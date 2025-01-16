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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зонов Александр



16.01.2025 Северокорейских хакеров поймали на распространении троянов в пакетах Python 1
14.01.2025 Китайские хакеры взломали Минфин США 1
03.01.2025 Троян-шифровальщик нанес многомиллионный ущерб энергогиганту Halliburton. И на этом ущербе его беды не закончились 1
27.12.2024 В ПО Apache найден третий критический «баг» за неделю 1
28.10.2024 Уязвимость в Apache OFBiz позволяет эксплуатировать другую, ранее исправленную лазейку для хакеров 1
07.10.2024 Двое мошенников выманили у Apple 6000 iPhone. И уехали в тюрьму почти на шесть лет 1
09.08.2024 Карьерный рост в Microsoft теперь будет зависеть от вклада в безопасность компании. А также в разнообразие и инклюзивность 1
05.08.2024 Северокорейские хакеры подсовывают программистам трояны под видом тестовых заданий 1
01.08.2024 У подрядчика Пентагона украли большой объем документов. Кража произошла через его собственных подрядчиков 1
29.07.2024 Ошибка во встроенном антивирусе Windows позволяет заражать ПК с минимальными усилиями 1
19.06.2024 Власти США начали вводить персональные санкции в отношении разработчиков шпионского программного обеспечения 1
28.02.2012 Eset открыла представительство в Новосибирске 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Зонов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 7
Microsoft Corporation 24623 2
Palo Alto Networks 146 2
ESET - ESET Software 1133 1
Fortinet 387 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 604 1
Trend Micro 601 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 1
The Citizen Lab 23 1
AnyDesk Software GmbH 30 1
Defender 128 1
Apple Inc 12099 1
Leidos 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
Unsplash 762 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 116 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 853 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 407 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 57 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 770 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 235 1
C&C - Command and Control server 87 1
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений 45 1
Script - Скрипт 488 1
Website URL - Uniform Resource Locator 875 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 129 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 764 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 150 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2936 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 349 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 2
Microsoft Windows 15656 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
Linux OS 9936 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Apple macOS 2058 1
Acer Predator 206 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Microsoft Outlook 1390 1
Brave - Браузер 33 1
Microsoft Windows PowerShell 174 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 1
Microsoft SmartScreen 42 1
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 55 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
Microsoft Windows Live Hotmail 305 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
FreePik 980 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Матеев Денис 35 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Израиль 2730 1
Венгрия 812 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Северная Македония - Республика 99 1
Ливия 150 1
Индия - Bharat 5431 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
The Verge - Издание 554 1
Haaretz 11 1
Bloomberg 1286 1
НГПУ им. К. Минина ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 10 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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