Получите все материалы CNews по ключевому слову
ГЛОНАСС-БДД ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
ГЛОНАСС-БДД и организации, системы, технологии, персоны:
|Минниханов Рифкат 12 7
|Путин Владимир 3388 5
|Никифоров Николай 1137 4
|Никифорова Светлана 34 4
|Лекомцева Елена 13 3
|Акимов Максим 192 3
|Швецов Владимир 51 3
|Трандин Сергей 104 2
|Вожжов Алексей 2 2
|Носков Константин 239 2
|Лопатин Артем 7 2
|Нечеухин Максим 3 2
|Григоренко Дмитрий 205 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Казаринов Дмитрий 12 1
|Бородинов Леонид 14 1
|Морозов Олег 22 1
|Башмаков Александр 15 1
|Чекалин Александр 5 1
|Шухман Григорий 4 1
|Воропанов Сергей 3 1
|Алибаев Тимур 5 1
|Смирнов Вячеслав 43 1
|Юхневич Леонид 28 1
|Нургалиев Рашид 26 1
|Грызлов Борис 32 1
|Элькин Григорий 15 1
|Леонов Кирилл 13 1
|Горнин Леонид 3 1
|Жмурко Александр 3 1
|Баканов Дмитрий 35 1
|Павловский Фёдор 9 1
|Щербинский Олег 1 1
|Чилингаров Артур 8 1
|Громова Елена 19 1
|Евдокимов Михаил 3 1
|Черногоров Александр 1 1
|Уфимцев Евгений 5 1
|Щерба Андрей 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2213 3
|Нецифровая экономика - telegram-канал 42 2
|Scientific American 80 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|АиФ - Аргументы и факты 51 1
|Ведомости 1298 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1093 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 3
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
|НМГ - Медиалогия 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419440, в очереди разбора - 726265.
Создано именных указателей - 190579.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.