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Microsoft Productivity and Business Processes подразделение "Бизнес и предприятие"

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.07.2021 Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 1
30.01.2020 Квартальная выручка Microsoft достигла $36,9 млрд на успехах Azure и Windows 1
31.01.2019 Выручка Microsoft рванула вверх благодаря Azure и планшетам Surface 1
25.10.2018 Microsoft поставила рекорд по выручке 1
27.04.2018 Прибыль Microsoft превзошла прогнозы на 85% 1
21.07.2017 Прибыль Microsoft удвоилась 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Microsoft Productivity and Business Processes и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25684 7
Microsoft More Personal Computing 9 6
Microsoft Consulting Services 39 1
Microsoft Corporation - GitHub 1051 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 933 1
Microsoft - LinkedIn 694 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17934 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33108 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24111 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11662 5
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18194 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12984 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2007 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12705 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2322 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7719 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26490 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27998 1
Data monetization - Монетизация данных 1944 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26099 1
Microsoft Surface - Планшет 447 6
Microsoft Windows 16777 6
Microsoft Azure 1514 6
Microsoft Office 365 1035 6
Microsoft Dynamics 365 144 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1922 6
Microsoft Intelligent Cloud 19 6
Microsoft Dynamics 1196 5
Microsoft Windows OEM - Original Equipment Manufacturer - версии продуктов, поставляемые вместе с аппаратным обеспечением 14 5
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Microsoft Xbox Live 308 1
Microsoft Surface Go - Планшет 13 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 30 1
Microsoft Surface Studio 19 1
Microsoft Surface Pro - планшет 128 1
Microsoft Surface EarBuds - Наушники 4 1
Microsoft Windows 10 1930 1
Microsoft Surface Neo - Планшет 16 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 1
Microsoft Surface Duo - Планшет 13 1
Microsoft Teams - MS Teams 665 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 1
Microsoft Windows 7 2006 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 223 4
Hood Amy - Гуд Эми 17 2
Россия - РФ - Российская федерация 164349 4
Европа Восточная 3137 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8013 6
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1263 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52928 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1562 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10185 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26976 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5510 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6653 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12163 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 419 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3005 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33316 1
VentureBeat 90 1
Bloomberg 1605 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452322, в очереди разбора - 728011.
Создано именных указателей - 196655.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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