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Microsoft More Personal Computing
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|28.07.2021
|Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 1
|01.10.2020
|Автор «библии СПО»: Windows переедет на ядро Linux 1
|30.01.2020
|Квартальная выручка Microsoft достигла $36,9 млрд на успехах Azure и Windows 1
|31.01.2019
|Выручка Microsoft рванула вверх благодаря Azure и планшетам Surface 1
|25.10.2018
|Microsoft поставила рекорд по выручке 1
|20.07.2018
|Чистая прибыль Microsoft упала на треть 1
|27.04.2018
|Прибыль Microsoft превзошла прогнозы на 85% 1
|21.07.2017
|Прибыль Microsoft удвоилась 1
Microsoft More Personal Computing и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft - LinkedIn 694 7
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
|Россети Ленэнерго 1698 1
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
|OSI - Open Source Initiative 79 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 223 4
|Hood Amy - Гуд Эми 17 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 673 1
|Raymond Eric - Рэймонд Эрик 14 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164349 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54412 1
|Европа Восточная 3137 1
|Bloomberg 1605 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
|VentureBeat 90 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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