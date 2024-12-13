VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса

Почтовая система VK WorkSpace в вашем дата-центре: как выбрать стабильное и надежное российское решение Чем обеспечена гибкость и надежность VK WorkSpace VK WorkSpace — это коммуникационная платформа для бизнеса. В составе решения — корпоративная почта, календарь, облачное хранилище, документы, мессенджер, видеоконференции, инструме

VK WorkSpace расширяет партнерскую сеть на 5 тыс. партнеров С 1 ноября 2024 г. VK Tech переводит все продажи SaaS-версии VK WorkSpace по новым сделкам на партнерский канал. Об этом CNews сообщил представитель VK. Коммуникационная платформа VK WorkSpace расширяет партнерские продажи в России и Республике Бе

В VK WorkSpace появился «AI Ассистент» — виртуальный помощник на базе генеративного ИИ В облачной версии коммуникационной платформы VK WorkSpace доступен новый сервис — «AI Ассистент». Он умеет создавать суммаризацию видеоконференций, писем, переписок в чатах, выделяя главное. «AI Ассистент» умеет создавать саммари переписк

«Русский Свет» перевел всех сотрудников на коммуникационные сервисы от VK WorkSpace одителей электротехники «Русский Свет» перевел 5 тыс. сотрудников на коммуникационную платформу от VK Tech. При поддержке ГК MONT и ИТ-интегратора 2Brains компания получила доступ к облачным сервисам VK WorkSpace: корпоративной почте, мессенджеру, а также файловому хранилищу с редактором документов. Об этом CNews сообщили представители VK. Команде «Русского Света» требовалось облачное решен

«Т1 Интеграция» и VK Tech перенесут корпоративные сервисы с других решений «Т1 Интеграция» (холдинг Т1) и VK Tech подписали соглашение о комплексном взаимодействии в рамках проектов по переносу сервисов корпоративных коммуникаций с зарубежных решений на платформу VK WorkSpace. Об этом CNews сообщили представители Т1. На доверенной российской платформе разместятся почтовые сервисы, календари и файловые хранилища. Интегратор и разработчик будут осуществля

«РусГидро» внедрит в бизнес-процессы российскую платформу VK WorkSpace «РусГидро» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились внедрять российскую коммуникационную платформу VK WorkSpace в бизнес-процессы группы «РусГидро». Платформа включает корпоративную почту, мессенджер, систему видеоконференций, облачное хранилище со встроенным онлайн-редактором документов. Ис

В VK WorkSpace появились онлайн-доска и сервис заметок для команд На коммуникационной платформе VK WorkSpace в рамках общей корпоративной подписки стали доступны новые инструменты для командной работы: «VK Доска» и «Заметки». Они позволят сотрудникам вместе работать над разноформатными пр

VK WorkSpace поможет компаниям перенести файлы, письма и календари из других сервисов ировать их онлайн и управлять доступами внутри компании. «Компаниям важно обеспечить стабильную работу внутренних сервисов и команд. Для того чтобы упростить процесс переноса данных, мы реализовали в VK WorkSpace простой и удобный инструмент миграции корпоративных систем. Это поможет бизнесу решить задачи безопасности и надежного хранения данных, не приостанавливая работу сотрудников», — ск

VK WorkSpace открывает доступ к API для резервного копирования данных Платформа корпоративных коммуникаций VK WorkSpace открыла API для резервного копирования данных «Почты», «Календаря» и «Диска». Би

VK WorkSpace обновила мессенджер для бизнеса В мессенджере VK WorkSpace появились новые функции, включая создание и систематизацию папок, архивацию и закрепление чатов, управление уведомлениями и не только. Новые инструменты доступны в SaaS и On-premis

В «Россетях» стартовал проект внедрения коммуникационной платформы VK WorkSpace В группе «Россети» началось внедрение коммуникационной платформы VK WorkSpace. На первом этапе проекта к новым сервисам планируется подключить 100 тыс. сотрудников холдинга. «Россети» — один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий элект

VK выпустил тариф «Выгодный» для своего конкурента Slacks. В отдельных случаях стало дороже О новой системе тарификации VK изменяет модель тарификации своей коммуникационной платформы для бизнеса VK Workspace, которая включает в себя корпоративную почту с календарем и адресной книгой, мессенджер, видеоконференции, задачи, облачное хранилище со встроенным онлайн-редактором документов. Вс

Бизнес сможет оптимизировать расходы на сервисы корпоративных коммуникаций VK WorkSpace а, видеоконференций, диска и онлайн-редактирования документов. «Сервисы корпоративных коммуникаций упрощают взаимодействие сотрудников и повышают продуктивность работы команд. Мы меняем модель оплаты VK WorkSpace, чтобы бизнес мог эффективно использовать бюджет и сократить издержки на ПО. При этом мы поддерживаем компании, которые переходят на платформу с зарубежных облачных сервисов. Подав

Малый бизнес получил доступный тариф для коммуникаций и совместной работы на VK WorkSpace Команды до 10 человек могут общаться в мессенджере, проводить звонки и видеоконференции, использовать корпоративную почту и работать с файлами в облаке на платформе VK WorkSpace. Благодаря новому тарифу подписка на все сервисы обойдется в 1490 рублей в месяц или 14 390 руб. в год. Об этом CNews сообщили представители VK. Платформа для бизнеса объединяет су

На коммуникационной платформе «Mail.ru для бизнеса» появился новый офисный пакет Mail.ru Group и «Р7 Офис» объявили о начале партнерства в области программного обеспечения для офисных процессов. Благодаря сотрудничеству пользователи коммуникационной платформы «Mail.ru для бизнеса» получили бесшовный доступ к функционалу и возможностям решения «Р7-Офис» для создания и редактирования документов. Коммуникационная платформа «Mail.ru для бизнеса» п

Алексей Печенин, Mail.ru для бизнеса - Тренд развития мессенджера как корпоративного инструмента существовал и до пандемии омпьютеров и мобильных телефонов. Особенности корпоративного мессенджера от Mail.ru Group Источник: Mail.ru для Бизнеса, 2020 Одна из ключевых функциональностей мессенджера, которой мы уделяем

Платформа «Mail.ru для бизнеса» выступит партнёром «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра» 10 ноября 2020 года платформа «Mail.ru для бизнеса» выступит партнёром «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра». В этом году форум будет проходить в смешанном формате. Mail.ru для бизнеса поддержит форум о

«Mail.Ru для бизнеса» выпустила сервис Askbox для сбора обратной связи SaaS-платформа «Mail.Ru для бизнеса» предложила пользователям решение Askbox. Сервис позволяет компаниям создавать формы для сбора обратной связи, проводить опросы и тестирования клиентов и сотрудников. Сервис

«Mail.Ru для бизнеса» выходит на рынок компьютерного зрения и проверена на продуктах Mail.Ru Group – например, в мобильном приложении Облака Mail.Ru для распознавания лиц на фотографиях пользователя; теперь она предлагается как PaaS-сервис в рамках платформы «Mail.Ru для бизнеса». В основе Vision лежит машинное обучение, которое с помощью нейронных сетей обеспечивает хорошее качество и высокую скорость распознавания различных одушевленных и неодушев

«Mail.Ru для бизнеса» выходит на рынок компьютерного зрения и проверена на продуктах Mail.Ru Group – например, в мобильном приложении Облака Mail.Ru для распознавания лиц на фотографиях пользователя; теперь она предлагается как PaaS-сервис в рамках платформы «Mail.Ru для бизнеса». В основе Vision лежит машинное обучение, которое с помощью нейронных сетей обеспечивает хорошее качество и высокую скорость распознавания различных одушевленных и неодушев

В «Mail.Ru для бизнеса» появилась возможность создания корпоративного интранета «Mail.Ru для бизнеса» представил новый бесплатный сервис «Моя Компания» для хранения и поиска базовой информации о сотрудниках. Как рассказали CNews в компании, с помощью нового сервиса можно на

«Mail.Ru для бизнеса» станет доступен пользователям Webnames.ru ичество с компанией Mail.Ru Group. В результате партнерства пользователи Webnames.ru смогут развернуть бесплатную электронную почту на собственом домене. Клиентам регистратора станет доступна услуга «Mail.Ru для бизнеса» - с возможностью бесплатно подключить к своему домену до 5 тыс. почтовых ящиков вида name@yourdomain.ru. Объем почтового ящика – неограничен, почтовые ящики будут обслужива