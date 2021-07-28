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Microsoft Productivity and Business Processes подразделение "Бизнес и предприятие"
СОБЫТИЯ
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|28.07.2021
|Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 1
|30.01.2020
|Квартальная выручка Microsoft достигла $36,9 млрд на успехах Azure и Windows 1
|31.01.2019
|Выручка Microsoft рванула вверх благодаря Azure и планшетам Surface 1
|25.10.2018
|Microsoft поставила рекорд по выручке 1
|27.04.2018
|Прибыль Microsoft превзошла прогнозы на 85% 1
|21.07.2017
|Прибыль Microsoft удвоилась 1
Microsoft Productivity and Business Processes и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25684 7
|Microsoft More Personal Computing 9 6
|Microsoft Consulting Services 39 1
|Microsoft Corporation - GitHub 1051 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 933 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164349 4
|Европа Восточная 3137 1
|VentureBeat 90 1
|Bloomberg 1605 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
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