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Либерия

Либерия


12.02.2025 «МегаФон»: пермские бизнесмены расширили международные контакты 1
12.08.2024 Из-за обыкновенного перекура целый континент остался без интернета 1
09.11.2022 Знаменитый хакер рискует сесть в тюрьму из-за взлома ВМФ США и NASA 2
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
02.12.2019 Почему Apple не уйдет из России, или Чем обернется для страны закон о предустановке софта 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
30.12.2016 Как «Северсталь» улучшила производительность с помощью флеш-СХД 1
19.03.2015 Российский агрегатор электронного контента начинает сотрудничество с мировыми образовательными организациями 1
18.12.2014 15 африканских стран через год введут биометрические паспорта 1
24.09.2014 UNICEF запустил магазин открытых мобильных приложений 1
12.08.2014 Addressing Homes борется с вирусом Эбола при помощи ГИС 2
17.07.2014 Рейтинг развития ИКТ: Россия поднялась на 4 пункта, войдя в Топ-50 1
20.12.2012 Спутниковое телевидение Черной Африки: угроза из моря 1
23.01.2009 Либерия атакована гусеницами-мигрантами 1
20.03.2008 Дешевый ноутбук Intel Classmate появится в США и Европе 1
18.02.2008 «Стодолларовый ноутбук» подешевеет в 2 раза 1
08.11.2007 На Тайване приступили к производству OLPC XO 1
01.11.2007 Intel направляет 150 тыс. лэптопов в Либерию 2
23.07.2007 «Стодолларовый ноутбук» поступил в массовое производство 1
28.04.2007 Проект «Каждому ребенку по ноутбуку» подорожал 1
23.04.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Монголии и Либерии 1
25.06.2001 Мысли о Сети пугают Либерию 1
21.03.2000 Правительство Либерии закрыло две радиостанции, по его мнению, провоцирующие хакерскую войну 1
21.03.2000 Правительство Либерии закрыло две радиостанции, по его мнению, провоцирующие хакерскую войну в стране 1

Публикаций - 25, упоминаний - 28

Либерия и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12212 4
Quanta Computer 210 3
Telegram Group 2014 2
Фирма АС 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Yandex - Яндекс 7398 1
Huawei 3945 1
Apple Inc 12132 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1182 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Google LLC 11816 1
Blackboard 17 1
SAP SE 5280 1
IBM - International Business Machines Corp 9445 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
Oracle Corporation 6704 1
Broadcom - VMware 2365 1
Microsoft Corporation 24656 1
AMD - Advanced Micro Devices 4242 1
Новые облачные технологии (НОТ) 447 1
Coinbase 58 1
SES Networks 84 1
DataTech 3 1
МегаФон 8915 1
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1420 1
X Corp - Twitter 2848 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
Цифра ГК 2435 1
Deutsche Telekom 911 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
RASCOM - Regional African Satellite Communication Organization 6 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
MultiChoice 2 1
Почта России ПАО 2118 1
Visa International 1950 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1882 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 1
Северсталь ПАО - Severstal 483 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Microsoft - LinkedIn 650 1
Наукоград - технопарк 136 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 252 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 82 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 640 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 556 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
ECOWAS - Economic Community of West African States - CEDEAO - Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest - ЭКОВАС - Экономическое сообщество западноафриканских государств 2 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 40 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 122 1
OLPC - One Laptop per Child 81 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16174 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14423 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15982 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13959 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20851 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12684 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11656 2
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5046 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7629 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1466 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6122 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2497 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6692 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9207 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7439 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 984 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8490 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6977 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1535 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1749 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4680 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24539 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1125 1
Intel Classmate PC - Eduwise 44 3
Microsoft Windows 15708 2
Apple - App Store 2897 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 925 1
Google Chrome - браузер 1567 1
Google Play - Google Store - Android Market 3300 1
Apple macOS 2070 1
Новые облачные технологии - МойОфис 785 1
WhatsApp Messenger 1089 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Apple iPhone 7 283 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1795 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 6 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 938 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 32 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 33 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 15 1
Linux OS 9998 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5225 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 52 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1426 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 38 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 65 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 13 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 63 1
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 1
IBM Tivoli 281 1
IBM Storage - IBM XIV Storage System - IBM HDD/SSD storage 15 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4980 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 288 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 84 1
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 4
Комиссаров Дмитрий 223 1
Sapra Sharad - Сапра Шарад 1 1
Шеховцов Юрий 34 1
Дуров Павел 292 1
Маркин Алексей 4 1
Праздничных Алексей 4 1
Дуров Николай 21 1
Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
Истомин Максим 26 1
Касьянова Любовь 8 1
Водясов Алексей 222 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 55 1
Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 6 1
Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 1
Lanvin Bruno - Лэнвин Бруно 3 1
Satterley Wren - Саттелей Рен 1 1
Bender Walter - Бендер Уолтер 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 12
Нигерия - Федеративная Республика 317 12
Россия - РФ - Российская федерация 145017 9
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 680 8
Африка - Африканский регион 3484 7
Европа 21795 6
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 32 6
Бразилия - Федеративная Республика 2368 6
Таиланд - Королевство 821 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13333 5
Аргентина - Аргентинская Республика 586 5
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Гвинея-Бисау - Республика 10 4
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Египет - Арабская Республика 1006 4
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Уганда - Республика 82 4
Мали - Республика 23 4
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Азия - Азиатский регион 5548 3
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Беларусь - Белоруссия 5688 3
Швеция - Королевство 3622 3
Зимбабве - Республика 116 3
Марокко - Королевство 208 3
Тунис - Тунисская Республика 166 3
Судан - Республика 103 3
Кения - Республика 152 3
Танзания - Объединённая Республика 74 3
Камерун - Республика 55 3
Сенегал - Республика 28 3
Конго - Демократическая Республика 95 3
Кабо-Верде - Республика 8 3
Малави 22 3
Маврикий - Республика 44 3
Габон - Габонская Республика 18 3
Индия - Bharat 5460 3
Китай - Тайвань 3994 3
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9990 3
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 1
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GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 126 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 1
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5916 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1216 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
Pearson VUE 53 1
Россия-Африка - саммит 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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