Либерия
Либерия и организации, системы, технологии, персоны:
|OLPC - One Laptop per Child 81 5
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 1
|INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
|GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
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