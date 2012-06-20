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Физика ядерная Электрон субатомная частица Electron subatomic particle

Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle


20.06.2012 "Тяжелые" электроны открывают секрет сверхпроводимости
25.06.2008 У спинтроники появилась перспектива быстрого развития
26.10.2007 Движение электронов измерили с аттосекундной точностью
13.04.2007 Впервые зафиксирован процесс туннелирования электронов
25.01.2007 Создан генератор ультрахолода
28.07.2006 Квантовый компьютер: "дырки" заменят электроны
28.07.2006 Квантовый компьютер: "дырки" заменят электроны
11.03.2004 Канализация станет источником электроэнергии
11.03.2004 Канализация станет источником электроэнергии
05.08.2002 Главной целью очередного полета к Луне будет испытание нового двигателя
05.08.2002 Главной целью очередного полета к Луне будет испытание нового двигателя

Публикаций - 538, упоминаний - 588

Физика ядерная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТИ Микрон - Micron 1233 21
IBM - International Business Machines Corp 9194 20
Intel Corporation 11671 13
IBS Platformix - СИЛА 835 12
Toshiba Corporation 2888 9
Sony 6482 7
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 7
Samsung Electronics 9734 6
Fujitsu 2042 5
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 162 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 5
HP Inc. 5520 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 339 4
Microsoft Corporation 23502 3
AMD - Advanced Micro Devices 3863 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9443 3
Adobe Systems 1507 2
Sharp Corporation 1042 2
LG Electronics 3540 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 548 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 2
RSI - Research Support Instruments 2 2
Google LLC 10941 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6944 2
Huawei 3503 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2505 2
Apple Inc 11195 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8048 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10076 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 936 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1324 1
Корус Консалтинг ГК 1070 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 505 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2784 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 1
Accenture plc 625 1
TI - Texas Instruments Incorporated 815 1
Инверсия 141 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6634 168
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2518 49
Магнит - Тандер - сеть магазинов 659 18
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 5
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 4
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 62 2
Градиент 82 2
QinetiQ Group 58 2
Лента - Сеть розничной торговли 1701 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 1
Honda Motor Company 229 1
Runa Capital 156 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 119 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 161 1
Coca-Cola Company 250 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 92 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 338 1
Композит 84 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 194 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 1
Сплит 159 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 29 1
Lockheed Martin 750 1
ГПБ - Газпромбанк 941 1
РЖД - Российские железные дороги 1621 1
Ростех - Швабе - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 50 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3394 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17966 11
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4387 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 6
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10385 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9113 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2697 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3695 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1753 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1312 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1038 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2387 1
Судебная власть - Judicial power 2095 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1074 82
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3533 80
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Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 433 47
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Тонкий клиент - Thin client - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2157 17
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LED-вспышка - светодиодная вспышка 2738 13
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Микроскоп - Microscope 194 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25027 11
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6144 10
ПК - Персональные компьютеры - Personal Computers 4791 10
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 1895 10
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3167 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21369 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4314 9
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2748 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17327 8
Apple iPhone 6 6175 11
Microsoft Windows 2000 12679 10
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 122 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4110 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2510 4
Electron - фреймворк 80 4
Apple iPod 1531 4
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 472 3
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 3
IBM Watson - IBM Watson Research Center 159 2
RSI - Research Support Instruments - MIRAGE - Microwave Ionosphere Reconfiguration Ground based Emitter 2 2
NASA Deep Space Network 21 2
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 2
Microsoft Surface - Планшет 409 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 161 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6625 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1278 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1052 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 338 1
Kaspersky Internet Security 418 1
Microsoft Skype 1976 1
Sony Walkman 241 1
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция 45 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 1
BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 23 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6527 1
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 113 1
Nissan Leaf - электромобиль 48 1
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 1
Космодром Байконур 1054 1
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 383 1
ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 9 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 136 1
Apple iPhone 11 198 1
Intel Core Celeron Sandy Bridge 126 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 9
Хеммер Филипп 6 6
Charf Caleb - Чарф Калеб 4 4
Свидиненко Юрий 14 3
Решетов Владимир 6 3
Медведев Дмитрий 1631 2
Gorby Yuri - Горби Юрий 2 2
Haines Malcolm - Хайнес Малкольм 2 2
Сидоров Владимир 3 2
Walukiewicz Wladek - Валукьевич Владек 2 2
Никифоров Николай 1172 2
Акимов Максим 178 2
Paniccia Mario - Паниччиа Марио 4 2
Харитон Юлий 5 2
Бутов Леонид 4 2
Астафьев Олег 2 2
Песков Дмитрий 97 1
Борисенко Григорий 5 1
Гвоздев Дмитрий 106 1
Brookes Jennifer - Брукс Дженнифер 1 1
Капица Сергей 8 1
Christodoulides Demetrios - Христодулидес Деметрос 1 1
Цимбал Евгений 1 1
Катин Константин 1 1
Смолянинов Игорь 2 1
Зотов Леонид 2 1
Kotov Nicholas - Котов Николас 5 1
Домовой Григорий 1 1
Levitt Michael - Левит Майкл 3 1
Чернозатонский Леонид 1 1
Иванов Дмитрий 59 1
Шадаев Максут 629 1
Moore Gordon - Мур Гордон 61 1
Бурин Андрей 16 1
Шойтов Александр 24 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 248 1
Мишустин Михаил 482 1
Чернышенко Дмитрий 428 1
Паршин Максим 274 1
Огуряев Дмитрий 75 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50183 125
Солнце - звезда Солнечной системы 4908 81
Земля - планета Солнечной системы 9705 76
Россия - РФ - Российская федерация 122912 47
США - Калифорния 4667 39
Германия - Федеративная Республика 12013 34
Солнечная система - Solar system 2454 34
Япония 12880 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12816 27
Европа 21312 19
Франция - Французская Республика 7084 18
Нидерланды 3306 18
Индия - Республика 5069 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17143 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39359 11
Южная Корея - Республика 6290 10
Канада 4710 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2618 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15082 8
Луна - спутник Земли 1318 8
Сатурн - Титан (спутник) 425 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2379 8
Италия - Итальянская Республика 4223 8
Китай - Тайвань 3738 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1274 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3429 6
Испания - Королевство 3601 6
Израиль 2607 6
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 478 6
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США - Северная Каролина 310 5
Финляндия - Финляндская Республика 3471 5
США - Огайо 275 5
Юпитер - планета Солнечной системы 533 5
США - Джорджия - Атланта 247 5
Уран - планета Солнечной системы 531 4
Плутон - малая планета Солнечной системы 237 4
Украина 7270 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14983 4
Венера - планета Солнечной системы 270 4
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3419 107
Физика - Physics - область естествознания 2436 102
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23995 92
Кремний - Silicium - химический элемент 1444 87
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4050 60
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9409 43
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 272 42
Энергетика - Energy - Energetically 4206 34
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1353 31
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1525 30
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3133 29
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1369 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8287 26
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2665 26
Топливо - Контроль топлива 1473 25
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1083 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4049 19
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1184 18
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 610 18
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 307 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3418 16
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 827 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41691 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7535 15
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 380 14
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3561 13
Физика ядерная - Позитрон - Позитроний - связанная квантовомеханическая система (экзотический атом), состоящая из электрона и позитрона 29 13
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1598 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4204 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5861 12
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 419 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9192 11
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2956 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3889 11
Металлы - Медь - Copper 594 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41995 10
Материаловедение - Materials Science 147 10
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1212 9
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4555 9
Английский язык 6160 9
Nature 795 38
Phys.org 973 24
Physical Review Letters 112 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 4
Thomson Reuters - Рейтер 5773 4
91Mobiles 1697 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 666 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1227 2
Optics 141 2
Wikipedia - Википедия 440 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11003 1
TAdviser - Центр выбора технологий 297 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 621 1
Ars Technica 380 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7461 10
IDC - International Data Corporation 4849 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 20
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 14
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 12
РАН - Российская академия наук 1801 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 655 7
Princeton University - Принстонский университет 140 6
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 6
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 250 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 5
Ohio State University - Университет штата Огайо 58 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 224 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 3
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 2
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 44 2
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 15 2
МГУ НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 22 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 2
University of Rochester - Рочестерский университет 6 2
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 25 2
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 2
Illinois State University - Иллинойсский университет 123 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Висконсинский университет в Мадисоне 27 2
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 11 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 41 1
IPAG - L’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble - Laboratory of Planetology of Grenoble - Гренобльская обсерватория наук о Вселенной 1 1
UT Dallas - UTD - University of Texas at Dallas - Техасский университет в Далласе 2 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 289 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 63 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 208 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 135 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 21
МАКС - Международный авиационно-космический салон 203 3
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