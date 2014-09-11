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Microsoft Windows Embedded

Microsoft Windows Embedded

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.09.2014 «Тонк» выпустила компактный компьютер нового поколения Winbox на платформе MS Windows Embedded

Группа компаний «Тонк», российский производитель тонких клиентов и терминальных решений, выпустила компьютер нового поколения под управлением ОС MS Windows Embedded Standard 7 Rus (64 bit). Как сообщили CNews в ГК «Тонк», Winbox — компьютер российского производства без движущихся частей, использующий принцип естественного охлаждения. Пр
03.07.2014 Windows Embedded «поселилась» на сканере штрих-кодов

встраиваемой ОС. Поставщик предлагает две встраиваемые системы на выбор. В частности, из семейства Windows Embedded предлагается ОС Windows Embedded Compact 7. Если предприятие имеет Wi
27.06.2014 Windows Embedded заработает на планшете для взрывоопасных атмосфер

inmate M101B, работающий на базе четырехъядерного процессора Intel Bay Trail и операционной системы Windows Embedded 8.1, был официально сертифицирован в США как Class 1 Division 2 (CD12), что

26.06.2014 Panasonic представила ультрапрочный планшет на Windows Embedded

том числе и для организаций с длительным жизненным циклом устройств. На Toughpad FZ-E1 установлена Windows Embedded 8.1 Handheld. Устройство работает на четырехядерном процессоре Qualcomm Snap
06.06.2014 ФБР США и спецслужба Великобритании вступили в бой с глобальным ботнетом

Британское управление по борьбе с преступностью опубликовало официальное сообщение, в котором предупредило, что у пользователей ПК под Windows Embedded и другими версиями Windows есть две недели для того, чтобы проверить свои машины на наличие указанных вирусов и принять меры. Вирусы GOZeuS и CryptoLocker поражают компьютеры н
28.05.2014 Автоматы с кока-колой обзавелись интерактивными панелями под управлением Windows Embedded

лизации проекта уже работающие устройства не требовалось заменять: оборудование интегрировали в уже установленные холодильные автоматы. Система представляет собой сенсорные дисплеи под управлением ОС Windows Embedded. Взаимодействие с пользователем осуществляется с помощью технологии Kinect для Windows. Решение использует аналитические данные, собранные в облаке, что позволяет ему постоянно
28.05.2014 Найдена уязвимость, позволяющая «превратить» Windows XP в Windows Embedded POSReady

s XP, поддержка которой к настоящему моменту прекращена, а под управлением успешно обновляющейся ОС Windows Embedded POSReady. Windows Embedded POSReady 2009 представляет собой встраивае
21.05.2014 На Windows Embedded стало проще делать тонкие клиенты

Новые лицензионные условия помогут снизить стоимость интеграции тонких клиентов на Windows Embedded в виртуальную инфраструктуру Microsoft Virtual Desktop Infrastructure (VDI).
15.05.2014 Microsoft продлила срок обновления Windows Embedded 8.1

ет уложиться в срок. Решение Microsoft касается десктопной версии Windows 8.1 и встраиваемой версии Windows Embedded 8.1 Industry. Кроме того, стратегия распространяется на серверную ОС Windows
21.04.2014 Windows Embedded 8 установили на планшет для нефтяников

щем аппаратную виртуализацию и изолированный запуск приложений, и управляется операционной системой Windows Embedded 8. Процессор, сопоставимый по мощности с процессорами настольных ПК, позволя
14.04.2014 Microsoft подозревает партнера в передаче секретов Windows Embedded конкуренту

ет серьезное беспокойство у руководителей корейского представительства Microsoft. Компания MDS, которую приобретает Hancom, является одним из наиболее доверенных корейских поставщиков встраиваемой ОС Windows Embedded, а также мобильной ОС Windows Phone. MDS Technology поставляет встраиваемые программные решения для автомобильной, промышленной, мобильной, оборонной и авиационной индустрии. В
07.04.2014 Windows Embedded Compact 13 готова передавать данные в облака

ные можно передавать в облака для обработки, хранения и анализа. «Умные» устройства под управлением Windows Embedded Compact 2013 имеют по умолчанию встроенные возможности для передачи данных в
02.04.2014 Пользователям Windows XP Embedded не рекомендуют продлевать поддержку

ые системы, будет сопровождаться сервисом до 12 апреля 2016 г. До этой же даты будет поддерживаться Windows Embedded for Point of Service SP3 — версия Windows XP для терминалов (point-of-sale),
05.03.2014 Microsoft продлила поддержку Windows Embedded Standard 2009 до 2019 г.

инство банкоматов. Сроки разнятся. Как отмечают представители подразделения Microsoft по работе над Windows Embedded, сегодня существует пять различных версий Windows Embedded, основанны
20.02.2014 Windows Embedded станет драйвером интернета вещей

Компания Microsoft намеревается добиться лидерства на рынке интернета вещей (Internet of things) за счет собственной платформы Windows Embedded, возраст которой насчитывает уже 15 лет. Как отметил Боб Брюнерт (Bob Breynaert), директор подразделения Windows Embedded в составе софтверного гиганта, Microsoft намере
28.01.2014 Bluebird представила смартфоны на базе Windows Embedded 8 Handheld

ыпуске своих флагманских смартфонов BM180 и BP30, работающих на базе операционной системы Microsoft Windows Embedded 8 Handheld. По словам представителей Bluebird, новые смартфоны должны стать

16.01.2014 Panasonic выпустит линейку устройств на базе Windows Embedded 8 Handheld

тно с Microsoft работает над производством целого ряда мобильных устройств, основанных на платформе Windows Embedded 8 Handheld. Как отмечают представители японской компании, целью данной совме
29.10.2013 SafenSoft выпустил решение для защиты устройств под Windows XP Embedded

роцессами (АСУ ТП). Среди поддерживаемых продуктом систем: Windows XP Embedded, Windows 7 Embedded, Windows Embedded Standard и Windows Embedded Point of Service. К концу года запланиров
26.07.2013 Компания Lauterbach объявила о поддержке ОС Windows Embedded

Компания Lauterbach объявила о поддержке JTAG-отладки операционными системами семейства Windows Embedded. Отладчик TRACE32 компании Lauterbach также поддерживает возможности SMP-отладки (симметричная мультипроцессная обработка) для многоядерных систем или систем с технологией Hype
05.07.2013 Microsoft выпустила preview-версию Windows Embedded 8.1 Industry

Корпорация Microsoft объявила о выпуске preview-версии Windows Embedded 8.1 Industry. Ранний доступ к Windows Embedded 8.1 Industry позволит

25.06.2013 Microsoft выпустила Windows Embedded Compact 2013

Корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows Embedded Compact 2013, предназначенную для небольших портативных устройств. Этот рели
15.05.2013 Международная конференция по встраиваемым технологиям прошла в Москве

а также разработчиков конечных устройств. 23 компании представили готовые решения на базе Microsoft Windows Embedded в ходе выставочной экспозиции. Конференция по праву называется международной
18.04.2013 Dell стала мировым ОЕМ-производителем Windows Embedded

ентабельным компьютерного бизнеса. Фирма объявила, что подписала соглашение с Microsoft, согласно которому она станет OEM-производителем и дистрибьютором продуктов под управлением операционных систем Windows Embedded от Microsoft. Теперь Dell сможет снабжать свои устройства лицензией Windows Embedded (COA). Dell заявила, что сделка вступила в силу 1 апреля. Идея состоит в том, чтобы

05.04.2013 Microsoft выпустила Windows Embedded 8 Industry

роизводителей оборудования. Третья версия этой системы – Enterprise – начнет поставляться с 1 июля. Windows Embedded 8 Industry является преемником продукта Windows POSReady 7 для розничной тор
22.03.2013 Microsoft начала поставки ОС Windows Embedded 8

Microsoft начала поставки первых версий ОС Windows Embedded 8 с 20 марта. Два варианта ОС – Standard и Pro – уже доступны для скачивания
26.02.2013 Windows Embedded 8 поступит в продажу 20 марта

Операционная система Windows Embedded 8 поступит в продажу 20 марта 2013 г. Новая ОС будет доступна в 2 версиях: <
20.02.2013 Вышел релиз Windows Embedded Compact 7 BSP для SABRE

iWave Systems Technologies, поставщик решений для встроенных систем, объявил об официальном релизе Windows Embedded Compact 7 BSP (Board Support Package, пакет поддержки плат) для платформы SA
17.01.2013 Microsoft отправляет кассовые аппараты в облака

Корпорация Microsoft опубликовала предварительную версию операционной системы Windows Embedded 8 Industry, которая является одним из вариантов новой ОС для специализирован
15.01.2013 Microsoft представила предварительную версию операционной системы Windows Embedded 8 Industry

Компания Microsoft представила предварительную версию операционной системы Windows Embedded 8 Industry, которая является продолжением линейки Windows Embedded PO
28.12.2012 Новая версия AIM Suite на Windows Embedded

еях в торговых центрах и местах большого скопления людей, успешно работает на операционных системах Windows Embedded, поддерживая все версии встраиваемых ОС: Windows Embedded XP Pro,

17.12.2012 Roadmap продуктов Microsoft Windows Embedded 8

Release Preview и опробовать возможности новой ОС. Windows Embedded 8 Pro, как и ее предшественник Windows 7 for Embedded Systems, обеспечивает полную мощь и функциональность операционной сист
06.12.2012 Применение современных технологий в области Digital Signage

ств, а также интегрировать сторонние программные продукты в состав решения. Рассматривая линейку ОС Windows Embedded, каждый разработчик найдет для себя наиболее оптимальный вариант. Это может

09.10.2012 «Кварта Технологии» проводит серию семинаров по встраиваемым технологиям Microsoft Windows Embedded

Компания «Кварта Технологии», дистрибьютор и тренинг-партнер Microsoft Windows Embedded в России и СНГ, проводит серию семинаров RoadShow`2012 «День Встраиваемых Технологий Microsoft в твоем городе. Будущее уже сегодня!». Семинары в рамках осеннего RoadShow`2012,

26.04.2010 20 мая состоится конференция «День встраиваемых технологий Microsoft Windows Embedded 2010»

корпорации Microsoft проводит третью ежегодную конференцию «День встраиваемых технологий Microsoft Windows Embedded 2010. Современные аппаратные и программные решения». Конференция, прежде все
20.04.2010 Microsoft выпускает Windows 7 для встраиваемых устройств

системы для встраиваемых устройств (потребительской электроники, банкоматов и так далее). Ей станет Windows Embedded Standard 7, преемница предыдущей Windows Embedded Standard 2009. Об э
14.04.2010 20 мая состоится конференция «День встраиваемых технологий Microsoft Windows Embedded 2010»

корпорации Microsoft проводит третью ежегодную конференцию «День встраиваемых технологий Microsoft Windows Embedded 2010. Современные аппаратные и программные решения». Конференция, прежде все
17.12.2007 «Сервис Плюс» создала образ Windows XP Embedded для LexPOS

заявка на заключение договора с корпорацией Microsoft на выпуск и лицензирование собственных сборок Windows Embedded. Встроенные операционные системы Windows Embedded имеют огромный поте
12.12.2007 Мастер-классы «Кварты Технологии»: разработка встраиваемых систем на базе Windows Embedded

лноценную информационную и техническую поддержку для отечественных производителей устройств на базе Windows Embedded. В связи с этим «Кварта Технологии» регулярно организует и проводит техничес
20.11.2007 «Кварта Технологии» запустила проект «Каталог решений на базе Windows Embedded»

20 ноября 2007 г. компания «Кварта Технологии», российский дистрибьютор встраиваемых систем Microsoft, запустила проект «Каталог решений на базе Windows Embedded». Задача каталога - объединить решения отечественных производителей встраиваемых систем единым ресурсом. Каталог решений - это уникальный русскоязычный ресурс, который предпола
28.06.2004 Обновления для Windows XP Embedded и CE выйдут на этой неделе

t, разработчики планируют получить информацию о выпуске новых продуктов компании: пакета обновлений Windows XP Embedded Service Pack 2 (SP2); ОС Windows CE 5.0 (кодовое название - Macallan) и S

Публикаций - 208, упоминаний - 398

Microsoft Windows Embedded и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 131
Intel Corporation 12811 33
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 32
Samsung Electronics 11065 17
HP Inc. 5883 16
Dell EMC 5180 10
Dell Technologies - Dell Computer 2219 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Broadcom - VMware 2610 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Sony 6739 9
Lenovo Motorola 3566 9
Apple Inc 13156 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
Google LLC 12690 8
Citrix Systems 868 7
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 67 7
Motorola Solutions 113 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
Hitachi - Хитачи 1501 6
Sharp Corporation 1062 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Toshiba Corporation 2980 5
Fujitsu 2105 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
SanDisk 343 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
TI - Texas Instruments Incorporated 848 5
РТСофт - RTSoft 100 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 4
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 4
Motorola Inc 1156 4
Lenovo Group 2447 4
LG Electronics 3735 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Canon 1439 4
Philips 2099 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
Ford 435 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Родник 91 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Связной ГК 1401 2
BMW Group 482 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 1
Barnes & Noble 171 1
Meta Group 54 1
Главполимерсбыт НПП 2 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 1
Аэрофлот - Россия ГТК Авиакомпания - Оренбургские авиалинии 2 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Международный аэропорт Хабаровск (Новый) имени Г.И. Невельского - IATA: KHV, ICAO: UHHH 6 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 43 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Равелин 5 1
ЮВиСи Восточная Европа 1 1
Выгода.ру - Vigoda.ru 15 1
Космодром Байконур - Крайний (аэропорт) - ИАТА: BXY – ИКАО: УАОЛ (UAOL) – Внутр. код: ЛНЙ 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Hyundai Motor Company 436 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Visa International 1993 1
Volvo Cars 262 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
OLPC - One Laptop per Child 82 2
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
OIN - Open Invention Network 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 149
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 55
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 50
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 38
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 35
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 35
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 29
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 28
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 26
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 24
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 21
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 19
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 16
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 15
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 14
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Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 13
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Microsoft Windows 16882 126
Microsoft Windows 7 2007 43
Linux OS 11533 42
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 37
Google Android 15244 32
Microsoft Windows XP 2431 32
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 31
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Microsoft Windows XP Professional 235 12
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 12
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 11
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 11
Apple iOS 8583 9
Microsoft Azure 1526 9
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 9
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 9
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 8
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 8
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 8
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Intel Celeron - Серия процессоров 979 7
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 7
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 7
Microsoft Visual Studio 429 7
Microsoft Windows Server 2003 571 7
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Apple iPad 4012 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 6
Microsoft Office 4170 6
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Panasonic Toughpad - серия защищенных планшетов 34 6
Microsoft Windows 10 1938 5
Intel Core - Семейство процессоров 1251 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 5
Дробышевский Валерий 14 9
Dallas Kevin - Даллас Кевин 6 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Кочергин Михаил 5 3
Корнилович Дмитрий 3 3
Римский Александр 5 2
Гутман Виктор 17 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
Шальнев Денис 2 2
Андриянов Александр 2 2
Lalla Steve - Лалла Стив 6 2
Потошин Константин 4 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Чубайс Анатолий 222 2
Прянишников Николай 316 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 2
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 2
Коломыченко Мария 5 1
Шабанов Алексей 8 1
Bridgeland Steven - Бриджлэнд Стивен 1 1
Ксенин Алекс 311 1
Геклер Алена 30 1
Фарукшин Тимур 26 1
Воронецкий Эдуард 47 1
Наскидаев Олег 9 1
Кузьмина Валентина 16 1
Иванов Даниил 8 1
Ковалевский Анатолий 8 1
Сизов Евгений 8 1
Лемешева Татьяна 10 1
Афонин Евгений 7 1
Гайдаенко Олег 8 1
Янычев Сергей 5 1
Волков Николай 10 1
Волкинд Яков 1 1
Симиютин Петр 1 1
Litan Avivah - Литан Авива 20 1
Muehlfellner Robert - Мюэльфеллнер Роберт 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
Европа 24964 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Япония 13807 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Китай - Тайвань 4245 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
США - Вашингтон - Редмонд 238 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Европа Восточная 3138 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Франция - Французская Республика 8177 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Израиль 2856 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Франция - Канны 114 2
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Швеция - Королевство 3782 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Польша - Республика 2031 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Украина 7928 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 2
Япония - Токио 1020 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 10
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 6
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Английский язык 7030 4
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 4
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
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Ergonomics - Эргономика 1755 3
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 3
Bloomberg 1627 5
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NE Asia Online 313 2
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VDC Research Group 14 3
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Technavio 29 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
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CeBIT 614 4
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