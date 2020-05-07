Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена

Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена4438
Microsoft пополнил линейку Surface новыми беспроводными наушниками, планшетом по цене iPhone SE и мощным ноутбуком-трансформером с отключаемой клавиатурой. Устройства поступят в продажу до конца мая 2020 г. и будут конкурировать с различными устройствами Apple.
Квартет новинок Microsoft
Компания Microsoft обновила собственную линейку гаджетов Surface, выпустив недорогой планшет Surface Go 2, ноутбук-трансформер Surface Book 3 и накладные наушники Surface Headphones 2. Вместе с ними она представила и первые в ее модельном ряду полностью беспроводные наушники-затычки Surface Earbuds
Все новинки Microsoft поступят в продажу в течение мая 2020 г., но будут доступны не во всех странах мира: в России устройства Microsoft Surface официально не продаются. Практически каждое из этих устройств создавалось для конкуренции с продукцией Apple и Google: так, новые Surface Earbuds будут сражаться за покупателя с Apple Airpods 2 и Google Pixel Buds, тогда как Surface Go 2 – это прямой конкурент последних моделей iPad. Surface Book 3, являясь одновременно планшетом и компьютером, будет соперничать с вышедшим в марте 2020 г. iPad Pro 2020 и ноутбуком MacBook Pro.
Трансформер Surface Book 3 поступит в продажу 21 мая 2020 г. по цене от $1600 (118,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 мая 2020 г.) за 13,5-дюймовую версию и от $2300 (170,1 тыс. руб.) за 15-дюймовую. Планшет Surface Go 2 можно будет купить с 12 мая 2020 г. по цене нового Apple iPhone SE, то есть от $400 (29,6 тыс. руб.), а накладные наушники Surface Headphones 2 оценены в $250 (18,5 тыс. руб.). Surface Earbuds стоят $200 (14,8 тыс. руб.), и обе модели наушников появятся в магазинах одновременно с Surface Go 2.
Бизнес-планшеты Microsoft Surface Book 3
Surface Book 3 – это третье по счету поколение модели, внешне не изменившееся по сравнению со вторым. Все нововведения скрыты внутри, и покупателям по-прежнему доступны версии на 13,5 дюйма с разрешением 3000х2000 точек и 15 дюймов (3240х2160 точек).
Более компактная версия компьютера поставляется с процессорами Intel Core i5-1035G7 и Core i7-1065G7 (поколение Ice Lake), тогда как для 15-дюймовой предусмотрен только Core i7-1065G7. Объем оперативной памяти LPDDR4 в обоих случаях достигает 32 ГБ, а емкость SSD-накопителя составляет 1 или 2 ТБ на выбор. По заявлениям Microsoft, производительность Surface Book 3 выросла на 50% в сравнении с предыдущим поколением.
15-дюймовый Surface Book 3 может работать до 17,5 часов на одном заряде аккумулятора (младшая версия – до 15,5 часов). Опционально для более компактного компьютера доступна дискретная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, а в более крупный можно установить GeForce GTX 1660 Ti Max-Q или ускоритель профессионального уровня Nvidia Quadro RTX 3000 Max-Q.
Набор интерфейсов идентичен вне зависимости от диагонали экрана: один порт USB-C 3.1 Gen 2 (без поддержки Intel Thunderbolt 3), пара USB-A 3.1, слот под карты SDXC, разъем Surface Connect и гнездо для наушников. Список беспроводных интерфейсов включает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.
Windows-конкурент Apple iPad
Компанию Surface Book 3 на презентации Microsoft составил планшет Surface Go 2 с подключаемой клавиатурой-обложкой. Он стоит от $400 до $880 (от 29 тыс. руб. до 65,1 тыс. руб.) и, в зависимости от выбранной комплектации, поставляется с процессором Intel Pentium 4415Y (поколение Kaby Lake), Pentium 4425Y (Amber Lake) или Core m3-8100Y (Amber Lake). В распоряжении Surface Go 2 есть 4 или 8 ГБ оперативной памяти, а дисковая подсистема представлена флеш-модулем eMMC объемом 64 ГБ в базовой версии и полноценным 256-гигабайтным SSD – в топовой. Также комплектации различаются наличием или отсутствием LTE-модема, однако во всех версиях планшета присутствует модуль Wi-Fi 6 (802.11ax).
В сравнении с оригинальным Surface Go новый Surface Go 2 получил увеличенный с 10,1 до 10,5 дюйма экран с более высоким разрешением – 1920х1280 точек вместо 1800х1200. Соотношение сторон не изменилось – 3:2.
Габариты планшета остались прежними за счет уменьшения рамок дисплея, что позволило сохранить совместимость с аксессуарами для Surface Go первого поколения. Новый фирменный чехол с клавиатурой Type Cover придется приобретать отдельно – он не входит в комплект поставки и стоит $99 (7300 руб.).
Заряда аккумулятора Surface Go 2 хватает на 10 часов автономной работы. Microsoft интегрировал в планшет так называемые «студийные» микрофоны (Studio Mics) и добавил слот microSD, порт USB-C и проприетарный коннектор Surface Connect.
Беспроводные наушники Microsoft
Накладные наушники Surface Headphones 2 пришли на смену модели Surface Headphones, дебютировавшей в октябре 2018 г., и получили минимум внешних отличий от нее. Второе поколение обзавелось поворотными чашками и новыми цветами корпуса – светло-серым и черным. В остальном конструкция осталась прежней.
Microsoft сохранил и функцию активного подавления шума с 13 уровнями, не забыв при этом оставить сенсорное управление и функцию приостановки воспроизведения при снятии наушников. Внутри установлены все те же 40-миллиметровые излучатели Free Edge, но теперь у наушников есть модуль Bluetooth 5.0 и поддержка Qualcomm aptX. Автономность Surface Headphones 2 выросла с 15 до 20 часов, а цена, наоборот, снизилась – $250 на старте продаж против $350 (18,5 тыс. руб. против 25,9 тыс. руб.) у Surface Headphones первого поколения.
Что касается модели Surface Earbuds, то это ее повторная премьера – первую Microsoft провел в начале октября 2019 г., раскрыв все ее характеристики, но не указав сроки начала продаж. На момент первого анонса цена Surface Earbuds составляла $250, теперь же она снижена до $200 (14,8 тыс. руб.) при сохранении всех ранее заявленных возможностей.
Список характеристик гарнитуры включает систему шумоподавления, двунаправленный микрофон, сенсорное управление и 24 часа автономной работы (с учетом подзарядок от комплектного кейса). К особенностям новинки относится глубокая интеграция с сервисом Microsoft 365, за счет которой можно при помощи голосовых команд управлять приложениями Word, Outlook и PowerPoint. Также в PowerPoint можно переключать слайды в презентациях прикосновениями к сенсорным панелям наушников. Помимо этого гарнитура способна озвучивать электронные письма в Outlook Mobile для iOS.