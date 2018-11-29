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ТТК РЖД ЕТК
Единая транспортная карта


29.11.2018 «РЖД», «ТрансТелеКом» и ВТБ разработают Единую транспортную карту 10
04.10.2018 «Транстелеком» представил прототип Единой транспортной карты 5
10.08.2016 Visa Qiwi Wallet интегрирован в личный кабинет и мобильное приложение «Стрелки» 1
22.12.2015 Мобильные терминалы «Стрелка» начнут принимать социальные карты 2
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 1
27.11.2015 Благодаря «Стрелке» граждане сэкономили около ₽90 млн 4
02.11.2015 В интернет-банке «Альфа–Клик» и мобильном банке «Альфа-Мобайл» можно пополнить карту «Стрелка» 2
27.10.2015 Оплатить проезд на электричке можно будет по системе «Электронный кошелек» 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
21.10.2015 Число точек пополнения «Стрелки» превысило 37 тысяч 1
20.10.2015 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
05.10.2015 Число пользователей карты «Стрелка» превысило 780 тыс. 1
30.09.2015 О «Стрелке» расскажут на МИФ «Сочи-2015» 1
24.09.2015 ГЧП правительства Московской области и «УЭК» признано эффективным 1
22.09.2015 По карте «Стрелка» можно будет ездить в долг 2
16.09.2015 Федеральная транспортная карта может быть создана на базе «Стрелки» 1
14.09.2015 MAYKOR оборудует валидаторами 5 тыс. автобусов Подмосковья 1
10.09.2015 «Стрелкой» пользуются более 700 тыс. жителей Подмосковья 1
02.09.2015 Более 30% всех перевозчиков Подмосковья принимают карту «Стрелка» 2
31.08.2015 В общественном транспорте Курска появится транспортная карта 1
17.08.2015 Сеть пополнения карты «Стрелка» расширилась на 230 банкоматов Мособлбанка 1
04.08.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить с мобильного счета «Билайн» 1
15.07.2015 Через 3 месяца «Стрелка» заработает на коммерческом транспорте 1
06.07.2015 Председатель правительства Астраханской области о создании ЕЦПиБ в регионе 1
26.06.2015 Tele2 анонсировал дату начала работы в Красноярском крае под собственным брендом 2
25.06.2015 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно в терминалах «Европлат» 1
18.06.2015 Александр Автомонов назначен коммерческим директором ЕТК в Красноярском крае 4
15.06.2015 «Стрелка» станет единым средством оплаты всех видов транспорта в Подмосковье 1
08.06.2015 Транспортную карту «Стрелка» теперь можно пополнить через платежный сервис Qiwi 1
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 1
18.05.2015 Рост тарифов не затронет держателей карты «Стрелка» 3
12.05.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить с любой банковской карты 1
29.04.2015 Жители Чувашии оплатили УЭК более 15 тыс. поездок за 3 мес 1
27.04.2015 Максут Шадаев: Век наката бюджетных денег в ИТ заканчивается 1
23.04.2015 Егор Шиянов назначен техническим директором ЕТК в Красноярском крае 3
16.04.2015 Картой «Стрелка» можно оплатить проезд в коммерческих автобусах 1
12.03.2015 Картой «Стрелка» можно оплачивать проезд на пригородных поездах 1
02.03.2015 Алексей Попов: Наша основная задача - создание единых центров процессинга и биллинга 3
03.02.2015 Единую транспортную карту за 3 дня приобрели 2000 жителей Подмосковья 1
04.12.2014 Проект «УЭК» по внедрению Единой транспортной карты Московской области получил одобрение членов правительства РФ 3

Публикаций - 100, упоминаний - 178

ТТК РЖД ЕТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 25
Ростелеком НСС 48 10
Yandex - Яндекс 4101 5
Webmoney 330 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 3
Maykor - Мэйкор 259 3
Ростелеком Сибирьтелеком 302 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Ростелеком Связьинвест 696 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Microsoft Corporation 11077 1
Комстар Регионы 89 1
Ростелеком ЦентрТелеком 190 1
Ростелеком Дальсвязь 206 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
Синтерра - Synterra 565 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
АйТи 751 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 1
Red Hat 665 1
Oracle Corporation 3344 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Мострансавто 59 25
УЭК - Универсальная электронная карта 512 24
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 13
Евросеть 885 13
Единая транспортная карта 12 9
Qiwi 783 7
Почта России ПАО 1572 6
CyberPlat - КиберПлат 202 3
Связной ГК 878 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Visa International 1345 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 1 1
Социальные гарантии 7 1
Мособлбанк 17 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Правительство Московской области 48 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
Стрелка - Транспортная карта 113 32
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 6
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 1
Qiwi Терминалы 100 1
ТТК EurasiaHighway - Трансконтинентальная магистраль 4 1
Visa payWave 55 1
Альфа-Мобайл 63 1
Java - Язык программирования 1176 1
Apple iTunes Store 571 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Буяджи Павел 17 10
Попов Алексей 313 9
Кисляков Евгений 83 3
Орловский Виктор 229 3
Шадаев Максут 384 3
Зайцев Александр 13 3
Горожанинов Дмитрий 7 3
Воробьев Андрей 125 2
Рудычева Наталья 81 2
Иванов Святослав 3 1
Кореш Виктор 71 1
Чекмарев Александр 2 1
Автомонов Александр 9 1
Контрабаев Артур 66 1
Желкова Наталья 8 1
Иванов Петр 13 1
Козлов Владимир 4 1
Белозеров Олег 19 1
Левашов Александр 88 1
Маркелов Константин 19 1
Кравцов Роман 77 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
Россия - Тульская область 752 7
Россия - Иркутская область 543 7
Россия - СФО - Новосибирск 1967 6
Россия - Красноярский край 663 6
Россия - Орловская область 132 5
Россия - Астраханская область 371 5
Россия - Калужская область 571 5
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 3
Россия - Свердловская область 806 3
Россия - Республика Коми 411 3
Россия - Коломна 48 3
Россия - Самарская область 558 3
Россия - Краснодарский край 914 3
Россия - Тюменская область 582 3
Россия - Астрахань 240 3
Россия - Электросталь 35 3
Россия - Омская область 383 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
Россия - Пензенская область 346 3
Россия - Томск 449 2
Россия - Раменское 37 2
Россия - Дубна 133 2
Россия - Иркутск 465 2
Россия - Щёлково 33 2
Россия - Орехово-Зуево 29 2
Россия - Новочебоксарск 24 2
Россия - Чебоксары 156 2
Россия - Долгопрудный 39 2
Украина 3365 2
Россия - Химки 88 2
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 69 2
Россия - Серпухов 40 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Транспорт 62 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Россия зовёт! - инвестиционный форум 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
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