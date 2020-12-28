На ноутбуках Windows 10 будет включаться мгновенно

Ноутбуки на Windows смогут за мгновение выходить из спящего режима – сразу после поднятия крышки. Такая особенность появится сперва в Windows 10X – облегченной версии Windows 10, а потом и в полноценной ОС Microsoft. Аналогичная функция реализована в новых ноутбуках Apple на ее собственном процессоре М1.



Как у Apple

Корпорация Microsoft собирается внедрить в ОС Windows функцию моментального выхода из спящего режима. Нововведение, пишет портал Gizmochina, затронет пока лишь ОС Windows 10X – традиционная Windows 10 останется без него на неопределенное время, хотя в документации на сайте Microsoft сказано, что Windows 10 тоже обзаведется ею.

Windows 10X – это своего рода облегченная версия привычной многим Windows 10. Она ориентирована в первую очередь на мобильные устройства и по умолчанию умеет работать с ARM-процессорами.

Как именно Microsoft собирается уменьшить до нескольких мгновений время возвращения ноутбуков из спящего режима, корпорация на момент публикации материала не сообщала. Известно лишь, что новая функция получит название Modern Standby и может стать еще одним полноценным режимом работы ОС наряду с классическим спящим режимом.

Возможно, итоговый вариант интерфейса Windows 10X

Моментальный выход ноутбуков из «сна» Microsoft если и придумала первая, то реализует как минимум второй. В ноябре 2020 г. компания Apple продемонстрировала ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro 13 на базе ее собственного ARM-процессора M1, которые тоже научились «просыпаться» без промедлений. Даже в самой презентации на это было отдельно акцентировано внимание, и по состоянию на 28 декабря 2020 г. оба ноутбука находились в свободной продаже – купить их можно было и в российской рознице.

Не совсем спящий режим

Мобильные ПК на базе Windows 10X, переведенные в режим Modern Standby, не будут «засыпать» полностью, если обнаружат подключение к интернету, проводное или беспроводное. Это позволит некоторым программам, от которых требуется регулярное обновление, продолжать работать.

Кадр из презентации Apple с демонстрацией моментального выхода MacBook из спящего режима

Один из примеров – клиент электронной почты. Он сможет проверять письма самостоятельно, пока ноутбук «спит», чтобы при его включении пользователь мог не тратить на проверку почтовых ящиков и сразу получал нужные письма. То же может касаться и документа, над которым одновременно работают несколько человек – после выхода мобильного ПК из сна на экране сразу будет отображен его актуальный вид.

Для ОС корпорации Microsoft такая возможность не нова, и Windows 10X не станет в этом плане первопроходцем. Аналогичная функция впервые появилась еще в Windows 8 и называлась InstantGo, а позже ее переименовали в Connected Standby, и под таким названием она присутствует даже в обычной Windows 10.

Connected Standby работает точно так же – некоторые программы могут подключаться к интернету в режиме сна, но спецификации этой функции таковы, что энергопотребление должно быть минимальным, сравнимым с расходом заряда батареи ноутбука в обычном спящем режиме.

Modern Standby – это своего рода эволюция Connected Standby. Насколько сильно он исказит всю суть спящего режима, когда от ноутбука требуется максимальная экономия энергии аккумулятора, пока неизвестно – не исключено, что требование к экономии энергии Microsoft сохранит.

По данным Gizmochina, поддержку нового режима и возможность подключаться к интернету, пока ноутбук «спит», получит большинство приложений из магазина Microsoft Store. Пользователям, вероятно, придется отключать эту функцию самостоятельно, как им приходится это делать и на обычных Windows 8, 8.1 и Windows 10.

Помимо прочего, из-за Connected Standby Microsoft в свое время даже пришлось в спешке менять прошивку своего планшета Suraface Pro 3 под управлением Windows 8, буквально за день до начала его продаж. Как сообщал CNews, в июне 2014 г. в компьютере обнаружилась серьезная проблема, связанная с электропитанием: подключенный к электросети планшет ни в какую не желал выходить из режима ожидания и не даже включался, если у него села батарея. Источником проблемы была признана именно функция Connected Standby, но экстренный патч помог устранить ее.

Откуда у Microsoft еще одна ОС

О том, что Microsoft работает над новой ОС под названием Windows 10X, стало известно еще в начале октября 2019 г. – сперва об этом рассказал известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass), заявив, что это переименованная Windows Core OS – модульная ОС Microsoft, предназначенная для лэптопов и планшетов базового уровня. Первые подробности о ней появились в середине февраля 2019 г., а в конце того же месяца стало известно ее кодовое имя – Windows Lite.

На следующий день после публикации Эвана Бласса Microsoft провела премьеру своих новых устройств серии Surface, среди которых был и ноутбук Surface Neo с двумя экранами один вместо клавиатуры), который должен был стать первым устройством на базе Windows 10X. Саму ОС тогда не показали, сроки релиза Neo представители Microsoft не раскрыли.

Microsoft пока не выпустила свой революционный Surface Neo

В конце октября 2019 г. благодаря утечке, допущенной Microsoft, информация о необъявленных ранее особенностях Windows 10X стала достоянием публики. Случайно попавший в сеть документ позволил оценить ее интерфейс и дизайн.

На момент публикации материала Surface Neo так и не поступил в продажу, а полноценный анонс Windows 10X все еще не состоялся. Более того, в начале октября 2020 г. Microsoft удалила все упоминания о Neo со своего официального сайта.

В середине декабря 2020 г. портал Windows Latest сообщил, что Microsoft успешно завершила разработку Windows 10X, и что уже в обозримом будущем состоится релиз ее версии для производителей ноутбуков – так называемая RTM-версия (Release to Manufacturers). Первые мобильные ПК на ее основе, по предварительным прогнозам, поступят в продажу во II квартале 2021 г.

Chrome OS популярностью не пользуется

Конкурировать Windows 10X будет в первую очередь с Google Chrome OS – еще одной платформой, заточенной под дешевые ноутбуки и планшеты. Но у нее есть все шансы обойти ее, поскольку на декабрь 2020 Chrome OS занимала всего 1,32% мирового рынка настольных ОС (статистика StatCounter).