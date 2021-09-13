Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города

АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и Вологда запускают проект по созданию в городе интеллектуальной транспортной системы. В результате в городе будет создана современная цифровая инфраструктура для управления дорожным движением, повысится эффективность управления дорожным комплексом.

Реализация проекта будет проходить в рамках заключенного муниципального контракта между МКУ «Служба городского хозяйства» Вологды и АО «Цифровые платформы и решения Умного города», которое входит в контур управления РИР.

«Напомним, «дорожный интеллект» мы создаем в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», и финансирование этих работ идет из бюджетов всех уровней. В 2021 и 2022 годах необходимо сформировать Центр обработки данных - «мозг» интеллектуальной транспортной системы и ее «зрение», то есть комплексы видеоконтроля, которые будут установлены более чем на 100 участках улично- дорожной сети. Система сможет отслеживать транспортные потоки и дорожную обстановку, что позволит оперативно реагировать на дорожные ситуации, автоматически перенастраивать светофоры, перенаправляя потоки машин, координировать работу общественного транспорта. Также эти данные станут основой для стратегии по ремонту и строительству дорог, дорожной инфраструктуры на будущее. Работа по созданию Центра обработки данных уже началась. Установка серверного оборудования стартует в конце сентября, видеокомплексов – в октябре», - пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Вологда – современный областной центр, в котором уже есть некоторое количество разрозненных подсистем, но сейчас им не хватает синхронности управления, где-то требуется модернизация, нужно собрать все системы в единый цельный механизм, работающий и управляемый в общей логике», - отметила руководитель проекта со стороны РИР Елена Лекомцева.

Технологически проект представляет из себя развертывание программно-аппаратного комплекса с различными модулями и сервисами для жителей и муниципалитета. Модули позволят принимать управленческие решения (в зависимости от уровня доступа) на всех уровнях, решать задачи организации дорожного движения, расстановки приоритетов проведения дорожных работ, предоставить приоритетный проезд спецслужбам и др.

В рамках первого этапа в 2021 году будет внедрено программное обеспечение и развернуты необходимые для функционирования оборудования инженерные коммуникации. Всего на этом этапе будет создано 6 модулей и подсистем ИТС: модуль координированного управления движением; подсистема светофорного управления; подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС и др. Также будет проведена интеграция периферийного оборудования ИТС: 29 светофоров и 33 стационарных автоматических комплекса мониторинга транспорта, организованы рабочие места операторов и пр.

В результате будет оптимизировано светофорное управление города, разгрузятся транспортные артерии города, что в конечном итоге повлияет на удобство и безопасность дорожного движения. Кроме того, в режиме реального времени город сможет получать информацию о транспортной обстановке включая информацию о нарушениях правил дорожного движения.

В рамках второго этапа будет проведено дооснащение Центра обработки данных и создание еще 4 модулей и подсистем ИТС: модуль контроля эффективности; подсистема директивного управления транспортными потоками; подсистема мониторинга параметров транспортных потоков; модуль управления движением общественного транспорта. Также пройдет модернизация подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС.

Это обеспечит мониторинг транспортных потоков города в режиме реального времени для последующего принятия управленческих решений об оптимизации дорожного движения в городе. Также город сможет в автоматизированном режиме управлять работой общественного транспорта, контролировать своевременность прибытия и отбытия автобусов, соблюдение маршрутов следования и пр.