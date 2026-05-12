Smart Engines выпустила Smart ID Engine 2.9 с улучшенным на 40% качеством распознавания СТС

Российская ИИ-компания Smart Engines представила новую версию флагманского продукта для распознавания российского паспорта и других документов, удостоверяющих личность. В обновлении Smart ID Engine 2.9 существенно улучшено качество распознавания свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС): число ошибок снижено на 40%. Это особенно важно для банков и других организаций, работающих с автокредитованием, а также для логистических компаний и сервисов, где требуется быстро и точно обрабатывать данные транспортных документов.

Версия Smart ID Engine 2.9 обеспечивает более высокую точность распознавания паспорта РФ — как основного разворота, так страниц со штампами о регистрации, браке, ранее выданных паспортах, данными о детях и другими. Программный продукт также поддерживает распознавание цифрового паспорта, СНИЛС, ИНН, выгруженных из «Госуслуг», и других изначально цифровых документов.

В обновлении реализовано двустороннее распознавание ID-карт и водительских удостоверений в видеопотоке, что позволяет обрабатывать обе стороны документа без прерывания пользовательского сценария. Для этих же документов расширена функция сверки лиц без использования биометрии: система сопоставляет фото в документе с селфи пользователя и выдает численную метрику уверенности в сходстве двух лиц.

Программный продукт усилен системой «Шерлок 3o» — комплексным решением Smart Engines для выявления дипфейков документов. Новая технология в составе антифрод-системы позволяет обнаруживать поддельные изображения документов, созданные с помощью современных генеративных моделей, включая NanoBanana, ChatGPT, Grok, Qwen, Midjourney, Stable Diffusion, Flux и еще 20 других. ИИ также обучен детектировать коллажи с документами, включая случаи вставки отдельных символов.

Актуальная версия Smart ID Engine поддерживает 3146 типов документов с 4984 уникальными шаблонами. Это позволяет применять решение для автоматизации процессов в банковской сфере, государственных сервисах и корпоративном секторе в России и мире. Технология обеспечивает безопасное распознавание и не несет рисков утечки персональных данных и конфиденциальной информации. Система работает в защищенном контуре заказчика, не передает данные на внешние сервера и не требует сетевого соединения.

Программный продукт Smart ID Engine включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ и относится к классу ИИ. Система доступна для интеграции в серверные, десктопные, мобильные и веб-приложения, а также совместима со всеми актуальными ОС, включая отечественные дистрибутивы Linux, ОС «Аврора» и «Эльбрус».