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Microsoft Surface Планшет
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.05.2025
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Microsoft по-тихому прекращает выпуск своих самых мощных ноутбутков
Прощай, Surface Laptop Studio 2! Microsoft прекратила производство гибридного ноутбука Surface
|25.02.2025
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В Windows появилась неудаляемая реклама. Россияне от нее надежно защищены
Есть Surface? Купи еще один. И Photoshop заодно Корпорация Microsoft обрушила на пользователей OC
|21.05.2024
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Intel в большой беде. Microsoft без предупреждения отказалась от ее процессоров, крупнейшие производители ноутбуков массово переходят на ARM
ала использовать процессоры Intel в своих ноутбуках. Она анонсировала обновленную линейку устройств Surface, каждый представитель которой отныне работает на чипе с архитектурой ARM. Настольных
|10.04.2024
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AUXO и F.A.C.C.T. заключили партнерское соглашение в области кибербезопасности
огий для борьбы с киберпреступлениями, объявила о партнерстве в сфере предотвращения актуальных киберугроз. В прошлом году компания AUXO успешно протестировала облачное SaaS-решение F.A.C.C.T. Attack Surface Management (ASM) для непрерывного отслеживания цифровой инфраструктуры и эффективного реагирования на потенциальные уязвимости и кибератаки, и теперь уже в рамках заключенного партнерст
|01.12.2023
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Ювелирная сеть «585 золотой» внедрила решение F.A.С.С.T. Attack Surface Management
оекта с федеральной ювелирной сетью «585 золотой». Для защиты ИТ-инфраструктуры интернет-магазина и полного мониторинга всех цифровых активов компания внедрила отечественное решение F.A.C.C.T. Attack Surface Management (ASM). Новый облачный продукт F.A.С.С.T позволяет приоритезировать киберугрозы по степени критичности и отслеживать эффективность принимаемых мер по защите инфраструктуры ком
|27.11.2023
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Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft
Мы для кого протокол делали Скверные новости поступают для пользователей ноутбуков Dell Inspiron, Lenovo ThinkPad и Microsoft Surface Pro X. Эксперты по безопасности нашли способ обходить встроенную в них авторизацию по отпечатку пальца, разработанную Microsoft. В рамках исследования, спонсированного, кстати, самой же
|03.05.2023
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Любимый партнер бьет Intel в спину. Microsoft создает собственные ARM-процессоры и «заточенную» под них ОС Windows
роцессоров на архитектуре ARM, которые, по всей вероятности, будет использовать в компьютерах серии Surface. Как пишет профильный портал Windows Latest, она собирается настроить свою грядущую О
|10.11.2021
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Microsoft выпустила сверхдешевый ноутбук на новой Windows. Цена, видео
Бюджетные новинки Microsoft Корпорация Microsoft выпустила новейший ноутбук Surface Laptop SE, ставший самым доступным в серии Surface и в принципе одним из самых
|23.09.2021
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Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo
Microsoft представила четыре новых устройства линейки Surface на процессорах Intel Core, разработанные совместно с Intel, чтобы подчеркнуть все воз
|30.08.2021
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Планшет Microsoft Surface Go 3 получит очень неожиданный процессор Intel
ний Geekbench появились технические характеристики бюджетного планшета Microsoft нового поколения – Surface Go 3. Первым об этом сообщил немецкий портал WinFuture. Онлайн-бенчмарк Geekbench 4 т
|27.07.2021
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Второй раз на те же грабли. Microsoft выпускает новый складной Android-смартфон, хотя прошлый был провальным
Дважды в одну реку Корпорация Microsoft работает над смартфоном Surface Duo второго поколения – устройством с двумя экранами и складным корпусом. Как пишет Liliputing, неизвестный источник выложил в Сеть фотографии пока не анонсированного мобильника. Если н
|15.03.2021
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Microsoft создает революционный Android-смартфон с двумя экранами. Видео
овый смартфон Microsoft Корпорация Microsoft планирует выпустить второе поколение Android-смартфона Surface Duo, анонсированного еще в октябре 2019 г. и поступившего в продажу спустя еще год. П
|02.10.2020
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Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air и «похоронила» свой ноутбук будущего. Видео
Дешевый ноутбук от создателей Windows Корпорация Microsoft анонсировала свой новый ноутбук Surface Laptop Go, который можно считать прямым конкурентом Apple MacBook Air. Упор в нем тож
|13.08.2020
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Microsoft Surface Duo: складной, но не гибкий фаблет
Microsoft представила свой Surface Duo — смартфон, в появление которого уже не верилось. В октябре прошлого года, наконец, раскрыли дизайн устройства, но характеристики держали в секрете. Что Surface Duo получил в
|12.08.2020
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Microsoft рассекретила цену своего первого Android-смартфона Surface Duo. Видео
Первый Android-смартфон Microsoft Компания Microsoft полностью рассекретила свой первый складной смартфон на базе ОС Android – Surface Duo. Он стал в принципе первым смартфоном, выпущенным ею с 2016 г., когда она продала мобильный бизнес Nokia китайскому холдингу HMD Global. Кроме того, Surface Duo – это первый
|07.05.2020
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Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена
Квартет новинок Microsoft Компания Microsoft обновила собственную линейку гаджетов Surface, выпустив недорогой планшет Surface Go 2, ноутбук-трансформер Surface B
|14.02.2020
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Microsoft показала свой секретный смартфон на Android. Он подвис во время презентации
Небольшой сбой Корпорация Microsoft продемонстрировала возможности своего нового смартфона Surface Duo с двумя экранами разработчикам ПО и журналистам. Целью мероприятия был показ принципа работы приложений на обоих дисплеях одновременно, но в процессе смартфон ненадолго завис. Это б
|12.02.2020
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Microsoft показала новую Windows. Видео
ы Windows 10X, предназначенной для ноутбуков и планшетных компьютеров с двумя дисплеями. Презентация самой ОС состоялась осенью 2019 г. одновременно с первым двуэкранным гаджетом компании – планшетом Surface Neo. Эмулятор создавался для разработчиков программного обеспечения, чтобы те могли адаптировать свое ПО под устройства с парой полноценных дисплеев. Скачать его вместе с образом бета-в
|13.01.2020
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Microsoft предложила 400 миллионам пользователей Windows 7 купить новый компьютер
которой в качестве альтернативы «устаревшим» ПК на базе Windows 7 предложила свои продукты линейки Surface. Публикация статьи связана с тем, что 14 января 2020 г. будет полностью прекращена по
|04.10.2019
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Microsoft и AMD представили 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3
AMD и Microsoft анонсировали первый в мире 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface, оснащенный новым процессором AMD Ryzen Microsoft Surface Edition. Значительна
|03.10.2019
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Microsoft выпустила смартфон на Android и новую Windows
Лавина Surface-гаджетов Microsoft выпустила ряд новых устройств серии Surface, в том числе и
|31.01.2019
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Выручка Microsoft рванула вверх благодаря Azure и планшетам Surface
до $13,0 млрд. Главным драйвером роста подразделения стали квартальные продажи устройств семейства Surface, которые выросли на 39% (до 41% в постоянной валюте), до $1,86 млрд. В сентябре прошл
|05.12.2018
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Обновление Windows 10 превращает в кирпичи самые мощные ноутбуки Microsoft
«Экран смерти» на Surface Book 2 Последнее кумулятивное обновление Windows 10 вызывает на флагманских устройствах Microsoft Surface Book 2 «синий экран смерти». На это жалуются пользователи на форумах под
|12.10.2018
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Microsoft готовит гибкий смартфон
rty Organisation, WIPO), проливает свет на дизайн разрабатываемого в компании мобильного устройства Surface, которое сможет трансформироваться из смартфона в планшет. Материалы патентной заявки
|03.10.2018
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Microsoft выпустил новые ПК, планшет и ноутбук Surface. Цены, фото, видео
Обновление линейки Surface Microsoft представил несколько продуктов линейки Surface — демонстрационные ви
|10.07.2018
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Microsoft выпустила свой дешевый планшет. Видео
Бюджетное решение в элитной серии Компания Microsoft объявила о выпуске недорогих планшетов Surface Go, которые позиционируются в качестве универсального решения для поведневного использования и рынка обучения. По сравнению с представленным в конце мая 2018 г. 12,3-дюймовым планшетом
|02.07.2018
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Microsoft втайне готовит планшет с «форм-фактором нового типа». Фото
етным проектом Andromeda, в рамках которого ведется создание нового портативного гаджета из линейки Surface. Некоторые подробности об этом проекте стали известны ранее из открытой патентной док
|29.08.2017
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История Microsoft Surface: достойные конкуренты Apple?
При этом аппаратной платформой была не x86, а ARM. В итоге проект Courier был окончательно свернут.Surface RT. Большая неудача О том, что над Surface RT идет работа, было объявлено лето
|24.05.2017
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Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air с увеличенным временем автономной работы. Видео
ированного для этого мероприятия в Шанхае представила новое пятое поколение гибридных планшетных ПК Surface Pro. Отныне планшеты будут поставляться без указания номера поколения в названии – оч
|19.05.2017
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Новые планшеты Microsoft Surface Pro рассекречены еще до анонса. Фото
конвертируемых «2 в 1» планшетов Microsoft, которые станут дальнейшим развитием предыдущей линейки Surface Pro 4. По данным Venture Beat, официальное мероприятие Microsoft, на котором ожидаетс
|03.05.2017
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Microsoft выходит на рынок образования с 1000-долларовыми ноутбуками. Видео. Цены
специального мероприятия в Нью-Йорке официально анонсировала линейку новых 13,5-дюймовых ноутбуков Surface Laptop. Новинки Microsoft станут первыми в истории компании портативными ПК, выполнен
|02.05.2017
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В Сети появились первые изображения «убийцы Chromebook» Microsoft. Фото
Насколько недорогим может стать Microsoft Surface?За сутки до глобального мероприятия Microsoft в Нью-Йорке, в рамках которого ожидаетс
|24.04.2017
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Утечка документов: Microsoft планирует захватить мир дешевыми ноутбуками
Недорогой Microsoft Surface для школьников?В Сети уже появлялись сообщения о том, что в рамках мероприятия, которое Microsoft проведет 2 мая в Нью-Йорке, ожидается глобальный анонс новой «облачной» опера
|17.03.2017
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Началось производство первого «настоящего» ноутбука Microsoft
Surface Book: впервые с несъемной крышкойНа Тайване началось массовое производство новых моделей Surface Book в непривычном для портативных ПК Microsoft форм-факторе классического ноутбука.
|08.02.2017
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Топ-7 самых мощных планшетов
Microsoft Surface Pro 4 i7 Surface Pro 4 — как раз тот случай, когда планшет создавался как заме
|13.12.2016
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Microsoft отрапортовала о массовом бегстве пользователей с MacBook на Surface
радость: по данным компании, все больше людей переходит с MacBook на субноутбуки-планшеты Microsoft Surface. Ноябрь 2016 г., по данным компании, стал наиболее успешным месяцем для продаж линейк
|22.11.2016
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Глава Microsoft придумал ответ Тиму Куку, обозвавшему планшет MS Surface «гибридом тостера и холодильника»
я на этой неделе, содержала завуалированный упрек Apple в сходстве ее планшета iPad Pro с Microsoft Surface. Ход дискуссии В 2012 г., когда Microsoft анонсировала первый Surface, Тима Ку
|14.11.2016
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Топ планшетов 10-12” с лучшим соотношением габаритов экрана и корпуса
Microsoft Surface Pro 4 У Microsoft Surface Pro 4 экран занимает 76,6% от передней панели, и, по нашим расчетам, это самый высокий показатель среди больших планшетов на сегодняшний день. Модель не отличается аскетизмом
|31.10.2016
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Microsoft заплатит огромную скидку желающим обменять MacBook на Surface
Условия сделки Компания Microsoft предложила пользователям скидку до $650 при обмене MacBook от конкурентов на новые ноутбуки из семейства Surface. Как отмечается на официальном сайте компании, в программе trade-in участвуют представленные Microsoft ноутбуки Surface Pro и Surface Book. Microsoft представила свой новы
|28.10.2016
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Microsoft анонсировала Windows 10 Creators Update, Surface Studio, Surface Dial и Surface Book
Корпорация Microsoft представила обновление, которое будет установлено на устройства с Windows 10, а также Surface Studio, Surface Dial и оптимизированный Surface Book. Как сообщили CNews в Microsoft, бесплатное обновление Windows 10 Creators Update станет доступно в начале 2017 г. и п
Microsoft Surface и организации, системы, технологии, персоны:
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