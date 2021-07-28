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Microsoft More Personal Computing

СОБЫТИЯ

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28.07.2021 Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 1
01.10.2020 Автор «библии СПО»: Windows переедет на ядро Linux 1
30.01.2020 Квартальная выручка Microsoft достигла $36,9 млрд на успехах Azure и Windows 1
31.01.2019 Выручка Microsoft рванула вверх благодаря Azure и планшетам Surface 1
25.10.2018 Microsoft поставила рекорд по выручке 1
20.07.2018 Чистая прибыль Microsoft упала на треть 1
27.04.2018 Прибыль Microsoft превзошла прогнозы на 85% 1
21.07.2017 Прибыль Microsoft удвоилась 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Microsoft More Personal Computing и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25684 9
Microsoft Productivity and Business Processes - подразделение "Бизнес и предприятие" 7 6
Proton Technologies AG 51 1
Microsoft Consulting Services 39 1
Microsoft Corporation - GitHub 1051 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 933 1
Valve Software 249 1
Microsoft - LinkedIn 694 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Россети Ленэнерго 1698 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17934 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33108 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24111 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11662 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18194 4
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2007 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2322 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27998 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12984 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12705 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2813 1
Эмулятор - Emulation 290 1
Data monetization - Монетизация данных 1944 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2782 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26099 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 486 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10549 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5062 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26490 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15353 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8554 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9910 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 60 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 141 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7719 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27097 1
Microsoft Windows 16777 8
Microsoft Azure 1514 8
Microsoft Intelligent Cloud 19 8
Microsoft Surface - Планшет 447 7
Microsoft Office 365 1035 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1922 7
Microsoft Windows OEM - Original Equipment Manufacturer - версии продуктов, поставляемые вместе с аппаратным обеспечением 14 6
Microsoft Dynamics 365 144 6
Microsoft Dynamics 1196 5
Microsoft Windows 10 1930 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Microsoft Surface Studio 19 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 30 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 460 1
Linux OS 11410 1
Microsoft Windows 7 2006 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 1
Microsoft Surface Neo - Планшет 16 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 285 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5617 1
Microsoft Surface Duo - Планшет 13 1
Microsoft Teams - MS Teams 665 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 65 1
Microsoft Surface Go - Планшет 13 1
Microsoft Windows PowerShell 246 1
Microsoft Surface Pro - планшет 128 1
Microsoft Surface EarBuds - Наушники 4 1
Microsoft WSL - Microsoft Windows Subsystem for Linux 14 1
Microsoft Xbox Live 308 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 223 4
Hood Amy - Гуд Эми 17 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 673 1
Raymond Eric - Рэймонд Эрик 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 164349 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54412 1
Европа Восточная 3137 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52928 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8013 6
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1263 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1562 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33316 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3005 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 419 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6653 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12163 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10185 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26976 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5510 1
Bloomberg 1605 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
VentureBeat 90 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
Microsoft Build - конференция 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452322, в очереди разбора - 728011.
Создано именных указателей - 196655.
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