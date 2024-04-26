Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183805
ИКТ 14292
Организации 11097
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26275
Персоны 78974
География 2960
Статьи 1562
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2727
Мероприятия 873

Голосовые сообщения Voice messages Голосовое SMS Voice SMS

Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS

УПОМИНАНИЯ


26.04.2024 Билайн стал лидером по скорости мобильного интернета и качеству голосовой связи на ЦКАД
23.04.2024 1,5 млн обращений граждан обработал голосовой помощник в медучреждения Башкортостана
14.03.2024 Голосовой помощник линии 122 в Тульской области стал лучше распознавать адреса абонентов
19.01.2024 Наталья Сергунина: За 2023 г. голосовой помощник столичного контакт-центра принял на 53 процента больше звонков
29.11.2023 Голосовой помощник на столичных горячих линиях научился использовать интонацию в зависимости от темы диалога
30.10.2023 За три года голосовой помощник единого диспетчерского центра принял более 7,5 млн звонков горожан
11.08.2023 Голосовой робот «Мегафона» поможет РЖД в подборе персонала
31.07.2023 Голосовой помощник VS Robotics заработал в МФЦ Республики Алтай
07.06.2023 Голосовой робот от МТТ помог судоходной компании
31.05.2023 Группа ЦРТ сделала доступным голосовой ввод для врачей девяти специальностей
16.05.2023 Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат
04.05.2023 Голосовой поиск, закрепленные видео, история поисковых запросов и улучшенная навигация — Rutube обновил мобильное приложение
02.05.2023 В АИС «МФЦ дело» Рязанской области появился голосовой робот-помощник: он принимает телефонные звонки и отвечает на стандартные вопросы
25.04.2023 Более 20% обращений за первые два месяца автоматизировал голосовой робот в семейном МФЦ «Мой семейный центр» Тульской области
22.03.2023 «Лента» интегрировала промо в голосовой помощник «Яндекс Алиса»
19.12.2022 В Подмосковье запущен голосовой помощник МФЦ
15.12.2022 Голосовой робот МТТ ускорил опросы владельцев автомобилей Haval в 10 раз
14.12.2022 Как бизнес использует цифровых помощников: пять кейсов
17.11.2022 Голосовой робот от МТТ ускорил прием и обработку заявок в ЖКХ в два раза
14.11.2022 Клиентам Tele2 стал доступен голосовой ассистент, защищающий от спама
01.11.2022 Голосовой скоринг VS Robotics получил награду CNews AWARDS в номинации «Скоринг-решение года»
26.10.2022 «АТС» и «Доктор рядом» научили голосовой бот на базе Yandex SpeechKit собирать анамнез у пациентов
20.10.2022 Голосовой помощник ЕДЦ обработал более 2,5 млн звонков
06.10.2022 Петербургские врачи представили новые возможности применения голосового ввода
30.08.2022 Голосовой помощник «Ростелекома» решает без участия оператора до 80% обращений на горячие линии и в справочные службы
05.08.2022 Голосовой ассистент ВТБ поможет проверить наличие штрафов
15.07.2022 Голосовой помощник мобильного приложения «Моя Москва» научился находить автомобильные штрафы
09.06.2022 Голосовой ассистент Voximplant начал принимать онлайн-заказы в сети аптек «Асна»
12.05.2022 Голосовой ассистент МТТ поможет вузу привлечь талантливых абитуриентов
04.05.2022 Подсказки путешественникам: на горячей линии для туристов заработал голосовой помощник
19.04.2022 Воруют ли данные голосовые сообщения в WhatsApp?

tsApp ходит множество слухов, и  них есть основания: сервис обмена мгновенными сообщениями каждые несколько месяцев попадает в скандалы, связанные с утечками данных пользователей. Насколько безопасны голосовые сообщения в WhatsApp? Проблемы с безопасностью начались в мессенджере с момента его создания. Последняя массовая утечка пользовательских данных произошла в апреле 2022 года. В начале

13.04.2022 Голосовой робот МТТ помог Dostavista сократить расходы
29.03.2022 Голосовой робот МТТ вызовет врача на дом
28.03.2022 Голосовой помощник общегородского контакт-центра принял почти 75 млн звонков
27.01.2022 Российские технологии голосовой биометрии продемонстрировали выдающиеся результаты в международном конкурсе NIST
29.12.2021 Голосовой помощник скооперировался с TikTok, чтобы убить 10-летнего ребенка
17.12.2021 Голосовой помощник ЕДЦ Москвы начал принимать заявки на уборку снега и ремонт электричества
09.11.2021 Голосовой помощник от МТТ поможет осваивать школьную программу в комфортном режиме
06.10.2021 На Урале заработал виртуальный голосовой ассистент для пациентов
29.09.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился заказывать такси

Публикаций - 325, упоминаний - 332

Голосовые сообщения и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2421 47
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4374 24
Google LLC 12100 23
Microsoft Corporation 25068 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13795 18
МегаФон 9631 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9068 15
VK - Mail.ru Group 3509 15
Meta Platforms - Facebook 4503 15
Apple Inc 12453 14
Ростелеком 10137 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3047 13
Yandex - Яндекс 8165 12
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 12
Samsung Electronics 10500 8
Cisco Systems 5189 8
Xiaomi 1898 6
HP Inc. 5728 6
Siemens AG - Siemens Group 2613 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3282 6
ЛайфТелеком - Телфин 243 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 5
Lenovo Motorola 3511 5
HP - Hewlett-Packard 3635 5
Vodafone Group 1385 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 607 5
Huawei 4118 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1527 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2645 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 257 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1580 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1204 4
Falcongaze - Фалконгейз 72 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 194 4
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1308 4
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 451 3
X Corp - Twitter 2898 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7929 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 928 4
Лента - Сеть розничной торговли 2227 4
Почта России ПАО 2217 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1315 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1312 3
Евросеть 1414 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 2
Верный - торговая сеть 305 2
Microsoft - LinkedIn 673 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2621 2
KONE Corporation 7 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 273 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Связной ГК 1379 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 1
eBay Inc 1627 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 275 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 1
Silver Lake Partners 76 1
Europlay Capital Advisors 3 1
ЛТ Менеджмент - LT Management 6 1
ВТБ - Почта Банк 490 1
Спецтехноприбор 1 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 208 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 111 1
Совкомбанк ПАО 276 1
Альфа-Капитал УК 130 1
Superjob - Суперджоб 669 1
Газпром ПАО 1393 1
Альфа-Банк 1833 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 512 1
ГПБ - Газпромбанк 1146 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 257 1
Lockheed Martin 765 1
Новард Сити–XXI век 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12599 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5692 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5119 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3305 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2890 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1398 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3483 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6207 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4724 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2054 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5156 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1117 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1835 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1017 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3088 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 354 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3411 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2226 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3300 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2790 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 505 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3074 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4703 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1174 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
Судебная власть - Judicial power 2373 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2662 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1598 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 258 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
Петербургский метрополитен ГУП 142 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
Киевский метрополитен 7 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 21 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 336 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 230 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 24 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6345 17
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 372 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1473 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1036 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ISSA - International Social Security Association - МАСО - Международная ассоциация социального обеспечения 2 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 262 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 49 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8075 104
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25284 83
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55533 67
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13202 66
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5172 66
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8805 61
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25226 59
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28659 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71045 55
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3240 55
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8386 52
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2276 51
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8674 47
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21610 44
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11121 44
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25592 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30616 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16716 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22471 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31406 34
Оповещение и уведомление - Notification 5215 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33148 32
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14254 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11981 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12816 25
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9598 25
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7375 25
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4205 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11982 23
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7356 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16823 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26701 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14218 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16756 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8038 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17645 20
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3663 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10061 19
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2289 19
Google Android 14506 41
Apple iOS 8140 39
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1183 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5085 20
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 19
Microsoft Windows 16149 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7268 16
Apple macOS 2190 15
Rakuten Viber 641 15
Linux OS 10665 13
Google Play - Google Store - Android Market 3393 12
Apple - App Store 2976 11
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 881 11
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1310 10
Apple iPad 3905 9
VK - Mail.ru Одноклассники 1879 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3028 8
Microsoft Exchange - MS Exchange 1758 8
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 887 8
Apple iPhone 6 4861 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 856 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 589 6
Apple iMessage - Мессенджер 163 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 908 6
Apple Siri - Голосовой помощник 410 6
Microsoft Outlook 1408 6
Microsoft Office 3899 6
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 174 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1468 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 5
Google YouTube - Видеохостинг 2853 5
Avaya Aura 121 5
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 102 5
VK - Mail.Ru Почта 352 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2310 4
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 4
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 193 4
Google Chrome - браузер 1617 4
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 4
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 4
Дуров Павел 302 10
Настасенко Марина 9 3
Щиров Илья 45 2
Солонин Виталий 89 2
Кремер Аркадий 15 2
Путин Владимир 3308 2
Сахненко Сергей 89 2
Лацанич Василь 106 2
Масленников Игорь 36 2
Бряндинский Андрей 8 2
Артамонова Анна 183 2
Умаров Михаил 56 2
Прозоров Дмитрий 59 2
Парфентьев Алексей 155 2
Walz Mike - Уолц Майк 3 2
Кулешов Сергей 36 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Дырмовский Дмитрий 141 1
Рыбаков Пётр 2 1
Козлов Сергей 40 1
Ярахмедов Руслан 16 1
Карамирзаев Махмуд 1 1
Дешевых Степан 4 1
Дей Марья 10 1
Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
Добродеев Борис 97 1
Левин Леонид 131 1
Широкий Денис 20 1
Володин Вячеслав 94 1
Тюрина Мария 56 1
Гришин Дмитрий 209 1
Ожегов Сергей 31 1
Бакутеев Владимир 18 1
Айбашева Анна 98 1
Бортников Александр 26 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Захаренко Максим 56 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Пучков Владимир 7 1
Прянишников Николай 309 1
Россия - РФ - Российская федерация 153638 152
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53035 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45103 31
Европа 24533 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17858 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18295 13
Германия - Федеративная Республика 12866 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14388 10
Испания - Королевство 3747 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7962 8
Италия - Итальянская Республика 4410 8
Земля - планета Солнечной системы 10581 8
Южная Корея - Республика 6800 7
Япония 13442 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3186 7
Франция - Французская Республика 7945 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4201 6
Канада 4956 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13489 6
Украина 7738 6
Израиль 2777 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3576 5
Россия - СФО - Новосибирск 4566 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3198 5
Европа Восточная 3115 5
Швеция - Королевство 3659 5
Сингапур - Республика 1890 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1828 4
Азия - Азиатский регион 5692 4
Беларусь - Белоруссия 5963 4
Финляндия - Финляндская Республика 3643 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2149 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2881 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3304 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4053 2
Узбекистан - Республика 1838 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1165 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1667 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50430 42
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54071 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19915 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25478 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11313 20
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6735 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31221 19
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5950 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11560 16
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6684 14
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1722 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14747 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10488 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6823 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9422 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6255 11
Английский язык 6830 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6147 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17121 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7214 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7869 8
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1723 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8420 8
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2609 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6545 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10383 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1199 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2888 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5734 7
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 538 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5395 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5308 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5202 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5506 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3619 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3718 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8194 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5189 5
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 604 5
CNews - ZOOM.CNews 1852 6
Ведомости 1164 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11369 3
Известия ИД 687 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1087 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 249 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2087 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1241 2
WABetaInfo 10 2
MacRumors 141 1
All Things Digital 167 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5987 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 652 1
Telecom.paper 194 1
allNetDevices 160 1
Newsbytes News Network 379 1
Total Telecom 613 1
The Verge - Издание 586 1
Cellular News 234 1
Wikipedia - Википедия 560 1
The National Interest 2 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
Nature 818 1
InfoWorld 55 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 661 1
New Scientist 1448 1
VNUNet.com 214 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
РБК Инновации 47 1
Mashable 371 1
CNews Инноваторы 39 1
e4 Engineering 107 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 124 1
CyberNews 11 1
Tom’s Hardware 486 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
The Washington Post 341 1
IDC - International Data Corporation 4932 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8309 4
Gartner - Гартнер 3593 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 240 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 2
Forrester Research 827 1
Counterpoint Research 92 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 161 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
Wainhouse Research 40 1
Gartner - Dataquest 353 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 55 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
Frost & Sullivan 203 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 118 1
IBM Research 108 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3679 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 758 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 58 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 237 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 22 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 939 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 580 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 160 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1055 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 1
Ростелеком - Азбука интернета 30 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 267 1
День молодёжи - 27 июня 973 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2120 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2567 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 337 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 174 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
SearchInform Road Show 9 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Единый день голосования 136 1
Крылья Сахалина - фестиваль 6 1
Сбер - Sber500 9 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386703, в очереди разбора - 729614.
Создано именных указателей - 183805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще