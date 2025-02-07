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Sitronics Group внедрила систему адаптивного и координированного управления светофорными объектами в Бишкеке

Sitronics Group внедрила систему адаптивного и координированного управления светофорными объектами в Бишкеке.

Система адаптивного и координированного управления светофорными объектами испытывается администрацией столицы Киргизии в целях оценки эффективности технологии для дальнейшего масштабирования на остальные перекрестки города. В настоящее время в Бишкеке 378 светофорных перекрестков.

Внедренная Sitronics Group технология работает на основе передовых алгоритмов нейросетевой аналитики – встроенная система видеоаналитики с модулем распознавания транспорта и подсчета автомобильного трафика обеспечивает изменение фаз светофорных объектов в режиме реального времени. Например, если в одном направлении скопилась большая очередь из автотранспорта, время зеленого сигнала для этого направления увеличивается. Кроме того, система может изменять порядок фаз для более эффективного управления трафиком.

Ключевая особенность системы в том, что изменения в сигналах светофора происходят мгновенно, реагируя на текущие изменения трафика: центральный контроллер отправляет команды локальным контроллерам, которые управляют непосредственно сигналами на каждом перекрестке.

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«Система адаптируется к изменениям трафика, уменьшает заторы и способствует снижению количества ДТП. Кроме того, заложенные в систему алгоритмы автоматически предоставляют приоритет общественному и транспорту спецслужб. В целом именно эта система и делает светофоры «умными» и может значительно улучшить эффективность и безопасность дорожного движения в городах», – сказал президент Sitronics Group Сергей Ткаченко.

Sitronics Group в 2024 г. модернизировала светофорные объекты на 21 перекрестке на улицах Токомбаева, Байтика Баатыра и Абдрахманова и установила оборудование для мониторинга параметров транспортных потоков, а также современные дорожные контроллеры, которые при необходимости позволяют в любой момент перевести управление светофорными объектами в ручной дистанционный режим. Кроме того, при участии ИТ-компании был создан ситуационный центр для мониторинга и управления дорожным движением в городе.

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