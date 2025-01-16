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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Ткаченко Сергей



16.01.2025 Sitronics Group вошла в топ-10 участников рынка EdTech и цифровизации образования по версии CNews 1
13.01.2025 Sitronics Group улучшила позицию в рейтинге поставщиков инфраструктуры дата-центров CNews 1
18.12.2024 Sitronics Group и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
25.10.2024 Sitronics Group выпустила большое обновление сервиса спутникового мониторинга морских судов SiAIS 1
15.10.2024 На платформе SaluteJazz XR появился первый в России ЦОД в дополненной реальности 1
09.10.2024 Sitronics Group и Агентство инноваций Москвы подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.09.2024 В Sitronics назначен новый президент. Им стал бывший вице-президент АФК «Система» по ИТ 1
22.08.2024 Sitronics Group внедрит отечественную ERP-систему в ГК Natura Siberica 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
15.04.2020 В агрохолдинге «Степь» стартовал проект внедрения решений SAS 1
19.01.2018 «Пять звезд» в Нижнем: как сократить ИТ-бюджет отеля на 60% 1
24.07.2017 «Северсталь» внедрила систему управления логистикой на базе SAP 1
19.02.2016 Nordgold внедрил систему управления ресурсами предприятия на базе решений SAP 1
08.11.2006 "Енисейтелеком" в 2007 г. вложит в расширение сети до $40 млн. 1
15.02.2005 "Енисейтелеком" запустил сеть CDMA2000 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Ткаченко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 5
SAP SE 5276 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 2
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 2
Broadcom - VMware 2359 1
SAS Institute 971 1
Fujitsu 2041 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
RedSys - РедСис 74 1
Brocade Communications Systems 241 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Электросвязь 268 1
ТехЛАБ 26 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
АФК Система ПАО 1797 1
ГЛОНАСС АО 187 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Sheraton - Шератон 21 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
ЭФКО ГК 22 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 35 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Северсталь Экспорт 1 1
Агро-Белогорье ГК 6 1
Natura Siberica - Натура Сиберика 2 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
LinkedIn 635 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
ГосИнформСистемы 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1242 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 70 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Видеокамера - Camcorder 2263 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 759 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 353 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 2
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 38 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 94 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 32 1
Hikvision Blazer 1 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 28 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
Ситроникс - Sitronics SiAIS - С-АИС - Облачный сервис спутниковой автоматической идентификационной системы 6 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
Тихонов Александр 67 1
Сотченко Павел 1 1
Недужко Андрей 3 1
Макаров Василий 1 1
Романов Сергей 12 1
Жуков Андрей 5 1
Руденко Владимир 5 1
Вахнин Павел 53 1
Колесников Андрей 85 1
Лукашкин Сергей 26 1
Иссинский Ярослав 2 1
Макеев Дмитрий 18 1
Ульихин Павел 33 1
Гребельный Антон 21 1
Урбанский Владимир 26 1
Ежов Василий 42 1
Агузумцян Ара 20 1
Гузеев Дмитрий 2 1
Логинов Станислав 31 1
Гришкин Вячеслав 2 1
Максимов Олег 1 1
Варич Станислав 4 1
Колупаев Денис 6 1
Семион Кирилл 26 1
Сахно Дмитрий 4 1
Исаев Иван 2 1
Дмитров Станислав 1 1
Быковских Сергей 1 1
Помыканов Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 166 1
Россия - СФО - Республика Тыва 304 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Африка Западная 61 1
Буркина-Фасо 25 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 443 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 67 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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