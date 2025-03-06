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Apple Pro Display XDR


06.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на новые компьютеры Apple — MacBook Air и Mac Studio 1
16.04.2024 Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM 2
10.08.2023 МТС открыла продажи новых Mac Studio 1
10.08.2020 Новый iMac 2020: матовый дисплей и экономия до 260 тыс. рублей на апгрейде 1
20.04.2020 Xiaomi выпустила сверхдешевый монитор 2
16.12.2019 В самом дорогом компьютере Apple стоит самая дешевая и медленная оперативная память 2
13.11.2019 Apple представила ноутбук MacBook Pro 16 2
02.10.2019 Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее! 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Apple Pro Display XDR и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12164 6
Xiaomi 1759 1
Amazon Inc - Amazon.com 3018 1
Fortnite 78 1
AMD - Advanced Micro Devices 4257 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1475 1
Intel Corporation 12231 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 36 1
Adobe Systems 1554 1
Ростех - Автоматика Концерн 1649 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 1
ViewSonic 312 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 471 1
Eizo 27 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 865 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2407 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4807 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 285 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12545 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20927 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3850 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9685 3
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 80 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2821 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3655 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16220 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14474 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9392 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3249 2
Микрофон - Microphone 2522 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3477 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3787 2
Аксессуары 3919 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2596 2
Контрастность 2846 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1053 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3502 2
USB Type-A - USB-A 524 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1937 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1051 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1277 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 320 2
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 457 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7423 2
DDR - Double data rate 2750 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6077 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1264 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 233 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1049 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 394 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3268 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 464 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7942 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7123 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1264 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 435 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2986 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 934 3
Apple Mac Studio 8 2
Apple iPad 3869 1
Apple macOS 2079 1
Apple - App Store 2906 1
AMD Radeon FreeSync 195 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1349 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 305 1
Xiaomi Mi Display - Серия мониторов 3 1
Apple Safari - браузер 858 1
Apple Touch ID 282 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 63 1
AMD Radeon ProRender Developer Suite - Физический процессор для рендеринга 38 1
Intel Turbo Boost Technology 211 1
Adobe Photoshop 768 1
Apple Magic Keyboard 20 1
Apple macOS Catalina 12 1
Apple Pencil 109 1
Apple T2 Security Chip 11 1
Apple Force Touch 53 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 47 1
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 35 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 20 1
Apple Mac Pro 17 1
Apple macOS Sidecar 5 1
Apple Keynote 63 1
Apple Numbers 48 1
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 56 1
Apple Logic Pro X 22 1
Blackmagic Design - DaVinci Resolve 14 1
Xiaomi Mi Surface Display 1 1
Apple MacBook Pro 527 1
Apple Face ID 215 1
Apple True Tone 40 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 1
Microsoft Surface - Планшет 431 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 21 1
Губанов Андрей 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 2
Япония 13313 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5201 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 1
Английский язык 6673 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2967 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 303 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1219 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1379 1
WCCFTech - Издание 63 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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