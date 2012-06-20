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Физика ядерная Электрон субатомная частица Electron subatomic particle
- Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд
- Позитрон - Позитроний - связанная квантовомеханическая система (экзотический атом), состоящая из электрона и позитрона
- Физика - Physics - область естествознания
- Физика - Элементарная частица
СОБЫТИЯ
|20.06.2012
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"Тяжелые" электроны открывают секрет сверхпроводимости
Наблюдения, сделанные в течение последних 30 лет, показывают, что электроны в некоторых твердых веществах "тяжелеют" в 100-1000 раз по сравнению со своей массо
|29.09.2011
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Компьютеры будущего: битами могут стать квантовые точки
). В электрических металлических проводниках и полупроводниках, таких как кремний и арсенид галлия, электроны могут двигаться так же свободно, как рыба в воде. Внутри металла находится множеств
|21.07.2010
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Электрону уготована неисчерпаемость
ута Forschungszentrum Jülich (Германия), входящего в ассоциацию Гельмгольца, исследовательская группа в составе сотрудников института, американских и чешских учёных предложила постулировать наличие у электрона нового, четвёртого свойства - в дополнение к уже приписанным ему массе, электрическому заряду и спину. В данном случае речь идёт о дипольном моменте - гипотетическом четвёртом свойств
|25.06.2008
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У спинтроники появилась перспектива быстрого развития
лось, что в зависимости от толщины слоя оксида магния меняется характер движения спинов при переходе через границу полупроводника и ферромагнетика. При толщине промежуточного слоя MgO в 1 или 2 атома электроны со спинами, направленными вверх, неспособны проникнуть через границу и отражаются обратно в полупроводниковый слой. В то же время при спине, направленном вниз, электроны спокой
|26.10.2007
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Движение электронов измерили с аттосекундной точностью
роисходило высвобождение электронов за счет фотоэлектрического эффекта. Одновременно от поверхности образца отражался более длительный импульс инфракрасного излучения, который ускорял высвободившиеся электроны в направлении время-пролетного детектора, расположенного над образцом. Таким образом ученым удалось измерить время прибытия электронов с аттосекундной точностью. Используя новую техно
|13.04.2007
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Впервые зафиксирован процесс туннелирования электронов
ководством проф. Ференца Крауза (Ferenc Krausz) из института Макса Планка впервые удалось наблюдать электроны в процессе туннелирования. С помощью ультракоротких лазерных импульсов, длительност
|25.01.2007
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Создан генератор ультрахолода
в несколько раз выше, чем у обычных криоохладителей, работающих на основе туннельного эффекта, с помощью которых можно получить температуры не ниже 100 мК. Обычные криоохладители, в которых «горячие» электроны (с энергией выше уровня Ферми) туннелируют из металла в сверхпроводник, имеют один серьезный недостаток, ограничивающий эффективность их работы. Не всегда металл покидают электроны
|03.11.2006
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Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники
наномасштабов. При латеральной инжекции в промежуточный слой кремния эффективно диффундировали как электроны, так и дырки. В этом устройстве p-n-переход является светоизлучающим диодом на осно
|03.11.2006
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Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники
наномасштабов. При латеральной инжекции в промежуточный слой кремния эффективно диффундировали как электроны, так и дырки. В этом устройстве p-n-переход является светоизлучающим диодом на осно
|28.07.2006
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Квантовый компьютер: "дырки" заменят электроны
лич (Adam Micolich) из университета Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия) для ускорения работы и снижения потребления энергии чипами решили использовать в качестве носителей электрического тока не электроны, а «дырки». Правда, для того, чтобы такой «анти-ток» смог протекать, им понадобилось создать совершенно новый тип проводника — квантовые проводники, сообщает EurekAlert. Квантовы
|28.07.2006
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Квантовый компьютер: "дырки" заменят электроны
лич (Adam Micolich) из университета Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия) для ускорения работы и снижения потребления энергии чипами решили использовать в качестве носителей электрического тока не электроны, а «дырки». Правда, для того, чтобы такой «анти-ток» смог протекать, им понадобилось создать совершенно новый тип проводника — квантовые проводники, сообщает EurekAlert. Квантовы
|14.07.2006
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Спиноны и холоны: первые данные
войствах электронов в одномерных материалах, где их подвижность ограничена. В одномерных материалах электроны выстраиваются в одну линию, и силы отталкивания, обусловленные их отрицательными за
|14.07.2006
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Спиноны и холоны: первые данные
войствах электронов в одномерных материалах, где их подвижность ограничена. В одномерных материалах электроны выстраиваются в одну линию, и силы отталкивания, обусловленные их отрицательными за
|26.05.2006
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Новый магнитный полупроводник: прорыв в электронике
ого количества хрома. Он помещается сверху на обычный кремниевый полупроводник и инжектирует в него электроны с определенной ориентацией спина. Спин-поляризованные электроны затем двигаю
|26.05.2006
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Новый магнитный полупроводник: прорыв в электронике
ого количества хрома. Он помещается сверху на обычный кремниевый полупроводник и инжектирует в него электроны с определенной ориентацией спина. Спин-поляризованные электроны затем двигаю
|28.11.2005
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Электронные пузырьки - кубики квантового компьютера
ведет себя как супержидкость, т.е., имеет нулевую вязкость. В жидкость на большой скорости вгоняют электроны, которые, в конце-концов, останавливаются под воздействием атомов гелия, и оказываю
|28.11.2005
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Электронные пузырьки - кубики квантового компьютера
ведет себя как супержидкость, т.е., имеет нулевую вязкость. В жидкость на большой скорости вгоняют электроны, которые, в конце-концов, останавливаются под воздействием атомов гелия, и оказываю
|25.07.2005
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Электрон застигли в прыжке между атомами
ого к ядру атома серы. Электрон подтолкнуло в сторону поверхности рутения, в то время как остальные электроны в атоме серы вращались вокруг ядра. Наблюдая поглощение рентгеновского излучения, и
|11.03.2004
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Канализация станет источником электроэнергии
том, в котором происходят те же реакции, что и в любом живом организме при переваривании пищи. Белки, жиры и углеводы подвергаются ферментативному окислению. В ходе этого процесса возникают свободные электроны, которые участвуют в процессе дыхания бактериальных клеток и в конце концов присоединяются к молекулам кислорода. Если обеспечить анаэробные условия (т.е. лишить клетки доступа кислор
|11.03.2004
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Канализация станет источником электроэнергии
том, в котором происходят те же реакции, что и в любом живом организме при переваривании пищи. Белки, жиры и углеводы подвергаются ферментативному окислению. В ходе этого процесса возникают свободные электроны, которые участвуют в процессе дыхания бактериальных клеток и в конце концов присоединяются к молекулам кислорода. Если обеспечить анаэробные условия (т.е. лишить клетки доступа кислор
|05.08.2002
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Главной целью очередного полета к Луне будет испытание нового двигателя
инцип функционирования которого основан на эффекте Холла. Базовый компонент двигателя - 10-сантиметровая керамическая камера, окруженная магнитами. На одном конце камеры установлен катод, испускающий электроны под воздействием энергии от солнечных батарей. На другом конце - позитивно заряженный анод, притягивающий электроны. По мере того, как в камеру подается ксенон, электроны
|05.08.2002
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Главной целью очередного полета к Луне будет испытание нового двигателя
инцип функционирования которого основан на эффекте Холла. Базовый компонент двигателя - 10-сантиметровая керамическая камера, окруженная магнитами. На одном конце камеры установлен катод, испускающий электроны под воздействием энергии от солнечных батарей. На другом конце - позитивно заряженный анод, притягивающий электроны. По мере того, как в камеру подается ксенон, электроны
Физика ядерная и организации, системы, технологии, персоны:
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