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 86
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 79
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 73
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 73
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 70
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 69
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 68
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 67
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 66
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 64
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 63
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 62
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 60
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 59
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 57
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 56
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 56
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 55
DDR - Double data rate 3083 55
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 51
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 51
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 47
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 46
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 46
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 44
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 44
Наушники - Headphones 4478 43
Intel x86 - архитектура процессора 2151 162
Microsoft Windows 16882 135
Google Android 15243 115
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 98
Linux OS 11533 93
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 69
Apple iPad 4011 58
Microsoft Windows 10 1938 55
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 55
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 49
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 44
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 41
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 39
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 34
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 33
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 32
Microsoft Surface - Планшет 450 31
Apple iOS 8583 30
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 29
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 28
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 27
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 27
Apple MacBook Pro 559 27
Intel Core - Семейство процессоров 1251 27
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 25
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 25
Microsoft Windows 11 827 24
Apple macOS 2419 24
Huawei Kunpeng ARM-процессор 74 24
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 22
Microsoft Office 4170 22
Linux - Debian GNU 567 21
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 21
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 21
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 21
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 20
Microsoft Windows 7 2007 20
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 19
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 19
Евдокимов Андрей 95 12
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 9
Опанасенко Всеволод 139 7
Иванов Борис 64 7
James Renee - Джеймс Рене 25 6
Шпак Василий 279 5
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 5
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
Грищенков Александр 17 4
Копосов Максим 74 4
Покровский Иван 136 4
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 4
Brown Tudor - Браун Тадор 7 4
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 4
Махсон Михаил 14 4
Сивцев Илья 174 3
Amon Cristiano - Амон Кристиано 16 3
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 11 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Кузнецов Олег 17 3
Haas Rene - Хаас Рене 11 3
Авхимович Анна 38 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 3
Эйгес Павел 108 3
Титов Борис 64 3
Смирнов Алексей 269 3
Лю Юй 11 3
Черкасов Дмитрий 43 2
Ping Guo - Пин Го 23 2
Стаин Владислав 5 2
Гирин Алексей 6 2
Петричкович Ярослав 30 2
Синельников Евгений 10 2
Jacobs Paul - Джейкобс Пол - Якобс Пол 26 2
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 2
Прохоров Фёдор 83 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 226
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 130
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 108
Китай - Тайвань 4245 69
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 51
Европа 24964 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 32
Япония 13807 22
Южная Корея - Республика 7052 21
Индия - Bharat 5869 13
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 11
Азия - Азиатский регион 5920 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
США - Калифорния 4829 8
Украина 7928 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
США - Нью-Йорк 3180 6
США - Калифорния - Купертино 281 6
Россия - ДФО - Амурская область 954 6
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Канада 5081 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
Казахстан - Республика 6048 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Испания - Королевство 3840 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 4
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 78
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 64
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 33
Английский язык 7030 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 28
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 26
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 24
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 16
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 13
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 12
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 12
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
Ergonomics - Эргономика 1755 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 6
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 6
Tom’s Hardware 600 27
CNews - ZOOM.CNews 1866 19
The Verge - Издание 619 14
Bloomberg 1627 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 13
DigiTimes - Издание 1331 13
ZDnet 663 11
The Register - The Register Hardware 1784 9
Liliputing 76 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
GizmoChina 171 7
AnandTech 73 6
VideoCardz 44 5
ITHome 46 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 5
Engadget - Блог о технологиях 429 4
MacRumors 148 4
Windows Central 36 3
Phoronix 59 3
AppleInsider 400 3
Neowin 217 3
PCWorld - PC World 47 3
Silicon 494 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
Times 661 3
GizChina - Издание 84 3
Wired - Издание 276 3
TechSpot 188 2
WinFuture 15 2
Dow Jones - Barron's 26 2
CNX Software 18 2
Petri.com 3 2
NotebookCheck 18 2
HPC.ru 117 2
Huawei Central 19 2
DistroWatch 13 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
FT - Financial Times 1296 2
IDC - International Data Corporation 4975 10
Gartner - Гартнер 3658 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
Strategy Analytics 285 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Forrester Research 834 3
Counterpoint Research 110 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
Mercury Research 73 1
HFS Research 49 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Jon Peddie Research 46 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
NPD DisplaySearch 285 1
SmartMarketing 74 1
In-Stat/MDR 74 1
Fortune Global 1000 51 1
Futuresource Consulting 16 1
FMI - Future Market Insights 11 1
Creative Strategies 17 1
Celent - Celent Communications 12 1
ABI Research 236 1
Microsoft Research 144 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Southern Taiwan Science Park - Южный Тайваньский научный парк 4 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
Southern Methodist University - Южный методистский университет 8 1
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 12
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 12
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 8
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
Microsoft Build - конференция 39 4
Микроэлектроника - международный форум 22 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 3
Selectel TechDay 6 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Samsung Unpacked 41 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
IBM Systems Forum 4 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Huawei Digital Community Conference 3 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще