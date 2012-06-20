Физика ядерная Электрон субатомная частица Electron subatomic particle
- Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд
- Позитрон - Позитроний - связанная квантовомеханическая система (экзотический атом), состоящая из электрона и позитрона
- Физика - Physics - область естествознания
- Физика - Элементарная частица
Физика ядерная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7461 10
|IDC - International Data Corporation 4849 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217794, в очереди разбора - 882439.
Создано именных указателей - 110449.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.