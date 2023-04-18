Индексная книга CNews*
Видеостена Video wall система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи)
Публикаций - 177, упоминаний - 195
Видеостена упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Новикова Елена 56 5
|Шабанов Дмитрий 11 2
|Путин Владимир 2765 2
|Урусов Виктор 76 2
|Евтушенко Олег 140 2
|Горюнов Павел 6 1
|Швецов Денис 13 1
|Терехов Александр 13 1
|Никулин Игорь 24 1
|Селютин Александр 59 1
|Смирнова Екатерина 8 1
|Балабанов Анатолий 12 1
|Долматов Денис 7 1
|Черкасов Дмитрий 15 1
|Гончар Владислав 3 1
|Абрамков Александр 38 1
|Ивлев Александр 12 1
|Чернов Александр 13 1
|Трухан Александр 8 1
|Бурцев Георгий 3 1
|Цветков Алексей 5 1
|Чувилин Алексей 3 1
|Бойко Елена 152 1
|Щеголев Игорь 691 1
|Петров Михаил 127 1
|Иванов Олег 137 1
|Лысенко Эдуард 278 1
|Кирюшин Сергей 69 1
|Глазков Александр 75 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Тихонова Кристина 47 1
|Сахненко Сергей 84 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Соловьев Владимир 104 1
|Маковский Игорь 9 1
|Лигачев Глеб 73 1
|Фишер Андрей 65 1
|Симаков Олег 112 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Вахмянин Иван 29 1
|N+1 - Издание 139 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 1
|CNews - ZOOM.CNews 1759 1
|Ars Technica 385 1
|New Scientist 1447 1
|Ananova 250 1
|Commercial Times 93 1
|Maeil Business Newspaper 79 1
|New York Post 43 1
|Gartner - Гартнер 3487 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2258 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
|ITResearch 115 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227525, в очереди разбора - 870266.
Создано именных указателей - 114803.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227525, в очереди разбора - 870266.
Создано именных указателей - 114803.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.