Получите все материалы CNews по ключевому слову
Голосовые сообщения Voice messages Голосовое SMS Voice SMS
УПОМИНАНИЯ
Голосовые сообщения и организации, системы, технологии, персоны:
|Дуров Павел 302 10
|Настасенко Марина 9 3
|Щиров Илья 45 2
|Солонин Виталий 89 2
|Кремер Аркадий 15 2
|Путин Владимир 3308 2
|Сахненко Сергей 89 2
|Лацанич Василь 106 2
|Масленников Игорь 36 2
|Бряндинский Андрей 8 2
|Артамонова Анна 183 2
|Умаров Михаил 56 2
|Прозоров Дмитрий 59 2
|Парфентьев Алексей 155 2
|Walz Mike - Уолц Майк 3 2
|Кулешов Сергей 36 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
|Дырмовский Дмитрий 141 1
|Рыбаков Пётр 2 1
|Козлов Сергей 40 1
|Ярахмедов Руслан 16 1
|Карамирзаев Махмуд 1 1
|Дешевых Степан 4 1
|Дей Марья 10 1
|Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
|Добродеев Борис 97 1
|Левин Леонид 131 1
|Широкий Денис 20 1
|Володин Вячеслав 94 1
|Тюрина Мария 56 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Ожегов Сергей 31 1
|Бакутеев Владимир 18 1
|Айбашева Анна 98 1
|Бортников Александр 26 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
|Захаренко Максим 56 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Пучков Владимир 7 1
|Прянишников Николай 309 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386703, в очереди разбора - 729614.
Создано именных указателей - 183805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.