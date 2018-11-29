Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТТК РЖД ЕТК
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 100, упоминаний - 178
ТТК РЖД ЕТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Буяджи Павел 17 10
|Попов Алексей 313 9
|Кисляков Евгений 83 3
|Орловский Виктор 229 3
|Шадаев Максут 384 3
|Зайцев Александр 13 3
|Горожанинов Дмитрий 7 3
|Воробьев Андрей 125 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Иванов Святослав 3 1
|Кореш Виктор 71 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Автомонов Александр 9 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Желкова Наталья 8 1
|Иванов Петр 13 1
|Козлов Владимир 4 1
|Белозеров Олег 19 1
|Левашов Александр 88 1
|Маркелов Константин 19 1
|Кравцов Роман 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru