Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167805
ИКТ 13058
Организации 10241
Ведомства 1441
Ассоциации 968
Технологии 3391
Системы 25037
Персоны 71500
География 2740
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2559
Мероприятия 842

Здравоохранение Эбола (вирус) Ebolavirus Геморрагическая лихорадка

Здравоохранение - Эбола (вирус) - Ebolavirus - Геморрагическая лихорадка

Лихорадка Эбола — тяжелая, часто смертельная болезнь, поражающая людей и других приматов. Летальность при прошлых вспышках варьировалась от 25% до 90%. В настоящее время доступно эффективное лечение и, если пациенты получают его на ранней стадии, как и поддерживающую терапию, их шансы на выживание значительно повышаются.

Первым человеком, у которого обнаружили симптомы этой болезни, был 44-летний школьный учитель Мабала Локела из Заира (сейчас — Демократическая Республика Конго). Это случилось в 1976 году. 

 


05.02.2025 МТС улучшила мобильный интернет в поселке микробиологов Кольцово 1
20.02.2017 В Microsoft научились выявлять опасные вирусы с помощью дронов, комаров и облачных технологий 1
29.04.2015 Sony World Photo Awards: россияне среди лучших фотографов мира 1
16.02.2015 Глобальное потепление меняет карту эпидемий 1
28.11.2014 Как защитить компьютер с помощью антивируса и пяти правил 1
17.11.2014 Большие данные могут помочь в борьбе против эпидемии Эболы 2
14.11.2014 Хватит крови! 1
11.11.2014 Дальние авиаперелеты — главный инструмент пандемии 1
06.11.2014 Методы защиты: решения, которые позволяют противостоять кибератакам 2
20.10.2014 ГИС помогают победить лихорадку Эбола 4
24.09.2014 UNICEF запустил магазин открытых мобильных приложений 1
12.08.2014 Addressing Homes борется с вирусом Эбола при помощи ГИС 2
28.03.2014 ГИС-краудсорсинг помогает в борьбе с вирусом Эбола 1
19.04.2013 У человека есть универсальный блокатор вирусов 1
17.04.2013 Восточный коронавирус и китайский птичий грипп: двойная пандемия? 1
21.01.2013 Летучие мыши разносят лихорадку Эбола 3
22.05.2012 Современные вакцины: поражение или полная победа? 2
19.03.2012 Антитела справились с лихорадкой Эбола 1
23.11.2011 Универсальный наноантибиотик: Пентагон приговорил микробов 2
29.08.2011 Наконец-то создана вакцина от бешенства и вируса Эбола 4
27.07.2011 Армия США охотится за вражескими биоагентами 1
11.03.2011 Оригами вдохновили создателей антител 2
21.01.2011 Петагон ищет способ раннего выявления биологических атак 1
29.11.2010 Найден способ обнаружить экзотические вирусы в крови за минуты 2
16.08.2010 На пороге пандемии: неуязвимые бактерии идут из "экзотических" стран 1
06.08.2010 Новое исследование выявляет механизм межвидовой передачи вирусов 1
13.10.2008 Неидентифицированная смертельная болезнь выявлена в Южной Африке 1
24.01.2008 Создан безопасный штамм вируса Эбола 2
12.12.2007 Обнаружен новый тип вируса Эбола 2
08.11.2007 Спутники NASA предупредят об эпидемиях 1

Публикаций - 30, упоминаний - 47

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3003 2
Arbor Networks 57 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 241 2
Microsoft Corporation 24645 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4893 1
X Corp - Twitter 2847 1
Sony 6548 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Staples - Staples Solutions - Thrive Networks 30 1
Proofpoint 37 1
Esri 165 1
Прогноз 1652 1
Selecta Biosciences 2 1
Airbnb 90 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 78 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 2
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1378 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1522 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 52 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 188 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 607 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12654 21
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7432 11
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66311 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27555 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13825 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6974 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11395 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27897 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4873 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24201 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3929 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6144 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12054 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2235 2
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 149 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3104 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3061 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24513 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 966 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21195 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1912 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11009 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10535 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12776 2
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 192 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2072 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11979 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5043 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8577 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5787 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15755 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8477 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9789 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1746 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5009 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6997 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 187 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7412 1
Oracle Java - язык программирования 3082 2
Google Play - Google Store - Android Market 3296 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 2
Booking.com 114 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4465 2
Google VirusTotal 81 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7093 1
Apple iPhone 5 773 1
Apple iPhone 6 4861 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 228 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 139 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise 63 1
Broadcom - VMware vShield 25 1
Addressing Homes - AimObservers 1 1
NVision Барьер 650 1
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 21 1
NASA Landsat 81 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Mail Security 14 1
Левкевич Михаил 60 2
Sapra Sharad - Сапра Шарад 1 1
Благодарева Светлана 2 1
Мельников Валерий 1 1
Касьянова Любовь 8 1
Михайлов Артем 8 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Rothemund Paul - Ротеманд Пол 3 1
Epstein Jonathan - Эпштейн Джонатан 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 14
Африка - Африканский регион 3481 7
Земля - планета Солнечной системы 10386 6
Африка Западная 61 4
Нигерия - Федеративная Республика 316 3
Россия - РФ - Российская федерация 144756 3
США - Калифорния 4631 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13327 2
Азия - Азиатский регион 5543 2
Германия - Федеративная Республика 12695 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 677 2
Уганда - Республика 82 2
Либерия 24 2
Южный Судан - Республика 12 2
Замбия - Республика 40 2
Нидерланды 3523 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 1
Таиланд - Королевство 819 1
Ирак - Республика 696 1
Китай - Тайвань 3990 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1734 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17071 1
Испания - Королевство 3712 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 1
Украина 7619 1
Индия - Bharat 5456 1
Ближний Восток 2947 1
Европа 21785 1
Россия - УФО - Тюменская область 1150 1
Канада 4888 1
Индонезия - Республика 959 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Финляндия - Финляндская Республика 3605 1
Китай - Шанхай 787 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 334 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 748 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 19
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9834 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 9
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29152 7
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 281 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9970 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8648 6
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 5
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунология - Антитела - иммуноглобулины 349 5
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8699 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6206 5
Зоология - наука о животных 2612 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4009 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3662 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2761 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 604 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51187 3
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 846 3
Молекула - Molecula 1065 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1231 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48128 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10967 2
Здравоохранение - ОРВИ - "свиной грипп" - swine influenza 50 2
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 349 2
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 200 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1597 2
Здравоохранение - Фарминдустрия - Антибиотики - Antibiotics 97 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6712 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5984 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 872 2
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 2
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13557 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18555 1
EurekAlert 287 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
AP - Associated Press 2004 1
New Scientist 1448 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 1
Microsoft Research 139 1
B2B International 50 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 2
NIAID - National Institute of Allergy and Infectious Diseases - Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний 7 2
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 332 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 68 1
BU - Boston University - Бостонский университет 62 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
День молодёжи - 27 июня 898 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
МТС Телеком Идея 52 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще