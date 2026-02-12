«Барахло и мусор». «Отец» Linux обрушился с критикой на важные нововведения в Linux 7.0 нения в работу подсистемы для работы с флеш-памятью MMC (MultiMediaCard). Предполагалось, что новые патчи привнесут в подсистему MMC поддержку нового оборудования. Также они должны были оптимиз

Неизвестный хакер серийно атакует ПО Apache помощью древней уязвимости здесь не ходят На последнем этапе операторы вредоноса устанавливают на скомпрометированную систему патч к вышеупомянутой уязвимости: тем самым они сохраняют доступ к ней, но препятствуют новым

«Отец» Linux: Код для RISC-V – это мусор. Торвальдс катком прошелся по фанату популярной архитектуры с Торвальдс (Linus Torvalds) раскритиковал автора кода для архитектуры RISC-V, назвав написанный им патч для ядра Linux «мусором» (garbage), пишет Tom’s Hardware. Сделал он это публично, решив

Microsoft предупредила заявила о массовых атаках на серверное ПО SharePoint. Экстренно выходят патчи E-2025-53770, выделена еще одна уязвимость - CVE-2025-53771. В бюллетене Microsoft указывается, что патч к CVE-2025-53770 обеспечивают «более надежную защиту, чем обновления к CVE-2025-49704»,

Найден способ одним патчем в разы ускорить работу в Linux файловой системы, созданной Microsoft ьно повысить скорость удаление данных с разделов накопителя, которые размечены с ее использованием. Патч к драйверу подготовлен сотрудником Sony Юэ Чжан Мо (Yuezhang Mo) и уже принят в основную

Важное обязательное обновление Windows 11 мешает ПК загружаться и отправляет его в «синий экран смерти» «Вредный» патч для Windows 11 Обязательное обновление операционной системы Windows 11 корпорации Micros

Обновление Windows 11 напрочь сломало все современные принтеры. Решение есть, но крайне сложное, неудобное и не всем доступное ть документы и фотографии путем выпуска нового обновления для Windows 11, пишет портал Neowin. Этот патч крушит процесс печати, и вместо требуемого изображения или текста на бумаге пользователь

Выпущены срочные патчи, закрывающие три «дыры» в продуктах VMware ости уже использовались в реальных кибератаках, так что CVE-2025-22224, CVE-2025-2225 и CVE-2025-22226 являются уязвимостями нулевого дня. Единственный способ их устранить - это установить выпущенные патчи. Обходных путей нет. «Вероятнее всего, эти уязвимости использовались в комбинации, дополняя друг друга», - считает Александр Зонов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. «Е

Хакеры вовсю эксплуатируют недавно заделанную «дыру» в файерволлах Palo Alto Networks. Патчи получат не все тема мониторинга GreyNoise уже зафиксировала попытки атаковать файерволлы, на которые не установлен патч. Атаки начались 13 февраля (через сутки после выхода бюллетеня). Источниками атак стали

Учиться у худших. Intel выпустила патчи для повышения производительности процессоров, но они оказались нерабочей пустышкой Заявлений много, толку мало Вышедшие в начале января 2025 г. патчи для процессоров Intel Core Ultra 200 оказались совершенно бесполезными, пишет портал Te

Сломала Windows и переключилась на другие ОС. Кривой патч Microsoft едва не уничтожил ядро Linux омала только Windows, то теперь в поле ее зрения попал еще и Linux. The Register уточняет, что свой патч для ядра она представила еще осенью 2024 г., и он даже казался полезным, но лишь на перв

Кривое обновление сломало Windows, повредив механизм получения апдейтов. Теперь на нее нельзя установить другие кривые обновления риски безопасности. Обновление, блокирующее другие апдейты, это потенциальная возможность упустить патч, закрывающий уязвимости. Чтобы купировать риски, бизнес начнет постепенно переходить на

Вышло обязательное обновление Windows 11, которое тормозит ПК, вызывает «экран смерти» и готово переустанавливаться вечно ого рода, встроенные в ОС средства устранения проблем демонстрируют свою неэффективность. Поскольку патч KB5046617 является обязательным, служба обновления Windows 11 будет упорно пытаться его

Новые патч-панели в линейке телекоммуникационного оборудования TERACOM бренда EKF Компания ООО «Электрорешения», представляющая бренд EKF на территории России, расширила ассортимент телекоммуникационного оборудования TERACOM патч-панелями категории 5е высокой плотности. С помощью новинки можно вдвое увеличить плотность информационных разъемов RJ45 на один юнит. Это позволяет эффективнее использовать ограниченное пр

Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java а. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK. Цикл CPU релизов позволяет своевременно внедрять патчи безопасности и исправлять баги, благодаря чему риск атак на приложения сводится к миним

Windows 10 не дают уничтожить. Патчи будут выходить до 2030 г. вопреки воле Microsoft Защитить «винтажную» ОС Вышедшая в 2015 г. ОС Windows 10 будет получать патчи безопасности вплоть до 2030 г., то есть пока ей не исполнится 15 лет, пишет портал Neow

Российские постгресисты впервые провели публичное ревью патчей в открытую PostgreSQL 18 es Professional — российский СУБД-разработчик и один из основных контрибьюторов PostgreSQL в мире. «Патчи в сообщество отправляют разработчики со всего мира, но далеко не все из них принимаются

Microsoft исправила две уязвимости нулевого дня, которые отказывалась считать таковыми эксперты Trend Micro Zero Day Initiative и Google Threat Analysis Group. Microsoft выпускала к ней патч, но, как оказалось, он был неполным и неэффективным. И CVE-2024-29988, и CVE-2024-21412

Вышло одно из самых «кривых» обновлений для Windows 11 в истории. Патч безопасности «убивает» ключевой компонент ОС чтожает ее изнутри, калеча основные компоненты. Как пишет профильный портал Windows Latest, опасный патч носит индекс KB5034765, и его установка грозит в первую очередь большими проблемами с «П

Cisco экстренно выпускает патчи для своих устройств, потому что новую «дыру» уже эксплуатируют хакеры Вроде и не очень опасно... Cisco выпустила патчи и бюллетень безопасности по поводу новой уязвимости нулевого дня в программных оболочках устройств компании - IOS (не путать с iOS) и IOS XE. Системным администраторам настоятельно рекоме

«Дыра» в устройствах Cisco активно эксплуатируется. Компания экстренно выпускает патчи Вроде и не очень опасно... Cisco выпустила патчи и бюллетень безопасности по поводу новой уязвимости нулевого дня в программных оболочках устройств компании - IOS (не путаться с iOS) и IOS XE. Системным администраторам настоятельно реко

Microsoft убрала из Сети инструкцию по отключению самого скандального патча Intel. Пусть процессоры и дальше тормозят тать в этом направлении, чтобы защитить пользователей Windows. Свое слово обе корпорации сдержали – патчи были созданы, но эффект от их применения не понравился никому. Microsoft, войдя в полож

Red Hat отказалась ставить в CentOS Stream и RHEL заплатки, подготовленные авторами «украинского» форка Linux странили в пакете iperf3 уязвимость с индексом CVE-2023-38403 и отправили в Red Hat соответствующий патч. Однако компания заявила, что не примет его – притом официальная причина отказа заключае

Производитель средств защиты E-mail Barracuda заявил, что взломанное «железо» нужно заменить. Патчи не помогают ти нулевого дня в устройствах Barracuda Email Security Gateway. Баг CVE-2023-2868 позволяет удаленно внедрять команды. 20 мая Barracuda централизованно распространила на все свои доступные устройства патч, устранявший уязвимость, а 24 мая клиенты компании, чьи устройства были или могли быть взломаны, получили сообщение от вендора с рекомендацией проверить свои сетевые среды на предмет возмо

«Росэлектроника» наладила выпуск импортозамещенных патч-кордов для военной техники Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» освоил серийное производство патч-кордов с использованием исключительно российских комплектующих. Это первые отечественные коммутационные кабели, стандартизированные по категории «приемка 5», которая предполагает их исполь

Создан инструмент для взлома Windows с помощью простого текстового файла чает, что в ближайшее время можно ожидать многочисленных атак на системы, на которые не установлены патчи. CVE-2023-21716 оценивается в 9,8 из 10 возможных баллов по шкале угроз CVSS. Баг, позв

Тысячи серверов Citrix остаются уязвимыми перед критическими «дырами», хотя для них давно есть патчи. ыть атакованы с помощью CVE-2022-27510, и еще 3 тыс. угрожают оба рассматриваемых бага. Эксперты указывают, что эти уязвимости чрезвычайно серьезны, поэтому необходимо как можно скорее установить все патчи, тем более, что для киберзлоумышленников выходные — время повышенной активности.

Энтузиасты против воли Microsoft воскресили Windows 7 и будут выпускать для нее собственные патчи одолжит получать обновления, даже против воли Microsoft, пишет портал Ghacks. Последний официальный патч безопасности для нее выйдет 10 января 2023 г., после чего Microsoft окончательно забудет

Улучшающее обновление Windows 10 внезапно лишило пользователей облака Microsoft OneDrive ля шифрования данные, передающихся от клиента к серверу и обратно. Microsoft выпустила внеочередной патч для устранения этой проблемы 18 октября 2022 г., спустя неделю после ее обнаружения. Ни

Процессоры AMD тормозят под Linux из-за кривого кода 20-летней давности ительные Threadripper – это процессоры линейки Athlon, со всеми вытекающими из этого последствиями. Патч для ядра Linux написал разработчик Энди Гровер (Andy Grover), и он был одобрен лично Лин

Обязательное обновление отправляет Windows 10 в бесконечную перезагрузку и ломает групповые политики щего патча. Обновление KB5017308 было выпущено Microsoft 13 сентября 2022 г. Согласно его описанию, патч призван устранить несколько уязвимостей в Windows 10 версий 21H2, 21H1, 20H2 и 1809, а т

Свежее обновление Windows 10 и Windows 11 выводит из строя Wi-Fi. Спасения нет обновление для Windows 10 и Windows 11, способное сломать точки доступа Wi-Fi, пишет портал Neowin. Патч получил индекс KB5014697. При подключении к такой точке доступа компьютер или ноутбук, п

Обновление Windows поломало защиту от вымогательского ПО Trend Micro ться в глобальных масштабах. Trend Micro рекомендует не устанавливать проблемные апдейты. Поскольку патч необязательный, Windows не станет «накатывать» его автоматически. Единственный способ до

«Ростелеком-Солар»: 75% уязвимостей в компаниях могли бы быть закрыты с помощью патчей Для 75% уязвимостей, найденных в инфраструктурах российских организаций, есть простые способы устранения, включая патч-менеджмент. Однако они до сих пор остаются незакрытыми, следует из отчета «Ростелеком-Солар». При этом в некоторых инфраструктурах встречаются хорошо известные уязвимости, обновления для к

Microsoft лихорадочно исправляет ошибки свежайших исправлений ошибок Windows Работа над ошибками Корпорация Microsoft выпустила экстренный патч для некоторых версий Windows. Его цель — исправить множественные проблемы, возникшие пос

Microsoft не смогла с первого раза исправить уязвимость PrintNightmare Двухголовый «баг» Корпорация Microsoft не смогла с первого раза полностью исправить критическую уязвимость в системе вывода на печать в ОС Windows. Выпущенный экстренным манером патч оказалось возможным обойти. Уязвимости нулевого дня под общим названием PrintNightmare были выявлены в конце июня 2021 г.; это сразу два «бага» в диспетчере печати, один из которых позволя

Huawei обвинили в разработке совершенно бесполезных патчей для Linux назвал, но отметил, что их было достаточно, чтобы они не остались незамеченными. С его слов, такие патчи максимум исправляли опечатки в комментариях или удаляли отступы в строчках кода ядра. Д

Толпы хакеров набросились на ПО SAP на. Часть таких группировок предположительно действует скоординированно. Злоумышленники тоже ставят патчи Эксперты Onapsis уже наблюдали, как злоумышленники, получившие доступ к приложениям SAP

После обновления Windows 10 «тормозит» и показывает «синий экран смерти». Как это починить Новый патч – новые проблемы Августовский набор накопительных обновлений для операционной системы Wi