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Microsoft Windows OEM Original Equipment Manufacturer версии продуктов, поставляемые вместе с аппаратным обеспечением

СОБЫТИЯ

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28.07.2021 Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 4
31.01.2019 Выручка Microsoft рванула вверх благодаря Azure и планшетам Surface 1
25.10.2018 Microsoft поставила рекорд по выручке 1
20.07.2018 Чистая прибыль Microsoft упала на треть 1
27.04.2018 Прибыль Microsoft превзошла прогнозы на 85% 1
21.07.2017 Прибыль Microsoft удвоилась 1
28.04.2017 Microsoft стал вдвое больше зарабатывать на Azure 1
02.04.2014 Пользователям Windows XP Embedded не рекомендуют продлевать поддержку 1
28.08.2012 SSD-накопители Seagate Pulsar стали частью высокопроизводительных систем Nor-Tech 1
29.12.2010 Windows для школ: Регионы недовольны. Microsoft смягчает условия 1
27.11.2009 Windows 7: как создать собственную сборку системы? 1
30.06.2008 Поликлиника №88 закупает «железо» и ПО 1
18.07.2003 Magellan 66L - ноутбук с 16-дюймовым экраном 1
01.07.2002 Microsoft расширяет программу OEM System Builder 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Microsoft Windows OEM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25764 11
Microsoft More Personal Computing 9 6
Microsoft Productivity and Business Processes - подразделение "Бизнес и предприятие" 7 5
Intel Corporation 12804 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
HP 3Com 681 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 1
Microsoft Consulting Services 39 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 1
Samsung Electronics 11050 1
Cisco Systems 5372 1
AMD - Advanced Micro Devices 4634 1
Oracle Corporation 7070 1
Microsoft Corporation - GitHub 1072 1
Seagate Technology 766 1
Sony 6736 1
D-Link - Д-Линк Трейд 395 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Verbatim 69 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 420 1
Supermicro 135 1
Powercom - Пауэрком 76 1
Microsoft - LinkedIn 699 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5422 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33431 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18096 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24363 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11781 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16967 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28231 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18311 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5625 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12182 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2042 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2357 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10655 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15421 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13042 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12828 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6212 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 1
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 108 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6398 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4333 1
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 195 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3630 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 1
ТВ-тюнер - TV tuner 520 1
Repository - Репозиторий 1169 1
Data monetization - Монетизация данных 1962 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4770 1
UXGA - Ultra XGA - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 54 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26274 1
Микрофон - Microphone 2806 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5494 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11516 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14758 1
Desktop computer - Системный блок - системник 474 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9658 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1122 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1110 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2772 1
Microsoft Windows 16870 11
Microsoft Surface - Планшет 450 7
Microsoft Azure 1525 7
Microsoft Office 365 1041 7
Microsoft Intelligent Cloud 19 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1935 6
Microsoft Dynamics 365 146 5
Microsoft Dynamics 1197 5
Microsoft Windows XP Professional 235 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Microsoft Windows Embedded 204 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Microsoft Office 2003 158 1
Microsoft Assessment and Planning Toolkit - MAP 15 1
Microsoft GGWA - Microsoft Get Genuine Windows Agreement 11 1
AMD Mobility Radeon 232 1
Bootstrap - Twitter Bootstrap - CSS-фреймвор 11 1
Seagate Pulsar SSD 4 1
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 1
Microsoft Windows Installer 20 1
Linux OS 11516 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 849 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1683 1
Microsoft Surface Go - Планшет 14 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Microsoft Security Essentials - MSE 146 1
HPE ProLiant 409 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Microsoft Xbox Live 309 1
Microsoft Surface Studio 20 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 4
Hood Amy - Гуд Эми 17 2
Драгунов Алексей 25 1
Баландин Игорь 10 1
Дробышевский Валерий 14 1
Wexler Patricia - Векслер Патриция 1 1
Daninger Dominic - Данингер Доминик 2 1
Griswold Bob - Грисволд Боб 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 1
Россия - РФ - Российская федерация 165872 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54706 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14806 2
США - Миннесота 198 1
Ирландия - Республика 1050 1
Европа Восточная 3138 1
Украина 7923 1
Россия - СЗФО - Псковская область 696 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5100 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53382 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1573 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8059 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1271 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33691 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12294 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16025 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 76 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18115 1
Экзамены 517 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 422 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6687 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2427 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3126 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10323 1
НКО - Некоммерческая организация 636 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27245 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5572 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2325 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5102 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 115 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 347 1
Bloomberg 1623 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1338 2
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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