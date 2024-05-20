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Видеостена Video wall система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.05.2024 Смотрите внимательно: визуальные решения Dahua для учебы, бизнеса и ритейла

я довольно широк: от оснащения офисных переговорных комнат и конференц-залов до рекламных панелей и видеостен. Исторически лидерами этого сегмента рынка были мировые гиганты, такие как Samsung,
14.08.2023 Merlion стал официальным дистрибьютором профессиональных дисплеев и видеостен Ikar

Merlion и «Икар», федеральная российская компания по производству профессиональных дисплеев и видеостен, подписали дистрибьюторское соглашение. Официальным дистрибьютором продукции Ikar M
24.09.2021 EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен

ого мультимедийного оборудования, выпустила на российский рынок обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен серий Standard, Advanced и Premium. Серия Standard представляет собой базовую бюдже
16.01.2019 NEC выпустила серию новых видеостен

NEC Display Solutions объявила о выпуске новой линейки видеостен. Организациям необходимы дисплеи, сочетающие в себе качество визуализации и возможн
26.09.2016 «Белтел» оснастил университет ИТМО интерактивным мультимедийным комплексом

ерситете ИТМО. Для демонстрации разработок научно-образовательного центра созданы две интерактивные видеостены размером 3650 х 1370 мм, сообщили CNews в «Белтеле». Как отмечается, санкт-петербу
04.02.2016 Elittech поставил оборудование для создания видеостены в Министерстве образования и науки Краснодарского края

му каждая из панелей может быть демонтирована и заменена в течение нескольких минут во время работы видеостены. Спроектировала и установила видеосистему, позволяющую Министерству образования и 
19.08.2015 «Делайт 2000» займется поставкой в Россию ультратонких полиэкранов из светодиодных модулей Planar DirectLight

нства для корпоративных коммуникаций — объявила о поставке на российский рынок линейки светодиодных видеостен DirectLight от компании Planar Systems. Как сообщили CNews в «Делайт 2000», российс
08.07.2015 Qtech представил 2 модели профессиональных видеопанелей

в условиях территориально разнесенных точек подключения. Специально предназначенные для построения видеостен панели сделаны на основе матриц Samsung с широкими углами обзора по горизонтали и в
11.06.2015 Elittech займется поставкой видеоконтроллеров Seada Technology в Россию, Казахстан и Белоруссию

(Великобритании), мировым производителем контроллеров, оборудования и программного обеспечения для видеостен. Как сообщили CNews в Elittech, согласно заключенному соглашению, компания получила
18.11.2014 Tegrus установила видеостену в головном офисе Bosch в России

рный системный интегратор, ранее известный под именем Merlion Projects — завершила проект внедрения видеостены в головном офисе компании Bosch в России. Данное решение направлено на поддержание
12.11.2014 «АйТи» построила видеостену в ЦПУ Саяно-Шушенской ГЭС

вое оборудование обеспечивает более широкие функциональные возможности для оперативной смены, и без видеостены их реализация осталась бы незаконченной и неполноценной. До установки нового экран
25.06.2014 Новая 3D-видеостена Depo Computers воспроизводит реалистичные трехмерные изображения в сверхвысоком разрешении

ражений обеспечивает высокую четкость, яркость и реалистичность отображаемых объектов. Для создания видеостен компания Depo Computers использует видеоконтроллеры Depo ReVision собственной разра
21.04.2014 «Ростелеком» установил видеостену для наблюдения за ЕГЭ в Рособрнадзоре

ю информацию из всех регионов в СИЦ Рособрнадзора и осуществлять оперативный контроль за процессом. Видеостена будет работать на протяжении всего периода проведения ЕГЭ, начиная с 21 апреля 201
25.01.2013 Christie разработала новый бюджетный процессор для видеостен

Компания Christie разработала новый видеопроцессор для видеостен Christie TVC-700. Процессор способен управлять источниками данных любой степени сло
19.12.2012 Optima создала видеостену для филиала СО ЕЭС Кольское РДУ

Группа Optima сообщила о завершении проекта по внедрению видеостены Barco для филиала СО ЕЭС Кольское РДУ, который осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Мурманской области. Исполнителем пр
02.11.2012 Ученые создали видеостену из смартфонов

Ученые Токийского технологического университета в рамках выставки Digital Content Expo в Японии представили технологию объединения мобильных устройств с сенсорным экраном в единую видеостену, разработкой которой они в настоящее время занимаются. Об этом сообщил веб-сайт Diginfo.tv. Технология позволяет объединять устройства с экранами различных размеров, например, смартф
06.08.2012 ЦИК отменил аукцион на новую видеостену

Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при ЦИК отменил электронный аукцион на видеостену, который должен был состояться сегодня и о котором в июле 2012 г. уже писал CNews. Об отмене аукциона говорится в материалах сайта госзакупок. «В настоящее время Федеральному центру

20.07.2012 Мультимедийный ЦИК: В здании избиркома появится видеостена за 100 млн рублей

ЦИК планирует сменить мультимедийное оборудование в информационном зале, работающее с 2003 г. Сама видеостена в зале заседаний будет составлена из 21 ЖК-панели. Параметры изображения на ней мо
08.11.2011 «Делайт 2000» начинает промышленный выпуск профессиональных контроллеров видеостен «Спектр»

Компания «Делайт 2000» начинает промышленный выпуск серии профессиональных контроллеров видеостен «Спектр». Контроллеры видеостен «Спектр» представляют собой высокопроизводит
20.06.2011 NEC показала видеостену из 46-дюймовых экранов

высоте соответственно, а поддерживаемое этой видеостеной разрешение равняется 5464 х 1536 пикселей. Видеостена может одновременно демонстрировать два разных изображения на разных концах общего

09.03.2011 Christie представила два специальных решения для видеостен

Компания Christie представила два специальных решения для рынка видеостен, где предъявляются жесткие требования к срокам окупаемости инвестиций. Контроллер <
04.02.2011 NEC представила видеостену с LED-подсветкой

вещенность по всей площади экрана и позволит добиться яркости в 700 кд/м2. Ширина рамки 55-дюймовой видеостены будет предельно малой, а расстояние между изображениями на соседних экранах состав
19.04.2010 «Мосгаз» построил видеостену для мониторинга ситуаций с помощью решения Nvidia

ерском управлении «Мосгаза» создано многомониторное интерактивное видеополотно. 11.6 кв. м. площади видеостены позволяют одновременно отслеживать на мониторах параметры и режимы работы газотран
05.10.2009 Planar Systems представила ультратонкое промышленное решение на базе ЖК-модулей

Компания Planar Systems разработала новое промышленное решение для создания ультратонких видеостен – Clarity Matrix. Видеостены, построенные на основе Clarity Matrix, предназначены д
29.09.2009 «ДеЛайт 2000» создала систему отображения информации для «Балт Нафта»

роекта оснащения диспетчерского пункта перевалочной базы визуальным решением на основе проекционной видеостены. Проектирование, разработку документации, инсталляцию и настройку системы визуализ
02.03.2009 «Оптима» займется обслуживанием видеостен СО ЕЭС

сала новый сервисный договор с «Системным оператором Единой энергетической системы» на обслуживание видеостен Barco. По сравнению с прошлым годом количество обслуживаемых объектов выросло на 8

06.02.2009 NEC представил видеостену с плотной стыковкой экранов

ми экранами составляет всего 7,3 мм. Дисплей NEC MultiSync X461UN может применяться для организации видеостен до 10 x 10 экранов – общая площадь поверхности при этом составляет около 60 кв. м.

06.11.2007 Mitsubishi Electric: видеостены, светодиодные экраны и ЖК-панели для профессионалов

фотографии, анализа изображения и пр. Mitsubishi Electric представит на выставке Integrated Systems Russia продукцию и решения, ориентированные на профессиональные сегменты рынка В экспозицию войдет видеостена из шести 50-дюймовых видеокубов серии PH с повышенным разрешением SXGA+, востребованная диспетчерскими и ситуационными центрами, телестудиями. Приглашаем на стенд партнеров, корпорат
27.09.2007 Adpro Video Wall: новая «видеостена» от Xtrails

. Каждый из мониторов в Adpro Video Wall может, в свою очередь, показывать изображение с 20 камер. «Видеостена» позволяет выбрать мышью нужное изображение и перетащить его также мышью на обычны
10.11.2006 КРОК возводит видеостены с интеллектуальным управлением

го направления «Аудиовизуальные системы» КРОК создает системы видеоотображения информации с использованием видеокубов, видеопроекторов, проекционных модулей, плазменных дисплеев, а также контроллеров видеостен и программного управления. Руководителем направления стал Алексей Волков, ранее – менеджер проектов департамента телекоммуникаций компании КРОК. В проектах по созданию аудиовизуальных
30.05.2005 Технология Orion позволит создавать плазменные видеостены любых размеров

стены из кубов — для ситуационных центров, конференц-залов и т.д. В Россию поставку плазменных видеостен M-PDP под маркой Enthronic, также как и мультидисплея Neodigm, будет осуществлять к
30.05.2005 Технология Orion позволит создавать плазменные видеостены любых размеров

стены из кубов — для ситуационных центров, конференц-залов и т.д. В Россию поставку плазменных видеостен M-PDP под маркой Enthronic, также как и мультидисплея Neodigm, будет осуществлять к
23.05.2002 Представители Mitsubishi Electric остались довольны презентацией видеостен Mitsubishi на выставке "Связь-Экспокомм 2002"

На выставке "Связь-Экспокомм 2002" состоялось первое представление видеостен Mitsubishi на российском рынке. Основным российским партнером Mitsubishi Electric в
18.12.2001 "Оптима" установила видеостену и ПО в "Быстринскнефти"

6 67-дюймовых кубов (3х2 куба) модели Atlas по бесшовной технологии. На сегодняшний день применение видеостен является эффективным методом отображения всей диспетчерской и технологической инфор

Публикаций - 321, упоминаний - 447

Видеостена и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 31
Samsung Electronics 11064 26
Polymedia - Полимедиа 158 22
Crestron 102 22
LG Electronics 3735 19
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 19
Barco NV - Barco Display Systems 57 19
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 18
Крок - Croc 1964 17
Extron Electronics 63 16
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 15
Cisco Systems 5372 14
Microsoft Corporation 25774 14
Intel Corporation 12811 14
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
Philips 2099 11
Planar Systems 33 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Sony 6739 9
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
Kramer Electronics 19 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 8
Делайт 2000 - DeLight 42 8
Auvix - Аувикс 23 8
GIRA 23 7
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 7
Google LLC 12687 7
EliteBoard - Элитборд 8 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Apple Inc 13154 6
HP Inc. 5883 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 6
РТА-Инжиниринг 20 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Toshiba Corporation 2980 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Visiology - Визиолоджи 90 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Газпром ПАО 1493 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 5
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Почта России ПАО 2370 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Газпром нефть 725 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Физприбор - Московский завод 8 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 2
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 2
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 2
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 2
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 2
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 11 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 9 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 12
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 27 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 88
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 86
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 74
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 60
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 59
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 58
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 57
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 49
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 46
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 42
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 39
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 38
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 36
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 304 35
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 34
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 34
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 32
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 29
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 28
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 26
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 25
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 22
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 22
Контрастность 3042 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 21
Google Android 15243 14
Microsoft Windows 2000 8678 14
Microsoft Windows 16882 12
Linux OS 11533 11
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Apple iPad 4011 9
Apple iOS 8583 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 7
Visiology ИАС BI-платформа 41 6
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 6
Рособрнадзор РФ - СИЦ - Ситуационно-информационный центр - Ситуационный центр 11 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Samsung The Wall 26 5
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 58 5
DEPO Computers - Depo Revision 4 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 4
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 4
Ростех - Росэлектроника - КОТМИ-Росэл 5 4
Intel OPS - Intel Open Pluggable Specification 13 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Google Chrome - браузер 1701 3
Microsoft Office 4170 3
Intel Core - Семейство процессоров 1251 3
JavaScript - JS - язык программирования 1425 3
Google Android TV 381 3
Apple iPhone 6 4861 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 3
Visiology ViQube - СУБД 12 3
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 3
LG OLED - серия телевизоров 98 3
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 3
Microsoft Windows Embedded 208 3
Mitsubishi Digital Signage 3 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
Polymedia - Flipbox 10 2
Hisense DM Series - серия дисплеев 2 2
DEPO Computers - Depo VideoCube 2 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Новикова Елена 105 7
Вахмянин Иван 32 5
Путин Владимир 3454 4
Шабанов Дмитрий 13 4
Ермаков Валерий 140 3
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Чуров Владимир 25 3
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Ажгирей Петр 2 2
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Juker Daniel - Джукер Даниель 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166163 186
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 84
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