Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Blass Evan Бласс Эван

СОБЫТИЯ


27.12.2021 Lenovo выпускает революционный ноутбук с невиданным ранее форм-фактором. Фото 2
12.07.2021 В Samsung грандиозная утечка. Стали известны все будущие новинки компании 3
05.01.2021 Грядет радикальная смена дизайна Windows 10. Подробности 3
28.12.2020 На ноутбуках Windows 10 будет включаться мгновенно 3
15.12.2020 Microsoft добавит в Windows 10 важную и востребованную функцию, которая должна была там быть всегда 2
10.12.2020 Microsoft без спроса начала обновлять Windows 10 2
26.06.2020 Samsung готовит сверхдешевый «антикризисный» смартфон, чтобы воевать с Xiaomi 3
28.10.2019 Рассекречены особенности будущей Windows 10X. Фото 2
02.10.2019 Microsoft выпускает особую ОС Windows 3
22.08.2019 Россияне придумали, как делать аккумуляторы из борщевика 2
18.07.2019 Ненависть к iPhone достигла исторического максимума 2
22.01.2019 Samsung Galaxy S10 Plus будет стоить вдвое дороже самого дорогого iPhone 2
16.05.2018 Самые ожидаемые смарт-часы 2018 года 1
06.04.2018 Новый «убийца флагманов» получил дизайн iPhone X. Фото 2
18.12.2017 Самые ожидаемые смартфоны 2018 года 1
13.10.2017 Новый флагман Huawei получит «нейронный процессор» и «умную ручку». Видео 3
02.10.2017 В сеть утекли характеристики смартфона-флагмана Huawei. Фото 2
15.09.2017 Nokia готовит недорогой Android-смартфон с рекордным временем работы 2
06.09.2017 ZTE готовит к выпуску складной смартфон с двумя экранами 2
08.08.2017 В Сети появилось первое достоверное фото iPhone 8. У него нет кнопки Home 3
03.08.2017 Рассекречены все характеристики гигантского смартфона Samsung Galaxy Note 8 2
13.06.2017 Lenovo выпустила недорогой смартфон с гигантским аккумулятором 2
19.05.2017 Новые планшеты Microsoft Surface Pro рассекречены еще до анонса. Фото 3
15.05.2017 В Сеть попали данные о новых смартфонах Motorola 2017 г. Фото 2
02.03.2017 Появились первые качественные снимки Samsung Galaxy S8 во всех ракурсах. Фото 1
27.01.2017 Опубликованы первые фото флагмана Samsung Galaxy S8. Характеристики 2
29.08.2016 Раскрыты характеристики iPhone 7 и iPhone 7 Plus 2
28.07.2016 Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2016 года 1
04.07.2016 Официальные изображения гигантского смартфона Samsung Galaxy Note 7 попали в Сеть до анонса 2
16.02.2016 В Сеть попали подробности о будущем флагмане Samsung. Видео 2
16.07.2015 Раскрыты характеристики нового эталонного смартфона Google 2
06.07.2015 Впервые опубликовано изображение смартфона BlackBerry на Android 2
05.04.2006 Spam Cube: гаджет для борьбы со спамом 2

Публикаций - 37, упоминаний - 76

Blass Evan и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 14
X Corp - Twitter 2938 14
Microsoft Corporation 25775 10
Apple Inc 13156 10
Huawei 4677 7
Google LLC 12690 6
BBK OnePlus 298 4
Lenovo Group 2447 4
Qualcomm Technologies 1974 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
HTC Corporation 1512 4
Lenovo Motorola 3566 4
Xiaomi - Сяоми 2232 3
LG Electronics 3735 3
ZTE Corporation 800 3
Leica Camera 282 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
AT&T Inc 1726 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
BankMyCell 4 1
Motorola Inc 1156 1
GM - Hughes - DirecTV 123 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 1
BBK OPPO Electronics 484 1
BBK Electronics Corp 332 1
MediaTek - Ralink 595 1
Sony 6739 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 1
HMD Global - Nokia 144 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
Wacom 143 1
KGI Securities 50 2
Щука - дизайн-студия 26 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 25
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 15
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 13
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 11
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 10
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 9
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 9
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 8
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 8
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 254 7
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 6
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 697 6
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 6
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 457 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 6
Наушники - Headphones 4479 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 5
Оцифровка - Digitization 5185 5
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 5
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 4
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 4
Оповещение и уведомление - Notification 5945 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 4
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 18
Google Android 15244 12
Microsoft Windows 16882 8
Samsung Galaxy Note 702 8
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 7
Samsung Galaxy 1035 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Microsoft Windows 10 1938 6
Microsoft Windows Core OS - WCOS 11 6
Microsoft Surface - Планшет 450 5
Google Android 8 - Android Oreo 198 5
Google Android 7 - Android Nougat 227 5
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 4
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 4
Apple iPhone 6 4861 4
Apple iPhone 7 289 4
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 53 4
Microsoft Surface Laptop 29 3
Lenovo Moto - серия смартфонов 127 3
Apple iOS 8583 3
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 154 3
Unimax UMX - Серия смартфонов 246 3
Huawei Mate - серия смартфонов 453 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 3
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 3
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 3
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 3
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 2
Microsoft Surface Phone 20 2
LG V - серия смартфонов 43 2
Microsoft Windows Action Center - Центр уведомлений 15 2
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 2
Lenovo Motorola Moto Mods 22 2
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 2
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 2
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 1
Астахов Михаил 4 1
Левин Олег 3 1
Gurman Mark - Гурман Марк 22 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 1
Гескин Вениамин 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
Panay Panos - Панай Панос 21 1
Yu Richard - Ю Ричард 22 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Европа 24964 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Азия - Азиатский регион 5920 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Германия - Бавария - Мюнхен 485 2
США - Калифорния - Купертино 281 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Китай - Тайвань 4245 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Нидерланды 3746 1
Германия - Берлин 732 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 45 1
Куба - Республика 417 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 25
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 1
Зоология - наука о животных 2887 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Ботаника - Растения - Plantae 1167 1
Философия - Philosophy 530 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 291 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 1
Металлы - Сплавы - AlON - Оксинитрид алюминия - сплав оксида и нитрида алюминия 4 1
Ботаника - Растения - Борщевик 14 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Образование в России 2893 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 1
The Verge - Издание 619 4
VentureBeat 90 3
Android Authority 62 2
ZDnet 663 2
The Guardian - Британская газета 406 2
9to5Google 60 2
Известия ИД 770 1
SamMobile 57 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 16 1
IDropNews 4 1
Mashable 372 1
GizmoChina 171 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Forbes - Форбс 1002 1
Bloomberg 1627 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
PhoneArena 75 1
GSM Arena 78 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Samsung Unpacked 41 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще