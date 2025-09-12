VK WorkSpace выявил тренды корпоративного общения

Аналитика VK WorkSpace выявила тренды активности сотрудников российских компаний в корпоративных мессенджерах. Выяснилось, что «читателей» больше, чем «писателей», в понедельник люди чаще заходят в мессенджер, чтобы помолчать, а картинки стали привычной частью деловой переписки. Об этом CNews сообщили представители VK.

Для исследования использовались обезличенные данные об активности 120 тыс. пользователей сервиса мессенджера VK WorkSpace с 1 июня по 31 августа 2025 г.

Получателей сообщений в рабочих чатах на треть больше, чем отправителей

Согласно аналитике, получателей сообщений в корпоративных мессенджерах в среднем на 35% больше, чем отправителей. Это отражает специфику общения в групповых чатах и каналах, где один человек может адресовать сообщение сразу всей команде.

Созвоны — точечный инструмент. На каждые 100 сообщений приходится около шести звонков: звонки дополняют переписку при необходимости, ускоряя синхронизацию.

В понедельник сотрудники создают чаты, но не пишут в них

В понедельник число пользователей онлайн на 35% выше среднего, однако активность в чатах остается на среднем уровне. Сотрудники входят в ритм недели постепенно, и чаще заходят в мессенджеры для мониторинга ситуации, чем для активной переписки.

Интересный парадокс: в понедельник групповые чаты создаются чаще всего, однако активное общение в них обычно откладывается на середину недели.

Во вторник и среду в корпоративные чаты заходит на 10% больше людей, чем в среднем по неделе, а количество сообщений достигает пика. К пятнице объем отправленных сообщений в рабочих чатах снижается на 30%.

В праздничные дни сотрудники отключаются от рабочих дел

Судя по статистике, в праздники сотрудники российских компаний стараются соблюдать баланс рабочего и личного: так, в июньские выходные объем сообщений в корпоративных мессенджерах падал на 90%, создание новых групп — на 83%.

Изображения закрепились в деловой переписке

В деловой переписке по-прежнему доминирует текст: 9 из 10 отправленных сообщений приходится на текстовый формат. Изображения составляют около 7% коммуникаций, а голосовые сообщения пока остаются нишевым форматом — менее 1% от общего объема.

Важную роль в коммуникациях внутри команд приобрели каналы и групповые чаты, в которых один сотрудник может направить сообщение сразу всей команде. Использование картинок уже стало привычной частью деловой переписки, а голосовые по-прежнему редки. Выявленный тренд практически полного отключения рабочих коммуникаций в праздники свидетельствует о формировании здоровых границ между работой и личной жизнью, что особенно важно в эпоху удаленной и гибридной занятости.