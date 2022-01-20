Создан дешевый «убийца» хромбуков на Windows 11 и ARM-процессоре

Lenovo создала планшет-трансформер 10w со съемной клавиатурой, превращающей его в ноутбук. Он нацелен на школьников и студентов, и в этом сегменте его основными конкурентами являются хромбуки на платформе Chrome OS. На стороне 10w хорошая автономность за счет нового ARM-процессора и полноценная настольная ОС Windows 11 SE.

Дешевый, и с Windows

Компания Lenovo анонсировала новый планшетный компьютер 10w, внутри которого есть Windows, но нет процессора Intel или AMD. Планшет работает на ОС Microsoft Windows и представляет собой прямого конкурента хромбуков – недорогих мобильных ПК на базе Google Chrome OS, ориентированных в первую очередь на образовательный сегмент.

По умолчанию Lenovo 10w – это именно планшет. Превратить его в ноутбук может съемная физическая клавиатура с защитой от попадания жидкости.

По данным портала ScreenRant, клавиатура входит в комплект поставки. Продажи Lenovo 10w начнутся в апреле 2022 г. по цене $329 (25,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 января 2022 г.) за минимальную комплектацию, в которую входят оперативная память объемом 4 ГБ и встроенный накопитель на 32 ГБ.

Школьники и студенты - основная целевая аудитория Lenovo 10w

Стоимость топовой версии с 8/128 ГБ пока не установлена. Цены актуальны для рынка США, сроков появления Lenovo 10w в России нет.

Главное преимущество перед аналогами на х86

Планшет Lenovo 10w работает на процессоре Qualcomm Snaodragon 7c второго поколения с топологией 8 нм. Это решение образца мая 2021 г. В его конфигурацию входят восемь ядер Kryo 468 с частотой до 2,5 ГГц и модем Snapdragon X15 с поддержкой сотовых сетей LTE (четвертое поколение, 4G). Модель видеоподсистемы Qualcomm не раскрывает, но есть вероятность, что она заимствована у первого поколения процессора, и это Adreno 618.

Клавиатуру можно отключить в любой момент

По заверениям Qualcomm, новый Snapdragon 7c Gen 2 обеспечивает до 10% более высокую производительность и примерно вдвое большее время автономной работы по сравнению с аналогичными платформами других вендоров. С какими именно CPU велось сравнение, компания уточнять не стала.

Конкретно в случае Lenovo 10w наличие данного процессора в конфигурации увеличило время работы на одном заряде почти до 14 часов. При этом сама батарея здесь сравнительно небольшая – 30 Втч. Зарядка осуществляется по USB-C.

Что умеет планшет

Новинка Lenovo помещена в корпус размерами 253х165х10 мм и весит около 570 граммов без клавиатуры и 1,1 кг вместе с ней. Экран планшета имеет непривычно широкие рамки и диагональ 10,1 дюйма. Он основан на матрице IPS с углами обзора 178 градусов, пропорциями 16:10 и разрешение 1920х1080 точек, оно же Full HD.

Корпус Lenovo 10w имеет повышенную прочность

Яркость экрана достигает 400 нит. С подключенной клавиатурой максимальный угол раскрытия составляет 180 градусов. Реализована поддержка стилуса, но, в отличие от клавиатуры, в комплект поставки он не входит. Под него предусмотрена специальная ниша в корпусе.

Поверх экрана нанесено усиленное стекло Gorilla Glass неустановленного поколения. Также экран защищен небольшим резиновым ободком, смягчающим удары. Такие меры защиты необходимы, поскольку планшет нацелен на образовательный сегмент – на школьников и студентов.

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В оснащение Lenovo 10w входят две камеры – фронтальная 2 МП и основная 8 МП. Из беспроводных модулей имеются лишь Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) и Bluetooth 5.0, а к проводным относятся упомянутый USB-C и отдельный вход под наушники.

Корпус планшета защищен в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD-810G и в теории должен выдерживать падения с высоты до 1,2 метра.

Откуда в ARM-планшете операционка Microsoft

Возможность установки на Lenovo 10w операционной системы семейства Windows обеспечила корпорация Microsoft. Отменив в мае 2021 г. разработку облегченной версии Windows 10, в конце июня 2021 г. она анонсировала полноценную Windows 11.

Система по умолчанию имеет встроенную поддержку процессоров на ARM-архитектуре, включая оба поколения Snapdragon 7c. Это позволяет Windows 11 работать на планшетах и недорогих ноутбуках и тем самым вытеснять с рынка Chrome OS, доля рынка десктопных систем которой в декабре 2021 г. не превышала 2,18% (статистика StatCounter).

Перечень поддерживаемых Windows 11 ARM-процессоров Qualcomm

Релиз первой стабильной версии Windows 11 состоялся в октябре 2021 г. На Lenovo 10w установлена ее модификация Windows 11 SE. Это упрощенная версия обычной Windows 11, лишившаяся части функций, но при этом не имеющая столь огромного количества ограничений как ее предшественница – Windows 10S.

Microsoft не отстает

Корпорация Microsoft желает присутствовать на рынке недорогих портативных компьютеров не только в качестве разработчика ОС. В ноябре 2021 г. она анонсировала собственный бюджетный ноутбук Surface Laptop SE на базе все той же Windows 11 SE стоимостью около $250 (19,2 тыс. руб.).

В отличие от Lenovo 10w, это именно ноутбук. Экран у Surface Laptop SE несенсорный, а клавиатура несъемная. К тому же, здесь нет ARM-процессора. Лэптоп Microsoft собран на процессоре Intel Celeron N4020 или N4120 в зависимости от комплектации. Они оба выпускаются с IV квартала 2019 г. по 14-нанометровым нормам и основываются на архитектуре х86.