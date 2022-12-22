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Машинное зрение Распознавание Recognition



22.12.2022 Smart Engines представила систему автоматического распознавания российского паспорта
08.12.2022 В «Контур.отеле» появилось распознавание российских паспортов
07.11.2022 Smart Engines представила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine
03.08.2022 Мобильное приложение банка «Точка» распознает QR-коды и другие баркоды с помощью технологии Smart Engines
01.07.2022 В RuStore и NashStore появилось приложение Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт
20.06.2022 ИИ Smart Engines распознает 55 паспортных разворотов в секунду
14.06.2022 Smart Engines вывела на рынок Армении ИИ решения для распознавания
10.06.2022 «Ингосстрах» внедряет распознавание документов при оформлении ОСАГО на сайте
19.05.2022 Банк «Кубань кредит» в два раза ускорил обслуживание плательщиков в кассах с помощью технологии распознавания паспортов
25.02.2022 Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей
27.10.2021 Турагентство HT.KZ распознает паспорта туристов с помощью ИИ технологии Smart Engines
22.10.2021 Smart Engines выпустила новую версию ИИ технологии распознавания банковских карт
18.10.2021 Recfaces повысила уровень безопасности станции метро в Бангкоке с помощью технологии распознавания лиц
12.10.2021 Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ
27.09.2021 «Магнит» протестирует распознавание товаров на полке
27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ
30.07.2021 Севергазбанк ускорил распознавание документов клиентов благодаря технологиям Smart Engines
28.06.2021 «Билайн» ускорил оформление клиентов при помощи технологии распознавания документов Smart ID Engine
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы
28.04.2021 Caribbean Airlines использует технологии распознавания паспортов Smart Engines
24.03.2021 Технологии распознавания Smart Engines помогают клиентам Кредит Европа Банка совершать платежи в мобильном приложении
25.11.2020 «1С-Старт» внедрила распознавание паспортов в сервисы регистрации бизнеса для ВТБ и ПСБ
23.10.2020 Альфа-Банк Казахстан использует технологии распознавания Smart Engines в мобильном банке
13.08.2020 18 августа состоится вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах»
06.08.2020 В «Яндекс.Почту» встроили распознавание текста на фото
05.08.2020 Банк «Хоум кредит» улучшил распознавание банковских карт и QR-кодов с технологией Smart Engines
29.07.2020 Банк «Возрождение» использует технологии распознавания Smart Engines для выездного обслуживания клиентов
09.06.2020 IBM объявила технологии распознавания лиц злом и не будет их развивать
27.05.2020 Российская Oz Forensics стала второй в мире по точности технологии распознавания лиц
24.04.2020 Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu
03.04.2020 Microsoft прекращает инвестировать в распознавание лиц
16.03.2020 Как человеческий мозг распознает лица
13.09.2019 «Ренессанс Жизнь» внедрила автоматическое распознавание документов при оформлении полисов
17.06.2019 Страховая онлайн-платформа Mafin распознает документы с помощью Smart IDReader
23.05.2019 Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%
17.05.2019 Клиника «Инмед» внедрила технологии распознавания Smart IDReader в информационную систему на базе «1С:Медицина. Больница»
08.04.2019 «Мегафон» внедрил технологии распознавания Smart IDReader для ускоренного оформления SIM-карт
26.03.2019 Мобильное приложение ЦИАН распознает паспорт РФ при оформлении ипотеки
22.03.2019 «Билайн» внедрил речевую аналитику и распознавание речи в центрах обслуживания

Публикаций - 2858, упоминаний - 3171

Машинное зрение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23545 266
Google LLC 10979 219
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 197
Apple Inc 11237 188
Smart Engines - Смарт Энджинс 262 187
Samsung Electronics 9756 186
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6287 159
Yandex - Яндекс 5720 148
Intel Corporation 11685 118
Meta Platforms - Facebook 4343 98
Huawei 3521 93
Sony 6485 92
Nvidia Corp 3219 90
7042 80
LG Electronics 3543 76
1С-ИжТиСи 6357 74
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 379 71
IBM - International Business Machines Corp 9202 69
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9521 68
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5594 61
VK - Mail.ru Group 3211 57
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10116 56
4A Games 745 55
Zoom Int - Zoom Video Communications 1330 55
HTC Corporation 1492 54
Xiaomi 1315 53
HP Inc. 5527 53
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 52
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 906 52
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2698 51
Twitter 2711 51
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6997 51
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4180 49
Amazon Inc - Amazon.com 2810 49
VisionLabs - ВижнЛабс 159 49
Dell EMC 4923 49
SAP SE 4892 48
Lenovo Group 2177 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8081 42
Fujitsu 2043 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5858 124
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6650 71
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 893 57
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2408 57
Альфа-Банк 1604 50
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6212 49
Открытие ФК - Банк Открытие 2840 46
Почта Банк 356 39
ГПБ - Газпромбанк 945 36
Россети Ленэнерго 2354 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1844 30
Societe Generale - Росбанк АКБ 509 29
Почта России ПАО 1998 28
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 848 28
X5 Group 822 28
Лента - Сеть розничной торговли 1711 25
МКБ - Московский кредитный банк 419 24
Ингосстрах СПАО 338 23
Магнит - Тандер - сеть магазинов 662 23
РЖД - Российские железные дороги 1627 22
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 21
АльфаСтрахование СГ 272 20
Visa International 1874 19
Связной ГК 1339 19
РВК - Российская венчурная компания 537 18
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 355 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 569 16
X5 Group - Перекрёсток 454 16
Ак Барс Банк 249 16
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 16
Ренессанс Страхование 122 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 245 13
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 609 13
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 187 13
Газпром нефть 500 12
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 55 12
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 12
ПСБ - Промсвязьбанк 734 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18032 138
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2408 94
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9193 65
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4396 55
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3069 44
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1402 44
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10417 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3726 38
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 38
Правительство Москвы 2000 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2421 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2889 26
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 318 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2715 23
Президент Российской Федерации 3733 22
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 290 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1555 17
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 872 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1218 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2438 16
Судебная власть - Judicial power 2104 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1859 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3005 15
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 703 14
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 202 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1205 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2357 12
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 236 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 523 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 696 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2520 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 8
Федеральное казначейство России 1555 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1665 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 687 7
4CIO 712 55
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 41
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6054 35
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 32
8K Association - Ассоциация 8K 161 11
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 10
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2575 6
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 5
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 251 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 2
OWASP - Open Web Application Security Project 72 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 443 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 2
ISSA - International Social Security Association - МАСО - Международная ассоциация социального обеспечения 2 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 17 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
MSPA - Mystery Shopping Providers Association 1 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
European Society of Cardiology (ESC) - Европейское общество кардиорадиологии 1 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 5 1
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79468 775
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39293 679
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21480 647
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8246 595
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53654 569
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26086 487
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17379 435
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22058 409
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19291 396
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11874 391
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11328 333
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12637 331
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25897 329
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9096 327
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8696 312
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7822 308
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17336 300
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2618 277
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4100 213
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4286 209
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3032 208
Google Android 12613 408
Apple iOS 6836 264
Microsoft Windows 14487 250
Apple iPhone - серия смартфонов 6643 164
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1763 129
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Intel Core - Семейство процессоров 1748 50
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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