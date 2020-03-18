Вышел новый iPad Pro со странной деталью. Цены в России

Apple оснастила обновленный планшет iPad Pro лидаром, используемым в составе основной камеры для определения расстояния до объектов в кадре. Лидар чаще всего встречается в беспилотных автомобилях, а в составе мобильного устройства он появился впервые. Планшет вышел в восьми модификациях и получил новую фирменную клавиатуру с тачпадом, как у ноутбуков.

Планшет и ноутбук в одном

Компания Apple анонсировала обновленную версию планшетного компьютера iPad Pro, со встроенным лидаром, ставшим частью основной фотокамеры. До этого лидар, используемый, в основном, в беспилотных транспортных средствах, ни разу не появлялся в мобильных гаджетах – iPad Pro стал в этом плане первым в мире.

Планшет также получил улучшенный дисплей и новый процессор. Список его аксессуаров пополнил чехол Magic Keyboard, сочетающий в себе не только клавиатуру с новым (для Apple) ножничным механизмом, но и полноразмерный тачпад, как у современных ноутбуков. В мировой и российской розницах планшет доступен в модификациях на 11, и 12,9 дюйма. Цветов тоже два – серебристый и темно-серый (Space Gray).

В дизайне нового iPad Pro изменилась только фотокамера

В России планшеты доступны в восьми модификациях каждый. iPad Pro с Wi-Fi стоит 70 тыс. руб. за 128 ГБ памяти, 79 тыс. руб. за 256 ГБ, а 512 ГБ и 1 ТБ стоят 97 тыс. руб. и 115 тыс. руб. соответственно. iPad Pro с LTE обойдется в 84, 93, 111 и 129 тыс. руб. за те же объемы.

Стоимость Apple iPad Pro 11 в России

Модель Встроенная память, ГБ Стоимость в России, тыс. руб. iPad Pro 11 Wi-Fi 128 70 iPad Pro 11 Wi-Fi 256 79 iPad Pro 11 Wi-Fi 512 97 iPad Pro 11 Wi-Fi 1 024 115 iPad Pro 11 LTE 128 84 iPad Pro 11 LTE 256 93 iPad Pro 11 LTE 512 111 iPad Pro 11 LTE 1 024 129

Источник: Apple и CNews Analytics

12,9-дюймовый iPad Pro с Wi-Fi оценен в 87 тыс. руб. (128 ГБ), 96 тыс. руб. (256 ГБ), 114 тыс. руб. (512 ГБ) и 132 тыс. руб. (1 ТБ). Версии с LTE дороже: 101, 110, 128 и 146 тыс. руб. соответственно.

Стоимость Magic Keyboard в России для 11-дюймового iPad Pro составляет 27 тыс. руб. Цена для iPad Pro 12,9 – 31 тыс. руб.

Модель Встроенная память, ГБ Стоимость в России, тыс. руб. iPad Pro 12,9 Wi-Fi 128 87 iPad Pro 12,9 Wi-Fi 256 96 iPad Pro 12,9 Wi-Fi 512 114 iPad Pro 12,9 Wi-Fi 1 024 132 iPad Pro 12,9 LTE 128 101 iPad Pro 12,9 LTE 256 110 iPad Pro 12,9 LTE 512 128 iPad Pro 12,9 LTE 1 024 146

Источник: Apple и CNews Analytics

Релиз планшетов в России запланирован на 23 марта 2020 г. Клавиатура поступит в продажу не раньше мая 2020 г., пока без точной даты.

Камеры, дисплей и процессор

Экраны во всех версиях планшета Apple iPad Pro по-прежнему основаны на IPS-матрице – переход на mini-LED пока не состоялся. Во всех случаях частота обновления составляет 120 Гц, а пиковая яркость – 600 нит в дополнение к улучшенному антибликовому покрытию.

Основная камера внешне не отличается от оной в смартфоне iPhone 11 Pro, но наполнение у нее совсем другое. Основной сенсор – 12-мегапиксельный, и рядом с ним находится вторая матрица на 10 Мп с ультраширокоугольной оптикой. Третий сенсор – это лидар, заменяющий собой датчик глубины.

Основные возможности нового iPad Pro

Лидар в iPad Pro измеряет расстояние до объектов, основываясь на определении скорости отражения света от них. Радиус действия нового датчика составляет 5 метров. Лидар пригодится в приложениях дополненной реальности и программах, накладывающих различные эффекты на фотографии и видео.

В основе всех новых iPad Pro находится процессор Apple A12Z, улучшенная версия обычного A12. Спецификации нового чипа Apple пока не приводит. Напомним, что предыдущее поколение, выпущенное осенью 2018 г. базируется на A12X, а смартфоны линейки iPhone 11 образца 2019 г. – на A13.

К нововведениям в новых iPad Pro относится и массив из пяти микрофонов. По заверениям Apple, они обеспечивают студийное качество звука.

Новая клавиатура

Новым iPad Pro достался чехол Magic Keyboard с одноименной клавиатурой четвертого поколения. В ней применен ножничный механизм, поскольку в 2019 г. Apple отказалась от собственного неудачного механизма butterfly («бабочка») после многочисленных жалоб от пользователей. Впервые в актуальном модельном ряду компании «ножницы» появились в MacBook Pro 16, вышедшем осенью 2019 г.

С новой клавиатурой iPad Pro стал похожим на MacBook

Ход клавиш у Magic Keyboard составляет 1 мм. Клавиатура характеризуется встроенным тачпадом с поддержкой Multi‑Touch и курсора в iPadOS. Сам чехол позволяет плавно менять угол наклона планшета, чтобы подобрать наиболее удобное положение. Также в чехол встроен порт USB‑C, который, по заверениям Apple, позволяет заряжать iPad.

Обновленные Mac Mini и MacBook Air

Вместе с перечисленными новшествами Apple продемонстировала модернизированные неттоп Mac Mini и компактный ноутбук MacBook Air. Mac Mini обзавелся более емкими SSD.

В России новый Mac Mini стоит 73 тыс. руб. с SSD на 256 ГБ, 4‑ядерным процессором Intel Core i3 8 поколения на частоте 3,6 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2666. Комплектация с 6-ядерным Intel Core i5 и SSD на 512 ГБ обойдется в 103 тыс. руб.

Экстерьер MacBook Air не поменялся

В MacBook Air нововведений побольше: в нем появилась ножничная клавиатура со встроенным Touch ID и новые процессоры Intel Core 10 поколения. В базовой версии установлен Core i3 с частотой до 3,2 ГГц, а в топовой – Core i7 3,8 ГГц. Apple заявляет, что производительность ноутбуков по сравнению с предыдущей ревизией увеличилась вдвое.

Комплектация с Core i3 и SSD на 256 ГБ оценивается в России в 90 тыс. руб. Версия с Core i5 и SSD емкостью 512 ГБ стоит 120 тыс. руб. Сроки релиза обновленного MacBook Air Apple не озвучивает.