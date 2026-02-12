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Patch Патч автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.02.2026 «Барахло и мусор». «Отец» Linux обрушился с критикой на важные нововведения в Linux 7.0

нения в работу подсистемы для работы с флеш-памятью MMC (MultiMediaCard). Предполагалось, что новые патчи привнесут в подсистему MMC поддержку нового оборудования. Также они должны были оптимиз
22.08.2025 Неизвестный хакер серийно атакует ПО Apache помощью древней уязвимости

здесь не ходят На последнем этапе операторы вредоноса устанавливают на скомпрометированную систему патч к вышеупомянутой уязвимости: тем самым они сохраняют доступ к ней, но препятствуют новым
11.08.2025 «Отец» Linux: Код для RISC-V – это мусор. Торвальдс катком прошелся по фанату популярной архитектуры

с Торвальдс (Linus Torvalds) раскритиковал автора кода для архитектуры RISC-V, назвав написанный им патч для ядра Linux «мусором» (garbage), пишет Tom’s Hardware. Сделал он это публично, решив

22.07.2025 Microsoft предупредила заявила о массовых атаках на серверное ПО SharePoint. Экстренно выходят патчи

E-2025-53770, выделена еще одна уязвимость - CVE-2025-53771. В бюллетене Microsoft указывается, что патч к CVE-2025-53770 обеспечивают «более надежную защиту, чем обновления к CVE-2025-49704»,

02.04.2025 Найден способ одним патчем в разы ускорить работу в Linux файловой системы, созданной Microsoft

ьно повысить скорость удаление данных с разделов накопителя, которые размечены с ее использованием. Патч к драйверу подготовлен сотрудником Sony Юэ Чжан Мо (Yuezhang Mo) и уже принят в основную
14.03.2025 Важное обязательное обновление Windows 11 мешает ПК загружаться и отправляет его в «синий экран смерти»

«Вредный» патч для Windows 11 Обязательное обновление операционной системы Windows 11 корпорации Micros
12.03.2025 Обновление Windows 11 напрочь сломало все современные принтеры. Решение есть, но крайне сложное, неудобное и не всем доступное

ть документы и фотографии путем выпуска нового обновления для Windows 11, пишет портал Neowin. Этот патч крушит процесс печати, и вместо требуемого изображения или текста на бумаге пользователь
06.03.2025 Выпущены срочные патчи, закрывающие три «дыры» в продуктах VMware

ости уже использовались в реальных кибератаках, так что CVE-2025-22224, CVE-2025-2225 и CVE-2025-22226 являются уязвимостями нулевого дня. Единственный способ их устранить - это установить выпущенные патчи. Обходных путей нет. «Вероятнее всего, эти уязвимости использовались в комбинации, дополняя друг друга», - считает Александр Зонов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. «Е
18.02.2025 Хакеры вовсю эксплуатируют недавно заделанную «дыру» в файерволлах Palo Alto Networks. Патчи получат не все

тема мониторинга GreyNoise уже зафиксировала попытки атаковать файерволлы, на которые не установлен патч. Атаки начались 13 февраля (через сутки после выхода бюллетеня). Источниками атак стали

20.01.2025 Учиться у худших. Intel выпустила патчи для повышения производительности процессоров, но они оказались нерабочей пустышкой

Заявлений много, толку мало Вышедшие в начале января 2025 г. патчи для процессоров Intel Core Ultra 200 оказались совершенно бесполезными, пишет портал Te
15.01.2025 Сломала Windows и переключилась на другие ОС. Кривой патч Microsoft едва не уничтожил ядро Linux

омала только Windows, то теперь в поле ее зрения попал еще и Linux. The Register уточняет, что свой патч для ядра она представила еще осенью 2024 г., и он даже казался полезным, но лишь на перв
25.12.2024 Кривое обновление сломало Windows, повредив механизм получения апдейтов. Теперь на нее нельзя установить другие кривые обновления

риски безопасности. Обновление, блокирующее другие апдейты, это потенциальная возможность упустить патч, закрывающий уязвимости. Чтобы купировать риски, бизнес начнет постепенно переходить на

19.11.2024 Вышло обязательное обновление Windows 11, которое тормозит ПК, вызывает «экран смерти» и готово переустанавливаться вечно

ого рода, встроенные в ОС средства устранения проблем демонстрируют свою неэффективность. Поскольку патч KB5046617 является обязательным, служба обновления Windows 11 будет упорно пытаться его

10.10.2024 Новые патч-панели в линейке телекоммуникационного оборудования TERACOM бренда EKF

Компания ООО «Электрорешения», представляющая бренд EKF на территории России, расширила ассортимент телекоммуникационного оборудования TERACOM патч-панелями категории 5е высокой плотности. С помощью новинки можно вдвое увеличить плотность информационных разъемов RJ45 на один юнит. Это позволяет эффективнее использовать ограниченное пр
19.07.2024 Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java

а. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK. Цикл CPU релизов позволяет своевременно внедрять патчи безопасности и исправлять баги, благодаря чему риск атак на приложения сводится к миним
02.07.2024 Windows 10 не дают уничтожить. Патчи будут выходить до 2030 г. вопреки воле Microsoft

Защитить «винтажную» ОС Вышедшая в 2015 г. ОС Windows 10 будет получать патчи безопасности вплоть до 2030 г., то есть пока ей не исполнится 15 лет, пишет портал Neow
28.06.2024 Российские постгресисты впервые провели публичное ревью патчей в открытую PostgreSQL 18

es Professional — российский СУБД-разработчик и один из основных контрибьюторов PostgreSQL в мире. «Патчи в сообщество отправляют разработчики со всего мира, но далеко не все из них принимаются
21.06.2024 Microsoft исправила две уязвимости нулевого дня, которые отказывалась считать таковыми

эксперты Trend Micro Zero Day Initiative и Google Threat Analysis Group. Microsoft выпускала к ней патч, но, как оказалось, он был неполным и неэффективным. И CVE-2024-29988, и CVE-2024-21412

20.02.2024 Вышло одно из самых «кривых» обновлений для Windows 11 в истории. Патч безопасности «убивает» ключевой компонент ОС

чтожает ее изнутри, калеча основные компоненты. Как пишет профильный портал Windows Latest, опасный патч носит индекс KB5034765, и его установка грозит в первую очередь большими проблемами с «П
23.10.2023 Cisco экстренно выпускает патчи для своих устройств, потому что новую «дыру» уже эксплуатируют хакеры

Вроде и не очень опасно... Cisco выпустила патчи и бюллетень безопасности по поводу новой уязвимости нулевого дня в программных оболочках устройств компании - IOS (не путать с iOS) и IOS XE. Системным администраторам настоятельно рекоме
12.10.2023 «Дыра» в устройствах Cisco активно эксплуатируется. Компания экстренно выпускает патчи

Вроде и не очень опасно... Cisco выпустила патчи и бюллетень безопасности по поводу новой уязвимости нулевого дня в программных оболочках устройств компании - IOS (не путаться с iOS) и IOS XE. Системным администраторам настоятельно реко
06.09.2023 Microsoft убрала из Сети инструкцию по отключению самого скандального патча Intel. Пусть процессоры и дальше тормозят

тать в этом направлении, чтобы защитить пользователей Windows. Свое слово обе корпорации сдержали – патчи были созданы, но эффект от их применения не понравился никому. Microsoft, войдя в полож
31.07.2023 Red Hat отказалась ставить в CentOS Stream и RHEL заплатки, подготовленные авторами «украинского» форка Linux

странили в пакете iperf3 уязвимость с индексом CVE-2023-38403 и отправили в Red Hat соответствующий патч. Однако компания заявила, что не примет его – притом официальная причина отказа заключае
09.06.2023 Производитель средств защиты E-mail Barracuda заявил, что взломанное «железо» нужно заменить. Патчи не помогают

ти нулевого дня в устройствах Barracuda Email Security Gateway. Баг CVE-2023-2868 позволяет удаленно внедрять команды. 20 мая Barracuda централизованно распространила на все свои доступные устройства патч, устранявший уязвимость, а 24 мая клиенты компании, чьи устройства были или могли быть взломаны, получили сообщение от вендора с рекомендацией проверить свои сетевые среды на предмет возмо
23.05.2023 «Росэлектроника» наладила выпуск импортозамещенных патч-кордов для военной техники

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» освоил серийное производство патч-кордов с использованием исключительно российских комплектующих. Это первые отечественные коммутационные кабели, стандартизированные по категории «приемка 5», которая предполагает их исполь
09.03.2023 Создан инструмент для взлома Windows с помощью простого текстового файла

чает, что в ближайшее время можно ожидать многочисленных атак на системы, на которые не установлены патчи. CVE-2023-21716 оценивается в 9,8 из 10 возможных баллов по шкале угроз CVSS. Баг, позв
09.01.2023 Тысячи серверов Citrix остаются уязвимыми перед критическими «дырами», хотя для них давно есть патчи.

ыть атакованы с помощью CVE-2022-27510, и еще 3 тыс. угрожают оба рассматриваемых бага. Эксперты указывают, что эти уязвимости чрезвычайно серьезны, поэтому необходимо как можно скорее установить все патчи, тем более, что для киберзлоумышленников выходные — время повышенной активности.
09.01.2023 Энтузиасты против воли Microsoft воскресили Windows 7 и будут выпускать для нее собственные патчи

одолжит получать обновления, даже против воли Microsoft, пишет портал Ghacks. Последний официальный патч безопасности для нее выйдет 10 января 2023 г., после чего Microsoft окончательно забудет
28.10.2022 Улучшающее обновление Windows 10 внезапно лишило пользователей облака Microsoft OneDrive

ля шифрования данные, передающихся от клиента к серверу и обратно. Microsoft выпустила внеочередной патч для устранения этой проблемы 18 октября 2022 г., спустя неделю после ее обнаружения. Ни

27.09.2022 Процессоры AMD тормозят под Linux из-за кривого кода 20-летней давности

ительные Threadripper – это процессоры линейки Athlon, со всеми вытекающими из этого последствиями. Патч для ядра Linux написал разработчик Энди Гровер (Andy Grover), и он был одобрен лично Лин
19.09.2022 Обязательное обновление отправляет Windows 10 в бесконечную перезагрузку и ломает групповые политики

щего патча. Обновление KB5017308 было выпущено Microsoft 13 сентября 2022 г. Согласно его описанию, патч призван устранить несколько уязвимостей в Windows 10 версий 21H2, 21H1, 20H2 и 1809, а т
17.06.2022 Свежее обновление Windows 10 и Windows 11 выводит из строя Wi-Fi. Спасения нет

обновление для Windows 10 и Windows 11, способное сломать точки доступа Wi-Fi, пишет портал Neowin. Патч получил индекс KB5014697. При подключении к такой точке доступа компьютер или ноутбук, п
27.05.2022 Обновление Windows поломало защиту от вымогательского ПО Trend Micro

ться в глобальных масштабах. Trend Micro рекомендует не устанавливать проблемные апдейты. Поскольку патч необязательный, Windows не станет «накатывать» его автоматически. Единственный способ до
12.04.2022 «Ростелеком-Солар»: 75% уязвимостей в компаниях могли бы быть закрыты с помощью патчей

Для 75% уязвимостей, найденных в инфраструктурах российских организаций, есть простые способы устранения, включая патч-менеджмент. Однако они до сих пор остаются незакрытыми, следует из отчета «Ростелеком-Солар». При этом в некоторых инфраструктурах встречаются хорошо известные уязвимости, обновления для к
21.01.2022 Microsoft лихорадочно исправляет ошибки свежайших исправлений ошибок Windows

Работа над ошибками Корпорация Microsoft выпустила экстренный патч для некоторых версий Windows. Его цель — исправить множественные проблемы, возникшие пос
27.07.2021 Microsoft не смогла с первого раза исправить уязвимость PrintNightmare

Двухголовый «баг» Корпорация Microsoft не смогла с первого раза полностью исправить критическую уязвимость в системе вывода на печать в ОС Windows. Выпущенный экстренным манером патч оказалось возможным обойти. Уязвимости нулевого дня под общим названием PrintNightmare были выявлены в конце июня 2021 г.; это сразу два «бага» в диспетчере печати, один из которых позволя
28.06.2021 Huawei обвинили в разработке совершенно бесполезных патчей для Linux

назвал, но отметил, что их было достаточно, чтобы они не остались незамеченными. С его слов, такие патчи максимум исправляли опечатки в комментариях или удаляли отступы в строчках кода ядра. Д
08.04.2021 Толпы хакеров набросились на ПО SAP

на. Часть таких группировок предположительно действует скоординированно. Злоумышленники тоже ставят патчи Эксперты Onapsis уже наблюдали, как злоумышленники, получившие доступ к приложениям SAP
25.08.2020 После обновления Windows 10 «тормозит» и показывает «синий экран смерти». Как это починить

Новый патч – новые проблемы Августовский набор накопительных обновлений для операционной системы Wi
20.07.2020 Разработчики ОС «Аврора» исправили уязвимость в glibc

я 32-разрядной платформы ARMv7. Реализация была переписана с использованием беззнаковых инструкций. Патч получился небольшой, но основная проблема состояла в сохранении скорости выполнения и ис

Публикаций - 2843, упоминаний - 3751

Patch и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 1082
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 233
Apple Inc 13154 213
Intel Corporation 12811 205
Google LLC 12688 204
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 167
Oracle Corporation 7074 147
AMD - Advanced Micro Devices 4641 128
9594 124
Cisco Systems 5372 91
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 82
IBM - International Business Machines Corp 9699 82
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 76
Red Hat 1378 74
Samsung Electronics 11064 64
Broadcom - VMware 2610 64
HP Inc. 5883 64
X Corp - Twitter 2938 60
SAP SE 5601 56
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 56
Microsoft Corporation - GitHub 1075 52
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 49
Adobe Systems 1597 48
Meta Platforms - Facebook 4621 43
Check Point Software Technologies 829 41
Amazon Inc - Amazon.com 3277 39
Sophos - SophosLabs 436 37
Sony 6739 36
Nvidia Corp 4002 33
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 32
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 32
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 31
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 31
Secunia 98 30
Dell EMC 5180 30
Yandex - Яндекс 9216 30
Trend Micro 651 29
OpenText - Micro Focus - Novell 880 29
Huawei 4676 27
Lenovo Group 2446 27
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
Royal Dutch Shell - Шелл 233 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
eBay Inc 1640 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Альфа-Банк 1979 9
Резонанс НПП 407 7
Почта России ПАО 2370 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
Visa International 1993 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
Верный - торговая сеть 326 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
EPIC Telecom Invest 212 5
Россети Ленэнерго 1699 4
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 4
Iberdrola 17 4
101Hotels.com 456 4
Amnesty International 21 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Tesla Motors 461 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 79
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 54
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 47
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 27
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 25
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 13
Судебная власть - Judicial power 2500 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 10
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 6
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Федеральное казначейство России 1949 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 5
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 14
Apache Software Foundation - ASF 231 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 11
Linux Foundation - Free Standards Group 206 10
OWASP - Open Web Application Security Project 146 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 5
OSI - Open Source Initiative 80 4
CIS - Center for Internet Security 10 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
OpenJDK Community 11 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1376
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1221
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 969
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 734
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 659
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 537
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 356
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 349
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 347
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 313
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 282
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 256
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 247
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 246
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 227
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 219
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 217
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 214
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 213
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 181
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 178
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 169
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 167
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 164
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 164
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 163
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 148
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 146
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 145
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 143
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 141
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 131
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 127
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 451 120
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 116
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 110
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 110
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 108
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 107
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 107
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 911
Microsoft Windows 16882 898
Linux OS 11533 440
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 244
Microsoft Windows 10 1938 235
Google Android 15243 193
Microsoft Windows XP 2431 186
Microsoft Windows 11 827 165
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 161
Microsoft Office 4170 136
Microsoft Windows 7 2007 134
Apple iOS 8583 129
Microsoft Windows 2000 8678 128
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 115
Mozilla Firefox - браузер 1951 114
Apple macOS 2419 112
Oracle Java - язык программирования 3469 109
Google Chrome - браузер 1701 95
JavaScript - JS - язык программирования 1425 84
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 82
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 80
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 80
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 79
Microsoft Windows Server 2003 571 77
Microsoft Outlook 1506 73
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 68
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 68
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 67
StatCounter 478 67
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 63
Intel x86 - архитектура процессора 2151 60
Microsoft Windows NT 890 57
Linux - Debian GNU 567 49
Apple Safari - браузер 896 49
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 47
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 43
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 43
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 43
Apple iPad 4011 41
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 40
Мельникова Анастасия 440 62
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 57
Зайцев Михаил 345 49
Водясов Алексей 222 23
Галушкин Олег 182 22
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 21
Павлов Никита 146 19
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 14
Касперский Евгений 337 14
Гинятуллин Роман 61 14
Кирюхин Дмитрий 86 13
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 12
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 10
Панченко Иван 197 10
Зенкин Денис 263 9
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 9
Гвоздев Дмитрий 145 9
Пешков Дмитрий 45 8
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 8
Поляков Александр 54 7
Новодворский Алексей 114 7
Дырмовский Дмитрий 149 7
Гончаров Евгений 24 6
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 6
Михайлов Владимир 40 6
Карпов Роман 80 6
Перов Евгений 97 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Smith Brad - Смит Брэд 104 6
Ключников Михаил 20 5
Ермолов Марк 13 5
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 5
Царев Дмитрий 52 5
Зонов Александр 55 5
Toulouse Stephen - Тулуз Стивен 13 5
Лунегов Сергей 16 5
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 5
Hotz George - Хоц Джордж - Хотц Джордж 14 5
Hellwig Christoph - Хеллвиг Кристоф 6 5
Березин Максим 144 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 756
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 447
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 175
Германия - Федеративная Республика 13221 115
Европа 24964 96
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 82
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 62
Япония 13807 51
Франция - Французская Республика 8177 44
Южная Корея - Республика 7052 42
Индия - Bharat 5869 42
Испания - Королевство 3840 36
Италия - Итальянская Республика 4508 32
Китай - Тайвань 4245 31
Украина 7928 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 26
США - Калифорния 4829 26
Польша - Республика 2031 23
Израиль 2856 21
Азия - Азиатский регион 5920 20
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 20
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 19
Нидерланды 3746 19
Канада 5081 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 17
Швеция - Королевство 3782 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 16
Финляндия - Финляндская Республика 3697 16
Бразилия - Федеративная Республика 2520 16
Турция - Турецкая республика 2620 14
США - Нью-Йорк 3180 13
Африка - Африканский регион 3641 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 12
США - Вашингтон - Редмонд 238 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 253
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 233
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 170
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 125
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 119
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 117
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 116
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 109
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 106
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 96
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 93
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 77
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 70
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 70
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 67
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 62
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 61
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 58
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 57
Английский язык 7030 53
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 52
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 52
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 50
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 48
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 45
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 45
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 40
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 39
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 38
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 37
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 33
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 32
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 31
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 30
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 29
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 29
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 27
Энергетика - Energy - Energetically 5855 27
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 27
The Register - The Register Hardware 1784 86
BleepingComputer - Издание 458 86
Reddit 398 53
Neowin 217 46
ZDnet 663 37
Tom’s Hardware 600 35
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 31
The Verge - Издание 619 26
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 25
Ars Technica 450 25
Phoronix 59 21
Silicon.com 364 20
heise online - heise security 122 18
Computer Weekly 376 18
TechSpot 188 15
Silicon 494 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 15
Forbes - Форбс 1002 15
AP - Associated Press 2007 15
Hacker News 92 14
TechnologyAdvice - eWeek 230 14
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 12
Inquirer 463 12
Wikipedia - Википедия 650 11
Bloomberg 1627 11
Vnunet 224 10
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
NYT - The New York Times 1100 10
CNews - ZOOM.CNews 1866 10
VNUNet.com 214 9
Engadget - Блог о технологиях 429 9
The Washington Post 350 9
InformationWeek 241 8
CNET Networks - CNET News 1643 8
Android Authority 62 7
ComputerWorld 144 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
AppleInsider 400 6
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 45
Gartner - Гартнер 3658 44
IDC - International Data Corporation 4975 33
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 21
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 10
Net Applications 127 8
Forrester Research 834 8
NetMarketShare Web Analytics 29 8
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 7
Google Threat Analysis Group 18 6
CNews Мишень 186 6
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
W3Techs 14 4
Fortune Global 100 142 4
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 4
Fortune Global 500 295 4
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 3
Computer Economics 32 3
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 3
Gartner - Giga Information Group 32 3
Markets&Markets Research 113 3
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
HFS Research 49 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
Cybersecurity Ventures 11 2
B2B International 50 2
Forbes Global 2000 50 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
Fortune Business Insights 32 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Microsoft IoT Signals 2 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 12 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 2
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 2
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 7 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 24 2
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 2
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 2
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 2
University of Mannheim - Universität Mannheim - Мангеймский университет Германия 8 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 80
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 46
Black Hat - Конференция 120 21
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 9
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
Oracle OpenWorld 65 5
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Microsoft Ignite 44 1
MIPS Securika 10 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
Photokina 60 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
HighLoad++ Awards 1 1
Fujitsu Forum 9 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Oracle AppsForum 24 1
SAP Security Patch Day 1 1
Связь-Экспокомм 276 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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