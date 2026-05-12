Разделы

Искусственный интеллект
|

Smart Engines выпустила Smart ID Engine 2.9 с улучшенным на 40% качеством распознавания СТС

Российская ИИ-компания Smart Engines представила новую версию флагманского продукта для распознавания российского паспорта и других документов, удостоверяющих личность. В обновлении Smart ID Engine 2.9 существенно улучшено качество распознавания свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС): число ошибок снижено на 40%. Это особенно важно для банков и других организаций, работающих с автокредитованием, а также для логистических компаний и сервисов, где требуется быстро и точно обрабатывать данные транспортных документов.

Версия Smart ID Engine 2.9 обеспечивает более высокую точность распознавания паспорта РФ — как основного разворота, так страниц со штампами о регистрации, браке, ранее выданных паспортах, данными о детях и другими. Программный продукт также поддерживает распознавание цифрового паспорта, СНИЛС, ИНН, выгруженных из «Госуслуг», и других изначально цифровых документов.

В обновлении реализовано двустороннее распознавание ID-карт и водительских удостоверений в видеопотоке, что позволяет обрабатывать обе стороны документа без прерывания пользовательского сценария. Для этих же документов расширена функция сверки лиц без использования биометрии: система сопоставляет фото в документе с селфи пользователя и выдает численную метрику уверенности в сходстве двух лиц.

Программный продукт усилен системой «Шерлок 3o» — комплексным решением Smart Engines для выявления дипфейков документов. Новая технология в составе антифрод-системы позволяет обнаруживать поддельные изображения документов, созданные с помощью современных генеративных моделей, включая NanoBanana, ChatGPT, Grok, Qwen, Midjourney, Stable Diffusion, Flux и еще 20 других. ИИ также обучен детектировать коллажи с документами, включая случаи вставки отдельных символов.

Актуальная версия Smart ID Engine поддерживает 3146 типов документов с 4984 уникальными шаблонами. Это позволяет применять решение для автоматизации процессов в банковской сфере, государственных сервисах и корпоративном секторе в России и мире. Технология обеспечивает безопасное распознавание и не несет рисков утечки персональных данных и конфиденциальной информации. Система работает в защищенном контуре заказчика, не передает данные на внешние сервера и не требует сетевого соединения.

Программный продукт Smart ID Engine включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ и относится к классу ИИ. Система доступна для интеграции в серверные, десктопные, мобильные и веб-приложения, а также совместима со всеми актуальными ОС, включая отечественные дистрибутивы Linux, ОС «Аврора» и «Эльбрус».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Таможенная служба внедрит ИИ для поиска подозрительных операций

Тенденции и перспективы развития ИТ-инфраструктуры: насколько уверенно Россия вступает в эпоху ИИ?

Программисты на С++ не доверяют нейросетям, но активно их используют

Риски и проблемы платформ для внутренней разработки ПО (IDP): можно ли их избежать

Весь мир на пороге обвала поставок самого важного компонента любого ПК. Без него не собрать ни один компьютер или ноутбук

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290