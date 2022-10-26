«АТС» и «Доктор рядом» научили голосовой бот на базе Yandex SpeechKit собирать анамнез у пациентов

Разработчик диалоговых систем «АТС» и медицинская компания «Доктор рядом» запустили голосовой «Анамнез-бот» на базе сервиса синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit. Теперь перед приемом у врача пациенты смогут голосом внести сведения о личном анамнезе в электронную медицинскую карту. Решение позволяет врачам на 30% быстрее проводить опрос пациента и заполнять документы во время приема, а значит – сосредоточиться на диагностике и лечении. Новый голосовой бот уже доступен в более чем 500 российских клиниках. Об этом CNews сообщили представители АТС.

«Анамнез-бот» – одна из первых российских разработок, которая позволяет собирать анамнез и жалобы пациентов в цифровом формате. Появление голосового бота стало логичным развитием текстового. Система анализирует жалобы пациентов, уточняет возможные симптомы и характерные особенности жизни заболевшего. Также бот умеет идентифицировать экстренные случаи и позволяет пациенту быстрее попасть на прием к доктору при критическом состоянии. Все данные автоматически передаются в структурированном виде в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

Система разработана с применением алгоритмов машинного обучения. За качественное распознавание и синтез речи в боте отвечает сервис Yandex SpeechKit. Технология работает на базе речевых ML-моделей, которые обучаются с использованием записей голоса реального человека. Изначально для обучения применялись синтетические данные, которые постепенно обогащались органическими, полученными в процессе работы голосового бота. С помощью Yandex SpeechKit разработчики научили бота распознавать самые сложные медицинские термины и сделали его взаимодействие с пациентами более естественным и эмпатичным.

Разработчики планируют сделать «Анамнез-бот» еще более полезным для врачей. Система научится собирать и анализировать результаты обследований и данные мониторинга. Как следствие бот сможет формировать рекомендации и подсказки для врачей при назначении лечения.

«Опрос по симптомам во время телефонного звонка максимально приближен к приему пациента у врача. Система учитывает открытые ответы и не повторяется, если пациент дал больше релевантной информации. Высокий уровень реализации продукта позволил значимо увеличить объем собираемых данных для врачей и повысить качество проведения медицинского приема в поликлиниках», – сказал Александр Андреев, директор по развитию МК «Доктор рядом».

«Наш “Анамнез-бот” научился общаться естественным голосом на языке пациентов. Онлайн взаимодействие искусственного интеллекта сразу с несколькими информационными системами во время общения с пациентом – хороший пример реальной цифровизации с практической пользой для людей», – отметил Сергей Макаров, заместитель генерального директора ООО «АТС».

«Все больше медицинских организаций внедряют сервисы телемедицины, речевые технологии, а также искусственный интеллект в системы поддержки принятия врачебных решений. Запуск голосового “Анамнез-бота” выводит скорость и качество оказания медицинских услуг на новый уровень. Такие проекты демонстрируют, что Yandex SpeechKit находит применение в самых различных отраслях. Решение позволяет создавать интеллектуальных голосовых помощников, которые могут эффективно взаимодействовать с клиентами организаций любого профиля, понимая их специфику и отраслевые термины», – отметила Мария Аниканова, директор департамента по работе с партнерами Yandex Cloud.

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«АТС» – российский разработчик решений в области диалоговых систем массового обслуживания с применением искусственного интеллекта.

«Доктор рядом» – медицинская компания, предоставляющая цифровые медицинские сервисы на собственной платформе, обеспечивая доступность современных медицинских услуг для жителей России.

Yandex Cloud – облачная платформа, предоставляющая крупным корпорациям, среднему и малому бизнесу, а также индивидуальным разработчикам масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения данных, инструменты машинного обучения и средства разработки.