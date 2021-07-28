Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft Windows OEM Original Equipment Manufacturer версии продуктов, поставляемые вместе с аппаратным обеспечением
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|28.07.2021
|Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 4
|31.01.2019
|Выручка Microsoft рванула вверх благодаря Azure и планшетам Surface 1
|25.10.2018
|Microsoft поставила рекорд по выручке 1
|20.07.2018
|Чистая прибыль Microsoft упала на треть 1
|27.04.2018
|Прибыль Microsoft превзошла прогнозы на 85% 1
|21.07.2017
|Прибыль Microsoft удвоилась 1
|28.04.2017
|Microsoft стал вдвое больше зарабатывать на Azure 1
|02.04.2014
|Пользователям Windows XP Embedded не рекомендуют продлевать поддержку 1
|28.08.2012
|SSD-накопители Seagate Pulsar стали частью высокопроизводительных систем Nor-Tech 1
|29.12.2010
|Windows для школ: Регионы недовольны. Microsoft смягчает условия 1
|27.11.2009
|Windows 7: как создать собственную сборку системы? 1
|30.06.2008
|Поликлиника №88 закупает «железо» и ПО 1
|18.07.2003
|Magellan 66L - ноутбук с 16-дюймовым экраном 1
|01.07.2002
|Microsoft расширяет программу OEM System Builder 1
Публикаций - 15, упоминаний - 18
Microsoft Windows OEM и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
|Bloomberg 1623 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1338 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461691, в очереди разбора - 728002.
Создано именных указателей - 198686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461691, в очереди разбора - 728002.
Создано именных указателей - 198686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.