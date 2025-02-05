Здравоохранение Эбола (вирус) Ebolavirus Геморрагическая лихорадка
Лихорадка Эбола — тяжелая, часто смертельная болезнь, поражающая людей и других приматов. Летальность при прошлых вспышках варьировалась от 25% до 90%. В настоящее время доступно эффективное лечение и, если пациенты получают его на ранней стадии, как и поддерживающую терапию, их шансы на выживание значительно повышаются.
Первым человеком, у которого обнаружили симптомы этой болезни, был 44-летний школьный учитель Мабала Локела из Заира (сейчас — Демократическая Республика Конго). Это случилось в 1976 году.
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