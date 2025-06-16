AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность

Библиотеки Красноярска и Норильска получили в дар от МТС этнокомиксы с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» авильным произношением слов на четырех языках. Большинство из собранных легенд ранее не издавались. AR-технологии, встроенные в проект, помогут в изучении национальных языков и оживят персонаже

«СберУниверситет» запустил AR-навигацию от Sber Metaverse Tech редвижение по кампусу интуитивно понятным. Алексей Швецов, ИТ-директор «СберУниверситета»: «Сегодня AR-технологии переходят из категории интерактивного развлечения в разряд важных инструментов

В России создали технологию для автоматической инспекции грузовых контейнеров с помощью AR-очков Ученые Smart Engines создали систему для автоматического контроля грузовых контейнеров с помощью очков дополненной реальности. Новый промышленный инструмент позволяет идентифицировать номера и защитные пломбы на контейнерах без необходимости ручных проверок. Сотрудники логистической отрасли и та

Азовский палеонтологический музей и 5sensar погружают посетителей в эпоху динозавров и мамонтов с помощью дополненной реальности вил новую экспозицию «Следы земной памяти», которая позволяет посетителям «переместиться» в эпоху древних животных. Уникальный проект реализован псковской командой 5sensAR с использованием технологии дополненной реальности. Об этом CNews сообщили представители 5sensAR. Стабильность дополненной реальности обеспечивается за счет использования оптимизированных 3D-моделей и реалистичных

«Северсталь» тестирует возможности удаленной AR-экспертизы тизу оборудования, пусконаладку, диагностику и оперативный ремонт с помощью дополненной реальности (AR). Тестирование проходило в канатном цехе «Северсталь-метиза» и на дробеметной установке пр

Впервые показан российский шлем виртуальной реальности для пилотов истребителя Су-57 Дополненная реальность в истребителях Впервые показан AR-шлем для летчиков истребителей Су-57 в анонсе к российскому документальному фильму «Власте

«Технониколь» протестировала «Умные часы» для обходов производственного оборудования вые мобильные устройства используют сценарии, разработанные на базе программной платформы ИКСАР для AR-очков и планшетов. Применение этого решения позволяет вовремя обнаруживать проблемы и сбои

МТС: югорчан познакомят с героями сказок Севера в дополненной реальности ы Севера» по сюжетам сказок коренных малочисленных народов, большинство из них ранее не издавались. AR-технологии, встроенные в проект, помогут в изучении национальных языков и оживят персонаже

МТС познакомит пермяков с ожившими героями сказок народов Севера менный доступный даже детям формат и фольклор нескольких народов Крайнего Севера. В манге с помощью AR-технологий мы оживили самые яркие фрагменты народных сказок, встроили обучающие фрагменты

МТС оживила героев сказок коренных народов Севера – один из самых эффективных способов, который позволяет приобщить молодежь к языку. А этнокомиксы и дополненная реальность – очень востребованные и любимые школьниками форматы получения информа

На платформе SaluteJazz XR появился первый в России ЦОД в дополненной реальности гли делиться идеями на расстоянии, но при этом иметь возможность отдыхать от камеры и не терять контакт с собеседниками. Команда ИИ-платформы коммуникаций SaluteJazz отмечает, что интерес к общению в дополненной реальности только растет: с момента запуска встреч в 3D на 40% увеличилось количество желающих отправить вместо себя на онлайн-собрание своего анимированного персонажа.

Microsoft сняла с производства знаменитый шлем виртуальной реальности HoloLens 2 е с производства Microsoft сообщила СМИ о завершении производства гарнитуры дополненной реальности (AR) HoloLens 2, которая поступила в продажу в 2019 г. Об этом в начале октября 2024 г. сообщи

Дополненная реальность для продажи лекарств: как работают новые технологии рекламой, и компании используют иммерсивные технологии, чтобы запомниться и выделиться. Среди них — AR и VR: AR — дополненная реальность. Для ее запуска достаточно иметь устройство с кам

В приложении «Узнай Москву» можно узнать об истории освоения космоса в режиме дополненной реальности ложении «Узнай Москву» квиз «Покорение космоса» с использованием технологий дополненной реальности (AR). Посетители музея смогут не только проверить свою эрудицию, но и посмотреть, как «оживают

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран енно эти компании начали одними из первых в последние годы выпускать подобные устройства. Теперь же к ним присоединилась и Acer. К нам в тестовую лабораторию поступил предсерийный образец очков Acer AR Vision G500, и мы смогли составить свое мнение об этой модели.Внешний вид и эргономика Acer AR Vision G500 — это компактные по VR-меркам очки c одной большой затемненной линзой сперед

«АРМ Обходчика» и AR-очки помогут мобильным работникам эффективнее осматривать оборудование комплекс для сбора, передачи и анализа информации о состоянии оборудования с применением технологий AR. В состав решения входит ПО «АРМ Обходчика», разработанное компанией «Диджитал Дизайн» и и

Выпущены первые в истории очки дополненной реальности, от которых не тошнит Созданы новые AR-очки Американские исследователи из Стэнфордского университета сообщили о создании первых о

«Ростелеком» в Челябинске презентовал уникальный демостенд с дополненной реальностью ксклюзивный демостенд. Цифровое решение, созданное с применением технологий дополненной реальности (AR), наглядно демонстрирует решения по эффективности производства, оснащенного высокотехнолог

Компании лучше понимают, как защищать интернет вещей и технологии машинного обучения, чем цифровые двойники, AR и VR инного обучения (54%) и интернета вещей (51%). Еще 33% планируют сделать это в ближайшие два года. Гораздо менее распространены такие технологии, как возможности дополненной и виртуальной реальности (AR и VR) и цифровые двойники. Минимум одну из этих технологий использует примерно каждая пятая компания (21%). Таковы данные глобального опроса «Лаборатории Касперского», в рамках которого руко

Дисплей дополненной реальности в электромобиле «Атом» будет работать на собственном ПО ию программного обеспечения Builder. Это конструктор приложений для дисплея дополненной реальности (AR HUD — Augmented Reality Head-Up Display), то есть набор инструментов для разработки програ

«Ростех» внедряет технологии дополненной реальности при сборке авиадвигателей Объединенная двигателестроительная корпорация «Ростеха» внедряет цифровые технологии при сборке узлов и агрегатов авиационных двигателей. Применение современных решений, в том числе устройств дополненной реальности, оптимизирует процессы производства и повысит качество продукции. Пилотный проект реализуется на Рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» при сборке газотурбинных двигателей (Г

«Иксар» совместно с энергетиками «РусГидро» испытывают отечественную дополненную реальность ом узле и переключения на энергоустановках. Для проведения испытаний были выбраны самые современные AR-чки промышленного исполнения от ведущих мировых производителей, включая новинку от компани

В МТУСИ разработана студия производства виртуального видеоконтента Технологии виртуальной и дополненной реальности – AR/VR – с каждым годом находят все большее применение в самых разных отраслях экономики: пром

«Ростелеком» внедряет AR технологии в коммерческой услуге Если вы думали, что управлять техникой и проводить ремонтные работы удаленно это не просто, то «Ростелеком» доказывает обратное. Компания протестировала AR очки и российское программное обеспечение «Иксар» для использования в коммерческой услуге, что открывает новые перспективы для удаленного технического обслуживания. Об этом CNews сообщили пр

В Сеченовском университете разработали технологию дополненной реальности для телемедицинской помощи в экстренной нейрохирургии Н.Н. Бурденко разработали технологию дополненной реальности в нейрохирургии. С помощью специальных AR-очков и программного обеспечения молодые хирурги смогут передавать вид операционного поля

Нижний Новгород вошел в топ-3 по предзаказам очков дополненной реальности Apple Vision Pro ПАО «МТС», цифровая экосистема, исследовала спрос на очки дополненной реальности Apple Vision Pro среди россиян после старта предзаказа. Самый большой интерес к гаджету, ожидаемо зафиксирован в Москве, первые клиенты получат новинку уже на следую

Казань попала в топ-5 по предзаказам очков дополненной реальности Apple Vision Pro МТС, цифровая экосистема, исследовала спрос на очки дополненной реальности Apple Vision Pro среди россиян после старта предзаказа. Самый большой интерес к гаджету, ожидаемо зафиксирован в Москве, первые клиенты получат новинку уже на следую

Компания «Евраз» провела испытания платформы «Иксар» в комбинации с AR-очками испытания отечественной программной платформы «Иксар» в комбинации с очками дополненной реальности (AR-очками) промышленного исполнения. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инлайн Гру

AR-очки - в помощь «полевым» сотрудникам АО «Хиагда» . Это позволяет повысить детализацию итогового отчета о проведенных работах. Фото: АО «Инлайн Груп» AR-очки - в помощь «полевым» сотрудникам АО «Хиагда» При наличии связи система позволяет осущ

В строительстве технопарка Сбербанка в «Сколково» задействуют технологии дополненной реальности роцессов строительства и монтажа конструкций через цифровые маркеры конструкционных элементов. Для распознавания маркеров используются мобильные устройства и камеры на касках рабочих, квадрокоптеры и AR-очки. При строительстве технопарка стартап обеспечит контроль жизненного цикла более 14 тыс. строительных элементов. Сотрудничество Bimar System с профессиональными проектными и строительным

Кольская ГМК использует дополненную реальность на производстве Кольская ГМК успешно протестировала концепцию «Удаленный эксперт» на очках дополненной реальности (AR-очках). В основе решения используется отечественная программная платформа «Иксар» в комбин

Cloud4Y развернул виртуальную инфраструктуру для Atlantis ийская компания, создавшая собственную платформу для создания дополненной реальности и предлагающая AR-решения под ключ для бизнеса. Клиенты Atlantis создают «оживающие» визитки, фотографии, ли

Инжиниринговая компания «Интехком» совместно со «Скилар» протестировали комплекты дополненной реальности омышленной автоматизации и Индустрии 4.0, и компания «Скилар», специализирующаяся на предоставлении AR-инструментов для обеспечения удаленного взаимодействия между экспертом и «полевым» сотрудн

Xiaomi вернула к жизни гениальный гаджет, который убила Microsoft Kinect из КНР Компания Xiaomi анонсировала новое нехарактерное для нее устройство под названием AR Motion – специальный контроллер для видеоигр, позволяющий игроку управлять происходящим на экране движениями собственного тела. Как пишет портал TechGoing, устройство предназначено для подкл

Пентагон дал Microsoft последний шанс поставить военным AR-очки, от которых не тошнит и не кружится голова oft с IVAS Microsoft поставит вооруженным силам США пробную партию усовершенствованных армейских тактических очков IVAS, пишет Bloomberg. Новая модель IVAS версии 1.2, построенная на основе гарнитуры дополненной реальности Microsoft HoloLens, отличается от предшествующей легкостью, более компактным корпусом и улучшенным распределением аппаратной начинки внутри устройства. Изменения, внесенн

Разработка российских ученых позволит создавать AR-устройства нового поколения здействиям. Также он легче аналогов и не создает блики. С его помощью можно создать новое поколение AR-очков для безопасного использования в промышленности, строительстве и энергетике. Кроме то

Создан первый в мире ноутбук с виртуальным экраном гигантских размеров виртуальным экраном, который можно наблюдать через идущие в комплекте очки дополненной реальности (AR). При этом привычного физического дисплея ПК лишен. Как утверждает Wired, это первое в мир

«Ростелеком» в Зауралье протестировал промышленные AR-очки н груп» провели пилотные испытания отечественной программной платформы в комбинации с промышленными AR-очками. Тесты проводились в действующих полевых условиях на «Далматовском» и «Добровольном

Пентагону запретили покупать за $400 млн очки Microsoft HoloLens, потому что у военных от них головная боль и тошнота пку 6,9 тыс. единиц тактических очков IVAS в основе которых лежит гарнитура дополненной реальности (AR) HoloLens корпорации Microsoft, пишет Bloomberg. Основанием для отказа стали неудовлетвори