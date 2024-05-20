Смотрите внимательно: визуальные решения Dahua для учебы, бизнеса и ритейла я довольно широк: от оснащения офисных переговорных комнат и конференц-залов до рекламных панелей и видеостен. Исторически лидерами этого сегмента рынка были мировые гиганты, такие как Samsung,

Merlion стал официальным дистрибьютором профессиональных дисплеев и видеостен Ikar Merlion и «Икар», федеральная российская компания по производству профессиональных дисплеев и видеостен, подписали дистрибьюторское соглашение. Официальным дистрибьютором продукции Ikar M

EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен ого мультимедийного оборудования, выпустила на российский рынок обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен серий Standard, Advanced и Premium. Серия Standard представляет собой базовую бюдже

NEC выпустила серию новых видеостен NEC Display Solutions объявила о выпуске новой линейки видеостен. Организациям необходимы дисплеи, сочетающие в себе качество визуализации и возможн

«Белтел» оснастил университет ИТМО интерактивным мультимедийным комплексом ерситете ИТМО. Для демонстрации разработок научно-образовательного центра созданы две интерактивные видеостены размером 3650 х 1370 мм, сообщили CNews в «Белтеле». Как отмечается, санкт-петербу

Elittech поставил оборудование для создания видеостены в Министерстве образования и науки Краснодарского края му каждая из панелей может быть демонтирована и заменена в течение нескольких минут во время работы видеостены. Спроектировала и установила видеосистему, позволяющую Министерству образования и

«Делайт 2000» займется поставкой в Россию ультратонких полиэкранов из светодиодных модулей Planar DirectLight нства для корпоративных коммуникаций — объявила о поставке на российский рынок линейки светодиодных видеостен DirectLight от компании Planar Systems. Как сообщили CNews в «Делайт 2000», российс

Qtech представил 2 модели профессиональных видеопанелей в условиях территориально разнесенных точек подключения. Специально предназначенные для построения видеостен панели сделаны на основе матриц Samsung с широкими углами обзора по горизонтали и в

Elittech займется поставкой видеоконтроллеров Seada Technology в Россию, Казахстан и Белоруссию (Великобритании), мировым производителем контроллеров, оборудования и программного обеспечения для видеостен. Как сообщили CNews в Elittech, согласно заключенному соглашению, компания получила

Tegrus установила видеостену в головном офисе Bosch в России рный системный интегратор, ранее известный под именем Merlion Projects — завершила проект внедрения видеостены в головном офисе компании Bosch в России. Данное решение направлено на поддержание

«АйТи» построила видеостену в ЦПУ Саяно-Шушенской ГЭС вое оборудование обеспечивает более широкие функциональные возможности для оперативной смены, и без видеостены их реализация осталась бы незаконченной и неполноценной. До установки нового экран

Новая 3D-видеостена Depo Computers воспроизводит реалистичные трехмерные изображения в сверхвысоком разрешении ражений обеспечивает высокую четкость, яркость и реалистичность отображаемых объектов. Для создания видеостен компания Depo Computers использует видеоконтроллеры Depo ReVision собственной разра

«Ростелеком» установил видеостену для наблюдения за ЕГЭ в Рособрнадзоре ю информацию из всех регионов в СИЦ Рособрнадзора и осуществлять оперативный контроль за процессом. Видеостена будет работать на протяжении всего периода проведения ЕГЭ, начиная с 21 апреля 201

Christie разработала новый бюджетный процессор для видеостен Компания Christie разработала новый видеопроцессор для видеостен Christie TVC-700. Процессор способен управлять источниками данных любой степени сло

Optima создала видеостену для филиала СО ЕЭС Кольское РДУ Группа Optima сообщила о завершении проекта по внедрению видеостены Barco для филиала СО ЕЭС Кольское РДУ, который осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Мурманской области. Исполнителем пр

Ученые создали видеостену из смартфонов Ученые Токийского технологического университета в рамках выставки Digital Content Expo в Японии представили технологию объединения мобильных устройств с сенсорным экраном в единую видеостену, разработкой которой они в настоящее время занимаются. Об этом сообщил веб-сайт Diginfo.tv. Технология позволяет объединять устройства с экранами различных размеров, например, смартф

ЦИК отменил аукцион на новую видеостену Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при ЦИК отменил электронный аукцион на видеостену, который должен был состояться сегодня и о котором в июле 2012 г. уже писал CNews. Об отмене аукциона говорится в материалах сайта госзакупок. «В настоящее время Федеральному центру

Мультимедийный ЦИК: В здании избиркома появится видеостена за 100 млн рублей ЦИК планирует сменить мультимедийное оборудование в информационном зале, работающее с 2003 г. Сама видеостена в зале заседаний будет составлена из 21 ЖК-панели. Параметры изображения на ней мо

«Делайт 2000» начинает промышленный выпуск профессиональных контроллеров видеостен «Спектр» Компания «Делайт 2000» начинает промышленный выпуск серии профессиональных контроллеров видеостен «Спектр». Контроллеры видеостен «Спектр» представляют собой высокопроизводит

NEC показала видеостену из 46-дюймовых экранов высоте соответственно, а поддерживаемое этой видеостеной разрешение равняется 5464 х 1536 пикселей. Видеостена может одновременно демонстрировать два разных изображения на разных концах общего

Christie представила два специальных решения для видеостен Компания Christie представила два специальных решения для рынка видеостен, где предъявляются жесткие требования к срокам окупаемости инвестиций. Контроллер <

NEC представила видеостену с LED-подсветкой вещенность по всей площади экрана и позволит добиться яркости в 700 кд/м2. Ширина рамки 55-дюймовой видеостены будет предельно малой, а расстояние между изображениями на соседних экранах состав

«Мосгаз» построил видеостену для мониторинга ситуаций с помощью решения Nvidia ерском управлении «Мосгаза» создано многомониторное интерактивное видеополотно. 11.6 кв. м. площади видеостены позволяют одновременно отслеживать на мониторах параметры и режимы работы газотран

Planar Systems представила ультратонкое промышленное решение на базе ЖК-модулей Компания Planar Systems разработала новое промышленное решение для создания ультратонких видеостен – Clarity Matrix. Видеостены, построенные на основе Clarity Matrix, предназначены д

«ДеЛайт 2000» создала систему отображения информации для «Балт Нафта» роекта оснащения диспетчерского пункта перевалочной базы визуальным решением на основе проекционной видеостены. Проектирование, разработку документации, инсталляцию и настройку системы визуализ

«Оптима» займется обслуживанием видеостен СО ЕЭС сала новый сервисный договор с «Системным оператором Единой энергетической системы» на обслуживание видеостен Barco. По сравнению с прошлым годом количество обслуживаемых объектов выросло на 8

NEC представил видеостену с плотной стыковкой экранов ми экранами составляет всего 7,3 мм. Дисплей NEC MultiSync X461UN может применяться для организации видеостен до 10 x 10 экранов – общая площадь поверхности при этом составляет около 60 кв. м.

Mitsubishi Electric: видеостены, светодиодные экраны и ЖК-панели для профессионалов фотографии, анализа изображения и пр. Mitsubishi Electric представит на выставке Integrated Systems Russia продукцию и решения, ориентированные на профессиональные сегменты рынка В экспозицию войдет видеостена из шести 50-дюймовых видеокубов серии PH с повышенным разрешением SXGA+, востребованная диспетчерскими и ситуационными центрами, телестудиями. Приглашаем на стенд партнеров, корпорат

Adpro Video Wall: новая «видеостена» от Xtrails . Каждый из мониторов в Adpro Video Wall может, в свою очередь, показывать изображение с 20 камер. «Видеостена» позволяет выбрать мышью нужное изображение и перетащить его также мышью на обычны

КРОК возводит видеостены с интеллектуальным управлением го направления «Аудиовизуальные системы» КРОК создает системы видеоотображения информации с использованием видеокубов, видеопроекторов, проекционных модулей, плазменных дисплеев, а также контроллеров видеостен и программного управления. Руководителем направления стал Алексей Волков, ранее – менеджер проектов департамента телекоммуникаций компании КРОК. В проектах по созданию аудиовизуальных

Технология Orion позволит создавать плазменные видеостены любых размеров стены из кубов — для ситуационных центров, конференц-залов и т.д. В Россию поставку плазменных видеостен M-PDP под маркой Enthronic, также как и мультидисплея Neodigm, будет осуществлять к

Технология Orion позволит создавать плазменные видеостены любых размеров стены из кубов — для ситуационных центров, конференц-залов и т.д. В Россию поставку плазменных видеостен M-PDP под маркой Enthronic, также как и мультидисплея Neodigm, будет осуществлять к

Представители Mitsubishi Electric остались довольны презентацией видеостен Mitsubishi на выставке "Связь-Экспокомм 2002" На выставке "Связь-Экспокомм 2002" состоялось первое представление видеостен Mitsubishi на российском рынке. Основным российским партнером Mitsubishi Electric в