Smart Engines выпустила Smart ID Engine 2.9 с улучшенным на 40% качеством распознавания СТС Российская ИИ-компания Smart Engines представила новую версию флагманского продукта для распознавания российского паспорта и других документов, удостоверяющих личность. В обновлении Smart ID Engine 2.9 существенно улучшено качество распознавания свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС): число ошибок снижено на 40%. Это особенно важно для банков и других органи

Smart Engines представила Smart ID Engine 2.8 с поддержкой документов нового стандарта ICAO/ISO хнологической готовности к переходу мирового паспортного пространства на новую редакцию стандарта ICAO/ISO для машиносчитываемой зоны паспортно-визовых документов нового поколения. Обновленная версия Smart ID Engine 2.8 одинаково уверенно распознает документы, оформленные как по действующим требованиям ICAO Doc 9303, так и по новым правилам, которые находятся в финальной стадии принятия меж

Smart Engines получила сертификаты «Сделано в России» на продукты Smart ID Engine и Smart Code Engine го интеллекта для распознавания документов, получила сертификаты национального бренда «Сделано в России» от Российского экспортного центра (РЭЦ. группа ВЭБ) для своих ключевых программных продуктов — Smart ID Engine и Smart Code Engine. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. Smart Engines была основана в 2016 г. российскими учеными, имеющими 25-летний опыт работы в сфере распоз

Smart Engines выпустила новую версию ПО Smart ID Engine для распознавания паспорта России и других документов зводственная компания Smart Engines представила новую версию флагманского продукта для распознавания российского паспорта, свидетельств ЗАГС и других документов, удостоверяющих личность. В обновлении Smart ID Engine 2.6 улучшено качество распознавания печатного и рукописного текста, а также впервые реализована возможность удаленного подтверждения личности по видеоселфи с паспортом. Об этом

«Рецикл-Мет» ускорит работу в «1С» с документами при помощи ИИ Smart Engines Уфимская компания «Рецикл-Мет», работающая на рынке черных и цветных металлов, автоматизировала ввод данных из удостоверяющих документов благодаря технологии Smart ID Engine, созданной специалистами Smart Engines. Программное обеспечение интегрировано в учетную систему на базе «1С», и теперь данные основного разворота паспорта контрагента и информац

Smart Engines представила новую систему ИИ для проверки удостоверений личности с нейросетевыми «Шерлоком» и «Да Винчи» ИИ-компания Smart Engines представила новую версию системы распознавания паспорта и других документов Smart ID Engine 2.5 для удостоверения личности клиентов. Для этого разработчики обучили два нейросетевых ансамбля «Да Винчи» и «Шерлок», которые позволят бизнесу эффективнее бороться с фродом,

Пользователи Smart ID Engine могут автоматически распознавать рукописную прописку в паспорте за 0,4 секунды Компания Smart Engines добавила в систему Smart ID Engine распознавание рукописного штампа с пропиской в паспорте России. Это принципиально новый инструмент автоматизации бизнес-процессов, который обеспечивает ввод данных адреса клиент

Новая версия Smart ID Engine распознает паспорт России и еще 2,5 тыс. типов удостоверяющих документов Российская компания Smart Engines представила новую версию системы распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine 2.2. В ней на 10% улучшено качество распознавания паспорта России и расширен перечень поддерживаемых документов — теперь их стало больше 2,5 тысяч, а также на 15% улучшено распо

«Кредит Европа банк» внедрил ИИ-систему распознавания паспортов в мобильном банке «Кредит Европа банк (Россия)» начал применять в мобильном банке технологию автоматического распознавания реквизитов паспорта Smart ID Engine. Новая функция уже доступна в приложениях «Кредит Европа банка» на iOS и Android. Smart ID Engine – это российский программный продукт, который разработала ИИ-компания Sm

«Лига цифровой экономики» предложит клиентам решение Smart ID Engine 2.0 для распознавания паспортов и проверки подлинности Компания «Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики») предложит заказчикам решение для распознавания паспорта России и проверки его подлинности – Smart ID Engine 2.0. Продукт в 20 раз увеличивает скорость ввода данных, обеспечивая защиту от мошеннических действий. Разработчик решения – компания Smart Engines. Об этом CNews сообщили предс

Сеть “Да!” с помощью ИИ увеличила скорость найма работников Cеть супермаркетов “Да!” (принадлежит компании ООО «Фреш маркет») внедрила ИИ-технологию Smart ID Engine для автоматизации процесса приема на работу новых сотрудников в системе «1С».

ИИ ускорил бронирование поездок на хадж в семь раз перешел на российскую технологию искусственного интеллекта для оформления поездок в Мекку и Медину. Компания внедрила безопасную систему распознавания и проверки подлинности удостоверяющих документов Smart ID Engine. Решение в семь раз ускорило обслуживание паломников в момент пикового спроса. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. «Муслим тур» – официальный туроператор Совета

«Директ кредит» ускорил обработку кредитных заявок в 2 раза с помощью искусственного интеллекта стник рынка POS-кредитования «Директ кредит» внедрил решение для распознавания российского паспорта Smart ID Engine. Интеграция ПО вдвое сократила время обработки кредитных заявок, а ввод паспо

Smart ID Engine 2.0 выявляет 66 признаков подделки паспорта гражданина РФ Smart Engines представила новую версию российского программного продукта для распознавания паспорта гражданина РФ Smart ID Engine 2.0. Система стала работать быстрее и точнее. Число ошибок распознавания в основных полях паспорта РФ сократилось на 15%. Качество распознавания штампа о прописке выросло на 5%.

Волго-Вятское Главное Управление Банка России применяет решение Smart Engines для распознавания паспорта Волго-Вятское Главное Управление (ГУ) Банка России, расположенное в Нижнем Новгороде, внедрило технологию распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine. Система создана российской компанией Smart Engines. Smart ID Engine поставлена и внедрена в составе терминала контроля доступа и учета посетителей компанией «Рост-ВСП».

Smart Engines представила новую технологию зрительной памяти для определения типа документа Smart Engines представила систему распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine 1.12.0 нового поколения. В системе внедрен уникальный алгоритм зрительной памяти, который повысил качество и скорость автоматического определения типа документа. В Smart ID E

ИИ Smart Engines распознает 55 паспортных разворотов в секунду Smart Engines представила новую версию системы Smart ID Engine для распознавания паспорта Росии и других персональных документов в мобильных приложениях, веб-приложениях и других информационных системах. В версии 1.11.0 за счет применения ф

«Идалика» внедрила технологию Smart ID Engine в свое мобильное приложение для объектов транспорта и недвижимости, внедрила технологию Smart Engines для безопасного распознавания документов, удостоверяющих личность, в свое мобильное приложение Smart 24. Модуль распознавания Smart ID Engine используется для автоматического ввода данных из документов при приеме на работу новых сотрудников. «Идалика» обслуживает помещения транспортной инфраструктуры, административные

Cashbot внедрил технологию безопасного распознавания удостоверений личности Smart ID Engine Ввод данных клиентов чешского финтех-сервиса Cashbot осуществляется с помощью безопасной технологии распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine, разработанной российской компанией Smart Engines. На ее базе реализовано техническое решение, позволяющее быстро извлекать паспортные данные клиентов из фотографий и сканов для

Технология Smart ID Engine помогла Royal Caribbean упростить процесс посадки пассажиров Технология Smart ID Engine помогает пассажирам круизных лайнеров Royal Caribbean. Так как компания Royal Caribbean известна по всему миру своим сервисом премиум-класса, для нее вопрос выбора партнера для

Технология распознавания документов Smart ID Engine внедрена для идентификации клиентов «Балтбет» Букмекерская контора «Балтбет» выбрала систему распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine для улучшения процесса идентификации клиентов. Программный продукт является разработкой резидента Сколково научной компании Smart Engines и позволяет безопасно распознавать данн

УК «Альфа-Капитал» внедрила Smart ID Engine для распознавания документов пользователей мобильного приложения рупп», УК «Альфа-Капитал» выбрала решение отечественной научно-исследовательской компании Smart Engines для распознавания данных паспортов РФ и СНГ при дистанционном обслуживании клиентов. Технология Smart ID Engine позволяет значительно упростить процедуру ввода данных и сделать общение с компанией более удобным и безопасным для клиентов. Мобильное приложение «Альфа-Капитал» стало одним из

«Билайн» ускорил оформление клиентов при помощи технологии распознавания документов Smart ID Engine «Билайн» использует технологии распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine для ускорения процесса продаж сим-карт в фирменных розничных магазинах и офисах во всех регионах России. Поставку и интеграцию программного продукта, разработанного специалистам

Платформа FreshCredit использует технологию безопасного распознавания паспортов Smart ID Engine Платформа FreshCredit внедрила систему безопасного распознавания паспортов Smart ID Engine, разработанную компанией Smart Engines. С ее помощью представители 6000 магазинов-партнеров, работающих с платформой, получили возможность автоматически вносить данные покупател

Ventra Go! использует Smart ID Engine для распознавания паспортов В мобильное приложение для заказа временного линейного персонала Ventra Go! внедрен программный продукт Smart ID Engine. С его помощью реализовано безопасное и быстрое распознавание данных паспорта РФ при регистрации исполнителей. Программный продукт Smart ID Engine разработан научно-иссле

Райффайзенбанк внедрил технологию распознавания паспортов компании Smart Engines для обслуживания клиентов Райффайзенбанк внедрил программный продукт для распознавания паспортов Smart ID Engine, разработанный компанией Smart Engines. Высокая точность и скорость извлечения информации из документов делает процесс открытия счета в отделениях более комфортным. Техническое

Сервис «Всегда.Да» внедрил технологию безопасного распознавания паспортов Smart ID Engine Сервис рассрочек «Всегда.Да» внедрил систему распознавания паспортов Smart ID Engine, разработанную компанией Smart Engines. На ее базе реализовано техническое решение, позволяющее быстро и безопасно извлекать паспортные данные клиентов из фотографий и сканов дл

Система распознавания документов Smart ID Engine внесена в реестр российского ПО Разработанный научно-исследовательской компанией Smart Engines программный продукт для распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Согласно приказу Минкомсвязи России от 1 марта 2021 года, решение компании включено

Банк «Русский стандарт» внедрил технологию Smart ID Engine В банке «Русский стандарт» внедрена технология распознавания паспортов Smart ID Engine для ускорения процесса оформления потребительских кредитов. Технология Smart ID Engine уже используется для распознавания паспортных данных клиентов в нескольких офисах б

Азиатско-Тихоокеанский Банк внедрил технологию распознавания паспортов Smart ID Engine Азиатско-Тихоокеанский Банк для повышения качества обслуживания клиентов внедрил технологию автоматического распознавания паспортов Smart ID Engine, разработанную компанией Smart Engines. Интеграцию продукта в фронт-офисную информационную систему банка выполнило digital-агенство D'Terra, специализирующееся на создании эффек

Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией нципами ответственного ИИ. Smart ID Engine является переосмыслением флагманской технологии компании Smart IDReader, и позволяет распознавать паспорт РФ и еще 1482 удостоверяющих документа 210 ю

Банк «Веста» внедрил Smart IDReader для распознавания паспортов в BPM-системе ELMA ngines для распознавания паспорта РФ. Интеграция технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader была выполнена специалистами компании ELMA. Ввод данных паспортов и других док

МКБ внедрил технологию распознавания клиентских данных с помощью искусственного интеллекта Smart Engines для распознавания паспортных данных клиентов, банковских карт и баркодов. Технология Smart IDReader используется в мобильном приложении банка «МКБ Онлайн» для распознавания банко

Банк «Дом.рф» внедрил систему распознавания документов на базе Smart IDReader tions запустили ИТ-решение по распознаванию документов с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Это позволит оптимизировать процесс рассмотрения заявок и выдачи кредита. Технология Smart IDReader позволяет автоматически распознавать документы, подаваемые потенциальными заемщики, например, паспорт, 2-НДФЛ и др. Автоматическая проверка применяется при рассмотрении всех заяв

Smart IDReader интегрирован в платформу проверки возраста покупателя VerifyMyAge Технология распознавания документов Smart IDReader российского разработчика искусственного интеллекта Smart Engines интегрирована

Smart IDReader увеличил продажи банковских и страховых продуктов Банка СКС на 14% и Банк СКС (входит в группу Московского кредитного банка) в рамках сотрудничества интегрировали SDK Smart IDReader в системы дистрибуции банковских и страховых продуктов на автозаправочных комп

Клиника академика Ройтберга внедрила Smart IDReader для ускорения приема пациентов ную систему клиники академика Ройтберга внедрена технология распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader. Решение российской компании Smart Engines используется для ускорения процедур

Клиника академика Ройтберга внедрила Smart IDReader для ускоренной регистрации пациентов ную систему клиники академика Ройтберга внедрена технология распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader. Решение российской компании Smart Engines используется для ускорения процедур

Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu нкциональное мобильное приложение SigortApp, в котором внедрена технология распознавания документов Smart IDReader. Приложение SigortApp позиционируется как «страховая компания в кармане» и пре