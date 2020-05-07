Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена

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Microsoft пополнил линейку Surface новыми беспроводными наушниками, планшетом по цене iPhone SE и мощным ноутбуком-трансформером с отключаемой клавиатурой. Устройства поступят в продажу до конца мая 2020 г. и будут конкурировать с различными устройствами Apple.

Квартет новинок Microsoft

Компания Microsoft обновила собственную линейку гаджетов Surface, выпустив недорогой планшет Surface Go 2, ноутбук-трансформер Surface Book 3 и накладные наушники Surface Headphones 2. Вместе с ними она представила и первые в ее модельном ряду полностью беспроводные наушники-затычки Surface Earbuds

Все новинки Microsoft поступят в продажу в течение мая 2020 г., но будут доступны не во всех странах мира: в России устройства Microsoft Surface официально не продаются. Практически каждое из этих устройств создавалось для конкуренции с продукцией Apple и Google: так, новые Surface Earbuds будут сражаться за покупателя с Apple Airpods 2 и Google Pixel Buds, тогда как Surface Go 2 – это прямой конкурент последних моделей iPad. Surface Book 3, являясь одновременно планшетом и компьютером, будет соперничать с вышедшим в марте 2020 г. iPad Pro 2020 и ноутбуком MacBook Pro.

Весенние новинки Microsoft

Трансформер Surface Book 3 поступит в продажу 21 мая 2020 г. по цене от $1600 (118,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 мая 2020 г.) за 13,5-дюймовую версию и от $2300 (170,1 тыс. руб.) за 15-дюймовую. Планшет Surface Go 2 можно будет купить с 12 мая 2020 г. по цене нового Apple iPhone SE, то есть от $400 (29,6 тыс. руб.), а накладные наушники Surface Headphones 2 оценены в $250 (18,5 тыс. руб.). Surface Earbuds стоят $200 (14,8 тыс. руб.), и обе модели наушников появятся в магазинах одновременно с Surface Go 2.

Бизнес-планшеты Microsoft Surface Book 3

Surface Book 3 – это третье по счету поколение модели, внешне не изменившееся по сравнению со вторым. Все нововведения скрыты внутри, и покупателям по-прежнему доступны версии на 13,5 дюйма с разрешением 3000х2000 точек и 15 дюймов (3240х2160 точек).

Планшет и ноутбук в одном корпусе

Более компактная версия компьютера поставляется с процессорами Intel Core i5-1035G7 и Core i7-1065G7 (поколение Ice Lake), тогда как для 15-дюймовой предусмотрен только Core i7-1065G7. Объем оперативной памяти LPDDR4 в обоих случаях достигает 32 ГБ, а емкость SSD-накопителя составляет 1 или 2 ТБ на выбор. По заявлениям Microsoft, производительность Surface Book 3 выросла на 50% в сравнении с предыдущим поколением.

15-дюймовый Surface Book 3 может работать до 17,5 часов на одном заряде аккумулятора (младшая версия – до 15,5 часов). Опционально для более компактного компьютера доступна дискретная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, а в более крупный можно установить GeForce GTX 1660 Ti Max-Q или ускоритель профессионального уровня Nvidia Quadro RTX 3000 Max-Q.

Surface Book 3 поддерживает управление стилусом

Набор интерфейсов идентичен вне зависимости от диагонали экрана: один порт USB-C 3.1 Gen 2 (без поддержки Intel Thunderbolt 3), пара USB-A 3.1, слот под карты SDXC, разъем Surface Connect и гнездо для наушников. Список беспроводных интерфейсов включает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.

Windows-конкурент Apple iPad

Компанию Surface Book 3 на презентации Microsoft составил планшет Surface Go 2 с подключаемой клавиатурой-обложкой. Он стоит от $400 до $880 (от 29 тыс. руб. до 65,1 тыс. руб.) и, в зависимости от выбранной комплектации, поставляется с процессором Intel Pentium 4415Y (поколение Kaby Lake), Pentium 4425Y (Amber Lake) или Core m3-8100Y (Amber Lake). В распоряжении Surface Go 2 есть 4 или 8 ГБ оперативной памяти, а дисковая подсистема представлена флеш-модулем eMMC объемом 64 ГБ в базовой версии и полноценным 256-гигабайтным SSD – в топовой. Также комплектации различаются наличием или отсутствием LTE-модема, однако во всех версиях планшета присутствует модуль Wi-Fi 6 (802.11ax).

Чехол-клавиатура для Surface Go 2 приобретается отдельно

В сравнении с оригинальным Surface Go новый Surface Go 2 получил увеличенный с 10,1 до 10,5 дюйма экран с более высоким разрешением – 1920х1280 точек вместо 1800х1200. Соотношение сторон не изменилось – 3:2.

Габариты планшета остались прежними за счет уменьшения рамок дисплея, что позволило сохранить совместимость с аксессуарами для Surface Go первого поколения. Новый фирменный чехол с клавиатурой Type Cover придется приобретать отдельно – он не входит в комплект поставки и стоит $99 (7300 руб.).

Заряда аккумулятора Surface Go 2 хватает на 10 часов автономной работы. Microsoft интегрировал в планшет так называемые «студийные» микрофоны (Studio Mics) и добавил слот microSD, порт USB-C и проприетарный коннектор Surface Connect.

Беспроводные наушники Microsoft

Накладные наушники Surface Headphones 2 пришли на смену модели Surface Headphones, дебютировавшей в октябре 2018 г., и получили минимум внешних отличий от нее. Второе поколение обзавелось поворотными чашками и новыми цветами корпуса – светло-серым и черным. В остальном конструкция осталась прежней.

Surface Headphones 2

Microsoft сохранил и функцию активного подавления шума с 13 уровнями, не забыв при этом оставить сенсорное управление и функцию приостановки воспроизведения при снятии наушников. Внутри установлены все те же 40-миллиметровые излучатели Free Edge, но теперь у наушников есть модуль Bluetooth 5.0 и поддержка Qualcomm aptX. Автономность Surface Headphones 2 выросла с 15 до 20 часов, а цена, наоборот, снизилась – $250 на старте продаж против $350 (18,5 тыс. руб. против 25,9 тыс. руб.) у Surface Headphones первого поколения.

Surface Earbuds

Что касается модели Surface Earbuds, то это ее повторная премьера – первую Microsoft провел в начале октября 2019 г., раскрыв все ее характеристики, но не указав сроки начала продаж. На момент первого анонса цена Surface Earbuds составляла $250, теперь же она снижена до $200 (14,8 тыс. руб.) при сохранении всех ранее заявленных возможностей.

За счет комплектного кейса наушники Surface Earbuds могут работать 24 часа

Список характеристик гарнитуры включает систему шумоподавления, двунаправленный микрофон, сенсорное управление и 24 часа автономной работы (с учетом подзарядок от комплектного кейса). К особенностям новинки относится глубокая интеграция с сервисом Microsoft 365, за счет которой можно при помощи голосовых команд управлять приложениями Word, Outlook и PowerPoint. Также в PowerPoint можно переключать слайды в презентациях прикосновениями к сенсорным панелям наушников. Помимо этого гарнитура способна озвучивать электронные письма в Outlook Mobile для iOS.