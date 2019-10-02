Microsoft выпускает особую ОС Windows

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Microsoft разработала новую ОС Windows 10X для портативных ПК с двумя дисплеями и гаджетов со складными экранами. Свое первое устройство подобного рода она покажет в течение дня, и им может оказаться конкурент складного смартфона Samsung Galaxy Fold. Сама Windows 10X раньше была известна под названиями Windows Core OS и Windows Lite, и Microsoft создавала ее для конкуренции с Chrome OS.



Два дисплея и новая ОС

Компания Microsoft через несколько часов выпустит совершенно новую операционную систему Windows 10X. Программная платформа, по утверждению известного инсайдера Эвана Бласса (Evan Blass), разработана специально для управления устройствами с двумя дисплеями, и Microsoft может показать как минимум одну такую новинку вместе с самой ОС.

По имеющимся данным, Microsoft разработала некий гаджет под кодовым названием Surface Centaurus, представляющий собой мобильное устройство со складным корпусом а-ля ноутбук, обе внутренние части которого оснащены дисплеями. Экраны могут работать как по отдельности, выводя различную информацию, так и совместно. Подробности об устройстве остаются неизвестными, и в итоге под названием Surface Centaurus может скрываться как новый ноутбук с парой раздельных дисплеев, так и планшетный компьютер с одним гибким экраном.

Первые рендеры смартфона Surface Phone

Не исключается и вероятность выпуска Microsoft конкурента складному смартфону Samsung Galaxy Fold – корпорация на протяжении нескольких лет работала над собственным умным мобильником под кодовым названием Surface Phone.

Новая-старая Windows

Windows 10X, по словам Эвана Бласса, находилась в разработке на протяжении нескольких месяцев, как минимум с начала 2019 г. Инсайдер отметил, что под этим названием скрывается Windows Core OS – модульная операционная система Microsoft, создаваемая для недорогих ноутбуков и, возможно, планшетных компьютеров. Первые подробности о ней были рассекречены в середине февраля 2019 г., спустя несколько дней она обрела дополнительное название Windows Lite, а в мае 2019 г. ее релиз бы отложен на неопределенный срок, плюс была подтверждена ее направленность на дешевые мобильные ПК.

Облачная ОС

Эван Бласс не стал раскрывать особенности интерфейса Windows 10X, так что на момент публикации материала не было известно, насколько глобальными стали его изменения, и есть ли они в принципе. Бласс подчеркнул, что Windows 10X – это «контейнерная» ОС, то есть все программы запускаются в ней внутри так называемых «контейнеров».

Возможный прототип ноутбука Microsoft Sufrace с двумя дисплеями

Это в некоторой степени соответствует описанию Windows Lite, названной «облачной» OC – запущенные в ней программы обрабатывались за счет облачных серверов, а не при помощи «железа» самого компьютера или ноутбука, что и позволяло устанавливать ее на устройства с далеко не самыми передовыми спецификациями.

Windows 10X может работать по аналогичной или схожей схеме, но тогда ей может потребоваться постоянное подключение к интернету – в противном случае нужные пользователю приложения могут не запуститься.

Chrome OS от Microsoft

Принцип работы Windows 10X, Windows Core или Lite, напоминает концепцию Chrome OS – операционной системы корпорации Google. Она имеет ограниченный спектр возможностей и тоже сильно зависит от подключения к интернету, так как работает с веб-приложениями.

Ввиду своей специфичности Chrome OS за годы своего существования (релиз первой версии состоялся в июне 2011 г.) так и осталась нишевой – она наиболее востребована лишь в образовательном сегменте ввиду невысокой стоимости устройств, на которых она установлена. С течением времени Chrome OS частично поборола зависимость от интернета, получив возможность запуска Android-приложений непосредственно на самом мобильном ПК или планшете. Как автономность будет реализована в Windows, пока неизвестно, но существуют способы запуска Android-приложений и в этой операционной системе.

Зачем Windows 10X нужна Microsoft

Нацеленная на конкуренцию с Chrome OS, Windows 10X может помочь Microsoft захватить часть рынка доступных мобильных ПК и компактных настольных компьютеров (неттопов), в том числе и для образовательного сегмента рынка.

На мировой арене популярность Chrome OS околонулевая

В этой сфере лидирует как раз Chrome OS – по данным ресурса ZDNet, в IV квартале 2017 г. на базе этой платформы работало 59,8% всех ноутбуков и неттопов для учащихся и преподавателей в США. При этом на мировой арене, с учетом всех видов ПК во всех сегментах, доля Chrome OS не превышает 1,07% по данным StatCounter на август 2019 г.