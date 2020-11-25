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«1С-Старт» внедрила распознавание паспортов в сервисы регистрации бизнеса для ВТБ и ПСБ

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«1С-Старт» внедрила в свои онлайн-сервисы технологию автоматического распознавания паспортов Smart ID Engine, созданную компанией Smart Engines.

Внедренное техническое решение на базе Smart ID Engine позволило сократить время ввода паспортных данных при онлайн-регистрации бизнеса на сайтах банков. Пользователи при формировании пакета документов для регистрации ООО или ИП получили возможность быстрого автозаполнения документов информацией с фотографии паспорта, сделанной c помощью мобильного телефона, или со скана документа. Дополнительно было повышено качество вводимых данных за счёт снижения количества ошибок, которые возможны при ручном вводе.

Преимуществами автоматического извлечения данных с помощью технологии распознавания уже воспользовались пользователи сервисов по регистрации ООО и ИП в банке ВТБ, а также сотрудники банка ПСБ, которым данная функциональность доступна в кабинете сопровождения клиента.

«Мы предоставляем банкам инновационные и надежные решения по регистрации бизнеса, которые предлагают новый уровень обслуживания клиентов и удобства пользования. В настоящий момент в сервисах ВТБ и ПСБ более 10 000 пакетов документов ООО и ИП было подготовлено именно с использованием технологии распознавания документов, что показывает высокий уровень востребованности данной технологии среди пользователей», - отметил директор «1С-Старт» Александр Раптовский.

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