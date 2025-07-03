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Дробышевский Валерий
УПОМИНАНИЯ
Дробышевский Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
|Gartner - Гартнер 3577 1
|Strategy Analytics 284 1
|VDC Research Group 12 1
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