«Отец» Linux возненавидел нейросети. Они спамят кривыми отчетами и не дают разрабатывать ядро

Линус Торвальдс раскритиковал сгенерированные ИИ отчеты об ошибках за то, что они нарушают процесс разработки ядра Linux. При этом ранее он весьма лестно отзывался о нейросетях, позволяющих писать код без знания языков программирования. Но для «отца» Linux вполне характерна радикальная смена мнений по поводу тех или иных технологий, что видно на примере языка Rust.

Нейромусор в отчетах

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) прошелся катком по отчетам о разработке ядра Linux, сгенерированным при помощи искусственного интеллекта. Как пишет портал Neowin, он обрушился с жесткой критикой на разработчиков, применяющих такие инструменты, заявив, что они подобные отчеты тормозят процесс разработки ядра. Конкретные примеры он не привел.

Обо всем этом Торвальдс сказал в описании к четвертой бета-версии ядра Linux 7.1 (7.1 rc4). По его словам, очень часто в таких отчетах возникают дублирующиеся сведения об ошибках, что заставляет участников сообщества делать ненужную работу.

При этом никакого прямого запрета на использование ИИ для генерации отчетов по разработке Linux нет. Торвальдс не говорит, что разработчикам не следует использовать инструменты ИИ при разработке. Но он подчеркивает, что ошибку, найденную при помощи ИИ, ранее мог найти кто-то другой.

Нормально делай, нормально будет

Торвальдс открыто заявил, что совершенно не желает видеть залетных разработчиков, которые просто присылают случайные отчеты, часто сгенерированные при помощи ИИ, не имея реального понимания проблемы. Он добавил, что если разработчик действительно хочет приносить пользу сообществу, то ему следует присылать не отчеты об ошибках, а устраняющие найденные им проблемы патчи.

Современные технологии Торвальдса не радуют

«Непрерывный поток сообщений от пользователей ИИ практически полностью сделал список проблем безопасности неуправляемым, с огромным количеством дублирующихся сообщений из-за того, что разные люди находят одни и те же проблемы с помощью одних и тех же инструментов. Люди тратят все свое время на пересылку сообщений нужным людям или говорят: «Это уже было исправлено неделю/месяц назад», и указывают на публичное обсуждение», – заявил Торвальдс.

Нейросети во благо

Торвальдс добавил, что лучше всего использовать ИИ для повышения безопасности программного обеспечения, в частности, ядра Linux. «Инструменты искусственного интеллекта – это здорово, но только если они действительно помогают, а не причиняют ненужную боль и создают бессмысленную иллюзию, – написал он. – Используйте их, но делайте это продуктивно и для улучшения пользовательского опыта».

Что примечательно, новые заявления Торвальдса противоречат недавним комментариям его коллеги, разработчика ядра Грега Кроа-Хартмана (Greg Kroah-Hartman), который недавно заявил изданию The Register, что ИИ стал все более полезным инструментом для сообщества свободного программного обеспечения. Хартман является одним из ключевых участников комьюнити разработчиков Linux.

На 180 градусов

Рассказывая об отчетах ИИ о разработке Linux, Линус Торвальдс не в первый раз сменил свое мнение по одному и тому же предмету на диаметрально противоположное. Не так давно Торвальдс весьма скептично относился к использованию ИИ для написания программного кода. Однако позже он на собственном опыте убедился, что такие инструменты могут приносить пользу.

Как сообщал CNews, Торвальдс не умеет программировать на Python, и ему пришлось воспользоваться нейросетью, чтобы получить нужный код на этом языке. Торвальдс весьма тепло отозвался об этой технологии.

Для него в целом характерна радикальная смена мнений о той или иной технологии. Поначалу Торвальдс люто ненавидел язык Rust и всех, кто пишет на нем, а затем, напротив, стал поддерживать их.