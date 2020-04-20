Xiaomi выпустила сверхдешевый монитор

У Xiaomi вышел монитор Mi Display 1A для использования дома или в офисе с возможностью его объединения в многомониторные конфигурации. Модель стоит меньше $100, но при этом базируется на матрице IPS с углами обзора 178 градусов и располагает рядом технологий защиты зрения



Недорогой китайский монитор

Компания Xiaomi разработала новый монитор Mi Display 1A для домашних и офисных настольных ПК. Модель характеризуется в первую очередь сверхтонкими рамками по бокам и сверху экрана, а также невысокой ценой.

Xiaomi пока не заявляла о готовности продавать Mi Display 1A за пределами Китая. В этой стране монитор можно приобрести за 700 юаней ($99, 7300 руб. по курсу ЦБ на 20 апреля 2020 г.). Mi Display 1A доступен в единственной конфигурации – версий с поддержкой различных разрешений для данной модели пока не предусмотрено.

Основные особенности

Mi Display 1A – это классический небольшой по современным меркам монитор с диагональю 23,8 дюйма и соотношением сторон 16:9. Его дисплей базируется на матрице IPS, обеспечивающей 178-градусные углы обзора как по вертикали, так и по горизонтали и поддерживающей стандартное для такой диагонали разрешение – Full HD или 1920x1080 пикселей. Частота обновления экрана находится на уровне обычных 60 Гц, а его яркость достигает 250 нит при времени отклика матрицы 6 мс и базовой контрастности 1000:1.

За $99 новый Xiaomi Mi Display 1A предлагает лишь базовый набор возможностей

Mi Display 1A стал третьим по счету монитором за всю историю Xiaomi, которая 6 апреля 2020 г. отметила свой 10-летний юбилей. Это улучшенная версия модели Mi Display, дебютировавшей в октябре 2019 г. по той же цене 700 юаней, и от нее Mi Display 1A отличается более тонкими рамками.

Многомониторная конфигурация по версии Xiaomi

Такие рамки нужны для подключения нескольких мониторов Mi Display 1A к одному источнику изображения. Конструкция корпуса, по заверениям Xiaomi, способна обеспечить практически бесшовную картинку при размещении мониторов в одну линию, но в то же время полноценную видеостену из таких мониторов создать не получится – нижняя рамка экрана более чем в два раза толще боковых.

Дополнительные спецификации

Как и оригинальный Mi Display, новый Mi Display 1A выпущен в корпусе черного цвета. Встроенной акустики в мониторе нет, но есть технология Low Blue Light, уменьшающая интенсивность излучаемого синего света. Подключение к ПК или другому источнику изображения осуществляется по HDMI – другие разъемы в нем не предусмотрены, как и сенсорные кнопки управления – они здесь классические пластиковые и выведены на нижний торец корпуса.

Подставка экрана Mi Display 1A позволяет регулировать только угол его наклона

Во время работы Mi Display 1A потребляет не более 24 Вт энергии, и блок питания в данном случае дискретный – его мощность составляет те же 24 Вт (12 В, 2 А). В комплекте с монитором помимо блока питания, подставки и инструкции, поставляется HDMI-кабель.

Вместе с подставкой монитор Xiaomi Mi Display 1A весит 4,2 кг. Его габариты составляют 539х419х180 мм.

«Дизайнерский» монитор Xiaomi

Третий монитор в актуальной линейке Xiaomi – это Mi Surface Display, и он радикально отличается от Mi Display и Mi Display 1A, в том числе и в плане стоимости. В КНР его цена составляет 2499 юаней ($353, 26,1 тыс. руб.).

Mi Surface Display является старшей моделью в серии и располагает изогнутым дисплеем на 34 дюйма с соотношением сторон 21:9, разрешением 3440х1440 пикселей (Quad HD+) и частотой обновления 144 Гц. Монитор получил поддержку технологии синхронизации частоты AMD Freesync и 121-процентный охват цветового пространства sRGB.

По ряду характеристик Xiaomi Mi Surface Display может сравниться с Apple Pro Display XDR, стоящим более чем в 18 раз дороже

Радиус кривизны флагманского монитора Xiaomi равен 1,5 метра. В комплекте с ним поставляется подставка, экран к которой крепится при помощи магнита, а не винтов. Аналогичное крепление реализовано в 32-дюймовом профессиональном мониторе Apple Pro Display XDR, оцененного в российской рознице минимум в 380 тыс. руб. Подставка Xiaomi Mi Surface Display позволяет регулировать угол наклона экрана, высоту его расположения, а также поворачивать его влево и вправо.

Добавим, что по состоянию на вторую половину апреля 2020 г. все три монитора Xiaomi не были доступны для приобретения на российском рынке. В России компания, помимо прочего, предлагает недорогие телевизоры линейки Mi TV.