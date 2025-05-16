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Microsoft Surface Планшет

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16.05.2025 Microsoft по-тихому прекращает выпуск своих самых мощных ноутбутков

Прощай, Surface Laptop Studio 2! Microsoft прекратила производство гибридного ноутбука Surface
25.02.2025 В Windows появилась неудаляемая реклама. Россияне от нее надежно защищены

Есть Surface? Купи еще один. И Photoshop заодно Корпорация Microsoft обрушила на пользователей OC

21.05.2024 Intel в большой беде. Microsoft без предупреждения отказалась от ее процессоров, крупнейшие производители ноутбуков массово переходят на ARM

ала использовать процессоры Intel в своих ноутбуках. Она анонсировала обновленную линейку устройств Surface, каждый представитель которой отныне работает на чипе с архитектурой ARM. Настольных

10.04.2024 AUXO и F.A.C.C.T. заключили партнерское соглашение в области кибербезопасности

огий для борьбы с киберпреступлениями, объявила о партнерстве в сфере предотвращения актуальных киберугроз. В прошлом году компания AUXO успешно протестировала облачное SaaS-решение F.A.C.C.T. Attack Surface Management (ASM) для непрерывного отслеживания цифровой инфраструктуры и эффективного реагирования на потенциальные уязвимости и кибератаки, и теперь уже в рамках заключенного партнерст
01.12.2023 Ювелирная сеть «585 золотой» внедрила решение F.A.С.С.T. Attack Surface Management

оекта с федеральной ювелирной сетью «585 золотой». Для защиты ИТ-инфраструктуры интернет-магазина и полного мониторинга всех цифровых активов компания внедрила отечественное решение F.A.C.C.T. Attack Surface Management (ASM). Новый облачный продукт F.A.С.С.T позволяет приоритезировать киберугрозы по степени критичности и отслеживать эффективность принимаемых мер по защите инфраструктуры ком
27.11.2023 Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft

Мы для кого протокол делали Скверные новости поступают для пользователей ноутбуков Dell Inspiron, Lenovo ThinkPad и Microsoft Surface Pro X. Эксперты по безопасности нашли способ обходить встроенную в них авторизацию по отпечатку пальца, разработанную Microsoft. В рамках исследования, спонсированного, кстати, самой же
03.05.2023 Любимый партнер бьет Intel в спину. Microsoft создает собственные ARM-процессоры и «заточенную» под них ОС Windows

роцессоров на архитектуре ARM, которые, по всей вероятности, будет использовать в компьютерах серии Surface. Как пишет профильный портал Windows Latest, она собирается настроить свою грядущую О
10.11.2021 Microsoft выпустила сверхдешевый ноутбук на новой Windows. Цена, видео

Бюджетные новинки Microsoft Корпорация Microsoft выпустила новейший ноутбук Surface Laptop SE, ставший самым доступным в серии Surface и в принципе одним из самых
23.09.2021 Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo

Microsoft представила четыре новых устройства линейки Surface на процессорах Intel Core, разработанные совместно с Intel, чтобы подчеркнуть все воз
30.08.2021 Планшет Microsoft Surface Go 3 получит очень неожиданный процессор Intel

ний Geekbench появились технические характеристики бюджетного планшета Microsoft нового поколения – Surface Go 3. Первым об этом сообщил немецкий портал WinFuture. Онлайн-бенчмарк Geekbench 4 т
27.07.2021 Второй раз на те же грабли. Microsoft выпускает новый складной Android-смартфон, хотя прошлый был провальным

Дважды в одну реку Корпорация Microsoft работает над смартфоном Surface Duo второго поколения – устройством с двумя экранами и складным корпусом. Как пишет Liliputing, неизвестный источник выложил в Сеть фотографии пока не анонсированного мобильника. Если н
15.03.2021 Microsoft создает революционный Android-смартфон с двумя экранами. Видео

овый смартфон Microsoft Корпорация Microsoft планирует выпустить второе поколение Android-смартфона Surface Duo, анонсированного еще в октябре 2019 г. и поступившего в продажу спустя еще год. П
02.10.2020 Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air и «похоронила» свой ноутбук будущего. Видео

Дешевый ноутбук от создателей Windows Корпорация Microsoft анонсировала свой новый ноутбук Surface Laptop Go, который можно считать прямым конкурентом Apple MacBook Air. Упор в нем тож
13.08.2020 Microsoft Surface Duo: складной, но не гибкий фаблет

Microsoft представила свой Surface Duo — смартфон, в появление которого уже не верилось. В октябре прошлого года, наконец, раскрыли дизайн устройства, но характеристики держали в секрете. Что Surface Duo получил в
12.08.2020 Microsoft рассекретила цену своего первого Android-смартфона Surface Duo. Видео

Первый Android-смартфон Microsoft Компания Microsoft полностью рассекретила свой первый складной смартфон на базе ОС Android – Surface Duo. Он стал в принципе первым смартфоном, выпущенным ею с 2016 г., когда она продала мобильный бизнес Nokia китайскому холдингу HMD Global. Кроме того, Surface Duo – это первый

07.05.2020 Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена

Квартет новинок Microsoft Компания Microsoft обновила собственную линейку гаджетов Surface, выпустив недорогой планшет Surface Go 2, ноутбук-трансформер Surface B
14.02.2020 Microsoft показала свой секретный смартфон на Android. Он подвис во время презентации

Небольшой сбой Корпорация Microsoft продемонстрировала возможности своего нового смартфона Surface Duo с двумя экранами разработчикам ПО и журналистам. Целью мероприятия был показ принципа работы приложений на обоих дисплеях одновременно, но в процессе смартфон ненадолго завис. Это б
12.02.2020 Microsoft показала новую Windows. Видео

ы Windows 10X, предназначенной для ноутбуков и планшетных компьютеров с двумя дисплеями. Презентация самой ОС состоялась осенью 2019 г. одновременно с первым двуэкранным гаджетом компании – планшетом Surface Neo. Эмулятор создавался для разработчиков программного обеспечения, чтобы те могли адаптировать свое ПО под устройства с парой полноценных дисплеев. Скачать его вместе с образом бета-в
13.01.2020 Microsoft предложила 400 миллионам пользователей Windows 7 купить новый компьютер

которой в качестве альтернативы «устаревшим» ПК на базе Windows 7 предложила свои продукты линейки Surface. Публикация статьи связана с тем, что 14 января 2020 г. будет полностью прекращена по
04.10.2019 Microsoft и AMD представили 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3

AMD и Microsoft анонсировали первый в мире 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface, оснащенный новым процессором AMD Ryzen Microsoft Surface Edition. Значительна
03.10.2019 Microsoft выпустила смартфон на Android и новую Windows

Лавина Surface-гаджетов Microsoft выпустила ряд новых устройств серии Surface, в том числе и

31.01.2019 Выручка Microsoft рванула вверх благодаря Azure и планшетам Surface

до $13,0 млрд. Главным драйвером роста подразделения стали квартальные продажи устройств семейства Surface, которые выросли на 39% (до 41% в постоянной валюте), до $1,86 млрд. В сентябре прошл
05.12.2018 Обновление Windows 10 превращает в кирпичи самые мощные ноутбуки Microsoft

«Экран смерти» на Surface Book 2 Последнее кумулятивное обновление Windows 10 вызывает на флагманских устройствах Microsoft Surface Book 2 «синий экран смерти». На это жалуются пользователи на форумах под
12.10.2018 Microsoft готовит гибкий смартфон

rty Organisation, WIPO), проливает свет на дизайн разрабатываемого в компании мобильного устройства Surface, которое сможет трансформироваться из смартфона в планшет. Материалы патентной заявки
03.10.2018 Microsoft выпустил новые ПК, планшет и ноутбук Surface. Цены, фото, видео

Обновление линейки Surface Microsoft представил несколько продуктов линейки Surface — демонстрационные ви
10.07.2018 Microsoft выпустила свой дешевый планшет. Видео

Бюджетное решение в элитной серии Компания Microsoft объявила о выпуске недорогих планшетов Surface Go, которые позиционируются в качестве универсального решения для поведневного использования и рынка обучения. По сравнению с представленным в конце мая 2018 г. 12,3-дюймовым планшетом

02.07.2018 Microsoft втайне готовит планшет с «форм-фактором нового типа». Фото

етным проектом Andromeda, в рамках которого ведется создание нового портативного гаджета из линейки Surface. Некоторые подробности об этом проекте стали известны ранее из открытой патентной док
29.08.2017 История Microsoft Surface: достойные конкуренты Apple?

При этом аппаратной платформой была не x86, а ARM. В итоге проект Courier был окончательно свернут.Surface RT. Большая неудача О том, что над Surface RT идет работа, было объявлено лето
24.05.2017 Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air с увеличенным временем автономной работы. Видео

ированного для этого мероприятия в Шанхае представила новое пятое поколение гибридных планшетных ПК Surface Pro. Отныне планшеты будут поставляться без указания номера поколения в названии – оч
19.05.2017 Новые планшеты Microsoft Surface Pro рассекречены еще до анонса. Фото

конвертируемых «2 в 1» планшетов Microsoft, которые станут дальнейшим развитием предыдущей линейки Surface Pro 4. По данным Venture Beat, официальное мероприятие Microsoft, на котором ожидаетс
03.05.2017 Microsoft выходит на рынок образования с 1000-долларовыми ноутбуками. Видео. Цены

специального мероприятия в Нью-Йорке официально анонсировала линейку новых 13,5-дюймовых ноутбуков Surface Laptop. Новинки Microsoft станут первыми в истории компании портативными ПК, выполнен
02.05.2017 В Сети появились первые изображения «убийцы Chromebook» Microsoft. Фото

Насколько недорогим может стать Microsoft Surface?За сутки до глобального мероприятия Microsoft в Нью-Йорке, в рамках которого ожидаетс
24.04.2017 Утечка документов: Microsoft планирует захватить мир дешевыми ноутбуками

Недорогой Microsoft Surface для школьников?В Сети уже появлялись сообщения о том, что в рамках мероприятия, которое Microsoft проведет 2 мая в Нью-Йорке, ожидается глобальный анонс новой «облачной» опера
17.03.2017 Началось производство первого «настоящего» ноутбука Microsoft

Surface Book: впервые с несъемной крышкойНа Тайване началось массовое производство новых моделей Surface Book в непривычном для портативных ПК Microsoft форм-факторе классического ноутбука.

08.02.2017 Топ-7 самых мощных планшетов

Microsoft Surface Pro 4 i7 Surface Pro 4 — как раз тот случай, когда планшет создавался как заме
13.12.2016 Microsoft отрапортовала о массовом бегстве пользователей с MacBook на Surface

радость: по данным компании, все больше людей переходит с MacBook на субноутбуки-планшеты Microsoft Surface. Ноябрь 2016 г., по данным компании, стал наиболее успешным месяцем для продаж линейк
22.11.2016 Глава Microsoft придумал ответ Тиму Куку, обозвавшему планшет MS Surface «гибридом тостера и холодильника»

я на этой неделе, содержала завуалированный упрек Apple в сходстве ее планшета iPad Pro с Microsoft Surface. Ход дискуссии В 2012 г., когда Microsoft анонсировала первый Surface, Тима Ку
14.11.2016 Топ планшетов 10-12” с лучшим соотношением габаритов экрана и корпуса

Microsoft Surface Pro 4 У Microsoft Surface Pro 4 экран занимает 76,6% от передней панели, и, по нашим расчетам, это самый высокий показатель среди больших планшетов на сегодняшний день. Модель не отличается аскетизмом

31.10.2016 Microsoft заплатит огромную скидку желающим обменять MacBook на Surface

Условия сделки Компания Microsoft предложила пользователям скидку до $650 при обмене MacBook от конкурентов на новые ноутбуки из семейства Surface. Как отмечается на официальном сайте компании, в программе trade-in участвуют представленные Microsoft ноутбуки Surface Pro и Surface Book. Microsoft представила свой новы
28.10.2016 Microsoft анонсировала Windows 10 Creators Update, Surface Studio, Surface Dial и Surface Book

Корпорация Microsoft представила обновление, которое будет установлено на устройства с Windows 10, а также Surface Studio, Surface Dial и оптимизированный Surface Book. Как сообщили CNews в Microsoft, бесплатное обновление Windows 10 Creators Update станет доступно в начале 2017 г. и п

Публикаций - 450, упоминаний - 745

Microsoft Surface и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 361
Apple Inc 13154 128
Intel Corporation 12811 86
Samsung Electronics 11064 63
Lenovo Group 2446 57
Google LLC 12688 56
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 46
Nvidia Corp 4002 45
HP Inc. 5883 41
Dell EMC 5180 40
Acer Group - Acer Inc 2776 38
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 37
Qualcomm Technologies 1974 28
AMD - Advanced Micro Devices 4641 24
Huawei 4676 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 20
HTC Corporation 1512 15
X Corp - Twitter 2938 14
Dell Technologies - Dell Computer 2219 14
Sony 6739 12
Meta Platforms - Facebook 4621 9
LG Electronics 3735 9
Microsoft Experiences and Devices - Microsoft Devices and Studios Engineering Group 18 8
Xiaomi - Сяоми 2231 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
Microsoft More Personal Computing 9 7
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 7
Toshiba Corporation 2980 6
Microsoft Corporation - GitHub 1075 6
AT&T Inc 1725 6
Adobe Systems 1597 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Wacom 143 6
Microsoft Productivity and Business Processes - подразделение "Бизнес и предприятие" 7 6
Microsoft Windows and Devices - Microsoft Windows Live Engineering Group - Microsoft Operating Systems Engineering Group 28 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 5
MediaTek - Ralink 595 5
HMD Global - Nokia 144 5
AKG 66 5
Microsoft - LinkedIn 699 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 12
Carl Zeiss AG 307 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 2
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 2
36,6 - аптечная сеть 96 2
Россети Ленэнерго 1699 2
KGI Securities 50 2
Barnes & Noble 171 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Институт развития образования 17 2
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Kickstarter 136 1
Альфа-Банк 1979 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 2
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
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Наушники - Headphones 4478 36
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