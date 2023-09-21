МТС предложит бизнесу технологии распознавания документов Smart Engines ines последние пять лет. У компании одни из лучших показателей распознавания документов, соответственно меньше ложных срабатываний и ошибок, кроме того, они помогают обеспечивать безопасность данных: распознавание выполняется исключительно в контуре группы, и изображения документов не передаются на обработку на сторонние ресурсы. Smart Engines – надежный партнер, с которым мы и дальше плани

Сеть “Да!” с помощью ИИ увеличила скорость найма работников разработана компанией Smart Engines и включена в единый реестр российских программ. Автоматическое распознавание данных паспорта Росии, СНИЛС и ИНН выполняется менее чем за три секунды, что ус

Smart Engines представила систему автоматического распознавания российского паспорта ментов Smart ID Engine. Для версии 1.13 команда Smart Engines полностью переработала все компоненты технологии распознавания российского паспорта. Это позволило улучшить точность распознавания

В «Контур.отеле» появилось распознавание российских паспортов нии и в анкету для его постановки на учет в МВД. Это позволяет новая опция сервиса «Контур.отель» — распознавание российских паспортов. Об этом CNews сообщили представители «Контура». При засел

Smart Engines представила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine ойствах. Smart Code Engine является собственной разработкой ученых Smart Engines, которые развивают технологии распознавания символов уже более 25 лет. Smart Code Engine внесена в единый реестр

Мобильное приложение банка «Точка» распознает QR-коды и другие баркоды с помощью технологии Smart Engines иям. Технология позволяет отсканировать коды буквально с любой поверхности: документов, экранов, фотографий или в режиме камеры. Система Smart Code Engine автоматически обнаруживает, определяет тип и распознает данные штрихкода. Распознаются одномерные и двумерные штрихкоды: QR, AZTEC, PDF417, DataMatrix, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, EAN_8, EAN_13, ITF, ITF14. UPC_A, UPC_E. Код скан

В RuStore и NashStore появилось приложение Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт ьных документов более 200 стран мира, а также банковских карт, баркодов, деловых документов и форм. Технологии распознавания Smart Engines уже используются для безопасного распознавания докумен

ИИ Smart Engines распознает 55 паспортных разворотов в секунду жения компаний, поставка Smart ID Engine включает автономный SDK, документацию к API распознавания паспорта и примеры интеграции для C, C++, C#, Java, Python, PHP, Objective C и Swift. Протестировать распознавание можно установив бесплатное демонстрационное приложение Smart Engines, размещенное в App Store или Google Play. Сегодня Smart ID Engine для безопасного распознавания персональных д

Smart Engines вывела на рынок Армении ИИ решения для распознавания ь работы 0,035 секунды на кадр. «Мы рады предложить в Армении высокоточные и высокопроизводительные технологии распознавания документов на фотографиях и в видеопотоке в мобильных приложениях, в

«Ингосстрах» внедряет распознавание документов при оформлении ОСАГО на сайте », – отметил начальник отдела развития цифровых каналов «Ингосстраха» Денис Филиппов. «Высокоточные технологии распознавания базируются исключительно на алгоритмах искусственного интеллекта и о

Банк «Кубань кредит» в два раза ускорил обслуживание плательщиков в кассах с помощью технологии распознавания паспортов ентов ведет зачастую к занесению ошибочных данных в централизованное хранилище. Благодаря внедрению технологии распознавания паспортов Smart ID Engine необходимые для оплаты коммунальных платеж

Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей боснованности обвинений и готовности компании решительно защищать себя в суде. Спорная технология Практика Meta очень не нравилась сторонникам приватности по вполне объяснимым причинам: использование технологии распознавания лиц регулярно становится источником злоупотреблений. В некоторых штатах США запрещено использование таких технологий правоохранительными органами, а в Европе, например,

Турагентство HT.KZ распознает паспорта туристов с помощью ИИ технологии Smart Engines ня в системе бронирования туров работают более 60 менеджеров HT.KZ в офисах, расположенных в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и Петропавловске. На следующем этапе сотрудничества планируется использовать технологии распознавания документов Smart Engines для продажи авиабилетов и для самостоятельного бронирования туров клиентами в мобильном приложении компании.

Smart Engines выпустила новую версию ИИ технологии распознавания банковских карт , в альбомной и портретной ориентациях, а также карт с данными на оборотной стороне. Поддерживается распознавание карт платежных систем VISA, MasterCard, Maestro, American Express, JCB, UnionPa

Recfaces повысила уровень безопасности станции метро в Бангкоке с помощью технологии распознавания лиц g-nonsi является одной из наиболее загруженных в городе. Печальную известность она получила в 2019 г., когда в ходе террористической атаки на Бангкок, здесь произошли два взрыва. Решение по внедрению технологии распознавания лиц на станции было принято управлением транспортной инфраструктуры Бангкока. Главной задачей проекта стало предупреждение дальнейших инцидентов безопасности за счет оп

Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ Часть этих инвестиций будет направлена как раз на решение текущих проблем технологий ИИ. Как ранее сообщали CNews, Microsoft и IBM в 2020 г. последовательно объявили, что отказываются от инвестиций в технологии распознавания лиц. Руководство IBM также предложило обсудить возможность запрета на использование таких технологий правоохранителями.

«Магнит» протестирует распознавание товаров на полке существенно повысить качество выкладки. Тестирование продлится три месяца, за это время оценим эффективность его работы и влияние на бизнес-показатели. Также на одном из этапов планируется применить распознавание для контроля корректности ценников».

«Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ ная площадка «Тэк-торг» объявила о запуске в эксплуатацию новых сервисов. Сервисы «Интеллектуальное распознавание» и «Сервис проверки закупочной документации» доступны в секции «Государственные

Севергазбанк ускорил распознавание документов клиентов благодаря технологиям Smart Engines нку сделать более быстрым и удобным процесс обслуживания, а также обработку заявок клиентов на открытие счетов, кредитных продуктов. Программный комплекс на базе технологий Smart Engines обеспечивает распознавание данных паспорта РФ, водительских прав, ID карт, заграничных паспортов, виз, свидетельств, СТС, ПТС и других документов. Внедренное решение работает в информационном контуре Северг

«Билайн» ускорил оформление клиентов при помощи технологии распознавания документов Smart ID Engine «Билайн» использует технологии распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine для ускорения процесса про

Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете Компания Smart Engines первой в России представила промышленные технологии распознавания документов в браузере, не предполагающие пересылку исходных, промежу

Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы и веб-сайтах. Точность распознавания номера карты достигает 99,68%. Smart Code Engine поддерживает распознавание данных карт основных национальных и транснациональных платежных систем: МИР (Ро

Caribbean Airlines использует технологии распознавания паспортов Smart Engines ента, удостоверяющего личность. Используя технологии компании Smart Engines, пассажиры Caribbean Airlines получают новый пользовательский опыт автозаполнения паспортных данных в мобильном приложении. Распознавание паспортов доступно в условиях как недостаточной, так и избыточной освещенности, а также когда вы идете или едете в транспорте», — комментирует главный архитектор 2e Systems Эндрю

Технологии распознавания Smart Engines помогают клиентам Кредит Европа Банка совершать платежи в мобильном приложении тся важным подтверждением того, что ведущим финансовым организациям нужны качественные и безопасные технологии распознавания», – говорит к.т.н., генеральный директор Smart Engines Владимир Арла

«1С-Старт» внедрила распознавание паспортов в сервисы регистрации бизнеса для ВТБ и ПСБ скана документа. Дополнительно было повышено качество вводимых данных за счёт снижения количества ошибок, которые возможны при ручном вводе. Преимуществами автоматического извлечения данных с помощью технологии распознавания уже воспользовались пользователи сервисов по регистрации ООО и ИП в банке ВТБ, а также сотрудники банка ПСБ, которым данная функциональность доступна в кабинете сопрово

Альфа-Банк Казахстан использует технологии распознавания Smart Engines в мобильном банке беспечивают скорость, точность, безопасность и легкость в использовании. Система распознавания работает в любых условиях — при плохом и избыточном освещении, на ходу, при поездке в метро или в такси. Распознавание выполняется за доли секунды, и является безопасным с точки зрения обработки персональных и чувствительных данных, так как все вычисления выполняются на мобильном телефоне без пере

18 августа состоится вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах» ока клиентов? 18 августа в 11.00 по мск ELMA и Smart Engines проведут совместный вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах». Зарегистрироваться бесплатно. Спикеры: А

В «Яндекс.Почту» встроили распознавание текста на фото риложение «Яндекс.почта», которое можно установить из магазина Google Play. Точные сроки интеграции технологии распознавания текста в веб-версию «Почты» и в приложение для iPhone и iPad предста

Банк «Хоум кредит» улучшил распознавание банковских карт и QR-кодов с технологией Smart Engines елям мобильного банка для ввода номера банковской карты, срока ее действия и имени владельца достаточно навести камеру мобильного телефона на карту. Разработка специалистов Smart Engines поддерживает распознавание банковских карт любых видов, как эмбоссированнх, так и плоских, со стандартным горизонтальным расположением идентификационных данных на лицевой стороне, и тех, где данные нанесены

Банк «Возрождение» использует технологии распознавания Smart Engines для выездного обслуживания клиентов ПАО Банк «Возрождение» (входит в финансовую группу ВТБ) внедрил технологии распознавания и обработки документов Smart Engines в приложение для выездного сервиса, которое было запущено банком в декабре 2019 г. в рамках расширения спектра услуг для клиентов.

IBM объявила технологии распознавания лиц злом и не будет их развивать ганами охраны порядка. IBM призвала к общенациональному диалогу на тему того, как следует применять технологии распознавания лиц в работе правоохранительных органов и стоит ли их использовать в

Российская Oz Forensics стала второй в мире по точности технологии распознавания лиц Oz Forensics, разработчик систем удаленной биометрической идентификации и резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», заняла в независимом тесте LFW второе место в мире по точности технологии распознавания лиц. Команда Oz Forensics исследовала, как параметр масштабирования (радиус сферы) функции потерь влияет на результаты итеративного обучения системы верификации лиц. Од

Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu лностью отвечает нашим нуждам, обеспечивая необходимую скорость и точность распознавания. Внедрение технологии распознавания в наше приложение делает его по-настоящему передовым и не имеющей ан

Microsoft прекращает инвестировать в распознавание лиц В эти игры мы больше не играем Корпорация Microsoft планирует отозвать инвестиции в израильский стартап, разрабатывающий технологии распознавания лиц. Помимо этого корпорация, возможно, приостановит инвестирование в эту сферу вовсе. Фирма AnyVision, разработчик средств распознавания лиц, в июне 2019 г. получила к

Как человеческий мозг распознает лица огли определить принцип, по которому наш мозг узнает лица и относит их к знакомым либо незнакомым. Оказалось, что этот механизм мало отличается от принципа работы других нейронов мозга, отвечающих за распознавание более простых свойств — цвета, размеров, формы. Но исследования, проводимые «вручную», не могли этого выяснить. В дальнейшем результаты научной работы смогут использоваться для ра

«Ренессанс Жизнь» внедрила автоматическое распознавание документов при оформлении полисов ввода паспортных данных можно загрузить фото или скан документа. Все поля заполняются автоматически, необходимо лишь подтвердить их правильность. Технология разработана компанией «Smart Engines». Она распознает документы, расположенные на изображении под любым углом, а также исправляет искажения на фотографиях. Раньше ввод паспортных данных занимал около 2 минут. Теперь – не более 2 секунд.

Страховая онлайн-платформа Mafin распознает документы с помощью Smart IDReader мов машинного обучения. Она позволяет платформе более чем в 70% случаев сделать цену полиса ниже рыночной за счет точной оценки страховых рисков. На базе технологии Smart IDReader в Mafin реализовано распознавание данных на изображениях в серверном режиме и в видеопотоке в реальном времени в мобильном приложении. Для ввода данных клиентам достаточно загрузить фотографии/сканы документов на

Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40% нию лиц, ориентированное на страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах. Для нового решения NtechLab были улучшены показатели скор

Клиника «Инмед» внедрила технологии распознавания Smart IDReader в информационную систему на базе «1С:Медицина. Больница» ым Smart Engines, не превышает одной секунды. По мнению представителей Smart Engines, использование технологии распознавания Smart IDReader при регистрации позволит повысить уровень сервиса для