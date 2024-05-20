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Видеостена Video wall система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.05.2024
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Смотрите внимательно: визуальные решения Dahua для учебы, бизнеса и ритейла
я довольно широк: от оснащения офисных переговорных комнат и конференц-залов до рекламных панелей и видеостен. Исторически лидерами этого сегмента рынка были мировые гиганты, такие как Samsung,
|14.08.2023
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Merlion стал официальным дистрибьютором профессиональных дисплеев и видеостен Ikar
Merlion и «Икар», федеральная российская компания по производству профессиональных дисплеев и видеостен, подписали дистрибьюторское соглашение. Официальным дистрибьютором продукции Ikar M
|24.09.2021
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EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен
ого мультимедийного оборудования, выпустила на российский рынок обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен серий Standard, Advanced и Premium. Серия Standard представляет собой базовую бюдже
|16.01.2019
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NEC выпустила серию новых видеостен
NEC Display Solutions объявила о выпуске новой линейки видеостен. Организациям необходимы дисплеи, сочетающие в себе качество визуализации и возможн
|26.09.2016
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«Белтел» оснастил университет ИТМО интерактивным мультимедийным комплексом
ерситете ИТМО. Для демонстрации разработок научно-образовательного центра созданы две интерактивные видеостены размером 3650 х 1370 мм, сообщили CNews в «Белтеле». Как отмечается, санкт-петербу
|04.02.2016
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Elittech поставил оборудование для создания видеостены в Министерстве образования и науки Краснодарского края
му каждая из панелей может быть демонтирована и заменена в течение нескольких минут во время работы видеостены. Спроектировала и установила видеосистему, позволяющую Министерству образования и
|19.08.2015
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«Делайт 2000» займется поставкой в Россию ультратонких полиэкранов из светодиодных модулей Planar DirectLight
нства для корпоративных коммуникаций — объявила о поставке на российский рынок линейки светодиодных видеостен DirectLight от компании Planar Systems. Как сообщили CNews в «Делайт 2000», российс
|08.07.2015
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Qtech представил 2 модели профессиональных видеопанелей
в условиях территориально разнесенных точек подключения. Специально предназначенные для построения видеостен панели сделаны на основе матриц Samsung с широкими углами обзора по горизонтали и в
|11.06.2015
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Elittech займется поставкой видеоконтроллеров Seada Technology в Россию, Казахстан и Белоруссию
(Великобритании), мировым производителем контроллеров, оборудования и программного обеспечения для видеостен. Как сообщили CNews в Elittech, согласно заключенному соглашению, компания получила
|18.11.2014
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Tegrus установила видеостену в головном офисе Bosch в России
рный системный интегратор, ранее известный под именем Merlion Projects — завершила проект внедрения видеостены в головном офисе компании Bosch в России. Данное решение направлено на поддержание
|12.11.2014
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«АйТи» построила видеостену в ЦПУ Саяно-Шушенской ГЭС
вое оборудование обеспечивает более широкие функциональные возможности для оперативной смены, и без видеостены их реализация осталась бы незаконченной и неполноценной. До установки нового экран
|25.06.2014
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Новая 3D-видеостена Depo Computers воспроизводит реалистичные трехмерные изображения в сверхвысоком разрешении
ражений обеспечивает высокую четкость, яркость и реалистичность отображаемых объектов. Для создания видеостен компания Depo Computers использует видеоконтроллеры Depo ReVision собственной разра
|21.04.2014
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«Ростелеком» установил видеостену для наблюдения за ЕГЭ в Рособрнадзоре
ю информацию из всех регионов в СИЦ Рособрнадзора и осуществлять оперативный контроль за процессом. Видеостена будет работать на протяжении всего периода проведения ЕГЭ, начиная с 21 апреля 201
|25.01.2013
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Christie разработала новый бюджетный процессор для видеостен
Компания Christie разработала новый видеопроцессор для видеостен Christie TVC-700. Процессор способен управлять источниками данных любой степени сло
|19.12.2012
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Optima создала видеостену для филиала СО ЕЭС Кольское РДУ
Группа Optima сообщила о завершении проекта по внедрению видеостены Barco для филиала СО ЕЭС Кольское РДУ, который осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Мурманской области. Исполнителем пр
|02.11.2012
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Ученые создали видеостену из смартфонов
Ученые Токийского технологического университета в рамках выставки Digital Content Expo в Японии представили технологию объединения мобильных устройств с сенсорным экраном в единую видеостену, разработкой которой они в настоящее время занимаются. Об этом сообщил веб-сайт Diginfo.tv. Технология позволяет объединять устройства с экранами различных размеров, например, смартф
|06.08.2012
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ЦИК отменил аукцион на новую видеостену
Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при ЦИК отменил электронный аукцион на видеостену, который должен был состояться сегодня и о котором в июле 2012 г. уже писал CNews. Об отмене аукциона говорится в материалах сайта госзакупок. «В настоящее время Федеральному центру
|20.07.2012
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Мультимедийный ЦИК: В здании избиркома появится видеостена за 100 млн рублей
ЦИК планирует сменить мультимедийное оборудование в информационном зале, работающее с 2003 г. Сама видеостена в зале заседаний будет составлена из 21 ЖК-панели. Параметры изображения на ней мо
|08.11.2011
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«Делайт 2000» начинает промышленный выпуск профессиональных контроллеров видеостен «Спектр»
Компания «Делайт 2000» начинает промышленный выпуск серии профессиональных контроллеров видеостен «Спектр». Контроллеры видеостен «Спектр» представляют собой высокопроизводит
|20.06.2011
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NEC показала видеостену из 46-дюймовых экранов
высоте соответственно, а поддерживаемое этой видеостеной разрешение равняется 5464 х 1536 пикселей. Видеостена может одновременно демонстрировать два разных изображения на разных концах общего
|09.03.2011
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Christie представила два специальных решения для видеостен
Компания Christie представила два специальных решения для рынка видеостен, где предъявляются жесткие требования к срокам окупаемости инвестиций. Контроллер <
|04.02.2011
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NEC представила видеостену с LED-подсветкой
вещенность по всей площади экрана и позволит добиться яркости в 700 кд/м2. Ширина рамки 55-дюймовой видеостены будет предельно малой, а расстояние между изображениями на соседних экранах состав
|19.04.2010
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«Мосгаз» построил видеостену для мониторинга ситуаций с помощью решения Nvidia
ерском управлении «Мосгаза» создано многомониторное интерактивное видеополотно. 11.6 кв. м. площади видеостены позволяют одновременно отслеживать на мониторах параметры и режимы работы газотран
|05.10.2009
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Planar Systems представила ультратонкое промышленное решение на базе ЖК-модулей
Компания Planar Systems разработала новое промышленное решение для создания ультратонких видеостен – Clarity Matrix. Видеостены, построенные на основе Clarity Matrix, предназначены д
|29.09.2009
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«ДеЛайт 2000» создала систему отображения информации для «Балт Нафта»
роекта оснащения диспетчерского пункта перевалочной базы визуальным решением на основе проекционной видеостены. Проектирование, разработку документации, инсталляцию и настройку системы визуализ
|02.03.2009
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«Оптима» займется обслуживанием видеостен СО ЕЭС
сала новый сервисный договор с «Системным оператором Единой энергетической системы» на обслуживание видеостен Barco. По сравнению с прошлым годом количество обслуживаемых объектов выросло на 8
|06.02.2009
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NEC представил видеостену с плотной стыковкой экранов
ми экранами составляет всего 7,3 мм. Дисплей NEC MultiSync X461UN может применяться для организации видеостен до 10 x 10 экранов – общая площадь поверхности при этом составляет около 60 кв. м.
|06.11.2007
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Mitsubishi Electric: видеостены, светодиодные экраны и ЖК-панели для профессионалов
фотографии, анализа изображения и пр. Mitsubishi Electric представит на выставке Integrated Systems Russia продукцию и решения, ориентированные на профессиональные сегменты рынка В экспозицию войдет видеостена из шести 50-дюймовых видеокубов серии PH с повышенным разрешением SXGA+, востребованная диспетчерскими и ситуационными центрами, телестудиями. Приглашаем на стенд партнеров, корпорат
|27.09.2007
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Adpro Video Wall: новая «видеостена» от Xtrails
. Каждый из мониторов в Adpro Video Wall может, в свою очередь, показывать изображение с 20 камер. «Видеостена» позволяет выбрать мышью нужное изображение и перетащить его также мышью на обычны
|10.11.2006
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КРОК возводит видеостены с интеллектуальным управлением
го направления «Аудиовизуальные системы» КРОК создает системы видеоотображения информации с использованием видеокубов, видеопроекторов, проекционных модулей, плазменных дисплеев, а также контроллеров видеостен и программного управления. Руководителем направления стал Алексей Волков, ранее – менеджер проектов департамента телекоммуникаций компании КРОК. В проектах по созданию аудиовизуальных
|30.05.2005
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Технология Orion позволит создавать плазменные видеостены любых размеров
стены из кубов — для ситуационных центров, конференц-залов и т.д. В Россию поставку плазменных видеостен M-PDP под маркой Enthronic, также как и мультидисплея Neodigm, будет осуществлять к
|30.05.2005
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Технология Orion позволит создавать плазменные видеостены любых размеров
стены из кубов — для ситуационных центров, конференц-залов и т.д. В Россию поставку плазменных видеостен M-PDP под маркой Enthronic, также как и мультидисплея Neodigm, будет осуществлять к
|23.05.2002
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Представители Mitsubishi Electric остались довольны презентацией видеостен Mitsubishi на выставке "Связь-Экспокомм 2002"
На выставке "Связь-Экспокомм 2002" состоялось первое представление видеостен Mitsubishi на российском рынке. Основным российским партнером Mitsubishi Electric в
|18.12.2001
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"Оптима" установила видеостену и ПО в "Быстринскнефти"
6 67-дюймовых кубов (3х2 куба) модели Atlas по бесшовной технологии. На сегодняшний день применение видеостен является эффективным методом отображения всей диспетчерской и технологической инфор
Видеостена и организации, системы, технологии, персоны:
|Новикова Елена 105 7
|Вахмянин Иван 32 5
|Путин Владимир 3454 4
|Шабанов Дмитрий 13 4
|Ермаков Валерий 140 3
|Соколов Артем 56 3
|Урусов Виктор 157 3
|Чуров Владимир 25 3
|Щербак Николай 3 2
|Незнамов Константин 2 2
|Усатов Алексей 43 2
|Исхизова Александра 100 2
|Ажгирей Петр 2 2
|Петров Михаил 139 2
|Евтушенко Олег 145 2
|Попов Михаил 56 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Лукошков Дмитрий 61 2
|Владимиров Владимир 19 2
|Мельников Максим 39 2
|Крикушенко Владимир 16 2
|Серчугов Евгений 2 2
|Кравцов Сергей 63 2
|Мадзаева Надежда 2 2
|Подольный Вадим 8 2
|Румянцева Ольга 62 2
|Башмаков Александр 16 2
|Макусов Алексей 2 2
|Тараба Вероника 29 2
|Гуров Максим 4 2
|Серчугова Регина 2 2
|Моисеев Евгений 7 2
|Бакулин Евгений 3 2
|Райков Геннадий 5 2
|Фоменко Олег 23 1
|Salewsky Dietmar - Салевски Дитмар 1 1
|Бурмистрова Елена 1 1
|Juker Daniel - Джукер Даниель 2 1
|Николова Елизавета 1 1
|Рыгалин Михаил 1 1
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