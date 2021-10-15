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Smart Engines
Smart ID Engine
Smart IDReader


15.10.2021 РЖД внедрили технологии Smart Engines для продажи билетов в терминалах самообслуживания 4
05.10.2021 Технология Smart ID Engine помогла Royal Caribbean упростить процесс посадки пассажиров 4
25.08.2021 Технология распознавания документов Smart ID Engine внедрена для идентификации клиентов «Балтбет» 4
13.07.2021 УК «Альфа-Капитал» внедрила Smart ID Engine для распознавания документов пользователей мобильного приложения 4
06.07.2021 «РЕСО-Гарантия» использует технологии Smart Engines для распознавания паспорта, водительских прав и СТС 2
28.06.2021 «Билайн» ускорил оформление клиентов при помощи технологии распознавания документов Smart ID Engine 4
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
10.06.2021 Платформа FreshCredit использует технологию безопасного распознавания паспортов Smart ID Engine 4
08.06.2021 Smart Engines представила технологии распознавания на базе «зеленого» ИИ 1
31.05.2021 Решена «фундаментальная проблема» распознавания российского паспорта искусственным интеллектом 4
17.05.2021 Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии 1
12.05.2021 Ventra Go! использует Smart ID Engine для распознавания паспортов 5
28.04.2021 Caribbean Airlines использует технологии распознавания паспортов Smart Engines 4
19.04.2021 Райффайзенбанк внедрил технологию распознавания паспортов компании Smart Engines для обслуживания клиентов 6
16.04.2021 Smart Engines представила новое Android-приложение для распознавания документов 1
31.03.2021 Сервис «Всегда.Да» внедрил технологию безопасного распознавания паспортов Smart ID Engine 4
04.03.2021 Система распознавания документов Smart ID Engine внесена в реестр российского ПО 4
25.02.2021 Два резидента Сколково разработали сканер документов нового поколения 1
10.02.2021 Oman Arab Bank использует технологии NNTC и Smart Engines для дистанционного открытия счетов 1
15.01.2021 Банк «Русский стандарт» внедрил технологию Smart ID Engine 4
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 1
15.12.2020 Разработка Smart Engines включена в карту ИИ-проектов для целей устойчивого развития ООН 2
14.12.2020 Азиатско-Тихоокеанский Банк внедрил технологию распознавания паспортов Smart ID Engine 3
25.11.2020 «1С-Старт» внедрила распознавание паспортов в сервисы регистрации бизнеса для ВТБ и ПСБ 2
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 9
11.11.2020 Банк «Веста» внедрил Smart IDReader для распознавания паспортов в BPM-системе ELMA 2
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1
26.08.2020 МКБ внедрил технологию распознавания клиентских данных с помощью искусственного интеллекта 4
05.08.2020 Банк «Хоум кредит» улучшил распознавание банковских карт и QR-кодов с технологией Smart Engines 1
29.07.2020 Банк «Возрождение» использует технологии распознавания Smart Engines для выездного обслуживания клиентов 2
17.07.2020 Росбанк подключил искусственный интеллект для работы с документами клиентов 5
07.07.2020 BioCollections Worldwide ускорила регистрацию пациентов при тестировании на COVID-19 с технологией Smart Engines 3
23.06.2020 Банк «Дом.рф» внедрил систему распознавания документов на базе Smart IDReader 1
15.06.2020 Smart IDReader интегрирован в платформу проверки возраста покупателя VerifyMyAge 4
05.06.2020 Smart IDReader увеличил продажи банковских и страховых продуктов Банка СКС на 14% 3
19.05.2020 Клиника академика Ройтберга внедрила Smart IDReader для ускорения приема пациентов 3
19.05.2020 Клиника академика Ройтберга внедрила Smart IDReader для ускоренной регистрации пациентов 3
30.04.2020 Smart Engines выбрана поставщиком технологий распознавания документов клиентов Ситибанка 4
24.04.2020 Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu 1
17.04.2020 Подтверждена совместимость ПО для распознавания документов Smart IDReader и «Ред ОС» 6

Публикаций - 137, упоминаний - 450

Smart Engines упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Smart Engines - Смарт Энджинс 199 87
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 8
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 7
Комдив 20 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
S&T - System Integration and Technology Distribution 17 4
Data Matrix 52 4
AlterKnowledge 4 4
Jumio 12 4
MITEK Systems 7 4
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 93 4
СКБ Контур 416 4
VerifyMyAge 6 3
Триасофт 4 2
Intek - Интек 5 2
3738 2
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 5 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Shopify 14 1
Регион Инвестиции 2 1
Философия.ИТ 13 1
HamsterSoft 10 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 8 1
Abanking - Акоммерс 5 1
Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг 10 1
Дамаск 28 1
True Engineering - EastBanc Technologies 5 1
Insyres - Инсайрес 2 1
Blockpass IDN 6 1
NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 5 1
Центр финансовых технологий Базис - ЦФТ Базис 2 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 1
ESET 989 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Крок 1219 1
Directum - Директум 645 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
АФК Система ПАО 994 1
Альфа-Банк 1123 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 17
АльфаСтрахование СГ 208 14
Почта Банк 289 12
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Ренессанс Страхование 51 8
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 7
Локо-Банк 31 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Аэрофлот 493 6
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 6
Совкомбанк ПАО 147 5
Qiwi 783 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 4
Восточный Банк 108 4
ЦИАН - CIAN 39 4
Dukascopy Bank SA 4 4
Caribbean Airlines 4 4
Jysan Bank - Жусан банк 3 3
BCW - BioCollections Worldwide 7 3
Citibank - Ситибанк 170 3
Tessi 8 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Согласие СК 44 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
TWINO 4 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Europcar 6 2
Банк Санкт-Петербург 120 2
First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 6 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Croatia Airlines - Национальная авиакомпания Хорватии - Хорватские авиалинии 1 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
uBank 21 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Главстрой 7 1
YouDo 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 11
ARM64 - Архитектура процессора 1018 10
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 7
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 5
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 5
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 4
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
Code 128 - Code 39 - Code 93 - стандарт штрихкода 5 3
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
HoughNet 2 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 7 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 2
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 2
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 3 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
Computational Document Forensics - Компьютерная криминалистика (форензика) 1 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
YMS - Yard Management System - Управление складским двором 5 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
Google Android 10751 42
Apple iOS 5742 41
Linux OS 4257 21
Microsoft Windows 10 6635 19
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 17
Apple macOS 925 16
Intel x86 - Архитектура процессора 992 15
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 11
Smart Engines GreenOCR 17 10
Apple - App Store 2198 10
Купибилет - Kupibilet 13 9
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 8
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 7
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 5
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 4
Smart Engines - Smart DocumentReader 4 3
Авибус 2 2
Apple iPad 3263 2
Smart Engines - Smart Document Engine 8 2
Smart Engines - Smart Code Engine 9 2
Ингосстрах IngoMobile 6 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
OpenText Documentum 189 1
Syntellect Tessa 14 1
Alfresco 114 1
Google Flutter 15 1
АльфаСтрахование Мобайл 7 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
GNU Compiler Collection - GCC 28 1
Samsung Forward 5 1
Smart Engines - Smart Tomo Engine 3 1
МКБ Онлайн 22 1
Lex Borealis - Doczilla 5 1
СКБ-банк - СКБ Онлайн 3 1
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 8 1
УралВагонЗавод Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 1
Camunda BPM 2 1
Арлазаров Владимир 118 72
Арлазаров Никита 6 3
Путин Владимир 1824 2
Гусев Анатолий 3 2
Ройтберг Григорий 6 2
Осадчикова Наталья 2 2
Косачев Антон 4 2
Николаев Дмитрий 4 2
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