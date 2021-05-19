Microsoft похоронила новую «революционную Windows»
Microsoft отказалась от разработки OS Windows 10X. Эта ОС изначально создавалась для ноутбуков с двумя дисплеями, а потом ее переквалифицировали в систему для дешевых ноутбуков и настольных ПК. Microsoft интегрирует все ее ключевые особенности в обычную Windows 10.
Минус одна Windows
Корпорация Microsoft отменила разработку и выпуск Windows 10X – «революционной», как ее называет портал TechRadar, операционной системы. ОС на своих последних этапах разработки должна была стать своего рода облегченной версией Windows 10 с рядом упрощений и ограничений, позволяющих ей полноценно работать на современных ПК и ноутбуках самого базового уровня.
Microsoft заявила, что не намерена выпускать Windows 10X ни в 2021 г., ни когда-либо позже. Вместо этого, как сказано в ее блоге, она намерена «извлечь выгоду из полученного опыта и ускорить внедрение ключевых особенностей в другие версии Windows и прочие продукты компании».
Причины отказа от Windows 10X на момент публикации материала известны не были. Разработчики уточнили, что некоторые технологии, создаваемые специально для Windows 10X, начали появляться в составе обычной Windows 10, вышедшей летом 2015 г. Они упомянули новый контейнер для запуска приложений, усовершенствованный голосовой набор текста, а также улучшенную сенсорную клавиатуру.
ОС живет полтора года
Microsoft представила Windows 10X мировой общественности в начале октября 2019 г. Первоначально это была система для необычных устройств, в том числе для ноутбуков с двумя экранами (один из них заменял клавиатуру). Она даже анонсировала специализированный лэптоп Surface Neo на базе этой ОС.
От планов по разработке Neo Microsoft отказалась в первых числах октября 2020 г., когда с ее официального сайта в одночасье исчезли все упоминания о нем. До конвейера ноутбук-планшет так и не добрался.
После этого Windows 10X превратилась в операционку для ПК начального уровня, она стала позиционироваться как конкурент Chrome OS разработки Google. В системе изначально была реализована полноценная поддержка процессоров с архитектурой ARM, чего до сих пор нет в обычной Windows 10.
Система имела немного упрощенный интерфейс в сравнении с Windows 10 и умела устанавливать программы только из магазина Microsoft Store. В ней даже появилась функция моментального выхода из спящего режима – эту идею Microsoft подсмотрела у вышедших в ноябре 2020 г. ноутбуков Apple MacBook на процессоре M1.
В середине декабря 2020 г. портал Windows Latest сообщил, что Microsoft успешно завершила разработку Windows 10X, и что приближался релиз ее версии для производителей ноутбуков – так называемой RTM-версии (Release to Manufacturers). Первые мобильные ПК на ее основе должны были поступить в продажу во II квартале 2021 г.
Предшественники Windows 10X
Microsoft потратила годы в попытке выпустить облегченную версию своей настольной Windows. Первой попыткой стал релиз в 2012 г. Windows RT, основанной на базе Windows 8.
Система работала только с ARM-процессорами, а устройства на ее основе популярностью не пользовались. ОС просуществовала три года – предпоследним серийно выпускаемым устройством на ее основе был планшет Microsoft Surface 2, снятый с производства в конце января 2015 г. Спустя неделю та же участь постигла последний гаджет с Windows RT – планшет Nokia Lumia 2520, тоже выпускавшийся Microsoft.
В мае 2017 г. состоялся анонс Windows 10S – сильно упрошенной версии Windows 10, в том числе, и не дающей пользователям возможности устанавливать и запускать классические Win32-программы. Поддерживались только приложения Universal Windows Platform (UWP), устанавливающиеся через Microsoft Store и популярности у пользователей не снискавшие.
Изначально Windows 10S позиционировалась как отдельная ОС, но в феврале 2018 г. Microsoft превратила ее в отдельный режим обычной Windows 10 для компьютеров начального уровня. Отключить его и начать пользоваться полноценной ОС можно за пару кликов, хотя летом 2019 г., как сообщал CNews, из-за ошибки в магазине приложений Microsoft эта возможность была недоступна ряду пользователей.