Microsoft похоронила новую «революционную Windows»

Microsoft отказалась от разработки OS Windows 10X. Эта ОС изначально создавалась для ноутбуков с двумя дисплеями, а потом ее переквалифицировали в систему для дешевых ноутбуков и настольных ПК. Microsoft интегрирует все ее ключевые особенности в обычную Windows 10.

Минус одна Windows

Корпорация Microsoft отменила разработку и выпуск Windows 10X – «революционной», как ее называет портал TechRadar, операционной системы. ОС на своих последних этапах разработки должна была стать своего рода облегченной версией Windows 10 с рядом упрощений и ограничений, позволяющих ей полноценно работать на современных ПК и ноутбуках самого базового уровня.

Microsoft заявила, что не намерена выпускать Windows 10X ни в 2021 г., ни когда-либо позже. Вместо этого, как сказано в ее блоге, она намерена «извлечь выгоду из полученного опыта и ускорить внедрение ключевых особенностей в другие версии Windows и прочие продукты компании».

Ранняя версия Windows 10X на экране ноутбука Lenovo X1 Fold

Причины отказа от Windows 10X на момент публикации материала известны не были. Разработчики уточнили, что некоторые технологии, создаваемые специально для Windows 10X, начали появляться в составе обычной Windows 10, вышедшей летом 2015 г. Они упомянули новый контейнер для запуска приложений, усовершенствованный голосовой набор текста, а также улучшенную сенсорную клавиатуру.

ОС живет полтора года

Microsoft представила Windows 10X мировой общественности в начале октября 2019 г. Первоначально это была система для необычных устройств, в том числе для ноутбуков с двумя экранами (один из них заменял клавиатуру). Она даже анонсировала специализированный лэптоп Surface Neo на базе этой ОС.

От планов по разработке Neo Microsoft отказалась в первых числах октября 2020 г., когда с ее официального сайта в одночасье исчезли все упоминания о нем. До конвейера ноутбук-планшет так и не добрался.

Отмененный Microsoft Surface Neo

После этого Windows 10X превратилась в операционку для ПК начального уровня, она стала позиционироваться как конкурент Chrome OS разработки Google. В системе изначально была реализована полноценная поддержка процессоров с архитектурой ARM, чего до сих пор нет в обычной Windows 10.

Система имела немного упрощенный интерфейс в сравнении с Windows 10 и умела устанавливать программы только из магазина Microsoft Store. В ней даже появилась функция моментального выхода из спящего режима – эту идею Microsoft подсмотрела у вышедших в ноябре 2020 г. ноутбуков Apple MacBook на процессоре M1.

Один из финальных вариантов интерфейса Windows 10X

В середине декабря 2020 г. портал Windows Latest сообщил, что Microsoft успешно завершила разработку Windows 10X, и что приближался релиз ее версии для производителей ноутбуков – так называемой RTM-версии (Release to Manufacturers). Первые мобильные ПК на ее основе должны были поступить в продажу во II квартале 2021 г.

Предшественники Windows 10X

Microsoft потратила годы в попытке выпустить облегченную версию своей настольной Windows. Первой попыткой стал релиз в 2012 г. Windows RT, основанной на базе Windows 8.

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Система работала только с ARM-процессорами, а устройства на ее основе популярностью не пользовались. ОС просуществовала три года – предпоследним серийно выпускаемым устройством на ее основе был планшет Microsoft Surface 2, снятый с производства в конце января 2015 г. Спустя неделю та же участь постигла последний гаджет с Windows RT – планшет Nokia Lumia 2520, тоже выпускавшийся Microsoft.

Nokia Lumia 2520

В мае 2017 г. состоялся анонс Windows 10S – сильно упрошенной версии Windows 10, в том числе, и не дающей пользователям возможности устанавливать и запускать классические Win32-программы. Поддерживались только приложения Universal Windows Platform (UWP), устанавливающиеся через Microsoft Store и популярности у пользователей не снискавшие.

Изначально Windows 10S позиционировалась как отдельная ОС, но в феврале 2018 г. Microsoft превратила ее в отдельный режим обычной Windows 10 для компьютеров начального уровня. Отключить его и начать пользоваться полноценной ОС можно за пару кликов, хотя летом 2019 г., как сообщал CNews, из-за ошибки в магазине приложений Microsoft эта возможность была недоступна ряду пользователей.