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Машинное зрение Распознавание Recognition

СОБЫТИЯ

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21.09.2023 МТС предложит бизнесу технологии распознавания документов Smart Engines

ines последние пять лет. У компании одни из лучших показателей распознавания документов, соответственно меньше ложных срабатываний и ошибок, кроме того, они помогают обеспечивать безопасность данных: распознавание выполняется исключительно в контуре группы, и изображения документов не передаются на обработку на сторонние ресурсы. Smart Engines – надежный партнер, с которым мы и дальше плани
04.07.2023 Сеть “Да!” с помощью ИИ увеличила скорость найма работников

разработана компанией Smart Engines и включена в единый реестр российских программ. Автоматическое распознавание данных паспорта Росии, СНИЛС и ИНН выполняется менее чем за три секунды, что ус
22.12.2022 Smart Engines представила систему автоматического распознавания российского паспорта

ментов Smart ID Engine. Для версии 1.13 команда Smart Engines полностью переработала все компоненты технологии распознавания российского паспорта. Это позволило улучшить точность распознавания

08.12.2022 В «Контур.отеле» появилось распознавание российских паспортов

нии и в анкету для его постановки на учет в МВД. Это позволяет новая опция сервиса «Контур.отель» — распознавание российских паспортов. Об этом CNews сообщили представители «Контура». При засел
07.11.2022 Smart Engines представила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine

ойствах. Smart Code Engine является собственной разработкой ученых Smart Engines, которые развивают технологии распознавания символов уже более 25 лет. Smart Code Engine внесена в единый реестр
03.08.2022 Мобильное приложение банка «Точка» распознает QR-коды и другие баркоды с помощью технологии Smart Engines

иям. Технология позволяет отсканировать коды буквально с любой поверхности: документов, экранов, фотографий или в режиме камеры. Система Smart Code Engine автоматически обнаруживает, определяет тип и распознает данные штрихкода. Распознаются одномерные и двумерные штрихкоды: QR, AZTEC, PDF417, DataMatrix, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, EAN_8, EAN_13, ITF, ITF14. UPC_A, UPC_E. Код скан
01.07.2022 В RuStore и NashStore появилось приложение Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт

ьных документов более 200 стран мира, а также банковских карт, баркодов, деловых документов и форм. Технологии распознавания Smart Engines уже используются для безопасного распознавания докумен
20.06.2022 ИИ Smart Engines распознает 55 паспортных разворотов в секунду

жения компаний, поставка Smart ID Engine включает автономный SDK, документацию к API распознавания паспорта и примеры интеграции для C, C++, C#, Java, Python, PHP, Objective C и Swift. Протестировать распознавание можно установив бесплатное демонстрационное приложение Smart Engines, размещенное в App Store или Google Play. Сегодня Smart ID Engine для безопасного распознавания персональных д
14.06.2022 Smart Engines вывела на рынок Армении ИИ решения для распознавания

ь работы 0,035 секунды на кадр. «Мы рады предложить в Армении высокоточные и высокопроизводительные технологии распознавания документов на фотографиях и в видеопотоке в мобильных приложениях, в
10.06.2022 «Ингосстрах» внедряет распознавание документов при оформлении ОСАГО на сайте

», – отметил начальник отдела развития цифровых каналов «Ингосстраха» Денис Филиппов. «Высокоточные технологии распознавания базируются исключительно на алгоритмах искусственного интеллекта и о
19.05.2022 Банк «Кубань кредит» в два раза ускорил обслуживание плательщиков в кассах с помощью технологии распознавания паспортов

ентов ведет зачастую к занесению ошибочных данных в централизованное хранилище. Благодаря внедрению технологии распознавания паспортов Smart ID Engine необходимые для оплаты коммунальных платеж
25.02.2022 Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей

боснованности обвинений и готовности компании решительно защищать себя в суде. Спорная технология Практика Meta очень не нравилась сторонникам приватности по вполне объяснимым причинам: использование технологии распознавания лиц регулярно становится источником злоупотреблений. В некоторых штатах США запрещено использование таких технологий правоохранительными органами, а в Европе, например,
27.10.2021 Турагентство HT.KZ распознает паспорта туристов с помощью ИИ технологии Smart Engines

ня в системе бронирования туров работают более 60 менеджеров HT.KZ в офисах, расположенных в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и Петропавловске. На следующем этапе сотрудничества планируется использовать технологии распознавания документов Smart Engines для продажи авиабилетов и для самостоятельного бронирования туров клиентами в мобильном приложении компании.
22.10.2021 Smart Engines выпустила новую версию ИИ технологии распознавания банковских карт

, в альбомной и портретной ориентациях, а также карт с данными на оборотной стороне. Поддерживается распознавание карт платежных систем VISA, MasterCard, Maestro, American Express, JCB, UnionPa
18.10.2021 Recfaces повысила уровень безопасности станции метро в Бангкоке с помощью технологии распознавания лиц

g-nonsi является одной из наиболее загруженных в городе. Печальную известность она получила в 2019 г., когда в ходе террористической атаки на Бангкок, здесь произошли два взрыва. Решение по внедрению технологии распознавания лиц на станции было принято управлением транспортной инфраструктуры Бангкока. Главной задачей проекта стало предупреждение дальнейших инцидентов безопасности за счет оп
12.10.2021 Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ

Часть этих инвестиций будет направлена как раз на решение текущих проблем технологий ИИ. Как ранее сообщали CNews, Microsoft и IBM в 2020 г. последовательно объявили, что отказываются от инвестиций в технологии распознавания лиц. Руководство IBM также предложило обсудить возможность запрета на использование таких технологий правоохранителями.
27.09.2021 «Магнит» протестирует распознавание товаров на полке

существенно повысить качество выкладки. Тестирование продлится три месяца, за это время оценим эффективность его работы и влияние на бизнес-показатели. Также на одном из этапов планируется применить распознавание для контроля корректности ценников».
27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ

ная площадка «Тэк-торг» объявила о запуске в эксплуатацию новых сервисов. Сервисы «Интеллектуальное распознавание» и «Сервис проверки закупочной документации» доступны в секции «Государственные
30.07.2021 Севергазбанк ускорил распознавание документов клиентов благодаря технологиям Smart Engines

нку сделать более быстрым и удобным процесс обслуживания, а также обработку заявок клиентов на открытие счетов, кредитных продуктов. Программный комплекс на базе технологий Smart Engines обеспечивает распознавание данных паспорта РФ, водительских прав, ID карт, заграничных паспортов, виз, свидетельств, СТС, ПТС и других документов. Внедренное решение работает в информационном контуре Северг
28.06.2021 «Билайн» ускорил оформление клиентов при помощи технологии распознавания документов Smart ID Engine

«Билайн» использует технологии распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine для ускорения процесса про
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете

Компания Smart Engines первой в России представила промышленные технологии распознавания документов в браузере, не предполагающие пересылку исходных, промежу
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы

и веб-сайтах. Точность распознавания номера карты достигает 99,68%. Smart Code Engine поддерживает распознавание данных карт основных национальных и транснациональных платежных систем: МИР (Ро
28.04.2021 Caribbean Airlines использует технологии распознавания паспортов Smart Engines

ента, удостоверяющего личность. Используя технологии компании Smart Engines, пассажиры Caribbean Airlines получают новый пользовательский опыт автозаполнения паспортных данных в мобильном приложении. Распознавание паспортов доступно в условиях как недостаточной, так и избыточной освещенности, а также когда вы идете или едете в транспорте», — комментирует главный архитектор 2e Systems Эндрю

24.03.2021 Технологии распознавания Smart Engines помогают клиентам Кредит Европа Банка совершать платежи в мобильном приложении

тся важным подтверждением того, что ведущим финансовым организациям нужны качественные и безопасные технологии распознавания», – говорит к.т.н., генеральный директор Smart Engines Владимир Арла
25.11.2020 «1С-Старт» внедрила распознавание паспортов в сервисы регистрации бизнеса для ВТБ и ПСБ

скана документа. Дополнительно было повышено качество вводимых данных за счёт снижения количества ошибок, которые возможны при ручном вводе. Преимуществами автоматического извлечения данных с помощью технологии распознавания уже воспользовались пользователи сервисов по регистрации ООО и ИП в банке ВТБ, а также сотрудники банка ПСБ, которым данная функциональность доступна в кабинете сопрово
23.10.2020 Альфа-Банк Казахстан использует технологии распознавания Smart Engines в мобильном банке

беспечивают скорость, точность, безопасность и легкость в использовании. Система распознавания работает в любых условиях — при плохом и избыточном освещении, на ходу, при поездке в метро или в такси. Распознавание выполняется за доли секунды, и является безопасным с точки зрения обработки персональных и чувствительных данных, так как все вычисления выполняются на мобильном телефоне без пере
13.08.2020 18 августа состоится вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах»

ока клиентов? 18 августа в 11.00 по мск ELMA и Smart Engines проведут совместный вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах». Зарегистрироваться бесплатно. Спикеры: А
06.08.2020 В «Яндекс.Почту» встроили распознавание текста на фото

риложение «Яндекс.почта», которое можно установить из магазина Google Play. Точные сроки интеграции технологии распознавания текста в веб-версию «Почты» и в приложение для iPhone и iPad предста
05.08.2020 Банк «Хоум кредит» улучшил распознавание банковских карт и QR-кодов с технологией Smart Engines

елям мобильного банка для ввода номера банковской карты, срока ее действия и имени владельца достаточно навести камеру мобильного телефона на карту. Разработка специалистов Smart Engines поддерживает распознавание банковских карт любых видов, как эмбоссированнх, так и плоских, со стандартным горизонтальным расположением идентификационных данных на лицевой стороне, и тех, где данные нанесены
29.07.2020 Банк «Возрождение» использует технологии распознавания Smart Engines для выездного обслуживания клиентов

ПАО Банк «Возрождение» (входит в финансовую группу ВТБ) внедрил технологии распознавания и обработки документов Smart Engines в приложение для выездного сервиса, которое было запущено банком в декабре 2019 г. в рамках расширения спектра услуг для клиентов.

09.06.2020 IBM объявила технологии распознавания лиц злом и не будет их развивать

ганами охраны порядка. IBM призвала к общенациональному диалогу на тему того, как следует применять технологии распознавания лиц в работе правоохранительных органов и стоит ли их использовать в
27.05.2020 Российская Oz Forensics стала второй в мире по точности технологии распознавания лиц

Oz Forensics, разработчик систем удаленной биометрической идентификации и резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», заняла в независимом тесте LFW второе место в мире по точности технологии распознавания лиц. Команда Oz Forensics исследовала, как параметр масштабирования (радиус сферы) функции потерь влияет на результаты итеративного обучения системы верификации лиц. Од
24.04.2020 Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu

лностью отвечает нашим нуждам, обеспечивая необходимую скорость и точность распознавания. Внедрение технологии распознавания в наше приложение делает его по-настоящему передовым и не имеющей ан
03.04.2020 Microsoft прекращает инвестировать в распознавание лиц

В эти игры мы больше не играем Корпорация Microsoft планирует отозвать инвестиции в израильский стартап, разрабатывающий технологии распознавания лиц. Помимо этого корпорация, возможно, приостановит инвестирование в эту сферу вовсе. Фирма AnyVision, разработчик средств распознавания лиц, в июне 2019 г. получила к
16.03.2020 Как человеческий мозг распознает лица

огли определить принцип, по которому наш мозг узнает лица и относит их к знакомым либо незнакомым. Оказалось, что этот механизм мало отличается от принципа работы других нейронов мозга, отвечающих за распознавание более простых свойств — цвета, размеров, формы. Но исследования, проводимые «вручную», не могли этого выяснить. В дальнейшем результаты научной работы смогут использоваться для ра
13.09.2019 «Ренессанс Жизнь» внедрила автоматическое распознавание документов при оформлении полисов

ввода паспортных данных можно загрузить фото или скан документа. Все поля заполняются автоматически, необходимо лишь подтвердить их правильность. Технология разработана компанией «Smart Engines». Она распознает документы, расположенные на изображении под любым углом, а также исправляет искажения на фотографиях. Раньше ввод паспортных данных занимал около 2 минут. Теперь – не более 2 секунд.
17.06.2019 Страховая онлайн-платформа Mafin распознает документы с помощью Smart IDReader

мов машинного обучения. Она позволяет платформе более чем в 70% случаев сделать цену полиса ниже рыночной за счет точной оценки страховых рисков. На базе технологии Smart IDReader в Mafin реализовано распознавание данных на изображениях в серверном режиме и в видеопотоке в реальном времени в мобильном приложении. Для ввода данных клиентам достаточно загрузить фотографии/сканы документов на

23.05.2019 Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%

нию лиц, ориентированное на страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах. Для нового решения NtechLab были улучшены показатели скор
17.05.2019 Клиника «Инмед» внедрила технологии распознавания Smart IDReader в информационную систему на базе «1С:Медицина. Больница»

ым Smart Engines, не превышает одной секунды. По мнению представителей Smart Engines, использование технологии распознавания Smart IDReader при регистрации позволит повысить уровень сервиса для
08.04.2019 «Мегафон» внедрил технологии распознавания Smart IDReader для ускоренного оформления SIM-карт

полное соответствие требованиям законодательства при работе с данными абонентов», – сказал Михаил Матюшин, начальник управления по реализации проектов «Мегафон» в компании Nexign. «При развитии нашей технологии распознавания мы ставим задачу, чтобы автоматическое извлечение данных даже такого сложного с точки зрения компьютерного зрения документа как паспорт РФ в видеопотоке занимало менее


Публикаций - 4003, упоминаний - 4436

Машинное зрение и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 314
Microsoft Corporation 25775 285
Google LLC 12688 275
Yandex - Яндекс 9215 242
Apple Inc 13154 217
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 209
Samsung Electronics 11064 195
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 160
9594 143
Huawei 4675 129
Intel Corporation 12811 121
Sony 6739 102
Nvidia Corp 4002 98
Meta Platforms - Facebook 4621 97
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 88
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 88
Ростелеком 10948 81
IBM - International Business Machines Corp 9699 79
LG Electronics 3735 76
Xiaomi - Сяоми 2231 70
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 69
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 65
VK - Mail.ru Group 3602 65
МегаФон 10742 64
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 63
SAP SE 5601 62
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 62
Telegram Group 2940 62
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 59
Amazon Inc - Amazon.com 3277 55
HP Inc. 5883 55
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 54
X Corp - Twitter 2938 53
HTC Corporation 1512 53
Dell EMC 5180 50
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 50
Lenovo Group 2446 46
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 135 45
Cisco Systems 5372 45
Fujitsu 2105 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 208
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 82
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 78
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 72
Альфа-Банк 1979 65
ВТБ - Почта Банк 514 50
ГПБ - Газпромбанк 1273 49
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 48
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 41
РЖД - Российские железные дороги 2096 39
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 38
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 38
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 37
Почта России ПАО 2370 36
МКБ - Московский кредитный банк 657 36
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 36
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 32
Ингосстрах СПАО 478 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 27
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 27
X5 Group - Перекрёсток 640 26
Visa International 1993 25
АльфаСтрахование СГ 394 24
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 23
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 22
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 21
Связной ГК 1401 20
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 20
ПСБ - Промсвязьбанк 963 20
Газпром нефть 725 19
Россети Ленэнерго 1699 19
РВК - Российская венчурная компания 571 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 17
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 17
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 17
Совкомбанк ПАО 316 16
Ак Барс Банк 283 15
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 144
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 125
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 83
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 61
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 60
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 58
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 58
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 51
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 41
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 37
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 35
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 31
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 28
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 27
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 23
Судебная власть - Judicial power 2500 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 19
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 15
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 13
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 13
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
Федеральное казначейство России 1949 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 37
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 36
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 17
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 10
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 10
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 8
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 8
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 1298
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 798
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 770
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 682
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 535
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 509
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 466
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 465
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 463
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 462
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 443
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 441
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 440
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 421
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 407
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 400
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 388
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 382
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 376
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 374
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 370
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 364
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 353
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 337
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 329
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 304
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 303
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 300
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 296
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 295
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 290
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 289
Оцифровка - Digitization 5185 284
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 283
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 281
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 279
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 276
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 268
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 264
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 258
Google Android 15243 488
Apple iOS 8583 328
Microsoft Windows 16882 293
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 191
Linux OS 11533 184
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 173
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 170
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 168
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 132
Apple iPhone 6 4861 128
Apple - App Store 3109 109
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 106
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 97
Microsoft Office 4170 90
Apple iPad 4011 82
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 81
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 80
Microsoft Windows 2000 8678 75
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 73
Apple macOS 2419 68
Google YouTube - Видеохостинг 3002 63
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 59
Samsung Galaxy 1035 58
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 52
Microsoft Windows 10 1938 51
Abbyy FlexiCapture 178 51
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 50
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 47
Samsung Galaxy Note 702 47
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 47
Apple Siri - Голосовой помощник 441 46
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 46
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 44
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 44
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 44
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 43
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 59 42
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 41
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 41
Google Chrome - браузер 1701 40
Арлазаров Владимир 290 177
Дырмовский Дмитрий 149 42
Дергачева Светлана 63 19
Шушкин Дмитрий 95 19
Куртяник Надежда 441 19
Ханин Александр 51 18
Путин Владимир 3454 16
Шадаев Максут 1210 16
Марков Дмитрий 81 13
Сирота Юрий 67 12
Романов Илья 39 12
Петров Михаил 139 11
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
Аршавский Анджей 31 11
Липич Григорий 65 11
Рустамов Рустам 548 10
Ускова Ольга 174 10
Бикташев Ильдар 10 10
Биккужин Рамиль 70 10
Кадейшвили Алексей 16 10
Алигаджиев Руслан 15 9
Смирнова Олеся 11 9
Алифанов Кирилл 84 9
Яфясов Денис 14 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 9
Потапкин Михаил 26 9
Комстачев Михаил 14 9
Чевкота Олег 15 9
Кравченко Андрей 12 9
Мясин Антон 10 9
Теплицкий Дмитрий 88 9
Афанасьев Денис 77 9
Крушинский Александр 34 8
Волож Аркадий 268 8
Собянин Сергей 538 8
Попов Сергей 166 8
Гогленков Александр 15 8
Кирьянова Александра 169 8
Урусов Виктор 157 8
Россия - РФ - Российская федерация 166164 2099
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 472
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 440
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 280
Европа 24963 253
Германия - Федеративная Республика 13221 202
Япония 13807 188
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 163
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 154
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 112
Франция - Французская Республика 8177 112
Южная Корея - Республика 7051 110
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 97
Казахстан - Республика 6047 88
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 84
Испания - Королевство 3839 82
Азия - Азиатский регион 5920 78
Украина 7928 71
Беларусь - Белоруссия 6289 68
Италия - Итальянская Республика 4508 66
Индия - Bharat 5869 65
Земля - планета Солнечной системы 10865 62
США - Калифорния 4829 56
Канада 5081 53
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 44
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 43
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 43
Турция - Турецкая республика 2620 43
Израиль 2856 41
Бразилия - Федеративная Республика 2520 41
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 38
Финляндия - Финляндская Республика 3697 37
Ближний Восток 3154 37
Африка - Африканский регион 3640 36
Китай - Тайвань 4245 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 34
Армения - Республика 2449 32
Швеция - Королевство 3781 32
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 32
Россия - СФО - Новосибирск 4875 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 811
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 589
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 523
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 492
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 490
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 362
Паспорт - Паспортные данные 2848 307
Английский язык 7030 278
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 271
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 264
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 251
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 179
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 174
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 167
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 157
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 144
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 139
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 138
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 134
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 130
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 129
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 129
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 127
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 126
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 114
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 109
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 108
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 106
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 106
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 103
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 97
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 96
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 96
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 95
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 94
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 90
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 88
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 85
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 82
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 82
CNews - ZOOM.CNews 1866 121
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 20
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 12
Ведомости 1466 12
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 12
The Verge - Издание 619 11
Wikipedia - Википедия 650 11
Bloomberg 1627 10
New Scientist 1448 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
Forbes - Форбс 1002 8
DxOMark - Издание 36 8
Известия ИД 770 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 7
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 7
AP - Associated Press 2007 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
ZDnet 663 6
Engadget - Блог о технологиях 429 6
Nature 832 6
FT - Financial Times 1295 5
The Register - The Register Hardware 1784 5
РИА Новости 1033 5
Wired - Издание 276 5
MIT Technology Review 66 4
Phys.org 972 4
NYT - The New York Times 1100 4
The Guardian - Британская газета 406 4
DigiTimes - Издание 1331 4
Чудо техники 60 4
e4 Engineering 107 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
BleepingComputer - Издание 458 3
The Bell - Издание 42 3
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 22 3
Gizmodo 133 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 87
Gartner - Гартнер 3658 47
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 32
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 31
IDC - International Data Corporation 4975 30
Markets&Markets Research 113 14
Microsoft Research 144 10
CNews Инновация года - награда 155 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 6
BCG - Boston Consulting Group 117 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 4
ABI Research 236 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 4
Fortune Global 500 295 3
Forrester Research 834 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 9 3
Mordor Intelligence 35 3
Allied Market Research 22 3
CNews Мишень 186 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Mobile Research Group 87 2
MasterCard - Mobile Payments Study 17 2
Harvey Spencer Associates 16 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
IBM Research 111 2
Tractica 7 2
Privacy International 16 2
Grand View Research 25 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 40
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 31
РАН - Российская академия наук 2122 29
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 25
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 23
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 15
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 15
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 14
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 13
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 11
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 11
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 5
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 5
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 5
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 5
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 4
Keio University - Университет Кэйо 39 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 4
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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