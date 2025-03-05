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Apple Magic Keyboard


05.03.2025 Сеть Restore: объявила о старте предзаказа новинок Apple —нового iPad Air и обновленного iPad 1
06.06.2024 «Ситилинк» запускает продажи новых iPad Air и Pro 1
17.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» анонсирует предзаказ новых планшетов Apple с кэшбеком 20% 1
02.02.2024 Новые аксессуары Satechi для Apple на российском рынке 1
19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России 1
04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств 3
26.04.2021 Нужен ли планшету компьютерный чип? 1
21.04.2021 Уникальный случай: Apple выпустила гаджет дешевле, чем у конкурентов. Видео 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
11.11.2020 Презентация новых Apple MacBook: революция на рынке компьютеров? 1
16.09.2020 Apple представила новый iPad Air. Цены в России 1
16.09.2020 Много шума из ничего: что показали на презентации Apple 1
03.09.2020 Утечки чертежей предрекают iPad 8-го поколения с USB Type-C и Face ID 1
18.03.2020 Вышел новый iPad Pro со странной деталью. Цены в России 1
14.11.2019 Apple впервые за 5 лет выпустила ноутбук с нормальной клавиатурой. Видео 1
13.11.2019 Apple представила ноутбук MacBook Pro 16 1
12.11.2019 Лучшие клавиатуры для работы: выбор ZOOM 3
19.12.2017 Вся мощь - на экране 1
21.04.2017 Лучшие моноблоки. Выбор ZOOM 1
13.10.2015 Apple выпустила новые iMac с дисплеем Retina. Цена в России 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

Apple Magic Keyboard и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12161 18
Intel Corporation 12231 6
AMD - Advanced Micro Devices 4257 6
Microsoft Corporation 24692 3
Logitech 421 3
Dell EMC 5037 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2558 2
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 2
Satechi 14 2
Fortnite 78 1
Samsung Electronics 10298 1
Lenovo Group 2297 1
Nvidia Corp 3516 1
Kingston Technology 198 1
Fujitsu 2043 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 1
Adobe Systems 1554 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 58 1
Bang&Olufsen - B&O 137 1
Tile 16 1
A4tech 98 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
X Corp - Twitter 2850 1
HID Global 118 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 68 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 36 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Ланит - diHouse - Дихаус 194 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 615 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 260 2
Yamaha - Ямаха 107 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2405 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2344 14
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20922 13
USB Type-C - USB-C - USB 3 1935 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12540 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12264 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10029 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12597 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14472 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7659 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7937 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3247 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9390 8
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3477 8
Аксессуары 3917 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7343 7
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 456 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9681 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3783 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6072 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24327 6
Микрофон - Microphone 2522 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6077 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17152 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10180 5
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2121 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8312 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2821 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1053 4
Моноблок - Monoblock PC 966 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16216 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25576 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2257 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2496 4
Наушники - Headphones 4040 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3430 4
DDR - Double data rate 2750 3
LED-mini экраны 47 3
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 266 3
Apple iPad 3869 11
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 434 9
Apple iPad Pro 297 9
Apple MacBook - серия ноутбуков 932 8
Apple iPad Air - Серия планшетов 247 7
Apple MacBook Pro 527 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7113 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2984 6
Apple Touch ID 282 6
Apple Pencil 109 6
Apple iMac - Серия моноблоков 457 6
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 305 5
Apple iPadOS 106 5
Apple True Tone 40 5
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 331 5
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 5
Apple macOS 2078 4
Intel Core i - Cерия процессоров 520 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 465 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 4
Apple Mac mini - неттоп 184 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 3
Apple Force Touch 53 3
Apple Face ID 215 3
Apple iOS 7858 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 628 3
Apple Magic Trackpad 13 3
Microsoft Windows 10 1772 2
Apple - App Store 2904 2
Intel Core - Семейство процессоров 1208 2
Apple AirPods - Наушники 135 2
Apple Siri - Голосовой помощник 400 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1349 2
Apple Safari - браузер 857 2
Apple iPhone 11 256 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 2
AMD Radeon ProRender Developer Suite - Физический процессор для рендеринга 38 2
Intel Turbo Boost Technology 211 2
Apple FaceTime 175 2
Apple T2 Security Chip 11 2
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 8 1
Тюрнин Алексей 1 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 2
Япония 13313 2
США - Калифорния - Купертино 271 2
Германия - Федеративная Республика 12714 1
Франция - Французская Республика 7867 1
Испания - Королевство 3720 1
Китай - Тайвань 4004 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1303 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 945 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4988 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1379 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4030 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7014 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 1
Ergonomics - Эргономика 1604 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1332 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6197 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3175 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1764 1
Литий - Lithium - химический элемент 547 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5914 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6327 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 566 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 590 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 842 1
Металлы - Золото - Gold 1145 1
Металлы - Платина - Platinum 468 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 766 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 281 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5566 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 3
MacRumors 137 1
SlashGear 134 1
9to5Mac 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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