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EurekAlert



17.07.08 Разработана новая технология получения водорода 1
16.07.08 Ученые объяснили стабильность золотых нанокластеров 1
04.07.08 Ученые исследуют невидимые границы Солнечной системы 1
03.07.08 В таблице Менделеева появились "суператомы" 1
02.07.08 Физики создали "атом Бора" 1
30.06.08 Разработана технология изготовления трехмерных магнитных наноструктур 1
16.06.08 Разработана новая технология изготовления квантовых точек 1
10.06.08 Разработана новая технология для фармацевтической промышленности 1
10.06.08 Разработана новая технология хранения водорода 1
04.06.08 Обнаружена экзопланета , масса которой в три раза превышает массу Земли 1
02.06.08 Исследован перенос наноматериалов в простейшей пищевой цепи 1
29.04.08 Обнаружено новое свойство полярных сияний 1
29.04.08 Разработан новый метод поиска планет, обладающих запасами воды 1
18.04.08 Обнаружены новые электрические свойства хрома 1
14.04.08 Нанотрубки предотвратят потерю емкости батарей 1
10.04.08 Получены цветные проводящие гибкие пленки на основе нанотрубок 1
09.04.08 Получен самый мощный лазерный импульс 1
07.04.08 Ученые охладили атомы эрбия до миллионных долей градуса 1
31.03.08 Разработан новый метод химического анализа фемтограммовых количеств вещества 1
14.03.08 Разработан новый материал для очистки радиоактивных отходов 1
14.03.08 В зонах планетообразования обнаружены органические молекулы и вода 1
13.03.08 Исследована прочность материалов на наноуровне 1
11.03.08 Создана компьютерная модель роста квазикристаллов 1
11.03.08 Разработана новая технология остановки и охлаждения атомов 1
07.03.08 Изготовлено невидимое покрытие для наночастиц 1
28.02.08 Создана молекула для связывания отрицательных ионов в растворах 1
28.02.08 Исследована роль титана в процессе хранения водорода 1
27.02.08 Место жительства человека можно определить по образцам волос 1
27.02.08 Предложено новое покрытие для солнечных батарей 1
26.02.08 Обнаружено самое крупное скопление темной материи 1
22.02.08 Ученые измерили содержание меди в нанопроводах из оксида цинка 1
22.02.08 Разработан новый способ очистки воды 1
19.02.08 Получено самое интенсивное лазерное излучение 1
08.02.08 Изготовлен новый детектор для регистрации отдельных молекул 1
04.02.08 Проведено исследование воды в стеклообразном состоянии 1
31.01.08 Горячая вода повышает уровень выделения опасных веществ из пластиковых бутылок 1
30.01.08 Изготовлен новый полимер 1
30.01.08 Предложен новый способ экспериментальной проверки теории струн 1
25.01.08 Ученые решили проблему мерцания квантовых точек 1
24.12.07 Обнаружена система из трех взаимодействующих галактик 1

Публикаций - 270, упоминаний - 270

EurekAlert упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8584 4
Галактика - Корпорация 636 4
Марс ФГУП НПО 723 2
Intel Corporation 10747 2
Philips 1700 2
Lenovo Motorola 3317 2
Fujitsu 1610 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2457 6
МКС - Международная космическая станция 1078 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 799 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 272 1
US Navy - Военно-морские силы США 299 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 751 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 506 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2064 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 695 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 125 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 13 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3027 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 310 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 732 1
Датчик магнитного поля Холла 56 1
PES - Position Error Signal 11 1
FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов 3 1
Apple iPod 1376 3
IBM Blue Gene - суперкомпьютер 58 2
AMD ARM Cortex Hercules - Серия микропроцессоров 20 1
Squid - прокси-сервер 30 1
Cisco CVD - Cisco Validated Design 20 1
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 212 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 107 1
Capasso Federico - Капассо Федерико 10 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 32118 37
Земля - планета Солнечной системы 5114 18
Солнечная система 1420 6
Япония 7660 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9016 6
Луна 900 5
Австралия - Австралийский Союз 2323 4
Европа 7060 3
Египет - Арабская Республика 602 3
Турция - Турецкая республика 1441 3
США - Техас 728 2
Португалия - Португальская Республика 629 2
Танзания - Объединённая Республика 65 2
Финляндия - Хельсинки 232 2
Австралия - Сидней 187 2
США - Калифорния - Сан-Диего 262 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1280 2
Россия - Российская федерация - РФ 80604 2
Ближний Восток 2434 2
Дания - Королевство 860 2
США - Мэриленд 137 2
Южная Америка 638 2
Германия - Гамбург 154 2
Африка - Африканский регион 2545 2
Франция - Французская Республика 4613 2
США - Джорджия 129 1
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 6 1
Уганда - Республика 51 1
США - Пенсильвания 262 1
США - Аляска 203 1
Венера - планета Солнечной системы 113 1
Кения - Республика 119 1
Юпитер - планета Солнечной системы 341 1
Плутон - планета Солнечной системы 196 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 55 1
Солнце - звезда Солнечной системы 291 1
США - Массачусетс - Бостон 285 1
США - Аризона 354 1
Северная Америка 2463 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10547 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 154 4
Болезнь Альцгеймера 143 3
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 147 1
Эффект Зеебека 5 1
CNews RND - R&D.CNews 1791 2
PhysicsWeb 143 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 256 32
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 626 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 247 7
Illinois State University - Иллинойсский университет 57 6
Princeton University - Принстонский университет 96 5
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 44 4
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 131 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 298 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 130 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 136 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 172 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 64 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 138 2
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 45 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 94 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 38 1
Варшавский университет - University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski 9 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 163 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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