Microsoft выпустит «новую WIndows» раньше срока. Какой она будет

Microsoft планирует анонсировать ОС Windows 10X до конца марта 2021 г. Это облегченная версия обычной Windows 10 для лэптопов и неттопов начального уровня – она будет распространяться только в комплекте с ними, без возможности самостоятельного скачивания и установки. Также Microsoft может перенести релиз масштабного апдейта Sun Valley для классической Windows 10 – с осени на весну 2021 г.

Microsoft торопится с «новой» Windows

Корпорация Microsoft выпустит «новую Windows», как ее называет портал Softpedia, раньше срока. По оценке портала, новая настольная ОС увидит свет в течение марта 2021 г. С высокой вероятностью, речь идет о Windows 10X.

Softpedia со ссылкой на инсайдера Walking Cat пишет, что дебют именно Windows 10X наиболее вероятен вероятен, поскольку ее релиз неоднократно переносился. В то же время возможен и анонс апдейта классической настольной Windows 10 с обновленным дизайном – Sun Valley. Его премьера первоначально намечалась на 2021 г.

«Неполноценная» Windows 10X

Если «новой Windows» окажется именно Windows 10X, то это будет совсем не та ОС, о которой Microsoft говорила в октябре 2019 г., когда впервые рассказала о существовании данной системы. На тот момент предполагалось, что данная платформа будет рассчитана на устройства с двумя экранами, сенсорными и обычными, и Microsoft даже представила такой ноутбук-планшет Surface Neo, в котором клавиатура заменена на полноразмерный тачскрин.

Рабочий стол Windows 10X

На момент публикации материала Surface Neo так и не поступил в продажу. Более того, в начале октября 2020 г. Microsoft удалила все упоминания о нем со своего официального сайта, плюс готовящаяся к релизу Windows 10X в итоге может оказаться ОС для ноутбуков в классическом формате – с аппаратной клавиатурой и единственным дисплеем. На это указывают и многочисленные утечки, о которых еще в апреле 2021 г. сообщал портал XDA-Developers.

Отмененный Surface Neo

Сроки появления Windows 10X в той версии, в которой она задумывалась изначально, не раскрываются. Между тем, устройства, на которых она могла бы использоваться, уже существуют и даже продаются в России. Это ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold, экран у которого, правда, один, но гибкий, сенсорный и способный отображать на одной половине интерфейс ОС, а на второй – виртуальную клавиатуру.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

В российской рознице он доступен с ноября 2020 г.

Для чего нужна Windows 10X

Windows 10X можно считать облегченной версией привычной многим Windows 10. Она ориентирована в первую очередь на мобильные устройства начального уровня, и в ней изначально есть поддержка ARM-процессоров, которая в полноценной Windows 10, несмотря на почти шестилетний возраст этой ОС, до сих пор не реализована в полной мере.

С таким позиционированием Windows 10X может соперничать не с Windows 10 и не macOS, но с Chrome OS – операционкой Google для ноутбуков и неттопов, ориентированных в первую очередь на образовательный сегмент и ввиду отсутствия многочисленных популярных программ для использования дома или в офисе почти не пригодной. Составить конкуренцию Chrome OS будет несложно – на конец января 2021 г. ее доля мирового рынка настольных систем составляла лишь 2,01% (статистика StatCounter).

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Как пишет Softpedia, Windows 10X не будет распространяться отдельно, в отличие от обычной Windows 10 – получить ее в пользование можно будет только при покупке ноутбука или настольного ПК под ее управлением. На сходство этой системы с Chrome OS указывает портал 9to5Google – его специалисты выявили в этих системах массу почти идентичных элементов интерфейса.

Windows 10X (сверху) и Chrome OS. Найдите отличия

Некоторые особенности она позаимствует и у macOS, в частности, умение моментально выходить из спящего режима, что в случае с компьютерами Apple стало возможным после отказа от процессоров Intel в пользу чипов собственной разработки. Первым таким CPU стал Apple M1, и на его основе еще в ноябре 2020 г. компания показала три ПК – два ноутбука MacBook Air и Pro 13 и неттоп Mac mini.

Актуальное состояние Windows 10X на момент публикации материала известно не было. Между тем, еще в середине декабря 2020 г. портал Windows Latest сообщил, что Microsoft успешно завершила разработку этой ОС, и что уже в обозримом будущем состоится релиз ее версии для производителей ноутбуков – так называемая RTM-версия (Release to Manufacturers). Первые мобильные ПК на ее основе, по предварительным прогнозам, поступят в продажу во II квартале 2021 г., что совпадает с прогнозами о ее премьере в марте 2021 г.

Sun Valley тоже не задержится

Windows Latest пишет, что новую версию полноценной Windows 10 с кодовым названием Sun Valley Microsoft представит уже в апреле или в мае 2021 г. Анонсу будет посвящено отдельное мероприятие What’s new for Windows, или же под него выделят часть ежегодной конференции Microsoft Build 2021. Изначально планировалось, что разработка Sun Valley будет завершена лишь к лету 2021 г., а его релиз, по прогнозам, ожидался никак не раньше осени 2021 г.

Sun Valley изменит внешний вид многих элементов интерфейса, включая кнопки и ползунки

CNews писал, что главной фишкой этого апдейта станет переработанный интерфейс системы. Вместе с ним ОС может получить новые возможности многозадачности, включая пересмотренную функцию виртуальных рабочих столов.