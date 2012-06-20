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Физика ядерная Электрон субатомная частица Electron subatomic particle

Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle

СОБЫТИЯ


20.06.2012 "Тяжелые" электроны открывают секрет сверхпроводимости

Наблюдения, сделанные в течение последних 30 лет, показывают, что электроны в некоторых твердых веществах "тяжелеют" в 100-1000 раз по сравнению со своей массо
29.09.2011 Компьютеры будущего: битами могут стать квантовые точки

). В электрических металлических проводниках и полупроводниках, таких как кремний и арсенид галлия, электроны могут двигаться так же свободно, как рыба в воде. Внутри металла находится множеств
21.07.2010 Электрону уготована неисчерпаемость

ута Forschungszentrum Jülich (Германия), входящего в ассоциацию Гельмгольца, исследовательская группа в составе сотрудников института, американских и чешских учёных предложила постулировать наличие у электрона нового, четвёртого свойства - в дополнение к уже приписанным ему массе, электрическому заряду и спину. В данном случае речь идёт о дипольном моменте - гипотетическом четвёртом свойств
25.06.2008 У спинтроники появилась перспектива быстрого развития

лось, что в зависимости от толщины слоя оксида магния меняется характер движения спинов при переходе через границу полупроводника и ферромагнетика. При толщине промежуточного слоя MgO в 1 или 2 атома электроны со спинами, направленными вверх, неспособны проникнуть через границу и отражаются обратно в полупроводниковый слой. В то же время при спине, направленном вниз, электроны спокой
26.10.2007 Движение электронов измерили с аттосекундной точностью

роисходило высвобождение электронов за счет фотоэлектрического эффекта. Одновременно от поверхности образца отражался более длительный импульс инфракрасного излучения, который ускорял высвободившиеся электроны в направлении время-пролетного детектора, расположенного над образцом. Таким образом ученым удалось измерить время прибытия электронов с аттосекундной точностью. Используя новую техно
13.04.2007 Впервые зафиксирован процесс туннелирования электронов

ководством проф. Ференца Крауза (Ferenc Krausz) из института Макса Планка впервые удалось наблюдать электроны в процессе туннелирования. С помощью ультракоротких лазерных импульсов, длительност
25.01.2007 Создан генератор ультрахолода

в несколько раз выше, чем у обычных криоохладителей, работающих на основе туннельного эффекта, с помощью которых можно получить температуры не ниже 100 мК. Обычные криоохладители, в которых «горячие» электроны (с энергией выше уровня Ферми) туннелируют из металла в сверхпроводник, имеют один серьезный недостаток, ограничивающий эффективность их работы. Не всегда металл покидают электроны
03.11.2006 Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники

наномасштабов. При латеральной инжекции в промежуточный слой кремния эффективно диффундировали как электроны, так и дырки. В этом устройстве p-n-переход является светоизлучающим диодом на осно
03.11.2006 Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники

наномасштабов. При латеральной инжекции в промежуточный слой кремния эффективно диффундировали как электроны, так и дырки. В этом устройстве p-n-переход является светоизлучающим диодом на осно
28.07.2006 Квантовый компьютер: "дырки" заменят электроны

лич (Adam Micolich) из университета Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия) для ускорения работы и снижения потребления энергии чипами решили использовать в качестве носителей электрического тока не электроны, а «дырки». Правда, для того, чтобы такой «анти-ток» смог протекать, им понадобилось создать совершенно новый тип проводника — квантовые проводники, сообщает EurekAlert. Квантовы
28.07.2006 Квантовый компьютер: "дырки" заменят электроны

лич (Adam Micolich) из университета Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия) для ускорения работы и снижения потребления энергии чипами решили использовать в качестве носителей электрического тока не электроны, а «дырки». Правда, для того, чтобы такой «анти-ток» смог протекать, им понадобилось создать совершенно новый тип проводника — квантовые проводники, сообщает EurekAlert. Квантовы
14.07.2006 Спиноны и холоны: первые данные

войствах электронов в одномерных материалах, где их подвижность ограничена. В одномерных материалах электроны выстраиваются в одну линию, и силы отталкивания, обусловленные их отрицательными за
14.07.2006 Спиноны и холоны: первые данные

войствах электронов в одномерных материалах, где их подвижность ограничена. В одномерных материалах электроны выстраиваются в одну линию, и силы отталкивания, обусловленные их отрицательными за
26.05.2006 Новый магнитный полупроводник: прорыв в электронике

ого количества хрома. Он помещается сверху на обычный кремниевый полупроводник и инжектирует в него электроны с определенной ориентацией спина. Спин-поляризованные электроны затем двигаю
26.05.2006 Новый магнитный полупроводник: прорыв в электронике

ого количества хрома. Он помещается сверху на обычный кремниевый полупроводник и инжектирует в него электроны с определенной ориентацией спина. Спин-поляризованные электроны затем двигаю
28.11.2005 Электронные пузырьки - кубики квантового компьютера

ведет себя как супержидкость, т.е., имеет нулевую вязкость. В жидкость на большой скорости вгоняют электроны, которые, в конце-концов, останавливаются под воздействием атомов гелия, и оказываю
28.11.2005 Электронные пузырьки - кубики квантового компьютера

ведет себя как супержидкость, т.е., имеет нулевую вязкость. В жидкость на большой скорости вгоняют электроны, которые, в конце-концов, останавливаются под воздействием атомов гелия, и оказываю
25.07.2005 Электрон застигли в прыжке между атомами

ого к ядру атома серы. Электрон подтолкнуло в сторону поверхности рутения, в то время как остальные электроны в атоме серы вращались вокруг ядра. Наблюдая поглощение рентгеновского излучения, и
11.03.2004 Канализация станет источником электроэнергии

том, в котором происходят те же реакции, что и в любом живом организме при переваривании пищи. Белки, жиры и углеводы подвергаются ферментативному окислению. В ходе этого процесса возникают свободные электроны, которые участвуют в процессе дыхания бактериальных клеток и в конце концов присоединяются к молекулам кислорода. Если обеспечить анаэробные условия (т.е. лишить клетки доступа кислор
11.03.2004 Канализация станет источником электроэнергии

том, в котором происходят те же реакции, что и в любом живом организме при переваривании пищи. Белки, жиры и углеводы подвергаются ферментативному окислению. В ходе этого процесса возникают свободные электроны, которые участвуют в процессе дыхания бактериальных клеток и в конце концов присоединяются к молекулам кислорода. Если обеспечить анаэробные условия (т.е. лишить клетки доступа кислор
05.08.2002 Главной целью очередного полета к Луне будет испытание нового двигателя

инцип функционирования которого основан на эффекте Холла. Базовый компонент двигателя - 10-сантиметровая керамическая камера, окруженная магнитами. На одном конце камеры установлен катод, испускающий электроны под воздействием энергии от солнечных батарей. На другом конце - позитивно заряженный анод, притягивающий электроны. По мере того, как в камеру подается ксенон, электроны

05.08.2002 Главной целью очередного полета к Луне будет испытание нового двигателя

инцип функционирования которого основан на эффекте Холла. Базовый компонент двигателя - 10-сантиметровая керамическая камера, окруженная магнитами. На одном конце камеры установлен катод, испускающий электроны под воздействием энергии от солнечных батарей. На другом конце - позитивно заряженный анод, притягивающий электроны. По мере того, как в камеру подается ксенон, электроны


Публикаций - 580, упоминаний - 632

Физика ядерная и организации, системы, технологии, персоны:

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QinetiQ Group 57 2
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Assist - Ассист 218 1
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NASA MMS - NASA Magnetospheric Multiscale Mission 1 4
ESA Solar Orbiter 11 4
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Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 3
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NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 3
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 2
RSI - Research Support Instruments - MIRAGE - Microwave Ionosphere Reconfiguration Ground based Emitter 2 2
FreePik 1841 2
ESA Artemis 4 2
ГРЦ Макеева - Компас-2 - Российский малогабаритный космический аппарат 10 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Z machine, Z Pulsed Power Facilit - Z-машина 16 2
NRAO - VLBA - Very Long Baseline Array - Антенная решётка со сверхдлинными базами 20 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Microsoft Surface - Планшет 450 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 15
Хеммер Филипп 6 6
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 6
Lovley Derek - Лавли Дерек 9 6
Shore Peter - Шор Питер 9 5
Charf Caleb - Чарф Калеб 4 4
Nanguang Yao - Наньгуан Йао 4 4
Waxman Eli - Ваксман Эли 4 4
Koinuma Hideomi - Коинума Хидеоми 3 3
Решетов Владимир 6 3
Jalali Bahram - Джалали Бахрам 6 3
Stoddart Fraser - Стоддарт Фрэзер 10 3
Pons Stanley - Понс Стэнли 7 3
Fleishmann Martin - Флейшман Мартин 7 3
Risgaard-Petersen Nils - Рисгаард-Петерсен Нильс 3 3
Murphy Michael - Мэрфи Майкл 4 3
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 3
Бочарникова Татьяна 83 3
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 3
Свидиненко Юрий 14 3
Быков Виктор 5 3
Grover Lov - Гровер Лов 6 2
Балушев Станислав 2 2
Харитон Юлий 5 2
Астафьев Олег 3 2
Шабад Анатолий 2 2
Бутов Леонид 4 2
Капица Петр 6 2
Paniccia Mario - Паниччиа Марио 4 2
Сидоров Владимир 8 2
Haines Malcolm - Хайнес Малкольм 2 2
Катин Константин 4 2
Walukiewicz Wladek - Валукьевич Владек 2 2
Zevail Ahmed - Зивейл Ахмед 4 2
Malka Victor - Малка Виктор 2 2
Jaikumar Prashanth - Джайкумар Прашант 4 2
Petitjean Patrick - Птижан Патрик 2 2
Hamilton Alex - Гамильтон Алекс 2 2
Rotenberg Eli - Ротенберг Эли 2 2
Усов Владимир 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 163
Земля - планета Солнечной системы 10865 100
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 91
Россия - РФ - Российская федерация 166167 73
Япония 13807 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 43
Германия - Федеративная Республика 13221 42
США - Калифорния 4829 38
Солнечная система - Solar system 2569 35
Европа 24964 29
Франция - Французская Республика 8177 25
Нидерланды 3746 22
США - Калифорния - Беркли 286 18
Сатурн - Титан (спутник) 533 18
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 16
Индия - Bharat 5869 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Южная Корея - Республика 7052 13
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 13
Канада 5081 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 12
Китай - Тайвань 4245 11
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 11
Великобритания - Лондон 2432 10
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 10
США - Джорджия 335 10
Израиль 2856 9
Испания - Королевство 3840 9
Япония - Токио 1020 9
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 9
Швеция - Королевство 3782 8
Германия - Бавария - Мюнхен 485 8
Швейцария - Цюрих 279 8
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
США - Нью-Йорк 3180 7
США - Огайо 291 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 148
Физика - Physics - область естествознания 2940 144
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 126
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 107
Молекула - Molecula 1102 79
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 78
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 59
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 56
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 53
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 51
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 50
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 48
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 46
Энергетика - Energy - Energetically 5855 46
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 45
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 44
Галлий - Gallium - химический элемент 363 39
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 36
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 34
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 34
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 29
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 25
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 25
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 25
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 24
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 24
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 23
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 23
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 22
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 21
Физика ядерная - Позитрон - Позитроний - связанная квантовомеханическая система (экзотический атом), состоящая из электрона и позитрона 29 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 19
Металлы - Платина - Platinum 500 19
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 18
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 18
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 18
Металлы - Медь - Copper 862 18
Nature 832 42
New Scientist 1448 28
Phys.org 972 28
Physical Review Letters 164 24
PhysicsWeb 184 18
EurekAlert 291 16
CNews RND - R&D.CNews 2274 15
PhysicsWorld 90 8
Applied Physics Letters 39 7
EE Times 160 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
ScienceDaily 399 6
Scientific American 81 6
CERN Courier 28 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 4
NewsFactor 127 4
Nanotechweb 92 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
AP - Associated Press 2007 3
Silicon 494 3
CNews Инноваторы 39 3
Universe Today 34 2
Spacemart 20 2
iXBT.com 25 2
Wikipedia - Википедия 650 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Science Advances 35 2
Telegraph 199 2
MIT Technology Review 66 2
Space Daily 528 2
Cellular News 234 2
Washington Profile 142 2
Future - Space.com 200 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Optics 143 2
TerraDaily 141 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
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IBM Research 111 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Tractica 7 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 25
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 20
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 19
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 18
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 17
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 16
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 16
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 14
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 13
University of Oxford - Оксфордский университет 211 11
РАН - Российская академия наук 2122 10
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 10
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 10
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 9
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 8
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 8
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 8
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 7
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 7
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 7
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 7
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 7
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 7
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 6
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 6
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 6
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 5
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 5
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 5
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 42 5
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 5
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 5
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 5
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 4
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Национальный институт ядерной физики - LNGS - Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Национальная лаборатория Гран-Сассо 18 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 31
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 9 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
CEATEC 45 1
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