Индексная книга CNews*
Машинное зрение Распознавание Recognition
Публикаций - 2858, упоминаний - 3171
Машинное зрение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Арлазаров Владимир 162 102
|Дырмовский Дмитрий 96 31
|Шушкин Дмитрий 95 19
|Ханин Александр 47 18
|Сирота Юрий 54 12
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 11
|Липич Григорий 65 11
|Gates William Henry - Гейтс Билл 898 11
|Путин Владимир 2743 11
|Петров Михаил 126 11
|Аршавский Анджей 28 11
|Бикташев Ильдар 10 10
|Романов Илья 26 10
|Кадейшвили Алексей 14 10
|Кравченко Андрей 11 9
|Алифанов Кирилл 64 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Мясин Антон 10 9
|Чевкота Олег 15 9
|Смирнова Олеся 11 9
|Яфясов Денис 14 9
|Комстачев Михаил 11 9
|Волож Аркадий 228 8
|Афанасьев Денис 52 8
|Гогленков Александр 13 8
|Кухаренко Артём 15 7
|Трофименко Владимир 7 7
|Попов Сергей 109 7
|Биккужин Рамиль 28 7
|Ускова Ольга 155 7
|Черкасов Сергей 12 7
|Векилов Тимур 28 7
|Хмелевский Николай 7 7
|Хитров Михаил 25 7
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 7
|Ганин Егор 54 7
|Шуваев Ярослав 10 7
|Соколовский Александр 39 7
|Satya Nadella - Сатья Наделла 183 6
|Bezos Jeff - Безос Джефф 147 6
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1221491, в очереди разбора - 875506.
Создано именных указателей - 112723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1221491, в очереди разбора - 875506.
Создано именных указателей - 112723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.