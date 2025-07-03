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Дробышевский Валерий


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 Российский производитель решений по автоматизации телефонии «Агат-РТ» переводит свои ключевые продукты на операционную систему Astra Linux Embedded 1
31.01.2023 Astra Linux Embedded — новый тип лицензий на ОС Astra Linux для промышленности 1
23.05.2016 «Пилот» адаптировал «Профи-Т» под Windows 10 IoT Enterprise 1
02.04.2014 Пользователям Windows XP Embedded не рекомендуют продлевать поддержку 1
26.03.2014 Правительство США разрабатывает рекомендации по обеспечению безопасности встраиваемых систем 1
21.03.2014 Новый графический процессор AMD для встроенных систем поддерживает разрешение 4К 2
19.03.2014 В США готовится отраслевой стандарт о внедрении V2V/ V2I в легковых автомобилях 1
18.03.2014 Gartner предсказывает триумф встраиваемых систем к 2020 г. 1
15.05.2013 Международная конференция по встраиваемым технологиям прошла в Москве 1
05.04.2013 Microsoft выпустила Windows Embedded 8 Industry 1
22.03.2013 Microsoft начала поставки ОС Windows Embedded 8 2
14.12.2007 «Кварта Технологии» займется полнотекстовым поиском: партнерство с dtSearch 1
10.12.2007 «Кварта Технологии» займется SSL-сертификатами 1
20.11.2007 «Кварта Технологии» запустила проект «Каталог решений на базе Windows Embedded» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Дробышевский Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 69 13
Microsoft Corporation 24917 10
AMD - Advanced Micro Devices 4332 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Honeywell 287 1
Verisign 357 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Ingenico Group - Инженико 44 1
TRENDnet 85 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
Thawte 32 1
HP Inc. 5722 1
Intel Corporation 12342 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 917 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 649 1
SAGA Technologies - САГА Технологии 19 1
Tonk - Тонк ГК 52 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
РТСофт - RTSoft 92 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2143 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 255 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 320 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 249 1
Polymedia - Полимедиа 140 1
IPC2U 15 1
Сенсорные Системы 68 1
Ниеншанц Автоматика 27 1
Carmani 4 1
CoreAVI 2 1
Honeywell Scanning & Mobility - HSM - Intermec 35 1
Референс пойнт - Reference Point 7 1
BMW Group 460 1
Volvo Cars 253 1
Renault Groupe 160 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 532 1
Ford 416 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1158 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12182 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 435 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26206 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5918 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32281 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2396 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30799 4
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 4
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 285 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21175 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2227 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29484 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2527 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24857 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10664 3
Встраиваемые системы - Embedded system 84 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8975 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22051 2
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16432 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13006 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16363 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1629 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8176 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4197 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5720 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1280 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3587 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1103 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4698 1
Умные платформы 1779 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 912 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1484 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 998 1
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 15 1
Транспорт - V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 40 1
DSRC - Dedicated Short Range Communications - Выделенная связь ближнего действия 12 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21304 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4542 1
Microsoft Windows Embedded 198 9
Microsoft Windows 15994 9
Linux OS 10324 3
Microsoft Windows 7 1988 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1421 3
Microsoft Azure 1434 2
Microsoft Windows XP 2411 2
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 122 2
Apple iOS 8013 1
Microsoft Windows 10 1816 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1685 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 491 1
Microsoft Security Essentials - MSE 140 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 410 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
AMD Sapphire 74 1
Microsoft Windows 10 IoT Core 34 1
AMD GCN - Graphics Core Next - Архитектура GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 40 1
AMD Radeon E - Серия видеокарт 3 1
Microsoft Windows OEM - Original Equipment Manufacturer - версии продуктов, поставляемые вместе с аппаратным обеспечением 14 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5054 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2815 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 575 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 297 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1363 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 310 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 373 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 274 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 315 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 303 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 98 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Embedded 5 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 1
Белянко Евгений 21 1
Шабанов Алексей 8 1
Бугрецов Антон 22 1
Dallas Kevin - Даллас Кевин 6 1
Дробышевкий Валерий 1 1
Aylor Scott - Эйлор Скотт 8 1
Wexler Patricia - Векслер Патриция 1 1
Brill Julie - Брилл Джулия 1 1
Марченко Остап 1 1
Foxx Anthony - Фокс Энтони 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52715 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 3
Европа 24432 2
США - Нью-Йорк 3110 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 1
США - Колумбия - Вашингтон 1411 1
Европа Восточная 3110 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24994 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1517 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53055 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10272 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5393 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5702 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1005 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30514 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6038 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11185 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2411 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9184 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1864 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 849 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7130 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2494 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1768 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9303 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2633 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3433 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
Энергетика - Energy - Energetically 5285 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 732 1
Bloomberg Businessweek 122 1
Gartner - Гартнер 3577 1
Strategy Analytics 284 1
VDC Research Group 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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