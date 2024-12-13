VK WorkSpace Mail.ru для Бизнеса
VK WorkSpace — коммуникационная платформа для бизнеса от VK. Включает корпоративную почту с календарем и адресной книгой (VK WorkMail), мессенджер с аудио- и видеозвонками (VK Teams), облачное хранилище со встроенным редактором документов (VK WorkDisk). Платформу можно развернуть на серверах компании (On-Premises) или использовать в облаке (SaaS). Все сервисы входят в реестр российского ПО и отвечают требованиям ФЗ-152.
Алексей Печенин, Директор по развитию бизнеса , VK Workspace "Тренды рынка сервисов корпоративных коммункаций"- Конференция "Импортозамещение ИТ 2024" 19.03.2024, Москва
|13.12.2024
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Почтовая система VK WorkSpace в вашем дата-центре: как выбрать стабильное и надежное российское решение
Чем обеспечена гибкость и надежность VK WorkSpace VK WorkSpace — это коммуникационная платформа для бизнеса. В составе решения — корпоративная почта, календарь, облачное хранилище, документы, мессенджер, видеоконференции, инструме
|20.11.2024
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VK WorkSpace расширяет партнерскую сеть на 5 тыс. партнеров
С 1 ноября 2024 г. VK Tech переводит все продажи SaaS-версии VK WorkSpace по новым сделкам на партнерский канал. Об этом CNews сообщил представитель VK. Коммуникационная платформа VK WorkSpace расширяет партнерские продажи в России и Республике Бе
|07.11.2024
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В VK WorkSpace появился «AI Ассистент» — виртуальный помощник на базе генеративного ИИ
В облачной версии коммуникационной платформы VK WorkSpace доступен новый сервис — «AI Ассистент». Он умеет создавать суммаризацию видеоконференций, писем, переписок в чатах, выделяя главное. «AI Ассистент» умеет создавать саммари переписк
|21.10.2024
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«Русский Свет» перевел всех сотрудников на коммуникационные сервисы от VK WorkSpace
одителей электротехники «Русский Свет» перевел 5 тыс. сотрудников на коммуникационную платформу от VK Tech. При поддержке ГК MONT и ИТ-интегратора 2Brains компания получила доступ к облачным сервисам VK WorkSpace: корпоративной почте, мессенджеру, а также файловому хранилищу с редактором документов. Об этом CNews сообщили представители VK. Команде «Русского Света» требовалось облачное решен
|18.10.2024
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«Т1 Интеграция» и VK Tech перенесут корпоративные сервисы с других решений
«Т1 Интеграция» (холдинг Т1) и VK Tech подписали соглашение о комплексном взаимодействии в рамках проектов по переносу сервисов корпоративных коммуникаций с зарубежных решений на платформу VK WorkSpace. Об этом CNews сообщили представители Т1. На доверенной российской платформе разместятся почтовые сервисы, календари и файловые хранилища. Интегратор и разработчик будут осуществля
|27.09.2024
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«РусГидро» внедрит в бизнес-процессы российскую платформу VK WorkSpace
«РусГидро» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились внедрять российскую коммуникационную платформу VK WorkSpace в бизнес-процессы группы «РусГидро». Платформа включает корпоративную почту, мессенджер, систему видеоконференций, облачное хранилище со встроенным онлайн-редактором документов. Ис
|05.09.2024
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В VK WorkSpace появились онлайн-доска и сервис заметок для команд
На коммуникационной платформе VK WorkSpace в рамках общей корпоративной подписки стали доступны новые инструменты для командной работы: «VK Доска» и «Заметки». Они позволят сотрудникам вместе работать над разноформатными пр
|03.09.2024
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VK WorkSpace поможет компаниям перенести файлы, письма и календари из других сервисов
ировать их онлайн и управлять доступами внутри компании. «Компаниям важно обеспечить стабильную работу внутренних сервисов и команд. Для того чтобы упростить процесс переноса данных, мы реализовали в VK WorkSpace простой и удобный инструмент миграции корпоративных систем. Это поможет бизнесу решить задачи безопасности и надежного хранения данных, не приостанавливая работу сотрудников», — ск
|28.08.2024
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VK WorkSpace открывает доступ к API для резервного копирования данных
Платформа корпоративных коммуникаций VK WorkSpace открыла API для резервного копирования данных «Почты», «Календаря» и «Диска». Би
|20.08.2024
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VK WorkSpace обновила мессенджер для бизнеса
В мессенджере VK WorkSpace появились новые функции, включая создание и систематизацию папок, архивацию и закрепление чатов, управление уведомлениями и не только. Новые инструменты доступны в SaaS и On-premis
|22.04.2024
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В «Россетях» стартовал проект внедрения коммуникационной платформы VK WorkSpace
В группе «Россети» началось внедрение коммуникационной платформы VK WorkSpace. На первом этапе проекта к новым сервисам планируется подключить 100 тыс. сотрудников холдинга. «Россети» — один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий элект
|03.04.2024
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VK выпустил тариф «Выгодный» для своего конкурента Slacks. В отдельных случаях стало дороже
О новой системе тарификации VK изменяет модель тарификации своей коммуникационной платформы для бизнеса VK Workspace, которая включает в себя корпоративную почту с календарем и адресной книгой, мессенджер, видеоконференции, задачи, облачное хранилище со встроенным онлайн-редактором документов. Вс
|02.04.2024
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Бизнес сможет оптимизировать расходы на сервисы корпоративных коммуникаций VK WorkSpace
а, видеоконференций, диска и онлайн-редактирования документов. «Сервисы корпоративных коммуникаций упрощают взаимодействие сотрудников и повышают продуктивность работы команд. Мы меняем модель оплаты VK WorkSpace, чтобы бизнес мог эффективно использовать бюджет и сократить издержки на ПО. При этом мы поддерживаем компании, которые переходят на платформу с зарубежных облачных сервисов. Подав
|03.03.2023
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Малый бизнес получил доступный тариф для коммуникаций и совместной работы на VK WorkSpace
Команды до 10 человек могут общаться в мессенджере, проводить звонки и видеоконференции, использовать корпоративную почту и работать с файлами в облаке на платформе VK WorkSpace. Благодаря новому тарифу подписка на все сервисы обойдется в 1490 рублей в месяц или 14 390 руб. в год. Об этом CNews сообщили представители VK. Платформа для бизнеса объединяет су
|20.01.2021
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На коммуникационной платформе «Mail.ru для бизнеса» появился новый офисный пакет
Mail.ru Group и «Р7 Офис» объявили о начале партнерства в области программного обеспечения для офисных процессов. Благодаря сотрудничеству пользователи коммуникационной платформы «Mail.ru для бизнеса» получили бесшовный доступ к функционалу и возможностям решения «Р7-Офис» для создания и редактирования документов. Коммуникационная платформа «Mail.ru для бизнеса» п
|23.12.2020
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Алексей Печенин, Mail.ru для бизнеса -
Тренд развития мессенджера как корпоративного инструмента существовал и до пандемии
омпьютеров и мобильных телефонов. Особенности корпоративного мессенджера от Mail.ru Group Источник: Mail.ru для Бизнеса, 2020 Одна из ключевых функциональностей мессенджера, которой мы уделяем
|05.11.2020
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Платформа «Mail.ru для бизнеса» выступит партнёром «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра»
10 ноября 2020 года платформа «Mail.ru для бизнеса» выступит партнёром «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра». В этом году форум будет проходить в смешанном формате. Mail.ru для бизнеса поддержит форум о
|17.07.2018
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«Mail.Ru для бизнеса» выпустила сервис Askbox для сбора обратной связи
SaaS-платформа «Mail.Ru для бизнеса» предложила пользователям решение Askbox. Сервис позволяет компаниям создавать формы для сбора обратной связи, проводить опросы и тестирования клиентов и сотрудников. Сервис
|20.02.2018
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«Mail.Ru для бизнеса» выходит на рынок компьютерного зрения
и проверена на продуктах Mail.Ru Group – например, в мобильном приложении Облака Mail.Ru для распознавания лиц на фотографиях пользователя; теперь она предлагается как PaaS-сервис в рамках платформы «Mail.Ru для бизнеса». В основе Vision лежит машинное обучение, которое с помощью нейронных сетей обеспечивает хорошее качество и высокую скорость распознавания различных одушевленных и неодушев
|20.02.2018
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«Mail.Ru для бизнеса» выходит на рынок компьютерного зрения
и проверена на продуктах Mail.Ru Group – например, в мобильном приложении Облака Mail.Ru для распознавания лиц на фотографиях пользователя; теперь она предлагается как PaaS-сервис в рамках платформы «Mail.Ru для бизнеса». В основе Vision лежит машинное обучение, которое с помощью нейронных сетей обеспечивает хорошее качество и высокую скорость распознавания различных одушевленных и неодушев
|07.11.2016
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В «Mail.Ru для бизнеса» появилась возможность создания корпоративного интранета
«Mail.Ru для бизнеса» представил новый бесплатный сервис «Моя Компания» для хранения и поиска базовой информации о сотрудниках. Как рассказали CNews в компании, с помощью нового сервиса можно на
|29.04.2014
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«Mail.Ru для бизнеса» станет доступен пользователям Webnames.ru
ичество с компанией Mail.Ru Group. В результате партнерства пользователи Webnames.ru смогут развернуть бесплатную электронную почту на собственом домене. Клиентам регистратора станет доступна услуга «Mail.Ru для бизнеса» - с возможностью бесплатно подключить к своему домену до 5 тыс. почтовых ящиков вида name@yourdomain.ru. Объем почтового ящика – неограничен, почтовые ящики будут обслужива
|16.10.2013
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«Mail.Ru для бизнеса» выходит из беты
Mail.Ru Group сообщила о том, что сервис «Mail.Ru для бизнеса» перешел от стадии бета-версии к релизу. «Многие компании не стали ждать окончания бета-тестирования и уже успели создать корпоративную почту на мощностях Mail.Ru Group, — р
VK WorkSpace и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 291 2
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|Ганин Егор 54 21
|Печенин Алексей 18 18
|Чижиков Михаил 21 16
|Тен Антон 34 9
|Петров Михаил 138 6
|Гонтарев Павел 94 6
|Гребенщиков Дмитрий 36 5
|Шведов Александр 26 5
|Казарин Станислав 175 5
|Шапиро Яков 13 4
|Разумовский Дмитрий 121 4
|Симаков Олег 113 4
|Кашницкая Анна 10 4
|Злобин Виталий 12 4
|Окунь Дмитрий 17 4
|Казимирчик Георгий 6 4
|Артамонова Анна 183 3
|Добродеев Борис 95 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Ципорин Павел 102 3
|Муравьев Александр 6 3
|Рустамов Рустам 414 3
|Иванов Дмитрий 88 3
|Галкин Дмитрий 27 3
|Борисов Илья 27 3
|Лагода Георгий 59 3
|Васильев Кирилл 16 3
|Аникин Денис 33 3
|Рудзевич Мария 36 3
|Малахов Александр 20 3
|Морозов Алексей 51 3
|Дорофеев Дмитрий 31 3
|Шевяхов Евгений 7 3
|Семочкин Александр 12 3
|Турчановский Дмитрий 12 3
|Шестаков Сергей 18 3
|Панченко Андрей 4 3
|Храмов Олег 5 3
|Лазаренко Дмитрий 51 3
|Попов Сергей 136 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
|VK - Mail.ru Hi-tech 26 2
|Harvard Business Review 17 1
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