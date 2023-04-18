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Индексная книга CNews*
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Видеостена Video wall система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи)



18.04.2023 Hisense представила коммерческие дисплеи на российском рынке 1
23.11.2022 Treolan и Uniview стали партнерами 1
03.10.2022 Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall 1
13.07.2022 Центр управления МЧС России закупает «железо» на сотни миллионов 1
04.07.2022 Merlioncloud расширил портфель решений для безопасности по модели HaaS 1
25.02.2022 Первые интроскопы Hikvision установлены в Ледовом Дворце Самары 1
09.02.2022 Светодиодное All-in-One решение Hikvision для яркой визуализации данных 1
27.01.2022 Цифровое управление бурением сократило на 15% сроки строительства нефтяных скважин 1
23.11.2021 «Крок» создала цифровую среду в офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске 1
18.11.2021 Smartplayer увеличила объем объектного хранилища в облаке T1 Cloud 1
08.10.2021 «Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG 1
24.09.2021 EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен 1
19.05.2021 «Инфосистемы Джет» модернизировала Центр управления сетями Вологодской областной энергетической компании 2
02.03.2021 Выпущен первый в мире ТВ с экраном-гармошкой. Он стоит как Rolls-Royce. Видео 1
10.12.2020 Samsung выпустила первый в мире полностью безрамочный ТВ огромным экраном MicroLED 1
29.10.2020 В пензенских лифтах появилось цифровое видеонаблюдение 1
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
22.09.2020 «Крок» создала мультимедийную среду в центральном офисе «Иркутской нефтяной компании» 1
20.08.2020 «Сенсарт» разработала новые сенсоры для плазменных панелей 1
03.08.2020 На улицах Челябинска заработали системы на базе искусственного интеллекта 1
20.07.2020 «АйТиПроект» внедрил RFID-систему на цифровом заводе» НЭВЗ 1
03.07.2020 Финалистами программы Global Pilots стали 18 российских стартапов 1
22.06.2020 Система управления российскими видеоконтроллерами Depo Revision включена в Реестр отечественного ПО 2
09.06.2020 «Ростелеком. Экраны» появились в крупном ТРЦ Иркутска 1
20.04.2020 Xiaomi выпустила сверхдешевый монитор 1
21.01.2020 LG представила прозрачный дисплей Transparent OLED в России 1
21.10.2019 «Крок» разработал умный конвейер для «Петербургского тракторного завода» 1
30.09.2019 «Росэлектроника» автоматизирует систему управления энергосетями в Сибири и на Дальнем Востоке 1
21.06.2019 «Ростелеком» представил новые цифровые сервисы 1
22.05.2019 «Росэлектроника» обеспечит цифровизацию энергообъектов в Центральном и Сибирском федеральных округах 1
21.05.2019 ИЦ «Телеком-Сервис» модернизировал новый офис компании «Сбербанк Лизинг» 1
18.04.2019 «Росэлектроника» представила решения для цифровизации электроэнергетики 1
27.03.2019 «Росэлектроника» представила умную систему управления энергетикой 1
22.03.2019 «Автоматика» предотвратила 2,5 тысячи кибератак на энергообъекты в ходе Универсиады 1
01.03.2019 iCore создала мультимедийную систему для инжинирингового дивизиона «Росатома» 1
26.02.2019 «Росэлектроника» внедрила АСУ на энергообъектах Универсиады в Красноярске 1
29.01.2019 Знаменитый крошечный ПК за $25 получил флеш-память и стал еще меньше 1
16.01.2019 NEC выпустила серию новых видеостен 2
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 1

Публикаций - 177, упоминаний - 195

Видеостена упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Polymedia - Полимедиа 92 13
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1761 11
Samsung Electronics 9783 11
Mitsubishi Electric 356 11
Crestron 90 10
Barco Display Systems 51 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 8
Extron Electronics 55 8
LG Electronics 3546 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6334 7
Sony 6490 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 956 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 574 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10174 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2830 6
Крок - Croc 1716 6
Intel Corporation 11704 5
Google LLC 11035 4
Делайт 2000 - DeLight 41 4
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 90 4
Sharp NEC Display Solutions Europe 34 4
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5611 3
Toshiba Corporation 2892 3
Nvidia Corp 3230 3
Auvix - Аувикс 20 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1959 3
Hikvision - Хиквижн 47 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 388 3
Canon 1379 3
Cisco Systems 4899 3
Sharp Corporation 1042 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 305 3
Shure 11 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 108 2
Ростех - Автоматика Концерн 1507 2
iCore - Ай Ко ЗАО 50 2
Microsoft Corporation 23628 2
1С-ИжТиСи 6417 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 4
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС 65 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 4
Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5936 3
БЭСК - Башкирэнерго - Башкирская электросетевая компания 25 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 48 2
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 219 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 2
РЖД - Российские железные дороги 1647 2
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 21 1
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 6 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 1
Ferrari NV 153 1
МОСГАЗ 30 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога 12 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 17 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 154 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 286 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 6 1
Global Pilots 11 1
Four Seasons Hotels and Resorts 12 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 49 1
Будь Здоров - Клиника ЛМС 19 1
AngelsDeck 11 1
Nordstar Tower - бизнес-центр 10 1
РусГидро - Майнская ГЭС 14 1
Русский Стиль 43 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
СУЭК СГК - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС 7 1
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 38 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 52 1
101Hotels.com 712 1
СО ЕЭС РДУ - Региональные диспетчерские управления энергосистемы 9 1
MGM Resorts International 3 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 27 1
Aerostar Hotels - Аэростар 27 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1223 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18262 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9321 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1188 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2739 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 356 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 881 2
Президент Российской Федерации 3766 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1579 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2463 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1257 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3786 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2957 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 77 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 202 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 140 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 46 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 21 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 861 1
Правительство Вологодской области 42 1
МЧС РФ - Главные управления 105 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 40 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 41 1
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3023 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 401 1
Федеральное казначейство России 1569 1
Администрация Президента РФ 984 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2445 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2378 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 968 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 79 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 3
8K Association - Ассоциация 8K 161 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 214 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54214 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39820 41
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11524 32
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11948 30
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 913 29
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12685 27
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6226 26
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4374 25
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6174 23
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5460 22
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1065 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26328 20
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79836 18
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5715 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17474 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10185 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5681 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9064 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26174 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22232 14
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3447 14
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 251 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11376 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7880 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15172 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9164 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19355 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17563 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13384 10
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения 1295 10
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1463 10
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 763 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4857 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11069 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13678 8
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 847 8
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 986 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2974 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8231 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17798 8
Microsoft Windows 2000 12745 10
Microsoft Windows 14561 7
Google Android 12707 5
Linux OS 8369 5
Intel Core - Семейство процессоров 1762 4
КОТМИ-Росэл 5 4
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 84 4
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 59 3
Intel OPS - Intel Open Pluggable Specification 12 3
Apple iPad 3751 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 721 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1232 2
Intel Celeron - Серия процессоров 947 2
Microsoft Windows Embedded 142 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 403 2
Ростелеком Экраны 7 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 2
Apple iPhone 6 6224 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 158 2
Barco UniSee 3 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4372 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6635 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6670 2
Apple iOS 6902 2
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 2
Microsoft Windows 7 1889 2
Dell UltraSharp 33 1
Seada VideoWall 1 1
Microsoft Windows XP 2366 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 228 1
Apple - App Store 2635 1
Google Play - Google Store - Android Market 2975 1
Intel Core i - Cерия процессоров 472 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 347 1
Microsoft Azure 1326 1
Samsung Galaxy 1063 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 77 1
Google Chrome - браузер 1411 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 907 1
Новикова Елена 56 5
Шабанов Дмитрий 11 2
Путин Владимир 2765 2
Урусов Виктор 76 2
Евтушенко Олег 140 2
Горюнов Павел 6 1
Швецов Денис 13 1
Терехов Александр 13 1
Никулин Игорь 24 1
Селютин Александр 59 1
Смирнова Екатерина 8 1
Балабанов Анатолий 12 1
Долматов Денис 7 1
Черкасов Дмитрий 15 1
Гончар Владислав 3 1
Абрамков Александр 38 1
Ивлев Александр 12 1
Чернов Александр 13 1
Трухан Александр 8 1
Бурцев Георгий 3 1
Цветков Алексей 5 1
Чувилин Алексей 3 1
Бойко Елена 152 1
Щеголев Игорь 691 1
Петров Михаил 127 1
Иванов Олег 137 1
Лысенко Эдуард 278 1
Кирюшин Сергей 69 1
Глазков Александр 75 1
Пегасов Сергей 55 1
Тихонова Кристина 47 1
Сахненко Сергей 84 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Соловьев Владимир 104 1
Маковский Игорь 9 1
Лигачев Глеб 73 1
Фишер Андрей 65 1
Симаков Олег 112 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Вахмянин Иван 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 124573 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39752 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13258 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50410 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15287 9
Европа 21441 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15259 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1445 6
Япония 13006 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13020 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6368 4
Россия - СФО - Кемеровская область 732 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2396 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 707 4
Казахстан - Республика 4935 4
Россия - Сибирь 2148 4
Россия - ДФО - Забайкальский край 450 4
Южная Корея - Республика 6316 4
Беларусь - Белоруссия 4373 4
Куба - Республика 322 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 404 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2351 3
Россия - СФО - Новосибирск 3757 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1028 3
Германия - Федеративная Республика 12129 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3362 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1443 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1157 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17200 3
Китай - Тайвань 3778 3
Россия - ЦФО - Курская область 546 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2405 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1627 2
Канада 4718 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1235 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1295 2
Америка 2157 2
Европа Восточная 3004 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 2
Россия - СФО - Омская область 575 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24564 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20896 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42386 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15308 15
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1415 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4096 12
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10660 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3964 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8412 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42632 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8943 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9393 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4251 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4466 5
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Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1679 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14277 5
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5247 4
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2198 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2176 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1992 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3081 4
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2845 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3502 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1838 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2297 3
Образование в России 1650 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5342 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2502 3
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Английский язык 6203 3
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Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 537 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1831 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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