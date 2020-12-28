На ноутбуках Windows 10 будет включаться мгновенно
Ноутбуки на Windows смогут за мгновение выходить из спящего режима – сразу после поднятия крышки. Такая особенность появится сперва в Windows 10X – облегченной версии Windows 10, а потом и в полноценной ОС Microsoft. Аналогичная функция реализована в новых ноутбуках Apple на ее собственном процессоре М1.
Как у Apple
Корпорация Microsoft собирается внедрить в ОС Windows функцию моментального выхода из спящего режима. Нововведение, пишет портал Gizmochina, затронет пока лишь ОС Windows 10X – традиционная Windows 10 останется без него на неопределенное время, хотя в документации на сайте Microsoft сказано, что Windows 10 тоже обзаведется ею.
Windows 10X – это своего рода облегченная версия привычной многим Windows 10. Она ориентирована в первую очередь на мобильные устройства и по умолчанию умеет работать с ARM-процессорами.
Как именно Microsoft собирается уменьшить до нескольких мгновений время возвращения ноутбуков из спящего режима, корпорация на момент публикации материала не сообщала. Известно лишь, что новая функция получит название Modern Standby и может стать еще одним полноценным режимом работы ОС наряду с классическим спящим режимом.
Моментальный выход ноутбуков из «сна» Microsoft если и придумала первая, то реализует как минимум второй. В ноябре 2020 г. компания Apple продемонстрировала ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro 13 на базе ее собственного ARM-процессора M1, которые тоже научились «просыпаться» без промедлений. Даже в самой презентации на это было отдельно акцентировано внимание, и по состоянию на 28 декабря 2020 г. оба ноутбука находились в свободной продаже – купить их можно было и в российской рознице.
Не совсем спящий режим
Мобильные ПК на базе Windows 10X, переведенные в режим Modern Standby, не будут «засыпать» полностью, если обнаружат подключение к интернету, проводное или беспроводное. Это позволит некоторым программам, от которых требуется регулярное обновление, продолжать работать.
Один из примеров – клиент электронной почты. Он сможет проверять письма самостоятельно, пока ноутбук «спит», чтобы при его включении пользователь мог не тратить на проверку почтовых ящиков и сразу получал нужные письма. То же может касаться и документа, над которым одновременно работают несколько человек – после выхода мобильного ПК из сна на экране сразу будет отображен его актуальный вид.
Для ОС корпорации Microsoft такая возможность не нова, и Windows 10X не станет в этом плане первопроходцем. Аналогичная функция впервые появилась еще в Windows 8 и называлась InstantGo, а позже ее переименовали в Connected Standby, и под таким названием она присутствует даже в обычной Windows 10.
Connected Standby работает точно так же – некоторые программы могут подключаться к интернету в режиме сна, но спецификации этой функции таковы, что энергопотребление должно быть минимальным, сравнимым с расходом заряда батареи ноутбука в обычном спящем режиме.
Modern Standby – это своего рода эволюция Connected Standby. Насколько сильно он исказит всю суть спящего режима, когда от ноутбука требуется максимальная экономия энергии аккумулятора, пока неизвестно – не исключено, что требование к экономии энергии Microsoft сохранит.
По данным Gizmochina, поддержку нового режима и возможность подключаться к интернету, пока ноутбук «спит», получит большинство приложений из магазина Microsoft Store. Пользователям, вероятно, придется отключать эту функцию самостоятельно, как им приходится это делать и на обычных Windows 8, 8.1 и Windows 10.
Помимо прочего, из-за Connected Standby Microsoft в свое время даже пришлось в спешке менять прошивку своего планшета Suraface Pro 3 под управлением Windows 8, буквально за день до начала его продаж. Как сообщал CNews, в июне 2014 г. в компьютере обнаружилась серьезная проблема, связанная с электропитанием: подключенный к электросети планшет ни в какую не желал выходить из режима ожидания и не даже включался, если у него села батарея. Источником проблемы была признана именно функция Connected Standby, но экстренный патч помог устранить ее.
Откуда у Microsoft еще одна ОС
О том, что Microsoft работает над новой ОС под названием Windows 10X, стало известно еще в начале октября 2019 г. – сперва об этом рассказал известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass), заявив, что это переименованная Windows Core OS – модульная ОС Microsoft, предназначенная для лэптопов и планшетов базового уровня. Первые подробности о ней появились в середине февраля 2019 г., а в конце того же месяца стало известно ее кодовое имя – Windows Lite.
На следующий день после публикации Эвана Бласса Microsoft провела премьеру своих новых устройств серии Surface, среди которых был и ноутбук Surface Neo с двумя экранами один вместо клавиатуры), который должен был стать первым устройством на базе Windows 10X. Саму ОС тогда не показали, сроки релиза Neo представители Microsoft не раскрыли.
В конце октября 2019 г. благодаря утечке, допущенной Microsoft, информация о необъявленных ранее особенностях Windows 10X стала достоянием публики. Случайно попавший в сеть документ позволил оценить ее интерфейс и дизайн.
На момент публикации материала Surface Neo так и не поступил в продажу, а полноценный анонс Windows 10X все еще не состоялся. Более того, в начале октября 2020 г. Microsoft удалила все упоминания о Neo со своего официального сайта.
В середине декабря 2020 г. портал Windows Latest сообщил, что Microsoft успешно завершила разработку Windows 10X, и что уже в обозримом будущем состоится релиз ее версии для производителей ноутбуков – так называемая RTM-версия (Release to Manufacturers). Первые мобильные ПК на ее основе, по предварительным прогнозам, поступят в продажу во II квартале 2021 г.
Конкурировать Windows 10X будет в первую очередь с Google Chrome OS – еще одной платформой, заточенной под дешевые ноутбуки и планшеты. Но у нее есть все шансы обойти ее, поскольку на декабрь 2020 Chrome OS занимала всего 1,32% мирового рынка настольных ОС (статистика StatCounter).