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VK WorkSpace Mail.ru для Бизнеса

VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса

VK WorkSpace — коммуникационная платформа для бизнеса от VK. Включает корпоративную почту с календарем и адресной книгой (VK WorkMail), мессенджер с аудио- и видеозвонками (VK Teams), облачное хранилище со встроенным редактором документов (VK WorkDisk).  Платформу можно развернуть на серверах компании (On-Premises) или использовать в облаке (SaaS). Все сервисы входят в реестр российского ПО и отвечают требованиям ФЗ-152.

 

 

Алексей Печенин, Директор по развитию бизнеса , VK Workspace "Тренды рынка сервисов корпоративных коммункаций"-  Конференция "Импортозамещение ИТ 2024" 19.03.2024, Москва


13.12.2024 Почтовая система VK WorkSpace в вашем дата-центре: как выбрать стабильное и надежное российское решение

Чем обеспечена гибкость и надежность VK WorkSpace VK WorkSpace — это коммуникационная платформа для бизнеса. В составе решения — корпоративная почта, календарь, облачное хранилище, документы, мессенджер, видеоконференции, инструме
20.11.2024 VK WorkSpace расширяет партнерскую сеть на 5 тыс. партнеров

С 1 ноября 2024 г. VK Tech переводит все продажи SaaS-версии VK WorkSpace по новым сделкам на партнерский канал. Об этом CNews сообщил представитель VK. Коммуникационная платформа VK WorkSpace расширяет партнерские продажи в России и Республике Бе
07.11.2024 В VK WorkSpace появился «AI Ассистент» — виртуальный помощник на базе генеративного ИИ

В облачной версии коммуникационной платформы VK WorkSpace доступен новый сервис — «AI Ассистент». Он умеет создавать суммаризацию видеоконференций, писем, переписок в чатах, выделяя главное. «AI Ассистент» умеет создавать саммари переписк
21.10.2024 «Русский Свет» перевел всех сотрудников на коммуникационные сервисы от VK WorkSpace

одителей электротехники «Русский Свет» перевел 5 тыс. сотрудников на коммуникационную платформу от VK Tech. При поддержке ГК MONT и ИТ-интегратора 2Brains компания получила доступ к облачным сервисам VK WorkSpace: корпоративной почте, мессенджеру, а также файловому хранилищу с редактором документов. Об этом CNews сообщили представители VK. Команде «Русского Света» требовалось облачное решен
18.10.2024 «Т1 Интеграция» и VK Tech перенесут корпоративные сервисы с других решений

«Т1 Интеграция» (холдинг Т1) и VK Tech подписали соглашение о комплексном взаимодействии в рамках проектов по переносу сервисов корпоративных коммуникаций с зарубежных решений на платформу VK WorkSpace. Об этом CNews сообщили представители Т1. На доверенной российской платформе разместятся почтовые сервисы, календари и файловые хранилища. Интегратор и разработчик будут осуществля
27.09.2024 «РусГидро» внедрит в бизнес-процессы российскую платформу VK WorkSpace

«РусГидро» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились внедрять российскую коммуникационную платформу VK WorkSpace в бизнес-процессы группы «РусГидро». Платформа включает корпоративную почту, мессенджер, систему видеоконференций, облачное хранилище со встроенным онлайн-редактором документов. Ис
05.09.2024 В VK WorkSpace появились онлайн-доска и сервис заметок для команд

На коммуникационной платформе VK WorkSpace в рамках общей корпоративной подписки стали доступны новые инструменты для командной работы: «VK Доска» и «Заметки». Они позволят сотрудникам вместе работать над разноформатными пр
03.09.2024 VK WorkSpace поможет компаниям перенести файлы, письма и календари из других сервисов

ировать их онлайн и управлять доступами внутри компании. «Компаниям важно обеспечить стабильную работу внутренних сервисов и команд. Для того чтобы упростить процесс переноса данных, мы реализовали в VK WorkSpace простой и удобный инструмент миграции корпоративных систем. Это поможет бизнесу решить задачи безопасности и надежного хранения данных, не приостанавливая работу сотрудников», — ск
28.08.2024 VK WorkSpace открывает доступ к API для резервного копирования данных

Платформа корпоративных коммуникаций VK WorkSpace открыла API для резервного копирования данных «Почты», «Календаря» и «Диска». Би
20.08.2024 VK WorkSpace обновила мессенджер для бизнеса

В мессенджере VK WorkSpace появились новые функции, включая создание и систематизацию папок, архивацию и закрепление чатов, управление уведомлениями и не только. Новые инструменты доступны в SaaS и On-premis
22.04.2024 В «Россетях» стартовал проект внедрения коммуникационной платформы VK WorkSpace

В группе «Россети» началось внедрение коммуникационной платформы VK WorkSpace. На первом этапе проекта к новым сервисам планируется подключить 100 тыс. сотрудников холдинга. «Россети» — один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий элект
03.04.2024 VK выпустил тариф «Выгодный» для своего конкурента Slacks. В отдельных случаях стало дороже

О новой системе тарификации VK изменяет модель тарификации своей коммуникационной платформы для бизнеса VK Workspace, которая включает в себя корпоративную почту с календарем и адресной книгой, мессенджер, видеоконференции, задачи, облачное хранилище со встроенным онлайн-редактором документов. Вс
02.04.2024 Бизнес сможет оптимизировать расходы на сервисы корпоративных коммуникаций VK WorkSpace

а, видеоконференций, диска и онлайн-редактирования документов. «Сервисы корпоративных коммуникаций упрощают взаимодействие сотрудников и повышают продуктивность работы команд. Мы меняем модель оплаты VK WorkSpace, чтобы бизнес мог эффективно использовать бюджет и сократить издержки на ПО. При этом мы поддерживаем компании, которые переходят на платформу с зарубежных облачных сервисов. Подав
03.03.2023 Малый бизнес получил доступный тариф для коммуникаций и совместной работы на VK WorkSpace

Команды до 10 человек могут общаться в мессенджере, проводить звонки и видеоконференции, использовать корпоративную почту и работать с файлами в облаке на платформе VK WorkSpace. Благодаря новому тарифу подписка на все сервисы обойдется в 1490 рублей в месяц или 14 390 руб. в год. Об этом CNews сообщили представители VK. Платформа для бизнеса объединяет су
20.01.2021 На коммуникационной платформе «Mail.ru для бизнеса» появился новый офисный пакет

Mail.ru Group и «Р7 Офис» объявили о начале партнерства в области программного обеспечения для офисных процессов. Благодаря сотрудничеству пользователи коммуникационной платформы «Mail.ru для бизнеса» получили бесшовный доступ к функционалу и возможностям решения «Р7-Офис» для создания и редактирования документов. Коммуникационная платформа «Mail.ru для бизнеса» п
23.12.2020 Алексей Печенин, Mail.ru для бизнеса -

Тренд развития мессенджера как корпоративного инструмента существовал и до пандемии

омпьютеров и мобильных телефонов. Особенности корпоративного мессенджера от Mail.ru Group Источник: Mail.ru для Бизнеса, 2020 Одна из ключевых функциональностей мессенджера, которой мы уделяем

05.11.2020 Платформа «Mail.ru для бизнеса» выступит партнёром «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра»

10 ноября 2020 года платформа «Mail.ru для бизнеса» выступит партнёром «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра». В этом году форум будет проходить в смешанном формате. Mail.ru для бизнеса поддержит форум о
17.07.2018 «Mail.Ru для бизнеса» выпустила сервис Askbox для сбора обратной связи

SaaS-платформа «Mail.Ru для бизнеса» предложила пользователям решение Askbox. Сервис позволяет компаниям создавать формы для сбора обратной связи, проводить опросы и тестирования клиентов и сотрудников. Сервис
20.02.2018 «Mail.Ru для бизнеса» выходит на рынок компьютерного зрения

и проверена на продуктах Mail.Ru Group – например, в мобильном приложении Облака Mail.Ru для распознавания лиц на фотографиях пользователя; теперь она предлагается как PaaS-сервис в рамках платформы «Mail.Ru для бизнеса». В основе Vision лежит машинное обучение, которое с помощью нейронных сетей обеспечивает хорошее качество и высокую скорость распознавания различных одушевленных и неодушев
20.02.2018 «Mail.Ru для бизнеса» выходит на рынок компьютерного зрения

и проверена на продуктах Mail.Ru Group – например, в мобильном приложении Облака Mail.Ru для распознавания лиц на фотографиях пользователя; теперь она предлагается как PaaS-сервис в рамках платформы «Mail.Ru для бизнеса». В основе Vision лежит машинное обучение, которое с помощью нейронных сетей обеспечивает хорошее качество и высокую скорость распознавания различных одушевленных и неодушев
07.11.2016 В «Mail.Ru для бизнеса» появилась возможность создания корпоративного интранета

«Mail.Ru для бизнеса» представил новый бесплатный сервис «Моя Компания» для хранения и поиска базовой информации о сотрудниках. Как рассказали CNews в компании, с помощью нового сервиса можно на
29.04.2014 «Mail.Ru для бизнеса» станет доступен пользователям Webnames.ru

ичество с компанией Mail.Ru Group. В результате партнерства пользователи Webnames.ru смогут развернуть бесплатную электронную почту на собственом домене. Клиентам регистратора станет доступна услуга «Mail.Ru для бизнеса» - с возможностью бесплатно подключить к своему домену до 5 тыс. почтовых ящиков вида name@yourdomain.ru. Объем почтового ящика – неограничен, почтовые ящики будут обслужива
16.10.2013 «Mail.Ru для бизнеса» выходит из беты

Mail.Ru Group сообщила о том, что сервис «Mail.Ru для бизнеса» перешел от стадии бета-версии к релизу. «Многие компании не стали ждать окончания бета-тестирования и уже успели создать корпоративную почту на мощностях Mail.Ru Group, — р

Публикаций - 129, упоминаний - 133

VK WorkSpace и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3456 70
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 59
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 238 41
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 22
Microsoft Corporation 24640 11
8235 11
Yandex - Яндекс 7369 10
Google LLC 11790 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1133 8
Telegram Group 2005 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1890 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12642 6
Ростелеком 9713 6
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 6
Информтехника и Связь 35 6
Intel Corporation 12202 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 5
Diasoft - Диасофт 875 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 4
SAP SE 5279 4
Oracle Corporation 6697 4
Ред Софт - Red Soft 709 4
Directum - Директум 1092 4
Luxms 80 4
Broadcom - VMware 2364 3
МегаФон 8861 3
Meta Platforms - Facebook 4441 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 3
Softline - Софтлайн 2822 3
Amazon Inc - Amazon.com 3000 3
ОТР ГК - ОТР 2000 214 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
Veeam Software 318 3
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 3
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 232 3
VideoMost - ВидеоМост 274 3
Apple Inc 12111 2
Галактика - Корпорация 1467 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 12
Почта России ПАО 2116 7
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1029 5
Лента - Сеть розничной торговли 2088 4
ПСБ - Промсвязьбанк 854 4
РЖД - Российские железные дороги 1905 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 3
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
Ситимобил - Служба такси 159 2
Газпром ПАО 1342 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7334 2
Альфа-Банк 1774 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1634 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
DST Global - Digital Sky Technologies 220 2
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 7 2
Локотех - Локомотивные технологии 48 2
Казахмыс - Kazakhmys 51 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 2
Мосэнерго ПАО 128 2
BeepCar - Бипкар 16 2
Траско - Trasko 32 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 583 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
ТрансКонтейнер 38 1
A.T.Legal 13 1
ПИК Проект 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 1
Совкомбанк ПАО 258 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
X5 Group - Перекрёсток 547 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2893 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5927 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4113 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11662 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 4
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Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 235 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 51 2
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 28 2
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3865 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10998 16
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6572 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11637 15
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 15
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4871 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10214 14
VK Teams 66 18
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 174 17
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 16
VK - Mail.Ru Почта 350 15
Microsoft Teams - MS Teams 549 15
Google Android 14016 14
Apple iOS 7818 14
VK - Mail.ru Teambox 19 13
Microsoft Windows 15683 12
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 10
Linux OS 9968 10
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 32 10
VK - Mail.Ru Icebox 31 9
Apple macOS 2067 8
Microsoft Skype 2067 8
НКТ - Р7-Офис 381 8
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 8
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 8
WhatsApp Messenger 1085 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 927 6
Microsoft Exchange 1715 6
VK - Mail.Ru Infra 44 6
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 5
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 5
Rakuten Viber 627 5
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 5
VK RuStore - Рустор 332 5
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 5
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 4
Microsoft Office 3739 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1422 4
Microsoft Outlook 1392 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 693 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 4
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 4
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 4
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