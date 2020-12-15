Microsoft добавит в Windows 10 важную и востребованную функцию, которая должна была там быть всегда

Новая утилита для Windows 10

Microsoft разрабатывает новую утилиту для Windows 10 – анализатор дискового пространства, пишет портал Bleepingcomputer. Встроенная в операционную систему программа позволяет выяснить, сколько места на носителе занимает та или иная папка.

Исследуя свежие тестовые сборки Windows 10 (20277 и 21277), предназначенные для участников программы Windows Insider, Bleepingcomputer обнаружил новую программу Diskusage. Утилита поддерживает интерфейс командной строки и позволяет сканировать отдельные папки или диски целиком на предмет использования пространства на устройствах хранения.

Как отмечает издание, на данный момент программа находится в начальной стадии разработки. Некоторые ее функции работают не так, как того можно ожидать, а справочное руководство (отображается при вызове команды с аргументом “/?”) по ней содержит опечатки.

Справка по Diskusage

В настоящее время неизвестно, когда утилита Diskusage появится в стабильной ветке Windows 10, а также разработают ли для нее графический интерфейс.

Зачем это нужно

Несмотря на кажущуюся простоту задачи, которую призвано решить приложение, оно может пригодиться самому широкому кругу пользователей. Ведь, как подмечает источник, с ситуацией, при которой свободное пространство на жестком диске в процессе длительного использования компьютера неожиданно заканчивается, сталкиваются многие.

Выяснить, в каких именно папках накопилось множество «увесистых» файлов, которые следовало бы удалить для освобождения дискового пространства, бывает непросто, особенно не прибегая к установке стороннего ПО – файловых менеджеров или, к примеру, анализаторов использования емкости разделов диска вроде Treesize.

Сама же Windows 10, как и ее предшественницы, не включает инструменты, предлагающие аналогичную функциональность. Однако Sysinternals, «дочка» Microsoft, ведет разработку целого набора бесплатных утилит, в том числе и du, которая позволяет решать примерно те же задачи, что и новая Diskusage. Автором программы du для Windows является Марк Руссинович (Mark Russinovich).

Стоит отметить, что UNIX-подобные ОС, в частности дистрибутивы на базе Linux и различные BSD-системы, обычно включают программу – анализатор дискового пространства под точно таким же названием – du.

Возможности и особенности программы

Специалисты Bleepingcomputer протестировали Diskusage и выяснили, что для запуска программа требует полномочий администратора.

По умолчанию при запуске Diskusage размер файлов и папок отображается в байтах, однако использование ключа “/h” позволяет заставить программу выводить информацию в «человекочитаемом» формате, то есть в мегабайтах и гигабайтах. Выдача информации может производиться не только на экран, но и в файл формата csv, в виде значений, разделенных запятыми.

Программа умеет фильтровать папки и файлы по шаблону имени, а также по минимальному размеру.

Пример, в котором программа выводит на экран все папки больше 1 ГБ из локации "C:\Windows"

Кроме того, Diskusage в теории способна составлять топ наиболее «тяжелых» папок, однако, как выяснил Bleepingcomputer, данная функция сейчас работает не совсем так, как ожидается. По всей видимости, она не учитывает содержимое вложенных папок.

Программа поддерживает внешние конфигурационные файлы, в которых можно определить формат выдачи и настроить параметры фильтрации.

Какими будут следующие версии Windows

Предстоящий релиз, известный как Windows 10 21H1, ожидается в апреле-мае 2021 г. В нем могут появиться поддержка DNS over HTTPS (DoH) на уровне системы, улучшения Linux-подсистемы (WSL) и новые настройки в приложении «Параметры».

В октябре 2020 г. CNews сообщил о том, что Microsoft собирается перерисовать основные элементы интерфейса Windows 10, в том числе «Проводник», «Пуск», «Центр уведомлений» и панель задач. Нововведения могут увидеть свет к концу 2021 г.

Кроме того, как утверждает Windows Latest со ссылкой на осведомленные источники, поставки производителям техники «облегченной» Windows 10X, ориентированной в первую очередь на мобильные устройства, стартуют уже в «ближайшие несколько дней».

О том, что к выходу готовится новая операционная система Windows 10X стало известно в октябре 2019 г. – об этом рассказал известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass). Он отметил, что под этим названием скрывается Windows Core OS – модульная операционная система Microsoft, создаваемая для недорогих ноутбуков и планшетных компьютеров. Первые подробности о ней были рассекречены в середине февраля 2019 г., спустя несколько дней она обрела дополнительное название Windows Lite, а в мае 2019 г. появились сведения, что ее релиз был отложен на неопределенный срок, но кроме того была подтверждена ее нацеленность на дешевые мобильные ПК.

В октябре 2019 г. Благодаря утечке, допущенной Microsoft, информация о необъявленных ранее особенностях Windows 10X стала достоянием публики. Случайно попавший в сеть документ позволил оценить ее интерфейс и дизайн.