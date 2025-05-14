Мир перевернулся. Гигантский производитель х86-процессоров втихую строит новые чипы на «вражеской» ARM-архитектуре (высокопроизводительные и энергоэффективные ядра в одном кристалле), что вовсе не редкость в стане ARM-чипов, но среди х86-процессоров встречается пока не очень часто. Также в них будет присут

Выпущена версия ViPNet SafeBoot 3.2 с поддержкой ARM-платформ iPNet SafeBoot 3.2 (исполнение 2), ключевой особенностью которой является возможность встраивания в ARM-платформы. ViPNet SafeBoot 3 – новое поколение программного модуля доверенной загрузки (П

Intel и AMD пора на свалку истории. Вот-вот появятся невероятно дешевые ноутбуки на быстрых и «холодных» процессорах ARM. Опрос и объемам генерируемой тепловой энергии. Компания Apple в числе первых разглядела все преимущества ARM-архитектуры и при первой же возможности отказалась от чипов Intel — с 2020 г. все ее стац

Ноутбуков на базе быстрых и «холодных» процессоров ARM стало втрое больше за считанные недели. У Intel и AMD большая проблема от PowerPC в пользу Intel, а в июне 2020 г. оставила Intel в прошлом и переключилась на собственные чипы ARM. Также она сделала оба эти перехода максимально безболезненными для пользователей –

Ноутбуки на Intel и AMD больше не нужны. Настала эра сверхдешевых мобильных ПК на ARM-чипах , и теперь их продукция завозится по параллельному импорту. Пока единственная проблема ноутбуков на ARM-чипах под управлением Windows – это поддержка приложений. Еще далеко не все разработчики

На новых Windows-ноутбуках на процессорах ARM не будут работать «Антивирус Касперского» и популярные игры Многие программы не заработают на ноутбуках с модным ARM-процессором Samsung выпустила свой первый Windows-ноутбук на базе ARM-процессора Qualcomm

AMD и Intel больше не нужны. Теперь можно собрать недорогой ПК на суперпродвинутом ARM-процессоре для серверов на десятках ядер. Опрос ляд, нет ничего необычного, но все самое интересное скрывает в себе процессор. Во-первых, Altra Q64-22 – это высокопроизводительное серверное решение, внутри которого работают 64 ядра. Во-вторых, это ARM-процессор, то есть, являясь прямым конкурентам Intel Xeon и AMD Epyc с архитектурой х86, он уже выгодно отличается от них. На базе ARM можно создавать более производительные чипы с меньшими

Intel конец. AMD и Nvidia взялись за создание компьютерных ARM-процессоров, которые во всем лучше х86 цессоры Intel по всем основным параметрам, а стоят при этом почти всегда дешевле. Но начало выпуска ARM-чипов для компьютеров и ноутбуков не будет означать, что AMD и Nvidia быстро поделят этот

Решение Guardant SLK начало поддерживает Arm-архитектуру Решение Guardant SLK начало поддерживать Arm-архитектуру. Обновление позволяет через API работать с программными и аппаратными ключами

Китайские ЦОДы массово переходят на Arm-серверы, потеряв возможность из-за санкций закупать Intel Xeon и AMD Epyc ность приобрести продукцию Intel и AMD некоторые компании из КНР занимаются разработкой собственных Arm-чипов. К таковым относятся, в частности, Alibaba, Huawei и Phytium. Последние две внесены

Российский производитель «железа» готовит к выпуску тысячи компьютеров на китайских ARM-процессорах зработки новинок в ближайшие месяцы. Все четыре готовящихся к выпуску изделия станут строиться на четырехъядерных ARM-процессорах компании RockChip из Поднебесной. Напомним, архитектура ARM (от англ. Advanced RISC Machine, усовершенствованная RISC-машина) была создана для чипов с сокращенным набором команд, и первоначально процессоры на ней были ориентированы на использование в мобильных ус

Selectel запускает аренду серверов на ARM-архитектуре омпания является единственным в России провайдером, который предлагает в аренду сборку на серверном ARM-процессоре. Процессоры на ARM-архитектуре в течение многих лет используются в мобильных у

Грядет эра ARM-компьютеров на Windows. Microsoft завалит мир ПО с поддержкой этой архитектуры мяти стандарта LPDDR4x, полноценный SSD-накопитель на 512 ГБ с поддержкой NVMe, а также современный ARM-процессор Qualcomm Snapdragon 8cx третьего поколения (Gen 3), производимый по пятинаномет

У главного разработчика российских ARM-процессоров выручка рванула вверх. Рост более 1000% ей RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд. Использовать ее в новых продуктах компания не планирует. Новинки последних лет — Baikal-M и Baikal-S — были разработаны на ARM (от англ. Advanced RISC Machine). В июле 2021 г. «Байкал электроникс» сообщил, что намерен инвестировать порядка 23 млрд руб. в расширение линейки выпускаемых ею процессоров и в период до 2025 г. нарасти

Создан дешевый «убийца» хромбуков на Windows 11 и ARM-процессоре Microsoft. Отменив в мае 2021 г. разработку облегченной версии Windows 10, в конце июня 2021 г. она анонсировала полноценную Windows 11. Система по умолчанию имеет встроенную поддержку процессоров на ARM-архитектуре, включая оба поколения Snapdragon 7c. Это позволяет Windows 11 работать на планшетах и недорогих ноутбуках и тем самым вытеснять с рынка Chrome OS, доля рынка десктопных систем

Разрекламированный производитель ARM-серверов исчез после двух раундов инвестиций. Сайт выключен, топ-менеджеры разбежались Производитель серверов пошел ко дну Британская компания Bamboo Systems, занимающаяся производством ARM-серверов, полностью прекратила свою деятельность. Как пишет портал Storage Newsletter, в

Microsoft придумала, как заставить пользователей перейти на Windows 11 зователи бы гораздо менее охотно переходили на Windows 11. Samsung Galaxy Book S - один из немногих ARM-ноутбуков, соответствующих системным требованиям Windows 11 Нечто подобное в своей macOS

ОС​ Astra Linux​ для​ ARM-процессоров обеспечивает высокую степень доверия Astra Linux​ Special Edition​ требованиям регулятора является серьезным шагом к появлению отечественных доверенных программно-аппаратных платформ на набирающей все большую популярность во всем мире​ ARM-архитектуре. Сертификация подтверждает, что ОС позволяет обеспечить высокий уровень защиты информации и ИТ-систем, а ее совместимость с современными процессорами​ Baikal​ и наличие функций

Huawei открыла в России ЦОД на ARM-технологии гочисленными параллельными вычислениями, такими как большие данные, системы виртуализации, базы данных, системы хранения, но и других задачах. Проведенные тестирования показали, что по ряду сценариев ARM-серверы уже сегодня могут составить полноценную конкуренцию решениям на основе архитектуры x86». В новом дата-центрe Huawei проводятся работы более чем с 20 партнерами и заказчиками компани

Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор тавила первый отечественный процессор общего назначения, реализованный на архитектуре ARM (от англ. Advanced RISC Machine). Новинка получила название Baikal-М. Она представляет собой выпускаему

«Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах а внутри самого процессора (системы на кристалле)», — говорят в «Масштабе». Таким процессором с установленным криптографическим ПО института должен стать представленный в середине марта 2021 г. новый ARM-процессор «Скиф» зеленоградского научно-производственного центра «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис»). Появления опытных образцов плат с функциональностью крипто

Крупнейший производитель смартфонных чипов строит суперпроцессор ARM, чтобы запускать на нем полноценную Windows Процессоров будет несколько Компания Qualcomm работает над новым ARM-процессором с кодовым названием Snapdragon SC8280. Это не очередной чип для смартфонов –

Lenovo выпустила ноутбуки, в которых полноценная Windows 10 работает на ARM-процессорах ссоров Intel или AMD, но есть полноценная ОС Windows 10. Обе новинки китайского вендора основаны на ARM-процессоре Qualcomm, но если в модели IdeaPad 5G установлен чип Snapdragon 8cx Gen 2, то

Huawei выпускает ноутбук без Intel и Windows: на китайском государственном Linux и собственном ARM-процессоре внутри В основе системного блока находится процессор Kunpeng 920 3211K, он же HiSilicon Hi1620. это ARM-чип с 24 ядрами, и, как сообщал CNews, его производительности оказалось достаточно, чтобы

Крошечный процессор Apple обогнал топовый чип Intel по производительности в одном тесте и проиграл в других четом того, что 865+ выполнен по более старой семинанометровой топологии. Прощание с Intel и первые ARM-компьютеры По данным Apple Insider, 10 ноября 2020 г. Apple не покажет ни одного настольн

В России на телевизионном заводе будут выпускать ARM-серверы на 7-нм чипах Huawei удования на основе процессоров из линейки Huawei Kunpeng. Последние имеют архитектуру ARM (от англ. Advanced RISC Machine), изначально получившую широкое применение в мобильных устройствах, но

Samsung по примеру Apple готовит ноутбук на процессорах от мобильника цессор Exynos 1000 (рабочее название), на момент публикации материала находящийся в разработке. Это ARM-чип, который может появиться в составе следующих флагманских смартфонов Samsung – Galaxy

Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле ван на процессорах IBM Power9 22C и дискретных видеоускорителях Nvidia Tesla V100 и работает на RHEL. Следует отметить, что компания Apple тоже оценила все преимущества однокристальных систем на базе ARM-архитектуры с точки зрения возможностей и производительности. С 2020 г., как сообщал CNews, она переводит все свои компьютеры с процессоров Intel на ARM-чипы собственной разработки. Участни

В Selectel Lab впервые появились ARM-серверы сложных вычислений и ускорения работы приложений. Selectel Lab облегчает знакомство с технологических новинок. Доступ в виртуальную лабораторию открыт всем желающим, а тесты всегда бесплатны. Помимо ARM-серверов сейчас в Selectel Lab доступны для тестирования продукты Intel, AMD, Nvidia и других ведущих вендоров.

«Тионикс» и Huawei создадут локальное решение на ARM-серверах Taishan линейка серверов Huawei, использующих процессоры ARM, в основном предназначенные для размещения в центрах обработки данных. Применение архитектуры ARM, использование оптимизированного набора команд (Advanced RISC) и многоядерная архитектура, одновременно с невысоким энергопотреблением на процессор, позволяют достичь требуемых мощностей путем их простого масштабирования. Самостоятельно разр

Выпущен «самый производительный» ARM-процессор Самый быстрый ARM-процессор Компания Huawei представила серверный процессор Kunpeng 920, который называет самым производительным процессором в отрасли из всех, основанных на архитектуре ARM. На своем сайте H

Начались поставки первых в мире 48-ядерных ARM-процессоров для облаков се Azure, что должно привести к сокращению расходов на его эксплуатацию за счет энергоэффективности ARM-архитектуры.Расширение перечня серверного ПО, совместимого с серверами на новых многоядер

Microsoft выпускает ARM-сервер, чтобы подвинуть Intel на рынке серверов розу положение Intel как лидера рынка серверов, пишет ресурс Bloomberg. Изначально архитектура ARM (Advanced RISC Machine) разрабатывалась для мобильных устройств, в результате чего она отличае

С задержкой в полтора года AMD выпустила первые ARM-процессоры рвые ARM-процессоры Компания AMD приступила к коммерческим поставкам первых в линейке процессоров с ARM-архитектурой — Opteron A1120, A1150 и A1170 (кодовое имя Seattle). Вендор поделился соотв

В России создан серверный ARM-комплекс с «предельным уровнем импортонезависмости» мные решения», ранее известный как SESO solutions. Как пояснил CNews глава «Росы» Владимир Рубанов, ARM-архитектура — перспективное направление в развитии серверных платформ. «Ее удельное энерг

«Диасофт» протестировал свое банковское ПО на отечественном ARM-сервере ограммного обеспечения для финансовых организаций, успешно завершила тестирование своих продуктов на сервере российского производства, созданном на базе американских ARM-процессоров. Архитектура ARM (Advanced RISC Machine) до недавнего времени использовалась преимущественно в мобильных устройствах, а сейчас все чаще находит гораздо более широкое применение. В описываемом эксперименте эксплу

AMD представила решение для виртуализации сетевых функций на базе 64-битной однокристальной ARM-системы тальной 64-битной ARM-системе является еще одним шагом вперед в нашей работе над продуктами на базе ARM- и x86-архитектур, предлагающих OEM-партнерам и телеком-провайдерам новые возможности по

«НТЦ ИТ Роса» и «Рикор.ИТ» предложат отечественный ARM-сервер с предустановленной ОС государственных органов к теме энергоэффективных серверных вычислений, рассказали в «НТЦ ИТ Роса». «ARM-архитектура — перспективное направление в развитии серверных платформ. Их также называют