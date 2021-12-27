Индексная книга (каталог) CNews*
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Blass Evan Бласс Эван
СОБЫТИЯ
Публикаций - 37, упоминаний - 76
Blass Evan и организации, системы, технологии, персоны:
|KGI Securities 50 2
|Щука - дизайн-студия 26 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
|U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
|The Verge - Издание 619 4
|VentureBeat 90 3
|Android Authority 62 2
|ZDnet 663 2
|The Guardian - Британская газета 406 2
|9to5Google 60 2
|Известия ИД 770 1
|SamMobile 57 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 16 1
|IDropNews 4 1
|Mashable 372 1
|GizmoChina 171 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Bloomberg 1627 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|PhoneArena 75 1
|GSM Arena 78 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Fortune Global 500 295 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
|МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.