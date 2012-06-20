Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle

"Тяжелые" электроны открывают секрет сверхпроводимости Наблюдения, сделанные в течение последних 30 лет, показывают, что электроны в некоторых твердых веществах "тяжелеют" в 100-1000 раз по сравнению со своей массо

Компьютеры будущего: битами могут стать квантовые точки ). В электрических металлических проводниках и полупроводниках, таких как кремний и арсенид галлия, электроны могут двигаться так же свободно, как рыба в воде. Внутри металла находится множеств

Электрону уготована неисчерпаемость ута Forschungszentrum Jülich (Германия), входящего в ассоциацию Гельмгольца, исследовательская группа в составе сотрудников института, американских и чешских учёных предложила постулировать наличие у электрона нового, четвёртого свойства - в дополнение к уже приписанным ему массе, электрическому заряду и спину. В данном случае речь идёт о дипольном моменте - гипотетическом четвёртом свойств

У спинтроники появилась перспектива быстрого развития лось, что в зависимости от толщины слоя оксида магния меняется характер движения спинов при переходе через границу полупроводника и ферромагнетика. При толщине промежуточного слоя MgO в 1 или 2 атома электроны со спинами, направленными вверх, неспособны проникнуть через границу и отражаются обратно в полупроводниковый слой. В то же время при спине, направленном вниз, электроны спокой

Движение электронов измерили с аттосекундной точностью роисходило высвобождение электронов за счет фотоэлектрического эффекта. Одновременно от поверхности образца отражался более длительный импульс инфракрасного излучения, который ускорял высвободившиеся электроны в направлении время-пролетного детектора, расположенного над образцом. Таким образом ученым удалось измерить время прибытия электронов с аттосекундной точностью. Используя новую техно

Впервые зафиксирован процесс туннелирования электронов ководством проф. Ференца Крауза (Ferenc Krausz) из института Макса Планка впервые удалось наблюдать электроны в процессе туннелирования. С помощью ультракоротких лазерных импульсов, длительност

Создан генератор ультрахолода в несколько раз выше, чем у обычных криоохладителей, работающих на основе туннельного эффекта, с помощью которых можно получить температуры не ниже 100 мК. Обычные криоохладители, в которых «горячие» электроны (с энергией выше уровня Ферми) туннелируют из металла в сверхпроводник, имеют один серьезный недостаток, ограничивающий эффективность их работы. Не всегда металл покидают электроны

Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники наномасштабов. При латеральной инжекции в промежуточный слой кремния эффективно диффундировали как электроны, так и дырки. В этом устройстве p-n-переход является светоизлучающим диодом на осно

Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники наномасштабов. При латеральной инжекции в промежуточный слой кремния эффективно диффундировали как электроны, так и дырки. В этом устройстве p-n-переход является светоизлучающим диодом на осно

Квантовый компьютер: "дырки" заменят электроны лич (Adam Micolich) из университета Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия) для ускорения работы и снижения потребления энергии чипами решили использовать в качестве носителей электрического тока не электроны, а «дырки». Правда, для того, чтобы такой «анти-ток» смог протекать, им понадобилось создать совершенно новый тип проводника — квантовые проводники, сообщает EurekAlert. Квантовы

Квантовый компьютер: "дырки" заменят электроны лич (Adam Micolich) из университета Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия) для ускорения работы и снижения потребления энергии чипами решили использовать в качестве носителей электрического тока не электроны, а «дырки». Правда, для того, чтобы такой «анти-ток» смог протекать, им понадобилось создать совершенно новый тип проводника — квантовые проводники, сообщает EurekAlert. Квантовы

Спиноны и холоны: первые данные войствах электронов в одномерных материалах, где их подвижность ограничена. В одномерных материалах электроны выстраиваются в одну линию, и силы отталкивания, обусловленные их отрицательными за

Спиноны и холоны: первые данные войствах электронов в одномерных материалах, где их подвижность ограничена. В одномерных материалах электроны выстраиваются в одну линию, и силы отталкивания, обусловленные их отрицательными за

Новый магнитный полупроводник: прорыв в электронике ого количества хрома. Он помещается сверху на обычный кремниевый полупроводник и инжектирует в него электроны с определенной ориентацией спина. Спин-поляризованные электроны затем двигаю

Новый магнитный полупроводник: прорыв в электронике ого количества хрома. Он помещается сверху на обычный кремниевый полупроводник и инжектирует в него электроны с определенной ориентацией спина. Спин-поляризованные электроны затем двигаю

Электронные пузырьки - кубики квантового компьютера ведет себя как супержидкость, т.е., имеет нулевую вязкость. В жидкость на большой скорости вгоняют электроны, которые, в конце-концов, останавливаются под воздействием атомов гелия, и оказываю

Электронные пузырьки - кубики квантового компьютера ведет себя как супержидкость, т.е., имеет нулевую вязкость. В жидкость на большой скорости вгоняют электроны, которые, в конце-концов, останавливаются под воздействием атомов гелия, и оказываю

Электрон застигли в прыжке между атомами ого к ядру атома серы. Электрон подтолкнуло в сторону поверхности рутения, в то время как остальные электроны в атоме серы вращались вокруг ядра. Наблюдая поглощение рентгеновского излучения, и

Канализация станет источником электроэнергии том, в котором происходят те же реакции, что и в любом живом организме при переваривании пищи. Белки, жиры и углеводы подвергаются ферментативному окислению. В ходе этого процесса возникают свободные электроны, которые участвуют в процессе дыхания бактериальных клеток и в конце концов присоединяются к молекулам кислорода. Если обеспечить анаэробные условия (т.е. лишить клетки доступа кислор

Канализация станет источником электроэнергии том, в котором происходят те же реакции, что и в любом живом организме при переваривании пищи. Белки, жиры и углеводы подвергаются ферментативному окислению. В ходе этого процесса возникают свободные электроны, которые участвуют в процессе дыхания бактериальных клеток и в конце концов присоединяются к молекулам кислорода. Если обеспечить анаэробные условия (т.е. лишить клетки доступа кислор

Главной целью очередного полета к Луне будет испытание нового двигателя инцип функционирования которого основан на эффекте Холла. Базовый компонент двигателя - 10-сантиметровая керамическая камера, окруженная магнитами. На одном конце камеры установлен катод, испускающий электроны под воздействием энергии от солнечных батарей. На другом конце - позитивно заряженный анод, притягивающий электроны. По мере того, как в камеру подается ксенон, электроны