Microsoft по-тихому прекращает выпуск своих самых мощных ноутбутков Прощай, Surface Laptop Studio 2! Microsoft прекратила производство гибридного ноутбука Surface

В Windows появилась неудаляемая реклама. Россияне от нее надежно защищены Есть Surface? Купи еще один. И Photoshop заодно Корпорация Microsoft обрушила на пользователей OC

Intel в большой беде. Microsoft без предупреждения отказалась от ее процессоров, крупнейшие производители ноутбуков массово переходят на ARM ала использовать процессоры Intel в своих ноутбуках. Она анонсировала обновленную линейку устройств Surface, каждый представитель которой отныне работает на чипе с архитектурой ARM. Настольных

AUXO и F.A.C.C.T. заключили партнерское соглашение в области кибербезопасности огий для борьбы с киберпреступлениями, объявила о партнерстве в сфере предотвращения актуальных киберугроз. В прошлом году компания AUXO успешно протестировала облачное SaaS-решение F.A.C.C.T. Attack Surface Management (ASM) для непрерывного отслеживания цифровой инфраструктуры и эффективного реагирования на потенциальные уязвимости и кибератаки, и теперь уже в рамках заключенного партнерст

Ювелирная сеть «585 золотой» внедрила решение F.A.С.С.T. Attack Surface Management оекта с федеральной ювелирной сетью «585 золотой». Для защиты ИТ-инфраструктуры интернет-магазина и полного мониторинга всех цифровых активов компания внедрила отечественное решение F.A.C.C.T. Attack Surface Management (ASM). Новый облачный продукт F.A.С.С.T позволяет приоритезировать киберугрозы по степени критичности и отслеживать эффективность принимаемых мер по защите инфраструктуры ком

Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft Мы для кого протокол делали Скверные новости поступают для пользователей ноутбуков Dell Inspiron, Lenovo ThinkPad и Microsoft Surface Pro X. Эксперты по безопасности нашли способ обходить встроенную в них авторизацию по отпечатку пальца, разработанную Microsoft. В рамках исследования, спонсированного, кстати, самой же

Любимый партнер бьет Intel в спину. Microsoft создает собственные ARM-процессоры и «заточенную» под них ОС Windows роцессоров на архитектуре ARM, которые, по всей вероятности, будет использовать в компьютерах серии Surface. Как пишет профильный портал Windows Latest, она собирается настроить свою грядущую О

Microsoft выпустила сверхдешевый ноутбук на новой Windows. Цена, видео Бюджетные новинки Microsoft Корпорация Microsoft выпустила новейший ноутбук Surface Laptop SE, ставший самым доступным в серии Surface и в принципе одним из самых

Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo Microsoft представила четыре новых устройства линейки Surface на процессорах Intel Core, разработанные совместно с Intel, чтобы подчеркнуть все воз

Планшет Microsoft Surface Go 3 получит очень неожиданный процессор Intel ний Geekbench появились технические характеристики бюджетного планшета Microsoft нового поколения – Surface Go 3. Первым об этом сообщил немецкий портал WinFuture. Онлайн-бенчмарк Geekbench 4 т

Второй раз на те же грабли. Microsoft выпускает новый складной Android-смартфон, хотя прошлый был провальным Дважды в одну реку Корпорация Microsoft работает над смартфоном Surface Duo второго поколения – устройством с двумя экранами и складным корпусом. Как пишет Liliputing, неизвестный источник выложил в Сеть фотографии пока не анонсированного мобильника. Если н

Microsoft создает революционный Android-смартфон с двумя экранами. Видео овый смартфон Microsoft Корпорация Microsoft планирует выпустить второе поколение Android-смартфона Surface Duo, анонсированного еще в октябре 2019 г. и поступившего в продажу спустя еще год. П

Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air и «похоронила» свой ноутбук будущего. Видео Дешевый ноутбук от создателей Windows Корпорация Microsoft анонсировала свой новый ноутбук Surface Laptop Go, который можно считать прямым конкурентом Apple MacBook Air. Упор в нем тож

Microsoft Surface Duo: складной, но не гибкий фаблет Microsoft представила свой Surface Duo — смартфон, в появление которого уже не верилось. В октябре прошлого года, наконец, раскрыли дизайн устройства, но характеристики держали в секрете. Что Surface Duo получил в

Microsoft рассекретила цену своего первого Android-смартфона Surface Duo. Видео Первый Android-смартфон Microsoft Компания Microsoft полностью рассекретила свой первый складной смартфон на базе ОС Android – Surface Duo. Он стал в принципе первым смартфоном, выпущенным ею с 2016 г., когда она продала мобильный бизнес Nokia китайскому холдингу HMD Global. Кроме того, Surface Duo – это первый

Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена Квартет новинок Microsoft Компания Microsoft обновила собственную линейку гаджетов Surface, выпустив недорогой планшет Surface Go 2, ноутбук-трансформер Surface B

Microsoft показала свой секретный смартфон на Android. Он подвис во время презентации Небольшой сбой Корпорация Microsoft продемонстрировала возможности своего нового смартфона Surface Duo с двумя экранами разработчикам ПО и журналистам. Целью мероприятия был показ принципа работы приложений на обоих дисплеях одновременно, но в процессе смартфон ненадолго завис. Это б

Microsoft показала новую Windows. Видео ы Windows 10X, предназначенной для ноутбуков и планшетных компьютеров с двумя дисплеями. Презентация самой ОС состоялась осенью 2019 г. одновременно с первым двуэкранным гаджетом компании – планшетом Surface Neo. Эмулятор создавался для разработчиков программного обеспечения, чтобы те могли адаптировать свое ПО под устройства с парой полноценных дисплеев. Скачать его вместе с образом бета-в

Microsoft предложила 400 миллионам пользователей Windows 7 купить новый компьютер которой в качестве альтернативы «устаревшим» ПК на базе Windows 7 предложила свои продукты линейки Surface. Публикация статьи связана с тем, что 14 января 2020 г. будет полностью прекращена по

Microsoft и AMD представили 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3 AMD и Microsoft анонсировали первый в мире 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface, оснащенный новым процессором AMD Ryzen Microsoft Surface Edition. Значительна

Microsoft выпустила смартфон на Android и новую Windows Лавина Surface-гаджетов Microsoft выпустила ряд новых устройств серии Surface, в том числе и

Выручка Microsoft рванула вверх благодаря Azure и планшетам Surface до $13,0 млрд. Главным драйвером роста подразделения стали квартальные продажи устройств семейства Surface, которые выросли на 39% (до 41% в постоянной валюте), до $1,86 млрд. В сентябре прошл

Обновление Windows 10 превращает в кирпичи самые мощные ноутбуки Microsoft «Экран смерти» на Surface Book 2 Последнее кумулятивное обновление Windows 10 вызывает на флагманских устройствах Microsoft Surface Book 2 «синий экран смерти». На это жалуются пользователи на форумах под

Microsoft готовит гибкий смартфон rty Organisation, WIPO), проливает свет на дизайн разрабатываемого в компании мобильного устройства Surface, которое сможет трансформироваться из смартфона в планшет. Материалы патентной заявки

Microsoft выпустил новые ПК, планшет и ноутбук Surface. Цены, фото, видео Обновление линейки Surface Microsoft представил несколько продуктов линейки Surface — демонстрационные ви

Microsoft выпустила свой дешевый планшет. Видео Бюджетное решение в элитной серии Компания Microsoft объявила о выпуске недорогих планшетов Surface Go, которые позиционируются в качестве универсального решения для поведневного использования и рынка обучения. По сравнению с представленным в конце мая 2018 г. 12,3-дюймовым планшетом

Microsoft втайне готовит планшет с «форм-фактором нового типа». Фото етным проектом Andromeda, в рамках которого ведется создание нового портативного гаджета из линейки Surface. Некоторые подробности об этом проекте стали известны ранее из открытой патентной док

История Microsoft Surface: достойные конкуренты Apple? При этом аппаратной платформой была не x86, а ARM. В итоге проект Courier был окончательно свернут.Surface RT. Большая неудача О том, что над Surface RT идет работа, было объявлено лето

Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air с увеличенным временем автономной работы. Видео ированного для этого мероприятия в Шанхае представила новое пятое поколение гибридных планшетных ПК Surface Pro. Отныне планшеты будут поставляться без указания номера поколения в названии – оч

Новые планшеты Microsoft Surface Pro рассекречены еще до анонса. Фото конвертируемых «2 в 1» планшетов Microsoft, которые станут дальнейшим развитием предыдущей линейки Surface Pro 4. По данным Venture Beat, официальное мероприятие Microsoft, на котором ожидаетс

Microsoft выходит на рынок образования с 1000-долларовыми ноутбуками. Видео. Цены специального мероприятия в Нью-Йорке официально анонсировала линейку новых 13,5-дюймовых ноутбуков Surface Laptop. Новинки Microsoft станут первыми в истории компании портативными ПК, выполнен

В Сети появились первые изображения «убийцы Chromebook» Microsoft. Фото Насколько недорогим может стать Microsoft Surface?За сутки до глобального мероприятия Microsoft в Нью-Йорке, в рамках которого ожидаетс

Утечка документов: Microsoft планирует захватить мир дешевыми ноутбуками Недорогой Microsoft Surface для школьников?В Сети уже появлялись сообщения о том, что в рамках мероприятия, которое Microsoft проведет 2 мая в Нью-Йорке, ожидается глобальный анонс новой «облачной» опера

Началось производство первого «настоящего» ноутбука Microsoft Surface Book: впервые с несъемной крышкойНа Тайване началось массовое производство новых моделей Surface Book в непривычном для портативных ПК Microsoft форм-факторе классического ноутбука.

Топ-7 самых мощных планшетов Microsoft Surface Pro 4 i7 Surface Pro 4 — как раз тот случай, когда планшет создавался как заме

Microsoft отрапортовала о массовом бегстве пользователей с MacBook на Surface радость: по данным компании, все больше людей переходит с MacBook на субноутбуки-планшеты Microsoft Surface. Ноябрь 2016 г., по данным компании, стал наиболее успешным месяцем для продаж линейк

Глава Microsoft придумал ответ Тиму Куку, обозвавшему планшет MS Surface «гибридом тостера и холодильника» я на этой неделе, содержала завуалированный упрек Apple в сходстве ее планшета iPad Pro с Microsoft Surface. Ход дискуссии В 2012 г., когда Microsoft анонсировала первый Surface, Тима Ку

Топ планшетов 10-12” с лучшим соотношением габаритов экрана и корпуса Microsoft Surface Pro 4 У Microsoft Surface Pro 4 экран занимает 76,6% от передней панели, и, по нашим расчетам, это самый высокий показатель среди больших планшетов на сегодняшний день. Модель не отличается аскетизмом

Microsoft заплатит огромную скидку желающим обменять MacBook на Surface Условия сделки Компания Microsoft предложила пользователям скидку до $650 при обмене MacBook от конкурентов на новые ноутбуки из семейства Surface. Как отмечается на официальном сайте компании, в программе trade-in участвуют представленные Microsoft ноутбуки Surface Pro и Surface Book. Microsoft представила свой новы