Microsoft Windows Embedded

«Тонк» выпустила компактный компьютер нового поколения Winbox на платформе MS Windows Embedded Группа компаний «Тонк», российский производитель тонких клиентов и терминальных решений, выпустила компьютер нового поколения под управлением ОС MS Windows Embedded Standard 7 Rus (64 bit). Как сообщили CNews в ГК «Тонк», Winbox — компьютер российского производства без движущихся частей, использующий принцип естественного охлаждения. Пр

Windows Embedded «поселилась» на сканере штрих-кодов встраиваемой ОС. Поставщик предлагает две встраиваемые системы на выбор. В частности, из семейства Windows Embedded предлагается ОС Windows Embedded Compact 7. Если предприятие имеет Wi

Windows Embedded заработает на планшете для взрывоопасных атмосфер inmate M101B, работающий на базе четырехъядерного процессора Intel Bay Trail и операционной системы Windows Embedded 8.1, был официально сертифицирован в США как Class 1 Division 2 (CD12), что

Panasonic представила ультрапрочный планшет на Windows Embedded том числе и для организаций с длительным жизненным циклом устройств. На Toughpad FZ-E1 установлена Windows Embedded 8.1 Handheld. Устройство работает на четырехядерном процессоре Qualcomm Snap

ФБР США и спецслужба Великобритании вступили в бой с глобальным ботнетом Британское управление по борьбе с преступностью опубликовало официальное сообщение, в котором предупредило, что у пользователей ПК под Windows Embedded и другими версиями Windows есть две недели для того, чтобы проверить свои машины на наличие указанных вирусов и принять меры. Вирусы GOZeuS и CryptoLocker поражают компьютеры н

Автоматы с кока-колой обзавелись интерактивными панелями под управлением Windows Embedded лизации проекта уже работающие устройства не требовалось заменять: оборудование интегрировали в уже установленные холодильные автоматы. Система представляет собой сенсорные дисплеи под управлением ОС Windows Embedded. Взаимодействие с пользователем осуществляется с помощью технологии Kinect для Windows. Решение использует аналитические данные, собранные в облаке, что позволяет ему постоянно

Найдена уязвимость, позволяющая «превратить» Windows XP в Windows Embedded POSReady s XP, поддержка которой к настоящему моменту прекращена, а под управлением успешно обновляющейся ОС Windows Embedded POSReady. Windows Embedded POSReady 2009 представляет собой встраивае

На Windows Embedded стало проще делать тонкие клиенты Новые лицензионные условия помогут снизить стоимость интеграции тонких клиентов на Windows Embedded в виртуальную инфраструктуру Microsoft Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

Microsoft продлила срок обновления Windows Embedded 8.1 ет уложиться в срок. Решение Microsoft касается десктопной версии Windows 8.1 и встраиваемой версии Windows Embedded 8.1 Industry. Кроме того, стратегия распространяется на серверную ОС Windows

Windows Embedded 8 установили на планшет для нефтяников щем аппаратную виртуализацию и изолированный запуск приложений, и управляется операционной системой Windows Embedded 8. Процессор, сопоставимый по мощности с процессорами настольных ПК, позволя

Microsoft подозревает партнера в передаче секретов Windows Embedded конкуренту ет серьезное беспокойство у руководителей корейского представительства Microsoft. Компания MDS, которую приобретает Hancom, является одним из наиболее доверенных корейских поставщиков встраиваемой ОС Windows Embedded, а также мобильной ОС Windows Phone. MDS Technology поставляет встраиваемые программные решения для автомобильной, промышленной, мобильной, оборонной и авиационной индустрии. В

Windows Embedded Compact 13 готова передавать данные в облака ные можно передавать в облака для обработки, хранения и анализа. «Умные» устройства под управлением Windows Embedded Compact 2013 имеют по умолчанию встроенные возможности для передачи данных в

Пользователям Windows XP Embedded не рекомендуют продлевать поддержку ые системы, будет сопровождаться сервисом до 12 апреля 2016 г. До этой же даты будет поддерживаться Windows Embedded for Point of Service SP3 — версия Windows XP для терминалов (point-of-sale),

Microsoft продлила поддержку Windows Embedded Standard 2009 до 2019 г. инство банкоматов. Сроки разнятся. Как отмечают представители подразделения Microsoft по работе над Windows Embedded, сегодня существует пять различных версий Windows Embedded, основанны

Windows Embedded станет драйвером интернета вещей Компания Microsoft намеревается добиться лидерства на рынке интернета вещей (Internet of things) за счет собственной платформы Windows Embedded, возраст которой насчитывает уже 15 лет. Как отметил Боб Брюнерт (Bob Breynaert), директор подразделения Windows Embedded в составе софтверного гиганта, Microsoft намере

Bluebird представила смартфоны на базе Windows Embedded 8 Handheld ыпуске своих флагманских смартфонов BM180 и BP30, работающих на базе операционной системы Microsoft Windows Embedded 8 Handheld. По словам представителей Bluebird, новые смартфоны должны стать

Panasonic выпустит линейку устройств на базе Windows Embedded 8 Handheld тно с Microsoft работает над производством целого ряда мобильных устройств, основанных на платформе Windows Embedded 8 Handheld. Как отмечают представители японской компании, целью данной совме

SafenSoft выпустил решение для защиты устройств под Windows XP Embedded роцессами (АСУ ТП). Среди поддерживаемых продуктом систем: Windows XP Embedded, Windows 7 Embedded, Windows Embedded Standard и Windows Embedded Point of Service. К концу года запланиров

Компания Lauterbach объявила о поддержке ОС Windows Embedded Компания Lauterbach объявила о поддержке JTAG-отладки операционными системами семейства Windows Embedded. Отладчик TRACE32 компании Lauterbach также поддерживает возможности SMP-отладки (симметричная мультипроцессная обработка) для многоядерных систем или систем с технологией Hype

Microsoft выпустила preview-версию Windows Embedded 8.1 Industry Корпорация Microsoft объявила о выпуске preview-версии Windows Embedded 8.1 Industry. Ранний доступ к Windows Embedded 8.1 Industry позволит

Microsoft выпустила Windows Embedded Compact 2013 Корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows Embedded Compact 2013, предназначенную для небольших портативных устройств. Этот рели

Международная конференция по встраиваемым технологиям прошла в Москве а также разработчиков конечных устройств. 23 компании представили готовые решения на базе Microsoft Windows Embedded в ходе выставочной экспозиции. Конференция по праву называется международной

Dell стала мировым ОЕМ-производителем Windows Embedded ентабельным компьютерного бизнеса. Фирма объявила, что подписала соглашение с Microsoft, согласно которому она станет OEM-производителем и дистрибьютором продуктов под управлением операционных систем Windows Embedded от Microsoft. Теперь Dell сможет снабжать свои устройства лицензией Windows Embedded (COA). Dell заявила, что сделка вступила в силу 1 апреля. Идея состоит в том, чтобы

Microsoft выпустила Windows Embedded 8 Industry роизводителей оборудования. Третья версия этой системы – Enterprise – начнет поставляться с 1 июля. Windows Embedded 8 Industry является преемником продукта Windows POSReady 7 для розничной тор

Microsoft начала поставки ОС Windows Embedded 8 Microsoft начала поставки первых версий ОС Windows Embedded 8 с 20 марта. Два варианта ОС – Standard и Pro – уже доступны для скачивания

Windows Embedded 8 поступит в продажу 20 марта Операционная система Windows Embedded 8 поступит в продажу 20 марта 2013 г. Новая ОС будет доступна в 2 версиях: <

Вышел релиз Windows Embedded Compact 7 BSP для SABRE iWave Systems Technologies, поставщик решений для встроенных систем, объявил об официальном релизе Windows Embedded Compact 7 BSP (Board Support Package, пакет поддержки плат) для платформы SA

Microsoft отправляет кассовые аппараты в облака Корпорация Microsoft опубликовала предварительную версию операционной системы Windows Embedded 8 Industry, которая является одним из вариантов новой ОС для специализирован

Microsoft представила предварительную версию операционной системы Windows Embedded 8 Industry Компания Microsoft представила предварительную версию операционной системы Windows Embedded 8 Industry, которая является продолжением линейки Windows Embedded PO

Новая версия AIM Suite на Windows Embedded еях в торговых центрах и местах большого скопления людей, успешно работает на операционных системах Windows Embedded, поддерживая все версии встраиваемых ОС: Windows Embedded XP Pro,

Roadmap продуктов Microsoft Windows Embedded 8 Release Preview и опробовать возможности новой ОС. Windows Embedded 8 Pro, как и ее предшественник Windows 7 for Embedded Systems, обеспечивает полную мощь и функциональность операционной сист

Применение современных технологий в области Digital Signage ств, а также интегрировать сторонние программные продукты в состав решения. Рассматривая линейку ОС Windows Embedded, каждый разработчик найдет для себя наиболее оптимальный вариант. Это может

«Кварта Технологии» проводит серию семинаров по встраиваемым технологиям Microsoft Windows Embedded Компания «Кварта Технологии», дистрибьютор и тренинг-партнер Microsoft Windows Embedded в России и СНГ, проводит серию семинаров RoadShow`2012 «День Встраиваемых Технологий Microsoft в твоем городе. Будущее уже сегодня!». Семинары в рамках осеннего RoadShow`2012,

20 мая состоится конференция «День встраиваемых технологий Microsoft Windows Embedded 2010» корпорации Microsoft проводит третью ежегодную конференцию «День встраиваемых технологий Microsoft Windows Embedded 2010. Современные аппаратные и программные решения». Конференция, прежде все

Microsoft выпускает Windows 7 для встраиваемых устройств системы для встраиваемых устройств (потребительской электроники, банкоматов и так далее). Ей станет Windows Embedded Standard 7, преемница предыдущей Windows Embedded Standard 2009. Об э

20 мая состоится конференция «День встраиваемых технологий Microsoft Windows Embedded 2010» корпорации Microsoft проводит третью ежегодную конференцию «День встраиваемых технологий Microsoft Windows Embedded 2010. Современные аппаратные и программные решения». Конференция, прежде все

«Сервис Плюс» создала образ Windows XP Embedded для LexPOS заявка на заключение договора с корпорацией Microsoft на выпуск и лицензирование собственных сборок Windows Embedded. Встроенные операционные системы Windows Embedded имеют огромный поте

Мастер-классы «Кварты Технологии»: разработка встраиваемых систем на базе Windows Embedded лноценную информационную и техническую поддержку для отечественных производителей устройств на базе Windows Embedded. В связи с этим «Кварта Технологии» регулярно организует и проводит техничес

«Кварта Технологии» запустила проект «Каталог решений на базе Windows Embedded» 20 ноября 2007 г. компания «Кварта Технологии», российский дистрибьютор встраиваемых систем Microsoft, запустила проект «Каталог решений на базе Windows Embedded». Задача каталога - объединить решения отечественных производителей встраиваемых систем единым ресурсом. Каталог решений - это уникальный русскоязычный ресурс, который предпола