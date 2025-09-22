Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сидоров Владимир
УПОМИНАНИЯ
Сидоров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Мострансавто 67 1
|УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
|Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 231 1
|ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
|Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 24 1
|Брынцалов Игорь 3 1
|Зайцев Александр 25 1
|Кисляков Евгений 93 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385236, в очереди разбора - 730639.
Создано именных указателей - 183385.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.