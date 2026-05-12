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Smart Engines Smart ID Engine Smart IDReader

  • Smart ID Engine 2.0 является флагманским программным продуктом в линейке Smart Engines. Он извлекает данные из паспорта гражданина РФ и обеспечивает проверку его цифровой и физической подлинности на сканах, фотографиях и в видеопотоке. Решение за доли секунды распознает рукописные паспорта, все страницы паспорта РФ и штампы в любых условиях, даже при недостаточном освещении. Технология обрабатывает и другие удостоверяющие документы России, а также стран СНГ и еще 220 юрисдикций. 

СОБЫТИЯ

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12.05.2026 Smart Engines выпустила Smart ID Engine 2.9 с улучшенным на 40% качеством распознавания СТС

Российская ИИ-компания Smart Engines представила новую версию флагманского продукта для распознавания российского паспорта и других документов, удостоверяющих личность. В обновлении Smart ID Engine 2.9 существенно улучшено качество распознавания свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС): число ошибок снижено на 40%. Это особенно важно для банков и других органи
26.12.2025 Smart Engines представила Smart ID Engine 2.8 с поддержкой документов нового стандарта ICAO/ISO

хнологической готовности к переходу мирового паспортного пространства на новую редакцию стандарта ICAO/ISO для машиносчитываемой зоны паспортно-визовых документов нового поколения. Обновленная версия Smart ID Engine 2.8 одинаково уверенно распознает документы, оформленные как по действующим требованиям ICAO Doc 9303, так и по новым правилам, которые находятся в финальной стадии принятия меж
29.10.2025 Smart Engines получила сертификаты «Сделано в России» на продукты Smart ID Engine и Smart Code Engine

го интеллекта для распознавания документов, получила сертификаты национального бренда «Сделано в России» от Российского экспортного центра (РЭЦ. группа ВЭБ) для своих ключевых программных продуктов — Smart ID Engine и Smart Code Engine. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. Smart Engines была основана в 2016 г. российскими учеными, имеющими 25-летний опыт работы в сфере распоз
09.04.2025 Smart Engines выпустила новую версию ПО Smart ID Engine для распознавания паспорта России и других документов

зводственная компания Smart Engines представила новую версию флагманского продукта для распознавания российского паспорта, свидетельств ЗАГС и других документов, удостоверяющих личность. В обновлении Smart ID Engine 2.6 улучшено качество распознавания печатного и рукописного текста, а также впервые реализована возможность удаленного подтверждения личности по видеоселфи с паспортом. Об этом

12.12.2024 «Рецикл-Мет» ускорит работу в «1С» с документами при помощи ИИ Smart Engines

Уфимская компания «Рецикл-Мет», работающая на рынке черных и цветных металлов, автоматизировала ввод данных из удостоверяющих документов благодаря технологии Smart ID Engine, созданной специалистами Smart Engines. Программное обеспечение интегрировано в учетную систему на базе «1С», и теперь данные основного разворота паспорта контрагента и информац
05.12.2024 Smart Engines представила новую систему ИИ для проверки удостоверений личности с нейросетевыми «Шерлоком» и «Да Винчи»

ИИ-компания Smart Engines представила новую версию системы распознавания паспорта и других документов Smart ID Engine 2.5 для удостоверения личности клиентов. Для этого разработчики обучили два нейросетевых ансамбля «Да Винчи» и «Шерлок», которые позволят бизнесу эффективнее бороться с фродом,

07.12.2023 Пользователи Smart ID Engine могут автоматически распознавать рукописную прописку в паспорте за 0,4 секунды

Компания Smart Engines добавила в систему Smart ID Engine распознавание рукописного штампа с пропиской в паспорте России. Это принципиально новый инструмент автоматизации бизнес-процессов, который обеспечивает ввод данных адреса клиент
30.11.2023 Новая версия Smart ID Engine распознает паспорт России и еще 2,5 тыс. типов удостоверяющих документов

Российская компания Smart Engines представила новую версию системы распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine 2.2. В ней на 10% улучшено качество распознавания паспорта России и расширен перечень поддерживаемых документов — теперь их стало больше 2,5 тысяч, а также на 15% улучшено распо
26.09.2023 «Кредит Европа банк» внедрил ИИ-систему распознавания паспортов в мобильном банке

«Кредит Европа банк (Россия)» начал применять в мобильном банке технологию автоматического распознавания реквизитов паспорта Smart ID Engine. Новая функция уже доступна в приложениях «Кредит Европа банка» на iOS и Android. Smart ID Engine – это российский программный продукт, который разработала ИИ-компания Sm
14.09.2023 «Лига цифровой экономики» предложит клиентам решение Smart ID Engine 2.0 для распознавания паспортов и проверки подлинности

Компания «Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики») предложит заказчикам решение для распознавания паспорта России и проверки его подлинности – Smart ID Engine 2.0. Продукт в 20 раз увеличивает скорость ввода данных, обеспечивая защиту от мошеннических действий. Разработчик решения – компания Smart Engines. Об этом CNews сообщили предс
04.07.2023 Сеть “Да!” с помощью ИИ увеличила скорость найма работников

Cеть супермаркетов “Да!” (принадлежит компании ООО «Фреш маркет») внедрила ИИ-технологию Smart ID Engine для автоматизации процесса приема на работу новых сотрудников в системе «1С».
09.06.2023 ИИ ускорил бронирование поездок на хадж в семь раз

перешел на российскую технологию искусственного интеллекта для оформления поездок в Мекку и Медину. Компания внедрила безопасную систему распознавания и проверки подлинности удостоверяющих документов Smart ID Engine. Решение в семь раз ускорило обслуживание паломников в момент пикового спроса. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. «Муслим тур» – официальный туроператор Совета

29.05.2023 «Директ кредит» ускорил обработку кредитных заявок в 2 раза с помощью искусственного интеллекта

стник рынка POS-кредитования «Директ кредит» внедрил решение для распознавания российского паспорта Smart ID Engine. Интеграция ПО вдвое сократила время обработки кредитных заявок, а ввод паспо
17.05.2023 Smart ID Engine 2.0 выявляет 66 признаков подделки паспорта гражданина РФ

Smart Engines представила новую версию российского программного продукта для распознавания паспорта гражданина РФ Smart ID Engine 2.0. Система стала работать быстрее и точнее. Число ошибок распознавания в основных полях паспорта РФ сократилось на 15%. Качество распознавания штампа о прописке выросло на 5%.
09.11.2022 Волго-Вятское Главное Управление Банка России применяет решение Smart Engines для распознавания паспорта

Волго-Вятское Главное Управление (ГУ) Банка России, расположенное в Нижнем Новгороде, внедрило технологию распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine. Система создана российской компанией Smart Engines. Smart ID Engine поставлена и внедрена в составе терминала контроля доступа и учета посетителей компанией «Рост-ВСП».

31.10.2022 Smart Engines представила новую технологию зрительной памяти для определения типа документа

Smart Engines представила систему распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine 1.12.0 нового поколения. В системе внедрен уникальный алгоритм зрительной памяти, который повысил качество и скорость автоматического определения типа документа. В Smart ID E
20.06.2022 ИИ Smart Engines распознает 55 паспортных разворотов в секунду

Smart Engines представила новую версию системы Smart ID Engine для распознавания паспорта Росии и других персональных документов в мобильных приложениях, веб-приложениях и других информационных системах. В версии 1.11.0 за счет применения ф
15.02.2022 «Идалика» внедрила технологию Smart ID Engine в свое мобильное приложение

для объектов транспорта и недвижимости, внедрила технологию Smart Engines для безопасного распознавания документов, удостоверяющих личность, в свое мобильное приложение Smart 24. Модуль распознавания Smart ID Engine используется для автоматического ввода данных из документов при приеме на работу новых сотрудников. «Идалика» обслуживает помещения транспортной инфраструктуры, административные
14.12.2021 Cashbot внедрил технологию безопасного распознавания удостоверений личности Smart ID Engine

Ввод данных клиентов чешского финтех-сервиса Cashbot осуществляется с помощью безопасной технологии распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine, разработанной российской компанией Smart Engines. На ее базе реализовано техническое решение, позволяющее быстро извлекать паспортные данные клиентов из фотографий и сканов для
05.10.2021 Технология Smart ID Engine помогла Royal Caribbean упростить процесс посадки пассажиров

Технология Smart ID Engine помогает пассажирам круизных лайнеров Royal Caribbean. Так как компания Royal Caribbean известна по всему миру своим сервисом премиум-класса, для нее вопрос выбора партнера для

25.08.2021 Технология распознавания документов Smart ID Engine внедрена для идентификации клиентов «Балтбет»

Букмекерская контора «Балтбет» выбрала систему распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine для улучшения процесса идентификации клиентов. Программный продукт является разработкой резидента Сколково научной компании Smart Engines и позволяет безопасно распознавать данн
13.07.2021 УК «Альфа-Капитал» внедрила Smart ID Engine для распознавания документов пользователей мобильного приложения

рупп», УК «Альфа-Капитал» выбрала решение отечественной научно-исследовательской компании Smart Engines для распознавания данных паспортов РФ и СНГ при дистанционном обслуживании клиентов. Технология Smart ID Engine позволяет значительно упростить процедуру ввода данных и сделать общение с компанией более удобным и безопасным для клиентов. Мобильное приложение «Альфа-Капитал» стало одним из
28.06.2021 «Билайн» ускорил оформление клиентов при помощи технологии распознавания документов Smart ID Engine

«Билайн» использует технологии распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine для ускорения процесса продаж сим-карт в фирменных розничных магазинах и офисах во всех регионах России. Поставку и интеграцию программного продукта, разработанного специалистам
10.06.2021 Платформа FreshCredit использует технологию безопасного распознавания паспортов Smart ID Engine

Платформа FreshCredit внедрила систему безопасного распознавания паспортов Smart ID Engine, разработанную компанией Smart Engines. С ее помощью представители 6000 магазинов-партнеров, работающих с платформой, получили возможность автоматически вносить данные покупател
12.05.2021 Ventra Go! использует Smart ID Engine для распознавания паспортов

В мобильное приложение для заказа временного линейного персонала Ventra Go! внедрен программный продукт Smart ID Engine. С его помощью реализовано безопасное и быстрое распознавание данных паспорта РФ при регистрации исполнителей. Программный продукт Smart ID Engine разработан научно-иссле
19.04.2021 Райффайзенбанк внедрил технологию распознавания паспортов компании Smart Engines для обслуживания клиентов

Райффайзенбанк внедрил программный продукт для распознавания паспортов Smart ID Engine, разработанный компанией Smart Engines. Высокая точность и скорость извлечения информации из документов делает процесс открытия счета в отделениях более комфортным. Техническое

31.03.2021 Сервис «Всегда.Да» внедрил технологию безопасного распознавания паспортов Smart ID Engine

Сервис рассрочек «Всегда.Да» внедрил систему распознавания паспортов Smart ID Engine, разработанную компанией Smart Engines. На ее базе реализовано техническое решение, позволяющее быстро и безопасно извлекать паспортные данные клиентов из фотографий и сканов дл
04.03.2021 Система распознавания документов Smart ID Engine внесена в реестр российского ПО

Разработанный научно-исследовательской компанией Smart Engines программный продукт для распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Согласно приказу Минкомсвязи России от 1 марта 2021 года, решение компании включено
15.01.2021 Банк «Русский стандарт» внедрил технологию Smart ID Engine

В банке «Русский стандарт» внедрена технология распознавания паспортов Smart ID Engine для ускорения процесса оформления потребительских кредитов. Технология Smart ID Engine уже используется для распознавания паспортных данных клиентов в нескольких офисах б
14.12.2020 Азиатско-Тихоокеанский Банк внедрил технологию распознавания паспортов Smart ID Engine

Азиатско-Тихоокеанский Банк для повышения качества обслуживания клиентов внедрил технологию автоматического распознавания паспортов Smart ID Engine, разработанную компанией Smart Engines. Интеграцию продукта в фронт-офисную информационную систему банка выполнило digital-агенство D'Terra, специализирующееся на создании эффек
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией

нципами ответственного ИИ. Smart ID Engine является переосмыслением флагманской технологии компании Smart IDReader, и позволяет распознавать паспорт РФ и еще 1482 удостоверяющих документа 210 ю
11.11.2020 Банк «Веста» внедрил Smart IDReader для распознавания паспортов в BPM-системе ELMA

ngines для распознавания паспорта РФ. Интеграция технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader была выполнена специалистами компании ELMA. Ввод данных паспортов и других док
26.08.2020 МКБ внедрил технологию распознавания клиентских данных с помощью искусственного интеллекта

Smart Engines для распознавания паспортных данных клиентов, банковских карт и баркодов. Технология Smart IDReader используется в мобильном приложении банка «МКБ Онлайн» для распознавания банко
23.06.2020 Банк «Дом.рф» внедрил систему распознавания документов на базе Smart IDReader

tions запустили ИТ-решение по распознаванию документов с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Это позволит оптимизировать процесс рассмотрения заявок и выдачи кредита. Технология Smart IDReader позволяет автоматически распознавать документы, подаваемые потенциальными заемщики, например, паспорт, 2-НДФЛ и др. Автоматическая проверка применяется при рассмотрении всех заяв
15.06.2020 Smart IDReader интегрирован в платформу проверки возраста покупателя VerifyMyAge

Технология распознавания документов Smart IDReader российского разработчика искусственного интеллекта Smart Engines интегрирована
05.06.2020 Smart IDReader увеличил продажи банковских и страховых продуктов Банка СКС на 14%

и Банк СКС (входит в группу Московского кредитного банка) в рамках сотрудничества интегрировали SDK Smart IDReader в системы дистрибуции банковских и страховых продуктов на автозаправочных комп
19.05.2020 Клиника академика Ройтберга внедрила Smart IDReader для ускорения приема пациентов

ную систему клиники академика Ройтберга внедрена технология распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader. Решение российской компании Smart Engines используется для ускорения процедур
19.05.2020 Клиника академика Ройтберга внедрила Smart IDReader для ускоренной регистрации пациентов

ную систему клиники академика Ройтберга внедрена технология распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader. Решение российской компании Smart Engines используется для ускорения процедур
24.04.2020 Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu

нкциональное мобильное приложение SigortApp, в котором внедрена технология распознавания документов Smart IDReader. Приложение SigortApp позиционируется как «страховая компания в кармане» и пре
17.04.2020 Подтверждена совместимость ПО для распознавания документов Smart IDReader и «Ред ОС»

совместимость многоплатформенной технологии автоматического распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader (производства Smart Engines) и отечественной операционной системы «Ред ОС» (пр

Публикаций - 236, упоминаний - 348

Smart Engines и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 230
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
МегаФон 10742 17
9594 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 10
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 10
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 8
Jumio 13 8
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 7
AlterKnowledge 8 7
MITEK Systems 7 7
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 7
VerifyMyAge 6 6
Ред Софт - Red Soft 1236 5
Blockpass IDN 6 5
iDenfy 5 5
Softline - Софтлайн 3743 4
Data Matrix - Дата Матрикс 91 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 4
Kofax 61 4
NVI Solutions - НВИАЙ Солюшенс - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс 13 4
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 135 4
Travizory - Travizory Border Security SA 5 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
Крок - Croc 1964 3
Directum - Директум 1268 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 3
Beorg - Биорг 130 3
Intek - Интек 21 3
Dbrain - Дибрейн 30 3
Ростелеком 10948 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Intel Corporation 12811 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Oracle Corporation 7074 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 35
Альфа-Банк 1979 32
ВТБ - Почта Банк 514 22
АльфаСтрахование СГ 394 22
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 15
МКБ - Московский кредитный банк 657 14
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 14
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 13
Ингосстрах СПАО 478 12
Совкомбанк ПАО 316 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 10
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 9
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Tessi 9 7
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 6
Кредит Европа банк 67 6
BCW - BioCollections Worldwide 7 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 5
РЕСО Гарантия СК 53 5
Caribbean Airlines 5 5
Oman Arab Bank 7 5
БалтБет БК - букмекерская контора 8 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
ЦИАН - CIAN 192 4
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 4
Emirates NBD 7 4
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 43 4
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 3
Visa International 1993 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
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Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
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