ГЛОНАСС-БДД ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения


СОБЫТИЯ

16.02.2026 «МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру на участке федеральной трассы, ведущей из Дагестана в Ставропольский край 1
04.08.2025 Подтвержден статус «1С:Совместимо» для «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» 1
18.07.2025 Дмитрий Григоренко: цифровое госуправление – новый стандарт для регионов 1
09.07.2025 Электронный бюджет: как устроена гигантская ИТ-система России. Инфографика 1
04.06.2025 МТС запустила сервис ИИ-видеоаналитики для снижения аварийности в транспортной отрасли 1
07.02.2025 Sitronics Group внедрила систему адаптивного и координированного управления светофорными объектами в Бишкеке 1
19.12.2024 Александр Дмитриев, Дина Шебордаева -

Как выстроить СЭД в компании с 49 подразделениями по всей России

 1
16.12.2024 Вячеслав Смирнов -

Вячеслав Смирнов, «НПО «ИТС»: Вклад фотовидеофиксации в обеспечение безопасности дорожного движения очень высок

 1
22.11.2024 «Газстройпром» совместно с «1С-Рарус» оптимизировал процессы обеспечения безопасности дорожного движения 1
03.10.2024 Умные светофоры в Кургане: «Ростелеком» развивает интеллектуальную транспортную систему 1
15.07.2024 Иностранных производителей хотят заставить хранить данные о ремонте автомобилей в России 1
17.05.2024 В Нижнем Тагиле обновили системы светофорного управления 1
12.03.2024 KAMAZ Digital и ГЛТ заключили соглашение о партнерстве 1
07.03.2024 Как оцифровать логистику в России: 5 ИТ-трендов отрасли 1
06.02.2024 «1С-Рарус» и «Газстройпром» завершили предпроектное обследование процессов управления автотранспортом 1
05.02.2024 Власти России определились, кто будет виноват в авариях беспилотных автомобилей 1
28.09.2023 Simetra создала транспортную модель Казанской агломерации 2
22.09.2023 Simetra оснастит вузы Казани новым модулем платформы RITM³ 1
31.08.2023 Новый модуль RITM³ позволит снизить количество ДТП на российских дорогах 1
15.08.2023 РИР приступили к реализации проекта развития ИТС Екатеринбурга 1
26.07.2023 Дмитрий Казаринов, «СофтТелематика»: Цифровизация приближает нас к эре беспилотного транспорта 1
28.06.2023 «Росатом» и Белгород внедрят систему транспортного мониторинга 1
21.04.2023 «Базальт СПО» подвела итоги 2022 года: более 300 тысяч серверов и рабочих станций 83 регионов России переведены на операционные системы «Альт» 1
25.01.2023 Simetra создаст транспортную модель Казанской агломерации 1
28.12.2022 Фонд «Сколково» и технопарк «Идея» подписали соглашение о сотрудничестве 2
12.12.2022 В Казани появилась научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем 1
06.10.2022 ОС «Альт» обеспечивает безопасность дорожного движения в Татарстане 2
08.07.2022 На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта 1
24.09.2021 В Казанском национальном исследовательском техническом университете появится лаборатория интеллектуальных транспортных систем 1
23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 1
13.09.2021 Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города 1
27.01.2021 «Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер 6
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
20.02.2020 Softline построила и запустила систему фотовидеофиксации в Алтайском крае 1
13.12.2019 Аналитика «Глонасс-БДД»: современные технологии снизили аварийность в Москве на 23% с 2010 года 3
12.12.2019 «Ростех» и «Глонасс» оценили эффективность дорожных камер в регионах 1
18.09.2019 МТС и ДИТ Москвы протестировали решения умного транспорта в сети 5G 1
20.06.2019 На нарушениях ПДД заработают миллиарды «Ростех», ГЛОНАСС и бывшая компания жены Никифорова 5
23.05.2019 СП Ростех и ГЛОНАСС создадут автоматизированную систему оценки безопасности на дорогах России 2
27.03.2018 «Умные» решения «Ростеха» вызвали повышенный интерес на выставке в Амстердаме 1

Публикаций - 48, упоминаний - 64

ГЛОНАСС-БДД и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 7
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 116 6
Ростелеком 10418 4
9114 4
ГЛОНАСС АО 250 4
Автодория 44 4
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 124 3
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 3
Yandex - Яндекс 8616 3
1С-Рарус 941 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1385 3
Startobaza - Стартобаза 38 3
СтарЛайн НПО - StarLine 24 2
Microsoft Corporation 25338 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 2
Softline - Софтлайн 3334 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 803 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
NVision Group - Энвижн Груп 686 2
Beorg - Биорг 125 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 58 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 184 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 137 1
Урбантех ГК - МВС Груп 9 1
УГМК Телеком 26 1
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 32 1
НИТ - Национальные информационные технологии 34 1
Data+ 36 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 112 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 505 1
Кредо-Диалог 6 1
ИТС НПО - Интеллектуальные технические системы НПО 19 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 22 1
Идея - Инновационно-производственный технопарк 4 1
С-Инновации 45 1
МегаФон 10107 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 88 4
Сотка Высоток 4 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8310 3
Газпром ПАО 1425 3
X5 Group - Перекрёсток 613 3
Газстройпром 6 2
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 998 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 93 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
Citi - Citibank Казахстан 2 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Автодом - АВТОDOM 35 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 40 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 6 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 1
Рапид Био 102 1
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 1
Гепатера - Hepatera 46 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2743 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
BMW Group 469 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1813 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 431 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 219 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 1
Спортмастер - Sportmaster 194 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 207 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 280 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6349 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5278 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13045 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3481 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4831 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 721 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3575 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 3
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5054 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2748 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
Администрация Кургана - Курганская городская Дума - органы государственной власти 6 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 17 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Судебная власть - Judicial power 2411 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Росдормониторинг ФКУ - Росдорсервис - Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства 7 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 12 1
Администрация Вологды 7 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 176 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5331 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3521 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 373 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 5 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73853 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57516 22
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1417 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34047 14
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18785 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14915 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9400 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13404 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13090 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12414 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17201 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1556 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3367 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7458 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23244 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1217 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25565 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7200 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32049 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5990 4
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1533 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8209 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 4
Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2280 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12080 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27180 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3564 3
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 35 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7349 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4367 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5927 4
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 64 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 103 2
FreePik 1513 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1555 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 529 2
PTV Visum 28 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 502 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2459 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 2
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 102 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3443 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
PTV Vissim 18 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 66 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 154 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 23 1
Актив - Рутокен Плагин 19 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 472 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
РосдорНИИ ФАУ - СКДФ ФГИС - Система контроля дорожных фондов - Система контроля за формированием и использованием дорожных фондов 4 1
SBI Bank Свой круг 31 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 89 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 100 1
DEPO Computers - Depo Storm 71 1
Aladdin JaCarta SecurLogon 11 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 15 1
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 1
1С:Аналитика 28 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 249 1
iRidium SCADA 1 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 66 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
UDV group - CyberLympha - CyberThymus 1 1
1С:ЭПД 7 1
Минниханов Рифкат 12 7
Путин Владимир 3388 5
Никифоров Николай 1137 4
Никифорова Светлана 34 4
Лекомцева Елена 13 3
Акимов Максим 192 3
Швецов Владимир 51 3
Трандин Сергей 104 2
Вожжов Алексей 2 2
Носков Константин 239 2
Лопатин Артем 7 2
Нечеухин Максим 3 2
Григоренко Дмитрий 205 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Казаринов Дмитрий 12 1
Бородинов Леонид 14 1
Морозов Олег 22 1
Башмаков Александр 15 1
Чекалин Александр 5 1
Шухман Григорий 4 1
Воропанов Сергей 3 1
Алибаев Тимур 5 1
Смирнов Вячеслав 43 1
Юхневич Леонид 28 1
Нургалиев Рашид 26 1
Грызлов Борис 32 1
Элькин Григорий 15 1
Леонов Кирилл 13 1
Горнин Леонид 3 1
Жмурко Александр 3 1
Баканов Дмитрий 35 1
Павловский Фёдор 9 1
Щербинский Олег 1 1
Чилингаров Артур 8 1
Громова Елена 19 1
Евдокимов Михаил 3 1
Черногоров Александр 1 1
Уфимцев Евгений 5 1
Щерба Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158480 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46129 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3263 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18816 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18371 5
Европа 24685 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8229 4
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 4
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 254 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13591 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 625 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2243 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 3
Россия - УФО - Челябинская область 1423 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 474 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1695 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 467 2
Казахстан - Республика 5848 2
Земля - планета Солнечной системы 10695 2
Япония 13569 2
Индия - Bharat 5733 2
Америка - Американский регион 2191 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1369 2
Германия - Федеративная Республика 12964 2
Бразилия - Федеративная Республика 2459 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1131 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 850 2
Россия - ПФО - Самарская область 1482 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1016 2
Нидерланды 3646 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1570 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1274 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 347 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 404 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 446 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1459 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20420 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 25
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 17
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5735 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31967 12
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2955 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10466 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8155 6
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 83 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26030 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51343 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8388 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6143 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8551 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2597 5
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 53 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11787 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 4
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 200 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2267 4
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 357 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7361 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6382 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6262 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3404 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
СССР и США - Холодная война 213 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11453 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 931 2
Атмосфера - Noctilucent cloud - Серебристые облака - атмосферное явление 28 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7603 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 2
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6374 2
Паспорт - Паспортные данные 2738 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2213 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 2
Scientific American 80 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
АиФ - Аргументы и факты 51 1
Ведомости 1298 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1093 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
НМГ - Медиалогия 35 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 4
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 18 2
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
Базальт СПО - Альт академия 32 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 268 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 229 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 24 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 236 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 88 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 684 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 73 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 25 1
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
