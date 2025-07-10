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Индексная книга (каталог) CNews*
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Beaumont Kevin Бомонт Кевин


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Новая «дыра» в Citrix уже используется в хакерских атаках. Citrix все отрицает 1
17.01.2025 Хакеры выгрузили в Сеть реквизиты доступа к тысячам VPN-устройств Fortinet 1
09.09.2024 Microsoft откладывает релиз спорной функции Windows Recall 1
17.05.2023 Microsoft взламывает и просматривает zip-архивы пользователей, даже если они защищены паролем 1
09.11.2022 Знаменитый хакер рискует сесть в тюрьму из-за взлома ВМФ США и NASA 1
08.02.2022 Microsoft перекроет хакерам воздух с помощью долгожданного запрета в Word, Excel и PowerPoint 1
03.09.2021 Началась волна атак на новую уязвимость в Microsoft Exchange 1
19.04.2017 У АНБ украли хакерские инструменты для взлома банковской системы SWIFT 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Beaumont Kevin и организации, системы, технологии, персоны:

Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1254 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13221 5
Microsoft Office 3865 1
Английский язык 6800 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376347, в очереди разбора - 746222.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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